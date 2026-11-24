Bürgergeld-Mehrbedarf für Warmwasser

Wer Grundsicherungsgeld, früher Bürgergeld, bezieht und sein Leitungswasser mit einem Durchlauferhitzer oder Boiler in der Wohnung erwärmt, kann dafür monatlich einen Mehrbedarf erhalten. Für die Pauschale ist kein eigener Stromzähler nötig; wer mehr als die Pauschale geltend macht, muss die höheren Aufwendungen dagegen gesondert nachweisen.

Wann das Jobcenter Warmwasser als Mehrbedarf berücksichtigt

§ 21 Absatz 7 SGB II sieht den Mehrbedarf vor, soweit ein in der Unterkunft installiertes Gerät das Wasser erwärmt und das Jobcenter diese Warmwasserkosten nicht bereits nach § 22 SGB II berücksichtigt. Das betrifft etwa elektrische Durchlauferhitzer und Boiler, aber auch eine Gastherme in der Wohnung, die dort Warmwasser erzeugt.

Kommt das Warmwasser dagegen aus der gemeinsamen Anlage des Hauses und werden die Kosten über die Nebenkosten abgerechnet, gehören sie grundsätzlich zu den Kosten für Unterkunft und Heizung. Der gewöhnliche Haushaltsstrom für Licht oder Kühlschrank bleibt Teil des Regelbedarfs.

So hoch ist der Zuschlag 2026

Das Jobcenter berechnet die Pauschale für jede leistungsberechtigte Person im Haushalt nach ihrem eigenen Regelbedarf. Die Tabelle nutzt die Regelbedarfe für 2026 und rundet nach § 41 Absatz 2 SGB II auf Cent.

Personengruppe, typische Fälle Regelbedarf Anteil Mehrbedarf pro Monat Alleinstehende oder Alleinerziehende 563 € 2,3 % 12,95 € Volljährige Partner, je Person 506 € 2,3 % 11,64 € Erwachsene unter 25 im Elternhaushalt, sofern der Regelbedarf 451 € beträgt 451 € 2,3 % 10,37 € Jugendliche von 14 bis 17 Jahren 471 € 1,4 % 6,59 € Kinder von 6 bis 13 Jahren 390 € 1,2 % 4,68 € Kinder bis einschließlich 5 Jahre 357 € 0,8 % 2,86 €

Wann höhere Kosten anerkannt werden

Für einen Betrag über der Pauschale verlangt § 21 Absatz 7 Satz 3 SGB II eine separate Messeinrichtung, die den Warmwasserverbrauch vom übrigen Energieverbrauch abgrenzt. Eine hohe Haushaltsstromrechnung allein genügt dafür nicht.

Das Bundessozialgericht ließ im Urteil vom 12. September 2018 (B 14 AS 45/17 R) unter dem damaligen Recht auch andere Wege zur Ermittlung höherer Kosten zu. Für aktuelle Zeiträume hilft das nicht über die Messpflicht hinweg: Der Gesetzgeber hat sie zum 1. Januar 2021 eingeführt, wie der Beschluss des LSG Niedersachsen-Bremen vom 27. September 2022 erläutert.

Wenn der Mehrbedarf im Bescheid fehlt

Ein gesonderter Antrag für den Mehrbedarf ist neben dem regulären Leistungsantrag nicht nötig. Geben Sie die Art der Warmwasserbereitung aber im Antrag oder als Änderung an, wie es die Ausfüllhinweise der Bundesagentur für Arbeit vorsehen.

Belegen Sie die Ausstattung etwa mit einer Vermieterbestätigung und bitten Sie das Jobcenter ausdrücklich um Berücksichtigung im Bescheid.

Gegen einen noch anfechtbaren Bescheid kommt Widerspruch in Betracht. Ist der Bescheid bestandskräftig, kann ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X in Verbindung mit § 40 SGB II helfen.

Bei einer Nachzahlung gilt im SGB II grundsätzlich ein Jahr, gerechnet vom Beginn des Jahres der Antragstellung: Ein noch 2026 gestellter Antrag kann frühestens Leistungen ab 1. Januar 2025 erfassen, wenn die Voraussetzungen damals schon vorlagen. Unser Artikel zur geplanten Änderung beim Überprüfungsantrag erklärt, was bisher nur im Entwurf steht.

Praxisbeispiel: 17,63 Euro im Monat für Mutter und Kind

Eine alleinerziehende Mutter und ihr achtjähriger Sohn sind beide leistungsberechtigt; ein elektrischer Durchlauferhitzer versorgt ihre Wohnung mit Warmwasser. Für die Mutter kommen 12,95 Euro Warmwasser-Mehrbedarf hinzu, für den Sohn 4,68 Euro, zusammen also 17,63 Euro pro Monat.

Drei Fragen zum Warmwasser-Mehrbedarf

Brauche ich für die Pauschale einen eigenen Zähler?

Nein. Der Nachweis durch eine separate Messeinrichtung ist erst nötig, wenn Sie höhere Aufwendungen als die Pauschale geltend machen.

Bekommen auch Kinder den Mehrbedarf?

Ja, sofern sie selbst leistungsberechtigt sind und die Voraussetzungen für den Mehrbedarf erfüllen. Die Höhe richtet sich nach dem für das Kind geltenden Regelbedarf.

Was gilt, wenn ich erst nach dem Umzug einen Durchlauferhitzer habe?

Melden Sie dem Jobcenter mit dem Umzug auch die neue Warmwasserbereitung. Was Sie bei einem Umzug mit Leistungen vom Jobcenter für Miete, Kaution und Transport beachten müssen, erklärt unser Ratgeber.