Pflegegeld und Pflegekasse: Gutachter-Empfehlung löst wichtige Frist aus

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Eine Empfehlung im Pflegegutachten kann unmittelbar ein Antragsverfahren auslösen. Empfiehlt der Medizinische Dienst ein geeignetes Hilfsmittel oder Pflegehilfsmittel und stimmt die versicherte Person zu, gilt die Empfehlung bereits als Leistungsantrag.

Ein zusätzliches Antragsformular und eine ärztliche Verordnung sind bei den erfassten Hilfsmitteln grundsätzlich nicht erforderlich. Eine automatische Bewilligung ist mit der Empfehlung allerdings nicht verbunden.

43,6 Prozent erhalten bei der Erstbegutachtung eine Hilfsmittelempfehlung

Die Regelung betrifft einen erheblichen Teil der Antragstellenden. Nach dem am 15. Juli 2026 veröffentlichten Report Pflegebedürftigkeit 2026 des Medizinischen Dienstes Bund erhielten 43,6 Prozent der Versicherten bei der Erstbegutachtung eine Hilfsmittelempfehlung.

Besonders häufig empfehlen Gutachter Dusch- und Badehilfen, Gehhilfen oder andere Pflegehilfsmittel. Sie sollen die Selbstständigkeit erhalten, die Pflege erleichtern oder eine Verschlechterung der Pflegesituation verhindern.

Für Betroffene ist deshalb wichtig, eine solche Empfehlung nicht als unverbindlichen Hinweis zu betrachten. Sie kann bereits während des Begutachtungstermins zu einem wirksamen Antrag werden.

Zustimmung macht aus der Empfehlung einen Antrag

Die rechtliche Grundlage findet sich in § 18b Absatz 3 SGB XI. Danach gelten konkrete Empfehlungen im Pflegegutachten als Antrag, wenn das Hilfsmittel den Zwecken des § 40 SGB XI dient und die versicherte Person zustimmt.

Der Gutachter muss die Zustimmung für jedes empfohlene Hilfsmittel einzeln abfragen und im Gutachten dokumentieren. Die Zustimmung kann auch durch einen Bevollmächtigten oder einen rechtlichen Betreuer mit entsprechendem Aufgabenkreis erteilt werden.

Das vollständige Gutachten wird anschließend elektronisch an die Pflegekasse übermittelt. Die versicherte Person muss die darin enthaltene Empfehlung daher nicht noch einmal als eigenen Antrag formulieren.

Für diese Hilfsmittel gilt die Erleichterung

Erfasst werden Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel, die die Pflege erleichtern, Beschwerden lindern oder eine selbstständigere Lebensführung ermöglichen. Dazu können Bade- und Duschhilfen, Gehhilfen, Toilettenhilfen, Lagerungshilfen, Stehhilfen und Hilfsmittel gegen Druckgeschwüre gehören.

Auch bestimmte Inkontinenzhilfen, Stomaartikel, Pflegebetten sowie Pflegehilfsmittel zur Körperpflege, Hygiene oder Mobilität können empfohlen werden. Hinzu kommen zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel, über die unser Ratgeber zur Pflegehilfsmittel-Pauschale von 42 Euro informiert.

In den Begutachtungs-Richtlinien werden außerdem „Kranken- und Behindertenfahrzeuge“ genannt. Gemeint sind Hilfsmittel wie Rollstühle und nicht die Finanzierung eines Autos.

Empfehlung im Pflegegutachten Rechtliche Folge Gehhilfe, Badehilfe, Toilettenhilfe oder anderes Hilfsmittel mit Bezug zu § 40 SGB XI Gilt mit Zustimmung grundsätzlich als Antrag; eine zusätzliche ärztliche Verordnung ist nicht erforderlich. Technisches oder zum Verbrauch bestimmtes Pflegehilfsmittel Gilt mit Zustimmung als Antrag; die Notwendigkeit der Versorgung wird vermutet. Hörhilfe, Sehhilfe, Kommunikationshilfe oder Orthese Die Empfehlung gilt nicht automatisch als Antrag; das gewöhnliche Antragsverfahren bleibt erforderlich. Physiotherapie, Ergotherapie oder anderes Heilmittel Die Empfehlung ersetzt keine ärztliche Verordnung. Rampe, Türverbreiterung oder bodengleiche Dusche Die Empfehlung gilt nicht automatisch als Antrag auf einen Zuschuss zur Wohnraumanpassung.

