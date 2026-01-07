Kindergeld-Auszahlung 2026: Alle Auszahlungstermine nach Endziffer

Lesedauer 4 Minuten

Kindergeld wird 2026 nicht bei allen Familien am gleichen Tag überwiesen. Die Familienkasse zahlt gestaffelt aus, und dafür zählt ausschließlich die letzte Ziffer der Kindergeldnummer (Endziffer). Wer seine Endziffer kennt, kann mit der Tabelle unten für jeden Monat den offiziellen Überweisungstag ablesen.

Kindergeld-Höhe 2026

Seit 01.01.2026 beträgt das Kindergeld 259 Euro pro Kind und Monat. Läuft der Anspruch bereits, wird die neue Höhe üblicherweise automatisch in die laufende Zahlung übernommen; ein zusätzlicher Antrag nur wegen der Erhöhung ist in der Regel nicht erforderlich.

Warum die Endziffer den Auszahlungstag bestimmt

Die Endziffer steuert den Auszahlungslauf innerhalb eines Monats. Endziffer 0 liegt typischerweise früh, Endziffer 9 eher am Monatsende. Das ist kein Zufall, sondern ein organisatorisches System, damit nicht alle Zahlungen gleichzeitig laufen und die Familienkasse die Überweisungen über den Monat verteilt abwickeln kann.

Alle Kindergeld-Auszahlungstermine 2026 nach Endziffer

Endziffer der Kindergeldnummer Auszahlungstermine 2026 (Überweisungstage der Familienkasse) 0 Jan 8 · Feb 4 · Mrz 4 · Apr 8 · Mai 6 · Jun 3 · Jul 3 · Aug 5 · Sep 3 · Okt 5 · Nov 4 · Dez 3 1 Jan 8 · Feb 6 · Mrz 5 · Apr 9 · Mai 7 · Jun 8 · Jul 6 · Aug 6 · Sep 7 · Okt 6 · Nov 5 · Dez 4 2 Jan 9 · Feb 10 · Mrz 6 · Apr 13 · Mai 8 · Jun 9 · Jul 7 · Aug 7 · Sep 8 · Okt 8 · Nov 6 · Dez 7 3 Jan 13 · Feb 12 · Mrz 9 · Apr 14 · Mai 12 · Jun 10 · Jul 9 · Aug 10 · Sep 10 · Okt 9 · Nov 10 · Dez 8 4 Jan 14 · Feb 13 · Mrz 10 · Apr 15 · Mai 13 · Jun 12 · Jul 10 · Aug 12 · Sep 11 · Okt 12 · Nov 11 · Dez 9 5 Jan 15 · Feb 16 · Mrz 11 · Apr 16 · Mai 18 · Jun 15 · Jul 13 · Aug 14 · Sep 15 · Okt 13 · Nov 12 · Dez 10 6 Jan 16 · Feb 17 · Mrz 12 · Apr 17 · Mai 19 · Jun 16 · Jul 14 · Aug 17 · Sep 16 · Okt 15 · Nov 13 · Dez 11 7 Jan 19 · Feb 18 · Mrz 16 · Apr 20 · Mai 20 · Jun 17 · Jul 17 · Aug 18 · Sep 17 · Okt 16 · Nov 16 · Dez 14 8 Jan 22 · Feb 19 · Mrz 17 · Apr 21 · Mai 21 · Jun 18 · Jul 20 · Aug 19 · Sep 18 · Okt 19 · Nov 17 · Dez 15 9 Jan 23 · Feb 20 · Mrz 20 · Apr 23 · Mai 22 · Jun 22 · Jul 21 · Aug 21 · Sep 21 · Okt 20 · Nov 20 · Dez 16

Überweisungstag ist nicht gleich Gutschrift

Die Daten in der Tabelle sind die Überweisungstage, also der Tag, an dem die Familienkasse die Zahlung anstößt. Ob das Kindergeld am selben Tag auf dem Konto erscheint, hängt von der Verarbeitung der Bank ab.

Besonders rund um Wochenenden und Feiertage kann sich die Gutschrift verschieben, weil Bankarbeitstage fehlen und Buchungen nicht immer sofort sichtbar sind. Wer am Überweisungstag morgens noch keine Gutschrift sieht, hat deshalb nicht automatisch ein Problem – häufig kommt das Geld im Verlauf des Tages oder am nächsten Bankarbeitstag.

