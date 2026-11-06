Anspruch auf Kindergeld auch bei unbekannten Eltern

Ein Kind wurde am 6. Juli 2023 im Rahmen einer vertraulichen Geburt geboren. Noch am selben Tag nahm die Jugendhilfe das Kind in Obhut und brachte es zunächst bei einer Bereitschaftspflegefamilie unter. Am 8. Oktober 2023 wechselte es in eine Adoptionsfamilie.

Der Jugendhilfeträger übernahm die Kosten für die Unterbringung und den Lebensunterhalt des Kindes. Deshalb verlangte er für die Monate Juli bis September 2023 insgesamt 750 Euro Kindergeld von der Familienkasse.

Doch die Familienkasse lehnte die Zahlung ab. Sie argumentierte, dass die leibliche Mutter noch lebe und möglicherweise selbst Anspruch auf Kindergeld habe. Auch die Pflegeeltern könnten kindergeldberechtigt sein. Das Gericht folgte diesen Argumenten jedoch nicht und gab dem Jugendhilfeträger recht.

Das Kind kann selbst anspruchsberechtigt sein

Kindergeld ist nicht ausschließlich eine Leistung für Eltern: Nach § 1 Absatz 2 Bundeskindergeldgesetz können Kinder auch Kindergeld für sich selbst erhalten.

Dafür müssen sie in Deutschland wohnen oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, Vollwaisen sein oder den Aufenthalt ihrer Eltern nicht kennen und dürfen nicht bei einer anderen Person als Kind zu berücksichtigen sein.

Die Karlsruher Richter ordneten das vertraulich geborene Kind dieser Vorschrift zu, weil seine leiblichen Eltern nicht bekannt waren. Sie erklärten ausdrücklich: Eine solche Unkenntnis kann auch bei einer anonymen Geburt oder der Abgabe in einer Babyklappe vorliegen.

Die Gleichstellung mit Vollwaisen betrifft hier das Kindergeldrecht. Es bedeutet nicht, dass die Eltern für tot erklärt werden. Ein bloßer Streit mit bekannten Eltern oder abgebrochener Kontakt reicht für diesen Anspruch jedoch nicht aus.

Die Mutter muss ihre geschützte Identität nicht offenlegen

Bei einer vertraulichen Geburt tritt die Mutter gegenüber den beteiligten Stellen unter einem Pseudonym auf. Ihre wirkliche Identität kennt die Beratungsperson, die den Herkunftsnachweis erstellt und sich zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Weder der Jugendhilfeträger noch das Gericht konnten die Identität der Mutter feststellen; auch die Adoptionsstelle kannte nur ihr Pseudonym. Der Hinweis der Familienkasse, die Mutter könne Kindergeld beantragen, führte deshalb ins Leere.

Ein Antrag über die Mutter hätte deren steuerliche Identifizierung verlangt und damit den Schutz ihrer Identität verletzt. Das Gericht wollte verhindern, dass die vertrauliche Geburt ausgerechnet beim Kindergeld finanzielle Nachteile bringt.

Bereitschaftspflege ist nicht dasselbe wie dauerhafte Familienpflege

Pflegeeltern können selbst kindergeldberechtigt sein, wenn zwischen ihnen und dem Kind ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Band besteht. Wie wichtig eine tatsächliche Beziehung ist, zeigt auch ein anderer Fall zum Kindergeld für ein erwachsenes Pflegekind.

Im Karlsruher Fall war der Aufenthalt von Anfang an nur als Übergang geplant und wurde jeweils für kurze Zeiträume bewilligt. Ein dauerhafter Verbleib in dieser Pflegefamilie war nicht vorgesehen, weshalb deren möglicher Kindergeldanspruch dem eigenen Anspruch des Kindes nicht im Weg stand.

Pflegefamilien müssen zwischen Bereitschaftspflege und einer auf Dauer angelegten Aufnahme unterscheiden. Pflegegeld für Pflegekinder ist darüber hinaus eine andere Leistung als Kindergeld und folgt eigenen Regeln.

Warum die 750 Euro an den Jugendhilfeträger gingen

Der Anspruch gehörte dem Kind, doch der Jugendhilfeträger durfte ihn im eigenen Namen verfolgen. Das Gericht stützte dies auf das berechtigte Interesse an der Leistung und die Antragsbefugnis nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Bundeskindergeldgesetz.

Für die Auszahlung der 750 Euro an den Träger stellte das Gericht auf einen Erstattungsanspruch nach § 105 SGB X ab. Der Träger hatte den Lebensunterhalt des Kindes finanziert und war damit in Vorleistung getreten.

Ergänzend verwies das Gericht auf § 74 Absatz 1 Einkommensteuergesetz und die Möglichkeit, Kindergeld an eine Stelle auszuzahlen, die dem Kind Unterhalt gewährt.

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Das Urteil brachte dem Kind also keine zusätzliche Zahlung von 750 Euro.

Eigener Anspruch und Abzweigung sind verschiedene Wege

Bei einer Abzweigung des Kindergeldes an das Kind bleibt eine andere Person kindergeldberechtigt, häufig ein Elternteil. Nur die Auszahlung wird umgeleitet.

