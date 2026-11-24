Ausbildung: Dann besteht ein Bürgergeld-Anspruch

Eine niedrige Ausbildungsvergütung kann das Jobcenter aufstocken. Ob das möglich ist, hängt vor allem davon ab, ob Sie eine betriebliche Ausbildung machen, eine Berufsfachschule besuchen oder studieren.

Seit dem 1. Juli 2026 heißt die bisherige Leistung Bürgergeld Grundsicherungsgeld. Zuständig bleibt das Jobcenter, während Berufsausbildungsbeihilfe und BAföG bei anderen Stellen beantragt werden.

Betriebliche Ausbildung: Aufstockung kann auch neben BAB möglich sein

Eine gewöhnliche duale Ausbildung schließt Grundsicherungsgeld nicht aus. Wer die allgemeinen Voraussetzungen des SGB II erfüllt und den Lebensunterhalt trotz Ausbildungsvergütung und gegebenenfalls Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) nicht decken kann, kann ergänzende Leistungen beantragen.

Die BAB nach §§ 56 ff. SGB III ist vorrangig zu prüfen. Sie kommt insbesondere für eine anerkannte betriebliche oder außerbetriebliche Ausbildung infrage, wenn Auszubildende nicht bei den Eltern wohnen und der Betrieb von dort nicht in angemessener Zeit erreichbar ist.

Die Entfernungsanforderung entfällt nach § 60 SGB III unter anderem ab 18 Jahren, bei einer bestehenden oder früheren Ehe oder wenn ein eigenes Kind im Haushalt lebt. Die Höhe hängt vom anerkannten Bedarf und vom anrechenbaren Einkommen ab; die Agentur für Arbeit prüft dabei auch, ob Einkommen der Eltern zu berücksichtigen ist.

Eine Ausnahme vom regulären Jobcenter-Anspruch gilt etwa, wenn Auszubildende in einem Wohnheim oder Internat mit Vollverpflegung untergebracht sind und sich der Bedarf nach § 61 Absatz 2 SGB III richtet. Dann kommen bei Bedarf die Sonderleistungen nach § 27 SGB II infrage.

Schulische Ausbildung und Studium: Warum der BAföG-Bescheid wichtig ist

Für eine rein schulische Ausbildung gibt es keine BAB; je nach Schulart kommt Schüler-BAföG infrage. Ist die Ausbildung oder das Studium grundsätzlich nach dem BAföG förderfähig, schließt § 7 Absatz 5 SGB II reguläre Leistungen zum Lebensunterhalt in der Regel aus, auch wenn im Einzelfall kein BAföG ausgezahlt wird.

§ 7 Absatz 6 SGB II eröffnet Ausnahmen, etwa für bestimmte Schülerinnen und Schüler, die wegen der Wohnvoraussetzungen in § 2 Absatz 1a BAföG keine Ausbildungsförderung bekommen. Auch wer eine Abendhauptschule, Abendrealschule oder ein Abendgymnasium besucht und allein an der BAföG-Altersgrenze scheitert, kann unter die Ausnahmeregelung fallen.

Weitere Ausnahmen gelten für bestimmte Schularten und für Studierende im Elternhaushalt: Je nach BAföG-Bedarfssatz kann das Jobcenter aufstocken, wenn BAföG gezahlt wird, nur wegen angerechneten Einkommens oder Vermögens entfällt oder der Antrag noch nicht entschieden ist. Bei einem regulären Hochschulstudium mit eigener Mietwohnung eröffnet ein niedriger BAföG-Betrag dagegen normalerweise keinen Anspruch auf Aufstockung.

Was das Jobcenter trotz Ausschluss zahlen kann

§ 27 SGB II sieht bei ungedecktem Bedarf Hilfen etwa für Schwangere, Alleinerziehende, medizinisch notwendige kostenaufwendige Ernährung oder die Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt vor. In einem besonderen Härtefall kann das Jobcenter auch Lebensunterhalt und Wohnkosten als Darlehen finanzieren; bei bestimmten schulischen Ausbildungen ist ein Zuschuss möglich, wenn BAföG allein an der Altersgrenze scheitert und die weiteren gesetzlichen Bedingungen erfüllt sind.

Wer bereits Grundsicherungsgeld bezieht und auf die erste Vergütung oder Ausbildungsförderung warten muss, kann für den ersten Ausbildungsmonat ein Übergangsdarlehen beantragen. Die Hilfen nach § 27 sind kein reguläres Grundsicherungsgeld.

Wie die Ausbildungsvergütung angerechnet wird

Wer unverheiratet, unter 25 und bei den Eltern zu Hause ist, kann bei ungedecktem Lebensunterhalt zur elterlichen Bedarfsgemeinschaft gehören. Die Vergütung deckt dort zunächst den Bedarf des Auszubildenden und wird nicht pauschal vom Anspruch der Eltern abgezogen.

Für unter 25-jährige Leistungsberechtigte in einer förderfähigen Berufsausbildung gilt nach § 11b Absatz 2b SGB II ein erhöhter Grundabsetzbetrag vom Erwerbseinkommen. Er richtet sich nach der Minijob-Grenze von 603 Euro im Jahr 2026 und ersetzt den üblichen Grundabsetzbetrag, statt zu ihm hinzuzukommen.

Beispiel aus der Praxis

Die 26-jährige Derya macht eine duale Ausbildung und lebt allein. Ihr Bedarf beträgt im Beispiel 563 Euro Regelbedarf plus 475 Euro anerkannte Wohn- und Heizkosten, insgesamt 1.038 Euro.

Rechnet das Jobcenter nach Abzug der Freibeträge aus Vergütung und BAB insgesamt 810 Euro Einkommen an, bleiben 228 Euro ungedeckt. Unter den übrigen Voraussetzungen kann das Jobcenter diesen Betrag aufstocken.

Häufige Fragen zur Grundsicherung in der Ausbildung

Reicht ein abgelehnter BAB-Antrag für Grundsicherungsgeld?

Nein. Das Jobcenter prüft den eigenen Antrag, den Lebensunterhalt, das verfügbare Einkommen und Vermögen sowie mögliche Ausschlüsse.

Übernimmt das Jobcenter bei unter 25-Jährigen die erste eigene Wohnung?

Wer unter 25 ausziehen will und dafür Wohnkosten vom Jobcenter benötigt, sollte sich nach § 22 Absatz 5 SGB II grundsätzlich vor dem Mietvertrag die Zusicherung einholen. Ein Umzug kann beispielsweise anerkannt werden, wenn er für die Aufnahme der Ausbildung erforderlich ist.

Wo stelle ich den Antrag?

Beantragen Sie BAB bei der Agentur für Arbeit, BAföG beim zuständigen Ausbildungsförderungsamt und ergänzendes Grundsicherungsgeld beim Jobcenter. Reichen Sie dort den Ausbildungsvertrag, Einkommensnachweise und Angaben zu Ihren Wohnkosten ein.