Wo finde ich die Endziffer der Kindergeldnummer?

Die Endziffer steht am Ende der Kindergeldnummer, die auf Bescheiden und Schreiben der Familienkasse abgedruckt ist. Für den Auszahlungstermin zählt nur diese letzte Ziffer, nicht die Steuer-ID und nicht das Geburtsdatum des Kindes.

Erstauszahlung, Anspruchsbeginn und Rückwirkung: typische Missverständnisse

Bei der ersten Bewilligung ist entscheidend, ab welchem Monat die Anspruchsvoraussetzungen erstmals vorliegen und ab wann die Familienkasse den Anspruch tatsächlich feststellt. Entsteht der Anspruch innerhalb eines Monats, wird dieser Monat grundsätzlich als Anspruchsmonat berücksichtigt, in der Praxis hängt die tatsächliche Auszahlung jedoch davon ab, wann der Antrag gestellt wurde und ob alle Nachweise vollständig vorliegen.

Kindergeld kann außerdem rückwirkend beantragt werden, die Nachzahlung ist aber grundsätzlich auf sechs Monate begrenzt. Wer zu lange wartet, verliert häufig Ansprüche für weiter zurückliegende Monate – das ist besonders relevant, wenn der Antrag wegen fehlender Unterlagen liegen bleibt oder erst spät gestellt wird.

Wenn die Kindergeldzahlung ausbleibt: So gehst du sicher vor

Wenn das Kindergeld am erwarteten Termin nicht gutgeschrieben ist, lohnt sich zuerst ein kurzer Realitätscheck: Stimmt die Endziffer, ist es ein Bankarbeitstag, und kann es sich um eine reine Banklaufzeit handeln, die erst am Nachmittag oder am nächsten Banktag sichtbar wird?

Bleibt die Zahlung auch danach aus, sollte als Nächstes geprüft werden, ob die Familienkasse zuletzt Unterlagen angefordert hat oder ob eine Anspruchsprüfung läuft, denn genau das ist eine der häufigsten Ursachen für Zahlungspausen.

Besonders oft passiert das bei Kindern ab 18, wenn Ausbildungs-, Studien- oder Übergangszeiten nachgewiesen werden müssen, oder wenn sich die Lebenssituation ändert, etwa durch Wechsel der Ausbildung, Unterbrechungen, neue Schulbescheinigungen oder fehlende Rückmeldungen auf Fragebögen.

Wer keine offenen Anforderungen findet und trotzdem keine Zahlung erhält, sollte die Familienkasse gezielt kontaktieren, den Sachstand abfragen und – falls Nachweise fehlen – diese nachweisbar nachreichen, damit die Zahlung nicht unnötig lange blockiert bleibt.

Bedeutung für Bürgergeld-Haushalte

In Haushalten mit Bürgergeld ist Kindergeld häufig ein fester Bestandteil der Monatsplanung, weil es bei der Berechnung eine Rolle spielen kann. Kommt es verspätet oder fällt es aus, entsteht schnell ein Liquiditätsloch, das sich nicht „von selbst“ schließt, solange die Familienkasse Unterlagen vermisst oder den Anspruch prüft.

Deshalb ist es in diesen Konstellationen besonders wichtig, Zahlungsunterbrechungen früh zu klären und Nachweise zügig einzureichen.

FAQ zur Kindergeld-Auszahlung 2026

Kommt Kindergeld 2026 immer am gleichen Tag?

Nein. Die Auszahlung richtet sich nach der Endziffer der Kindergeldnummer und ist deshalb je nach Familie unterschiedlich.

Sind die Tabellenwerte der Tag, an dem das Geld auf dem Konto sein muss?

Nein. Es handelt sich um Überweisungstage der Familienkasse. Banklaufzeiten sowie Wochenenden und Feiertage können die Gutschrift verschieben.

Wie hoch ist das Kindergeld 2026?

259 Euro pro Kind und Monat.

Wie weit ist eine Nachzahlung möglich?

Grundsätzlich bis zu sechs Monate rückwirkend.