Kranken- oder Pflegekasse können zuständig sein

Nicht jedes empfohlene Hilfsmittel wird von der Pflegekasse bezahlt. Dient es vorwiegend der Behandlung einer Krankheit oder dem Ausgleich einer Behinderung, kommt regelmäßig die Krankenkasse nach § 33 SGB V als Leistungsträger in Betracht.

Die Pflegekasse ist nach § 40 SGB XI zuständig, wenn das Hilfsmittel überwiegend die Pflege erleichtert, Beschwerden lindert oder eine selbstständigere Lebensführung ermöglicht. Für einen Anspruch gegenüber der Pflegekasse muss außerdem Pflegebedürftigkeit vorliegen.

Bei doppelfunktionalen Hilfsmitteln prüft der zuerst mit dem Antrag befasste Leistungsträger, ob die Kranken- oder Pflegekasse zuständig ist. Die versicherte Person muss die rechtliche Abgrenzung deshalb nicht selbst abschließend vornehmen.

Einen Überblick über Ansprüche gegenüber der Krankenkasse bietet unser Beitrag zu den Hilfsmitteln der Krankenkasse im Jahr 2026.

Ärztliches Rezept ist grundsätzlich nicht erforderlich

Bei den von § 18b Absatz 3 SGB XI erfassten Hilfsmitteln wird die Erforderlichkeit der Versorgung vermutet. Bei empfohlenen Pflegehilfsmitteln gilt eine entsprechende Vermutung für deren Notwendigkeit.

Deshalb ist keine zusätzliche ärztliche Therapieentscheidung oder Verordnung erforderlich. Das bestätigt auch das Gemeinsame Rundschreiben des GKV-Spitzenverbandes vom 2. April 2026.

Eine erneute fachliche Prüfung kommt grundsätzlich nur in Betracht, wenn die Kranken- oder Pflegekasse eine offensichtliche Unrichtigkeit der Empfehlung feststellt. Die Kasse darf aber weiterhin die Zuständigkeit, die Wirtschaftlichkeit und die weiteren Anspruchsvoraussetzungen prüfen.

Wer ein teureres Wunschmodell wählt, kann mit privaten Mehrkosten belastet werden. Bei technischen Pflegehilfsmitteln kann außerdem eine Zuzahlung von zehn Prozent, höchstens jedoch 25 Euro, entstehen.

Empfehlung ist noch keine Bewilligung

Die rechtliche Vermutung erleichtert den Zugang zur Versorgung, garantiert aber nicht die Kostenübernahme. Die Kasse darf beispielsweise prüfen, ob eine ausreichende und wirtschaftliche Standardversorgung verfügbar ist.

Auch eine fehlende Pflegebedürftigkeit kann einem Anspruch gegenüber der Pflegekasse entgegenstehen. In diesem Fall muss geprüft werden, ob stattdessen die Krankenkasse für das medizinisch erforderliche Hilfsmittel zuständig ist.

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Eine Ablehnung darf jedoch nicht allein damit begründet werden, dass kein gesondertes Antragsformular oder keine ärztliche Verordnung vorgelegt wurde. Liegen eine erfasste Empfehlung und die dokumentierte Zustimmung vor, ist das Antragsverfahren bereits eröffnet.

Pflegekasse muss innerhalb von drei Wochen entscheiden

Über einen Antrag auf ein Pflegehilfsmittel muss die Pflegekasse grundsätzlich innerhalb von drei Wochen nach Antragseingang entscheiden. Wird zur zusätzlichen Prüfung nach § 40 Absatz 1 SGB XI eine Pflegefachperson oder der Medizinische Dienst eingeschaltet, verlängert sich die Frist auf fünf Wochen.

Kann die Pflegekasse die Frist nicht einhalten, muss sie dies rechtzeitig schriftlich mitteilen und ausreichend begründen. Erfolgt keine solche Mitteilung, gilt die beantragte Leistung nach Ablauf der gesetzlichen Frist grundsätzlich als genehmigt.

Betroffene sollten deshalb dokumentieren, wann das Gutachten und die darin enthaltene Empfehlung bei der Pflegekasse eingegangen sind. Bleibt eine Entscheidung aus, kann schriftlich auf § 40 Absatz 7 SGB XI hingewiesen werden.

Bei Pflegefachkräften gelten andere Regeln

Auch eine ambulante Pflegefachkraft darf im Rahmen ihrer Arbeit oder eines Beratungseinsatzes geeignete Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel empfehlen. Diese Empfehlung wird jedoch nicht allein durch die Zustimmung der versicherten Person zum Antrag.

