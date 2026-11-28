Kindergrundsicherung – Anspruch und Höhe

Die Kindergrundsicherung sollte 2025 starten und mehrere Familienleistungen bündeln. Dazu kam es nicht: Der Gesetzentwurf aus der 20. Wahlperiode wurde nicht beschlossen und erledigte sich mit deren Ablauf.

Was war bei der Kindergrundsicherung geplant?

Die damalige Ampel-Koalition wollte mit der Reform mehr Kinder vor Armut schützen und die Familienförderung vereinfachen. Geplant waren ein Kindergarantiebetrag als Ersatz für das Kindergeld und ein einkommensabhängiger Kinderzusatzbetrag.

Darin sollten unter anderem Kinderzuschlag, Leistungen zum Lebensunterhalt von Kindern aus Bürgergeld und Sozialhilfe sowie Teile des Bildungs- und Teilhabepakets zusammengeführt werden. Die damals genannten Beträge, Anrechnungsregeln und Antragswege sind keine geltenden Ansprüche.

Welche Leistungen können Eltern stattdessen beantragen?

Kindergeld und Kinderzuschlag bleiben getrennte Leistungen. 2026 zahlt die Familienkasse für ein anspruchsberechtigtes Kind monatlich 259 Euro Kindergeld; der Kinderzuschlag beträgt je nach Bedarf und Einkommen bis zu 297 Euro je Kind.

Leistung Wo prüfen oder beantragen? Kindergeld und Kinderzuschlag Familienkasse, jeweils gesondert Wohngeld Örtliche Wohngeldbehörde Bildung und Teilhabe, etwa Schulmittagessen oder Klassenfahrt Bei Grundsicherungsgeld über das Jobcenter, bei Kinderzuschlag oder Wohngeld über die zuständige kommunale Stelle Grundsicherungsgeld bei ungedecktem Lebensunterhalt Jobcenter, wenn die SGB-II-Voraussetzungen erfüllt sind

Die zunächst geplante Streichung des Sofortzuschlags im Kinderzuschlag hat der Bundestag in seiner am 27. November 2026 beschlossenen Fassung des Haushaltsbegleitgesetzes nicht übernommen. Der Sofortzuschlag im Kinderzuschlag ist kein eigener Überweisungsbetrag.

Monatelanger Streit um die Kindergrundsicherung

Die Durchsetzung der Kindergrundsicherung führte zu einem Streit in der Ampel-Koalition, begleitet von großem medialem Interesse. Familienministerin Lisa Paus von den Grünen setzte zwölf Milliarden Euro Haushaltsgeld für die Umsetzung an.

Finanzminister Christian Lindner hielt diese Summe für nicht realisierbar und blockierte die Entwürfe. Paus blockierte daraufhin die Pläne des Finanzministers zur Umsetzung von Steuerentlastungen. Ein monatelanger Streit entbrannte.

Letztendlich einigte sich die Regierung Ende August 2023 auf Mehrausgaben von zunächst rund 2,4 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung ab dem Jahr 2025 – also wesentlich weniger als gefordert. Der Bundestag verabschiedete den Entwurf nicht.

Beispiel aus der Praxis

Eine Mutter hat für ihr Schulkind bereits Kindergeld. Weil ihr Einkommen nur knapp für den Haushalt reicht, prüft sie bei der Familienkasse den Kinderzuschlag und fragt bei der Kommune nach Hilfen für das Schulmittagessen, statt auf einen Antrag zur Kindergrundsicherung zu warten.

Fünf Fragen und Antworten

Kann ich die Kindergrundsicherung jetzt beantragen?

Nein. Der damalige Gesetzentwurf wurde nicht verabschiedet.

Wurde das Kindergeld ersetzt?

Nein. Die Familienkasse zahlt es bei erfüllten Voraussetzungen weiterhin.

Wer sollte Kinderzuschlag prüfen?

Familien, deren Einkommen für den eigenen Bedarf der Eltern reicht, aber nicht oder nicht vollständig für den Bedarf der Kinder.

Gibt es das Bildungspaket auch ohne Jobcenter-Leistung?

Ja, etwa bei Bezug von Wohngeld oder Kinderzuschlag, wenn die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind.

Sind die früher genannten Reformbeträge eine Zusage?

Nein. Zahlen zum geplanten Garantie- und Zusatzbetrag begründen keinen Zahlungsanspruch.

Quellen

Bundestag: Gesetzesvorgang zur Kindergrundsicherung

Familienkasse: Kindergeld und Kinderzuschlag 2026

Bundesagentur für Arbeit: Bildung und Teilhabe

Bundestag: Beschluss zum Haushaltsbegleitgesetz 2027