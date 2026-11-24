Eine hohe Heiz- oder Nebenkostenabrechnung kann das Monatsbudget sprengen. Das Jobcenter kann die Nachzahlung als Wohn- oder Heizbedarf anerkennen, selbst wenn Sie bisher kein Grundsicherungsgeld bezogen haben und erst durch die Rechnung hilfebedürftig werden.

Entscheidend ist in der Regel der Monat, in dem Sie zahlen müssen. Wer noch keinen laufenden Bescheid hat, sollte den Antrag deshalb nicht auf den nächsten Monat verschieben.

Warum der Fälligkeitsmonat zählt

Nach § 22 Abs. 1 SGB II gehören berechtigte Betriebs- und Heizkostennachforderungen für die weiterhin bewohnte Wohnung grundsätzlich zu den Kosten für Unterkunft und Heizung. Eine einmalige Nachzahlung wird dem Monat ihrer Fälligkeit zugeordnet, nicht auf die Monate des Abrechnungsjahres verteilt.

Sie müssen im Abrechnungsjahr noch kein Bürgergeld bezogen haben. Umgekehrt reicht der frühere Leistungsbezug allein nicht aus: Das Jobcenter prüft, ob im Fälligkeitsmonat unter Einbeziehung der Rechnung ein Anspruch besteht.

Auch ohne laufenden Bezug kann das Jobcenter zahlen

Wenn Ihr Einkommen normalerweise zum Leben reicht, können Sie durch eine hohe Nachforderung für einen einzelnen Monat hilfebedürftig werden. Das Jobcenter prüft dann den gesamten Bedarf Ihres Haushalts nach den Regeln zur Bedarfsgemeinschaft sowie das anrechenbare Einkommen und Vermögen; es zahlt nicht automatisch den vollen Rechnungsbetrag.

Wenn Sie noch keine Leistungen beantragt haben, sollte Ihr Antrag spätestens im Fälligkeitsmonat beim Jobcenter eingehen. Nach § 37 Abs. 2 SGB II wirkt der Antrag auf Leistungen zum Lebensunterhalt grundsätzlich nur auf den ersten Tag des Antragsmonats zurück.

Die frühere Sonderregel für Heizkosten ließ unter bestimmten Voraussetzungen einen Antrag noch bis zu drei Monate nach dem Fälligkeitsmonat zu. Diese Ausnahme galt nur für Anträge bis zum 31. Dezember 2023 und hilft bei heutigen Abrechnungen nicht mehr.

Was angemessen ist: Kalte Nebenkosten und Heizung getrennt prüfen

Kalte Betriebskosten wie Wasser, Abwasser und Müllabfuhr gehören zur Bruttokaltmiete. Die Wohnkosten werden während der grundsätzlich einjährigen Karenzzeit seit Juli 2026 im Regelfall höchstens bis zum Eineinhalbfachen des örtlichen Angemessenheitswerts anerkannt; Ausnahmen erläutert unser Ratgeber zur Miete beim Grundsicherungsgeld.

Für Heizkosten gilt die Karenzzeit nicht. Ein hoher Wert im Heizspiegel rechtfertigt aber für sich allein keine Kürzung: Nach dem Urteil des Bundessozialgerichts vom 19. Mai 2021 (B 14 AS 57/19 R) braucht es grundsätzlich eine Prüfung des Einzelfalls und ein Kostensenkungsverfahren.

Wenn etwa ein schlechter Gebäudezustand, gestiegene Energiepreise oder ein besonderer Wärmebedarf zur hohen Rechnung beigetragen haben, erklären Sie das dem Jobcenter. Fragen Sie bei einer Kürzung nach der Berechnung und danach, wann Sie auf zu hohe Kosten und Möglichkeiten zur Senkung hingewiesen wurden.

Stromnachzahlung: Was zum Heizen zählt

Nachforderungen für Licht, Kühlschrank und andere Haushaltsgeräte werden grundsätzlich aus dem Regelbedarf bezahlt. Nachweisbarer Strom für eine Elektroheizung kann hingegen zu den Heizkosten gehören, auch wenn ihn der Stromversorger und nicht der Vermieter abrechnet.

Erfasst eine Rechnung Heiz- und Haushaltsstrom gemeinsam, reichen Sie möglichst eine Aufschlüsselung oder andere Belege für den Heizanteil ein. Für Warmwasser aus einem Boiler oder Durchlauferhitzer gelten eigene Regeln zum Warmwasser-Mehrbedarf.