Die Empfehlung der Pflegefachkraft muss zusammen mit einem Antrag in Textform an die Kranken- oder Pflegekasse übermittelt werden. Bei der Antragstellung darf sie nicht älter als zwei Wochen sein.

Eine ärztliche Verordnung ist bei einer wirksamen Empfehlung der Pflegefachkraft ebenfalls nicht notwendig. Der Unterschied liegt damit vor allem in der Antragstellung: Beim Pflegegutachten kann die Empfehlung selbst als Antrag gelten, bei der Pflegefachkraft muss ein Antrag beigefügt werden.

Versicherte sollten das Gutachten kontrollieren

Die Pflegekasse übersendet das Gutachten grundsätzlich zusammen mit dem Pflegebescheid, sofern die antragstellende Person der Übersendung nicht widersprochen hat. Das gilt auch dann, wenn der Antrag auf einen Pflegegrad abgelehnt wurde.

Versicherte sollten prüfen, welches Hilfsmittel empfohlen wurde und ob ihre Zustimmung dokumentiert ist. Fehlt der Eintrag trotz einer entsprechenden Absprache während des Termins, sollte eine schriftliche Klärung beim Medizinischen Dienst und bei der Pflegekasse verlangt werden.

Lehnt die Kasse das Hilfsmittel durch Bescheid ab, kann grundsätzlich innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden. Fehlt eine ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung oder ist sie fehlerhaft, beträgt die Frist regelmäßig ein Jahr.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Die 79-jährige Ingrid beantragt erstmals Pflegeleistungen. Der Gutachter stellt erhebliche Einschränkungen ihrer Beweglichkeit fest und empfiehlt ein Pflegebett, weil das Aufstehen sowie die nächtliche Versorgung im bisherigen Bett kaum noch möglich sind.

Ingrid stimmt der Empfehlung während der Begutachtung zu. Das Pflegebett und ihre Zustimmung werden im Gutachten dokumentiert.

Damit gilt die Empfehlung bereits als Antrag. Ingrid muss weder ein weiteres Formular einreichen noch ihren Hausarzt um ein Rezept bitten.

Die Pflegekasse darf noch prüfen, welche wirtschaftliche Ausführung geeignet ist und ob die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind. Sie darf die Bearbeitung aber nicht davon abhängig machen, dass Ingrid noch einmal einen gesonderten Antrag stellt.

FAQ

Gilt jede Empfehlung des Gutachters automatisch als Antrag?

Nein. Das gilt nur für Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel, die den Zwecken des § 40 SGB XI dienen. Außerdem muss die versicherte Person der konkreten Empfehlung zugestimmt haben.

Muss ich nach der Pflegebegutachtung selbst einen Antrag stellen?

Bei einer erfassten und mit Zustimmung dokumentierten Empfehlung grundsätzlich nicht. Die Empfehlung gilt bereits als Leistungsantrag und wird mit dem Gutachten an die Pflegekasse übermittelt.

Ist das empfohlene Hilfsmittel damit schon bewilligt?

Nein. Die Kasse darf die Zuständigkeit, die Wirtschaftlichkeit und die weiteren Voraussetzungen prüfen. Eine erneute fachliche Prüfung ist grundsätzlich nur bei einer offensichtlich unrichtigen Empfehlung vorgesehen.

Brauche ich noch ein ärztliches Rezept?

Für die von § 18b Absatz 3 SGB XI erfassten Hilfsmittel ist grundsätzlich keine zusätzliche ärztliche Verordnung notwendig. Bei Hörgeräten, Sehhilfen, Orthesen oder Heilmitteln können andere Regeln gelten.

Wie schnell muss die Pflegekasse entscheiden?

Die Entscheidungsfrist beträgt grundsätzlich drei Wochen. Wird für eine zusätzliche Bedarfsprüfung eine Pflegefachperson oder der Medizinische Dienst eingeschaltet, sind es fünf Wochen.

Was gilt, wenn die Pflegekasse die Frist verstreichen lässt?

Kann die Pflegekasse nicht rechtzeitig entscheiden, muss sie die Verzögerung schriftlich und ausreichend begründen. Fehlt eine solche Mitteilung, gilt die beantragte Leistung nach Ablauf der Frist grundsätzlich als genehmigt.

Was kann ich gegen eine Ablehnung unternehmen?

Gegen einen ablehnenden Bescheid kann regelmäßig innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden. Bei einer fehlenden oder fehlerhaften Rechtsbehelfsbelehrung verlängert sich die Frist grundsätzlich auf ein Jahr.