Stand: 24. November 2026. Wenn das Einkommen für die Eltern reicht, aber für die ganze Familie knapp wird, kann der Kinderzuschlag helfen. Die Familienkasse zahlt 2026 bis zu 297 Euro pro Kind im Monat zusätzlich zum Kindergeld.

In den 297 Euro stecken bereits 25 Euro Sofortzuschlag. Wer den Kinderzuschlag beantragen will, sollte nicht auf den nächsten Lohnzettel warten: Für Monate vor dem Antrag gibt es in der Regel keine Zahlung.

Wer Anspruch auf Kinderzuschlag hat

Das Kind muss unter 25 Jahre alt sein, im Haushalt leben und darf weder verheiratet sein noch in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben. Für das Kind muss zudem Anspruch auf Kindergeld oder eine vergleichbare Leistung bestehen (§ 6a BKGG).

Die wichtigsten Beträge beim Kinderzuschlag 2026 Was gilt? Betrag Mindesteinkommen für Alleinerziehende 600 Euro im Monat Mindesteinkommen für Elternpaare 900 Euro im Monat Höchster Kinderzuschlag je Kind 297 Euro im Monat, darin 25 Euro Sofortzuschlag Kindergeld je Kind 259 Euro im Monat, unabhängig vom Kinderzuschlag

Für das Mindesteinkommen zählt grundsätzlich das Einkommen vor den gesetzlich vorgesehenen Abzügen, etwa Lohn, Arbeitslosengeld oder Krankengeld. Kindergeld, Wohngeld und der Kinderzuschlag selbst zählen dabei nicht mit.

Mit Einkommen, Kinderzuschlag und gegebenenfalls Wohngeld soll die Familie den nach dem SGB II berechneten Lebensunterhalt decken können. Für die Prüfung kann die Familienkasse voraussichtliches Wohngeld ansetzen; für die Auszahlung müssen Sie es gesondert beantragen.

Eine Ausnahme ist möglich, wenn der Familie trotz Kinderzuschlag und Wohngeld höchstens 100 Euro zum berechneten Bedarf fehlen. Dafür müssen sich aus dem Erwerbseinkommen der Eltern mindestens 100 Euro an Absetzbeträgen ergeben, und niemand in der Bedarfsgemeinschaft darf Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII erhalten oder beantragt haben.

Warum viele Eltern weniger als 297 Euro erhalten

Eigenes anrechenbares Einkommen des Kindes, etwa Unterhalt oder Unterhaltsvorschuss, mindert den Zuschlag für dieses Kind um 45 Prozent des anzurechnenden Betrags. Kindergeld zählt bei diesem Rechenschritt nicht mit.

Bei den Eltern vergleicht die Familienkasse das anrechenbare Einkommen mit deren eigenem Bedarf. Soweit der Überschuss auf Erwerbseinkommen entfällt, werden davon 45 Prozent angerechnet; soweit er auf anderes Einkommen entfällt, kann er den Zuschlag in voller Höhe mindern.

Deshalb gibt es keine obere Gehaltsgrenze, die für jede Familie gilt. Auch die Zahl der Kinder und die Wohnkosten beeinflussen das Ergebnis.

Welche Ersparnisse prüft die Familienkasse?

Für den Kinderzuschlag gelten eigene Vermögensgrenzen, nicht die neuen altersabhängigen Freibeträge beim Grundsicherungsgeld. Die Schwelle liegt bei 40.000 Euro für die berechtigte Person plus 15.000 Euro für jedes weitere Mitglied der Bedarfsgemeinschaft.

Bei einem Elternteil und einem Kind sind das 55.000 Euro, bei drei Personen 70.000 Euro. Geschützte Werte, etwa angemessener Hausrat und ein angemessenes Fahrzeug je erwerbsfähiger Person, zählen dabei nicht wie gewöhnliche Ersparnisse.

