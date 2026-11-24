Stand: 24. November 2026. Wer arbeitet, kann trotzdem Geld vom Jobcenter bekommen. Reicht das anrechenbare Einkommen für den Lebensunterhalt und die anerkannten Wohnkosten nicht aus, kann das Jobcenter die Lücke schließen.

Die Leistung nach dem SGB II heißt seit dem 1. Juli 2026 Grundsicherungsgeld statt Bürgergeld. Aufstocken können Beschäftigte mit geringem Lohn, Selbstständige und unter Umständen auch Menschen, deren Arbeitslosengeld nicht zum Leben reicht.

Wann zahlt das Jobcenter trotz Einkommen?

Entscheidend ist die Differenz zwischen dem anerkannten Bedarf und dem anrechenbaren Einkommen. Zum Bedarf gehören der Regelbedarf, die berücksichtigten Kosten für Unterkunft und Heizung sowie gegebenenfalls Mehrbedarfe.

2026 beträgt der Regelbedarf 563 Euro für Alleinstehende und jeweils 506 Euro für volljährige Partner. Wer mit anderen in einer Bedarfsgemeinschaft lebt, wird nicht allein nach seinem eigenen Lohn beurteilt; eine bloße Wohngemeinschaft ist aber keine Bedarfsgemeinschaft.

Das Jobcenter prüft auch die weiteren Anspruchsvoraussetzungen, etwa Erwerbsfähigkeit, gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland und verwertbares Vermögen. Für Bewilligungszeiträume ab Juli 2026 gelten grundsätzlich altersabhängige Vermögensfreibeträge zwischen 5.000 und 20.000 Euro pro Person; für früher begonnene Zeiträume gilt nach § 65a SGB II noch die bisherige Vermögensregelung.

Welche Wohnkosten das Jobcenter dabei anerkennen kann, erklärt unser Ratgeber zur Miete beim Jobcenter.

Wie viel vom Lohn bleibt anrechnungsfrei?

Das Jobcenter berechnet die gestaffelten Freibeträge aus dem Bruttolohn und zieht sie für die Anrechnung vom Lohn nach Steuern und Pflichtbeiträgen ab. Die Prozentsätze gelten nur für den Teil des Bruttolohns, der in die jeweilige Stufe fällt.

Teil des monatlichen Bruttolohns So viel bleibt frei Bis 100 Euro Grundabsetzbetrag bis 100 Euro Über 100 bis 520 Euro 20 Prozent dieses Teilbetrags Über 520 bis 1.000 Euro 30 Prozent dieses Teilbetrags Über 1.000 bis 1.200 Euro 10 Prozent dieses Teilbetrags Über 1.200 bis 1.500 Euro Zusätzlich 10 Prozent dieses Teilbetrags, wenn die erwerbsfähige Person ein minderjähriges Kind hat oder mit einem minderjährigen Kind in einer Bedarfsgemeinschaft lebt

Wer mehr als 400 Euro im Monat verdient, kann höhere absetzbare Ausgaben nachweisen, etwa für den Arbeitsweg. Übersteigen die berücksichtigungsfähigen Beträge zusammen 100 Euro, treten sie an die Stelle der Pauschale (§ 11b SGB II).

Für bestimmte junge Menschen in Schule oder Ausbildung und für Freiwilligendienste gelten Sonderregeln. Die Freibeträge aus der Tabelle gelten für Erwerbseinkommen und lassen sich nicht auf Arbeitslosengeld oder Unterhalt übertragen.

Selbstständig aufstocken: Welche Betriebsausgaben zählen?

Mit der Anlage EKS geben Sie zunächst an, mit welchen Einnahmen und Ausgaben Sie im Bewilligungszeitraum rechnen. Hat das Jobcenter vorläufig bewilligt, reichen Sie anschließend die tatsächlichen Zahlen und Belege ein; daraus kann sich eine Nachzahlung oder Rückforderung ergeben.

Für die Berechnung zieht das Jobcenter von den zugeflossenen Betriebseinnahmen die im Zeitraum tatsächlich gezahlten und anerkennungsfähigen notwendigen Ausgaben ab. Das Ergebnis wird grundsätzlich über die Monate des relevanten Zeitraums gemittelt; danach folgen die persönlichen Absetzbeträge.

Eine allgemeine Betriebsausgabenpauschale von 30 Prozent gibt es nicht. Auch der steuerliche Jahresgewinn ersetzt die Berechnung nach § 3 Grundsicherungsgeld-Verordnung nicht.

Den Antrag stellen, bevor der Monat endet

Stellen Sie den Antrag beim Jobcenter möglichst noch in dem Monat, für den Sie Unterstützung brauchen. Ein Antrag auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts wirkt grundsätzlich auf dessen ersten Tag zurück; die nächste Lohnabrechnung können Sie nachreichen (§ 37 SGB II).

Je nach Haushaltslage können Wohngeld und Kinderzuschlag die Hilfebedürftigkeit vermeiden. Weitere Hinweise zum Antrag stehen im Ratgeber zum Grundsicherungsgeld.

Praxisbeispiel: 900 Euro brutto, 631 Euro Aufstockung

Eine alleinstehende Beschäftigte verdient 900 Euro brutto und erhält in diesem Beispiel nach Steuern und Pflichtbeiträgen 800 Euro netto. Mit 563 Euro Regelbedarf, 500 Euro anerkannter Bruttokaltmiete und 70 Euro anerkannten Heizkosten ergibt sich ein Bedarf von 1.133 Euro.

Anrechnungsfrei bleiben 100 Euro Grundabsetzbetrag, 84 Euro aus der ersten und 114 Euro aus der zweiten Prozentstufe, zusammen 298 Euro. Vom Nettolohn werden damit 502 Euro angerechnet; ohne weiteres Einkommen oder zusätzliche Abzüge ergibt das 631 Euro Grundsicherungsgeld.

Häufige Fragen zur Aufstockung

Kann ich einen Minijob aufstocken?

Ja, wenn Ihr Bedarf anderweitig nicht gedeckt ist und Sie die übrigen Voraussetzungen erfüllen. Die Minijobgrenze ersetzt nicht die Freibetragsstufen des SGB II.

Gilt die Grenze von 1.500 Euro nur für Alleinerziehende?

Nein. Sie gilt auch für andere erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die ein minderjähriges Kind haben oder mit einem minderjährigen Kind in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Was passiert, wenn mein Lohn schwankt?

Melden Sie relevante Änderungen und reichen Sie die Abrechnungen ein. Ist die Höhe des Anspruchs noch unklar, kann das Jobcenter vorläufig bewilligen und später endgültig abrechnen.

Quellen: § 11b SGB II; § 3 Grundsicherungsgeld-Verordnung; BMAS: Regelbedarfe und Leistungen.