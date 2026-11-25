Erreichbarkeit im Bürgergeld – Übersicht

Ein Wochenendbesuch, eine Reha oder eine Reise zu Verwandten können beim Jobcenter ganz unterschiedlich behandelt werden. Wer Grundsicherungsgeld bezieht, sollte vor der Abfahrt klären, ob das Reiseziel noch im näheren Bereich liegt und ob eine Zustimmung nötig ist.

Wer muss für das Jobcenter erreichbar sein?

Die Pflicht aus § 7b SGB II gilt für erwerbsfähige Leistungsberechtigte. Das Jobcenter muss die Voraussetzungen für jede Person einzeln prüfen: Wenn ein Elternteil ohne Zustimmung verreist, entfällt der Anspruch eines nicht erwerbsfähigen Kindes nicht allein deshalb.

Erreichbar sind Sie, wenn Sie sich im näheren Bereich aufhalten und Mitteilungen werktäglich zur Kenntnis nehmen können. Eine Vertrauensperson kann Ihre Post prüfen und Sie rechtzeitig informieren; allein ein eingeschaltetes Handy ersetzt den Aufenthalt im näheren Bereich nicht.

Wie weit darf ich wegfahren?

Nach der Erreichbarkeits-Verordnung gilt für den einfachen Weg zur zuständigen Dienststelle grundsätzlich eine Grenze von zweieinhalb Stunden. Auch die Erreichbarkeit eines möglichen Arbeitsorts oder einer Maßnahme ist zu berücksichtigen; je nach regionalen Verkehrsverhältnissen kann im Einzelfall ein längerer Weg akzeptiert werden.

Die Entfernung in Kilometern allein hilft deshalb wenig. Wie die Regel für den näheren Bereich und das grenznahe Ausland funktioniert, erklärt unser vertiefender Ratgeber.

Wann brauche ich eine Zustimmung?

Anlass Was gilt außerhalb des näheren Bereichs? Privatreise ohne wichtigen Grund Zustimmung einholen; in der Regel insgesamt bis zu drei Wochen pro Kalenderjahr. Nur Samstag, Sonntag oder Feiertag Keine Zustimmung nötig, wenn Sie eingehende Mitteilungen vor dem nächsten Werktag zur Kenntnis nehmen können. Ärztlich verordnete Reha Wichtiger Grund, aber grundsätzlich Zustimmung nötig. Dauer belegen und mitteilen, wie Sie erreichbar sind. Reise wegen einer ausgeübten Erwerbstätigkeit Keine Zustimmung nach § 7b Abs. 2 Satz 3 SGB II erforderlich.

Nach § 4 ErrV soll der Antrag in der Regel spätestens fünf Werktage vor der Abreise eingehen. War ein vorheriger Antrag nicht oder nicht rechtzeitig möglich, muss er unverzüglich nachgeholt werden, sobald das Hindernis wegfällt.

Bei einer Privatreise darf die Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Für erwerbsfähige Personen, die nicht arbeitslos sind, sieht die Verordnung unter ihren Voraussetzungen eine Zustimmung bereits mit der Antragstellung vor, etwa in Elternzeit oder im Mutterschutz.

Was passiert bei fehlender Zustimmung oder verpassten Terminen?

Fehlt die erforderliche Zustimmung, kann das Jobcenter die Leistung für die betreffende Person und den betreffenden Zeitraum aufheben und bereits gezahltes Geld zurückfordern. Lassen Sie bei einer Unterbrechung auch Ihren Krankenversicherungsschutz klären.

Seit Juli 2026 behandelt § 7b Abs. 4 SGB II auch drei aufeinanderfolgende versäumte Meldeaufforderungen unter bestimmten Voraussetzungen als Nichterreichbarkeit. Dafür muss die Person schriftlich über die Rechtsfolgen belehrt worden sein oder sie kennen und darf keinen wichtigen Grund dargelegt und nachgewiesen haben.

Der Anspruch entfällt grundsätzlich ab dem Monat nach Feststellung des dritten Versäumnisses. Für den ersten Monat sieht das Gesetz bei erfüllten übrigen Voraussetzungen noch Leistungen ohne Regelbedarf vor; eine persönliche Meldung beim zuständigen Jobcenter kann die gesetzlich angenommene Nichterreichbarkeit vor Ablauf des ursprünglichen Bewilligungszeitraums beenden.

Weitere Ratgeber zur Erreichbarkeit

Unser Ratgeber erklärt, wer erreichbar sein muss und wie Mitteilungen Sie erreichen können. Weitere Einzelheiten finden Sie zur Zustimmung aus wichtigem Grund und zur beruflich bedingten Abwesenheit.

Für Privatreisen lesen Sie unseren Ratgeber zur Abwesenheit ohne wichtigen Grund. Welche Folgen eine nicht genehmigte Reise haben kann, erläutert der Beitrag zur Nichterreichbarkeit.

Praxisbeispiel: Sonntags zurück, aber montags noch unterwegs?

Herr Weber besucht seine Schwester außerhalb des näheren Bereichs und fährt am Sonntag zurück; seine Post kann er vor Montag prüfen. Bleibt er bis Montag, greift die Wochenendausnahme nicht mehr unbesehen: Für die längere Reise sollte er vorab klären, ob und für welche Tage das Jobcenter zustimmt.

Sechs Fragen und Antworten zur Erreichbarkeit

Muss ich den ganzen Tag zu Hause bleiben?

Nein. Sie müssen den näheren Bereich und den zuverlässigen Zugang zu Mitteilungen sicherstellen, nicht ständig in Ihrer Wohnung sein.

Muss ich samstags in den Briefkasten schauen?

Samstag zählt grundsätzlich als Werktag. Geht eine Nachricht am Samstag zu, reicht es, wenn Sie sie vor Beginn des nächsten Werktags zur Kenntnis nehmen können.

Reicht es, meine Reise im Online-Postfach anzukündigen?

Eine bloße Mitteilung ersetzt die erforderliche Zustimmung grundsätzlich nicht. Beantragen Sie die Zustimmung und sichern Sie die Antwort mit dem genauen Zeitraum.

Sind drei Wochen Urlaub garantiert?

Nein. Drei Wochen sind der Regelfall für eine zustimmungsfähige Abwesenheit ohne wichtigen Grund, kein automatischer Urlaubsanspruch.

Was mache ich bei einem kurzfristigen familiären Notfall?

Kontaktieren Sie das Jobcenter möglichst vor der Abfahrt und begründen Sie die Dringlichkeit. War ein vorheriger Antrag unmöglich, holen Sie ihn unverzüglich nach und reichen verfügbare Belege ein.

Wie wehre ich mich gegen eine Rückforderung?

Prüfen Sie, für wen und für welche Tage Leistungen aufgehoben wurden. Gegen den Bescheid kommt regelmäßig binnen eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch infrage.