Nach dem Umzug: Wann die Rechnung der alten Wohnung zählt

Das Jobcenter übernimmt grundsätzlich nur Kosten für die Wohnung, die den aktuellen Unterkunftsbedarf deckt. Für die frühere Wohnung kommen Ausnahmen infrage, etwa wenn Sie von der Entstehung der Kosten bis zur Fälligkeit durchgehend Leistungen nach dem SGB II bezogen haben und das Jobcenter den Umzug veranlasst oder vorab zugesichert hat.

Das zeigen die Urteile des Bundessozialgerichts vom 20. Dezember 2011 (B 4 AS 9/11 R) und vom 13. Juli 2017 (B 4 AS 12/16 R). Legen Sie der Abrechnung gegebenenfalls die Zusicherung oder die Kostensenkungsaufforderung des Jobcenters bei.

Guthaben: Das Jobcenter rechnet es erst später an

Ein Guthaben aus anerkannten Unterkunfts- oder Heizkosten mindert nach § 22 Abs. 3 SGB II grundsätzlich die entsprechenden Aufwendungen ab dem Monat nach der Rückzahlung oder Gutschrift. Guthabenanteile aus gewöhnlichem Haushaltsstrom oder aus Unterkunfts- und Heizkosten, die das Jobcenter nicht anerkannt hat, bleiben bei dieser Berechnung außen vor.

Reichen Sie auch eine Abrechnung mit Guthaben ein. Zieht das Jobcenter alles ab, obwohl ein Teil auf selbst getragene, nicht anerkannte Aufwendungen entfällt, lassen Sie den Bescheid prüfen.

So melden Sie die Abrechnung

Wer bereits Grundsicherungsgeld bezieht, muss für die Nachforderung grundsätzlich keinen neuen Leistungsantrag stellen. Reichen Sie die vollständige Abrechnung unverzüglich nachweisbar ein und bitten Sie das Jobcenter, den Bescheid für den Fälligkeitsmonat anzupassen.

Ohne laufenden Leistungsantrag können Sie zunächst formlos Grundsicherungsgeld beantragen und fehlende Belege nachreichen. Bewahren Sie den Eingangsbeleg auf und nennen Sie das Fälligkeitsdatum, den geforderten Betrag und gegebenenfalls Ihre Bedarfsgemeinschaftsnummer.

Prüfen Sie auch, ob der Vermieter rechtzeitig abgerechnet und Ihre Vorauszahlungen vollständig berücksichtigt hat. Nach § 556 Abs. 3 BGB sind verspätete Nachforderungen grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn, der Vermieter hat die Verspätung nicht zu vertreten.

Bei einer Ablehnung können Sie grundsätzlich binnen eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Sind aus der Forderung bereits Rückstände geworden und drohen Wohnungslosigkeit oder eine vergleichbare Notlage, lassen Sie zusätzlich prüfen, ob eine Schuldenübernahme nach § 22 Abs. 8 SGB II infrage kommt.

Praxisbeispiel: Die Heizkosten machen den Dezember zu knapp

Frau Kaya arbeitet und bezieht kein Grundsicherungsgeld. Ihr anrechenbares Einkommen liegt 180 Euro über ihrem üblichen Bedarf, doch im Dezember wird für ihre Wohnung eine angemessene Heizkostennachzahlung von 620 Euro fällig.

Stellt sie im Dezember einen Antrag und sind die übrigen Voraussetzungen erfüllt, kann sich rechnerisch ein Anspruch von 440 Euro ergeben. Beantragt sie die Leistung erstmals im Januar, erfasst der Antrag den Dezember grundsätzlich nicht mehr.

Häufige Fragen zur Nebenkostennachzahlung

Zählt der Zugang der Rechnung oder der Zahlungstermin?

Für die Zuordnung zum Leistungsmonat zählt grundsätzlich die Fälligkeit. Liegt zwischen dem Zugang der Abrechnung und der Fälligkeit ein Monatswechsel, schauen Sie deshalb auf den wirksamen Zahlungstermin und reichen die Abrechnung möglichst sofort ein.

Darf das Jobcenter allein wegen einer hohen Heizkostenabrechnung kürzen?

Nein, die Höhe allein reicht dafür nicht. Das Jobcenter muss die Umstände des Einzelfalls prüfen und bei unangemessenen Heizkosten grundsätzlich ein Kostensenkungsverfahren durchführen.

Ist jede Stromnachzahlung vom Jobcenter ausgeschlossen?

Nein, nachweisbarer Heizstrom kann als Heizbedarf berücksichtigt werden. Bei einer nicht anders zu deckenden, unabweisbaren Ausgabe für Haushaltsstrom kann ein gesondert zu beantragendes Darlehen nach § 24 Abs. 1 SGB II infrage kommen.