Sofortzuschlag: Was für 2027 zur Debatte steht

Der Regierungsentwurf zum Haushaltsbegleitgesetz 2027 sah vor, den 25-Euro-Sofortzuschlag im Kinderzuschlag abzuschaffen. Der Haushaltsausschuss hat diese Streichung aus seiner Beschlussempfehlung herausgenommen.

Die Schlussabstimmung ist nach dem Bundestagsfahrplan für den 27. November vorgesehen. Für laufende Anträge gilt das bestehende Recht; aus der Empfehlung lässt sich noch kein endgültiger Gesamthöchstbetrag für 2027 ableiten.

So sichern Sie den Antragsmonat

Beantragen Sie den Zuschlag gesondert bei der Familienkasse, auch wenn Sie bereits Kindergeld bekommen. Der KiZ-Lotse bietet eine erste Orientierung, ersetzt aber weder den Antrag noch den Bescheid.

Bei einem Erstantrag zählt grundsätzlich das durchschnittliche Einkommen der sechs Monate vor dem Antragsmonat. Reichen Sie fehlende Nachweise nach; die Familienkasse bewilligt den Zuschlag für sechs Monate, eine Verlängerung müssen Sie erneut beantragen.

Änderungen beim Einkommen oder bei den Wohnkosten führen während der laufenden sechs Monate grundsätzlich nicht zu einer Neuberechnung. Änderungen in der Zusammensetzung der Bedarfsgemeinschaft müssen Sie melden; auch eine Änderung des gesetzlichen Höchstbetrags kann sich auf die laufende Bewilligung auswirken.

Welche zusätzlichen Hilfen Familien nutzen können

Kinderzuschlag kann den Zugang zu Leistungen für Bildung und Teilhabe eröffnen, etwa für Klassenfahrten, Schulbedarf oder gemeinsames Mittagessen. Die Grundlage ist § 6b BKGG.

Beziehen die Eltern Kinderzuschlag, können sie außerdem beim zuständigen Träger beantragen, Kita-Kostenbeiträge zu erlassen oder zu übernehmen (§ 90 Abs. 4 SGB VIII). Die zuständige Stelle für Bildung und Teilhabe nennt Ihnen Ihre Kommune.

Praxisbeispiel: Wie sich Unterhalt auswirkt

Die alleinerziehende Frau Neumann erfüllt mit ihrer Tochter die Anspruchsvoraussetzungen. Die Familienkasse berücksichtigt für die Tochter beispielhaft 200 Euro Unterhalt im Monat.

45 Prozent davon sind 90 Euro; vom Höchstbetrag von 297 Euro bleiben damit 207 Euro Kinderzuschlag. Das Beispiel setzt voraus, dass Einkommen der Mutter oder zu berücksichtigendes Vermögen den Zuschlag nicht weiter mindern.

Häufige Fragen zum Kinderzuschlag

Gibt es die 25 Euro Sofortzuschlag zusätzlich zu den 297 Euro?

Nein. Die 25 Euro sind 2026 bereits im Kinderzuschlag von höchstens 297 Euro enthalten.

Kann ich Kinderzuschlag und Wohngeld gleichzeitig beziehen?

Ja, sofern Sie die Voraussetzungen für beide Leistungen erfüllen. Stellen Sie den Antrag auf Wohngeld bei Ihrer Wohngeldstelle, den Antrag auf Kinderzuschlag bei der Familienkasse.

Zahlt die Familienkasse rückwirkend, wenn die Bearbeitung länger dauert?

Wird der Antrag später bewilligt, kann die Familienkasse die Leistung ab dem ersten Monat des Bewilligungszeitraums nachzahlen. Für Monate vor der Antragstellung gibt es grundsätzlich keinen Kinderzuschlag.

Quellen: § 6a BKGG; Familienkasse: Anspruch, Höhe und Dauer; Bundesagentur für Arbeit: Kindergeld und Kinderzuschlag 2026; Deutscher Bundestag: Ausschussfassung zum Haushaltsbegleitgesetz.