Im Karlsruher Verfahren lag aber ein eigener Anspruch des Kindes vor. Die Grenzen einer direkten Auszahlung an Kinder dürfen nicht mit diesem eigenen Anspruch verwechselt werden.

Konstellation Was rechtlich zu unterscheiden ist Kind mit unbekannten Eltern Ein eigener Anspruch nach dem Bundeskindergeldgesetz kommt infrage, wenn auch die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind. Kind lebt dauerhaft bei Pflegeeltern Ein Anspruch der Pflegeeltern kann den eigenen Anspruch des Kindes ausschließen. Abzweigung an das Kind Anspruchsberechtigung und Auszahlungsempfänger fallen auseinander. Jugendhilfeträger finanziert den Unterhalt Erstattung oder Heranziehung können dazu führen, dass das Kindergeld dem Träger zugutekommt.

Das Jugendamt darf nicht jede Leistung gleich behandeln

Über den entschiedenen Fall hinaus sieht § 94 Absatz 3 SGB VIII bei Leistungen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses einen Kostenbeitrag in Höhe des Kindergeldes vor.

Davon zu unterscheiden ist das anteilige Anrechnen von Kindergeld auf laufende Leistungen der Jugendhilfe, wenn das Kind bei der Pflegeperson steuerlich berücksichtigt wird. Für diese Konstellation enthält § 39 Absatz 6 SGB VIII eigene Regeln; auch be Pflegekindergeld und Bürgergeld muss die jeweilige Leistung sauber zugeordnet werden.

Dass es Grenzen gibt, zeigen Entscheidungen zum Zugriff des Sozialamts auf Kindergeld und zur Anrechnung von Pflegegeld aus der Pflegeversicherung, die jeweils andere Ansprüche betreffen.

Was Vormünder und Pflegefamilien prüfen sollten

Wenn Sie ein betroffenes Kind vertreten, sollte der Antrag den eigenen Anspruch nach § 1 Absatz 2 Bundeskindergeldgesetz benennen. Dazu gehören Nachweise zur unbekannten Elternschaft, zur Vertretungsbefugnis und zur Art und Dauer der Unterbringung.

Lassen Sie klären, wer das Geld erhalten soll und auf welcher Vorschrift eine Erstattung oder Kostenbeitrag beruht. Unklare Zuständigkeit ersetzt keine Entscheidung; auch eine Einstellung von Kindergeldzahlungen unterliegt rechtlichen Anforderungen.

Ändert sich die Unterbringung, muss der Anspruch erneut geprüft werden, etwa beim Wechsel in eine dauerhafte Pflegefamilie. Unzutreffende oder überholte Angaben können zu einer Rückforderung von Kindergeld führen.

Lehnt die Familienkasse den Antrag ab, sollten Sie die Begründung und die Rechtsbehelfsbelehrung prüfen lassen. Bei geringem Einkommen kann für anwaltliche Hilfe ein Beratungsschein infrage kommen.

Fragen und Antworten zum Kindergeld bei unbekannten Eltern

Müssen die Eltern nachweislich verstorben sein?

Nein, § 1 Absatz 2 Bundeskindergeldgesetz erfasst auch Kinder, die den Aufenthalt ihrer Eltern nicht kennen. Das Sozialgericht Karlsruhe wandte die Regelung auf ein vertraulich geborenes Kind mit unbekannten leiblichen Eltern an.

Gilt die Begründung auch für Kinder aus einer Babyklappe?

Das Gericht nennt die Abgabe in einer Babyklappe ausdrücklich als vergleichbare Konstellation. Die weiteren Voraussetzungen für den eigenen Kindergeldanspruch müssen trotzdem erfüllt sein.

Kann der Vormund das Kindergeld beantragen?

Der Vormund kann das Kind rechtlich vertreten. Darüber hinaus erlaubt § 9 Bundeskindergeldgesetz auch Personen oder Stellen mit einem berechtigten Interesse einen Antrag; in diesem Fall durfte der Jugendhilfeträger den Anspruch selbst durchsetzen.

Haben Pflegeeltern immer Vorrang?

Nein, im entschiedenen Fall fehlte die auf längere Dauer angelegte Pflegebeziehung. Bei einer dauerhaften Aufnahme kann dagegen ein Anspruch der Pflegeeltern bestehen, der einen eigenen Anspruch des Kindes ausschließt.

Warum ging es um 250 Euro pro Monat?

Das Verfahren betraf Juli bis September 2023, als das Kindergeld monatlich 250 Euro betrug. Die zugesprochenen 750 Euro ergeben sich aus diesen drei Monaten und sind kein allgemeiner Pauschalbetrag für Kinder mit unbekannten Eltern.

Quellen

Bundeskindergeldgesetz: § 1 Absatz 2 – Eigener Kindergeldanspruch

Bundeskindergeldgesetz: § 9 – Antrag

Sozialgericht Karlsruhe: Urteil vom 19. Februar 2026, S 9 KG 2096/25, Volltextveröffentlichung bei nulegal

Sozialgesetzbuch VIII: § 39 – Leistungen zum Unterhalt und Kindergeldanrechnung

Sozialgesetzbuch VIII: § 94 – Umfang der Heranziehung