Bürgergeld und Stromkosten 2024 – Wann und was zahlt das Jobcenter

Wer Grundsicherungsgeld, früher Bürgergeld, bezieht, zahlt den normalen Haushaltsstrom aus dem Regelsatz. Was auf derselben Rechnung für die Heizung anfällt, kann das Jobcenter dagegen als Heizbedarf anerkennen; für Warmwasser aus einem Durchlauferhitzer gibt es unter bestimmten Voraussetzungen einen Zuschlag.

Auch bei einer hohen Nachzahlung kommt es darauf an, wofür der Strom verbraucht wurde. Droht der Versorger bereits mit einer Sperre, zählt außerdem, ob sich diese noch durch eine Vereinbarung oder mit Hilfe des Jobcenters abwenden lässt.

Haushaltsstrom: Kein eigener Betrag im Bescheid

Nach § 20 Absatz 1 SGB II gehört Haushaltsenergie zum Regelbedarf, ausgenommen sind die Anteile für Heizung und Warmwasser. Strom für Licht, Kühlschrank, Herd oder Waschmaschine müssen Leistungsberechtigte daher grundsätzlich aus ihrer monatlichen Pauschale bezahlen.

Der Regelbedarf für Alleinstehende beträgt 2026 insgesamt 563 Euro. Es gibt weder 49,77 Euro als gesonderte Stromzahlung noch einen gesetzlich festgelegten Stromanteil, den das Jobcenter bei einer höheren Rechnung automatisch aufstockt.

Strom und Grundsicherungsgeld: Welche Kosten das Jobcenter prüft Kostenart Was gilt? Hilfreicher Nachweis Normaler Haushaltsstrom Aus dem Regelbedarf zu zahlen, grundsätzlich auch bei einer Jahresnachzahlung. Bei Zahlungsproblemen: Jahresrechnung, Abschläge und aktueller Rückstand. Strom zum Heizen, einschließlich notwendigem Betriebsstrom Kann als Heizbedarf anerkannt werden, soweit die tatsächlichen Kosten angemessen sind. Rechnung, Zählerdaten und Angaben zur Heizungsanlage. Warmwasser aus einem Gerät in der Wohnung Mehrbedarf nach § 21 Absatz 7 SGB II, soweit der Bedarf nicht bereits über Unterkunft und Heizung berücksichtigt wird. Zum Beispiel Vermieterbestätigung; für Kosten über der Pauschale eine separate Messeinrichtung. Stromschulden bei drohender oder bestehender Sperre Übernahme kann im Einzelfall möglich sein, meist als Darlehen. Mahnung oder Sperrankündigung, Forderungsaufstellung und mögliche Ratenvereinbarung.

Heizen mit Strom: Dieser Anteil gehört nicht in den Regelsatz

Bei einer Elektroheizung prüft das Jobcenter die Heizkosten nach § 22 Absatz 1 SGB II. Das kann auch den notwendigen Betriebsstrom einer Gastherme oder Heizungspumpe umfassen, obwohl die Wärme nicht durch Strom erzeugt wird.

Ein eigener Zähler erleichtert die Abrechnung. Fehlt beim Strom zum Betrieb einer Gastherme eine getrennte Messung, kommt nach dem Bundessozialgericht, Urteil vom 18. Mai 2022, B 7/14 AS 1/21 R, eine Schätzung in Betracht.

Reichen Sie bei einer gemeinsamen Abrechnung Angaben ein, die eine nachvollziehbare Trennung ermöglichen, etwa zum Gerät und seinen Betriebszeiten oder zu früheren getrennten Verbrauchswerten. Ein gemeinsamer Zähler macht nicht die gesamte Stromrechnung zu Heizkosten.

Wer bereits Leistungen bezieht, sollte eine fällige Heizstromnachzahlung zeitnah beim Jobcenter einreichen und den Heizanteil belegen. Wie Nachforderungen im laufenden Bezug berücksichtigt werden, erläutert der Ratgeber zu Nachzahlungen für Nebenkosten und Heizung.

Durchlauferhitzer: Wann ein Zuschlag fürs Warmwasser zusteht

Wird das Warmwasser etwa mit einem Durchlauferhitzer oder Boiler in der Wohnung erzeugt, kommt der Mehrbedarf nach § 21 Absatz 7 SGB II infrage. Voraussetzung ist, dass diese Kosten nicht bereits als Bedarf für Unterkunft und Heizung anerkannt werden.

Für einen alleinstehenden Erwachsenen sind es 2026 bei einem Regelbedarf von 563 Euro monatlich 12,95 Euro, also 2,3 Prozent. Die übrigen Beträge und die Nachweise erklärt unser Ratgeber zum Warmwasser-Mehrbedarf.

Nachzahlung oder Stromsperre: Wann das Jobcenter helfen kann

Eine Nachzahlung für normalen Haushaltsstrom zahlt das Jobcenter nicht automatisch extra. Ist ein vom Regelbedarf umfasster Bedarf unabweisbar und können Sie ihn nicht selbst decken, kommt unter den Voraussetzungen des § 24 Absatz 1 SGB II ein Darlehen infrage.

Bei Stromschulden kann eine drohende oder bereits vollzogene Sperre eine mit dem drohenden Wohnungsverlust vergleichbare Notlage sein. Nach § 22 Absatz 8 SGB II kommt eine Übernahme in Betracht, wenn das Jobcenter auch Leistungen für Unterkunft und Heizung erbringt und die Hilfe zum Abwenden der Notlage gerechtfertigt ist; Geldleistungen sollen dabei als Darlehen erbracht werden.

Warten Sie nicht bis zum Sperrtermin: Fordern Sie beim Versorger sofort eine Aufstellung der Forderungen an und fragen Sie nach einer Ratenlösung. Reichen Sie die Mahnung oder Sperrankündigung mit dem Termin beim Jobcenter ein und beantragen Sie die Hilfe ausdrücklich; nennen Sie besondere Folgen, etwa wenn ein medizinisches Gerät auf Strom angewiesen ist.

§ 41f EnWG regelt Voraussetzungen und Fristen für Sperren wegen Nichtzahlung bei Haushaltskunden. In der Grundversorgung können Sie nach einer Sperrandrohung außerdem eine Abwendungsvereinbarung mit zinsfreier Ratenzahlung verlangen.

Guthaben und Wechselbonus: Was davon als Einkommen zählt

Ein Guthaben aus Haushaltsstrom-Abschlägen, die im Leistungsbezug aus dem Regelbedarf bezahlt wurden, wird grundsätzlich nicht angerechnet. Ein Guthaben für anerkannte Heizkosten mindert dagegen nach § 22 Absatz 3 SGB II grundsätzlich die Unterkunfts- und Heizaufwendungen nach dem Monat der Gutschrift; Rückzahlungen für nicht anerkannte Aufwendungen bleiben außer Betracht.

Anders entschied das Bundessozialgericht über einen ausgezahlten Sofortbonus beim Wechsel des Stromanbieters (Urteil vom 14. Oktober 2020, B 4 AS 14/20 R). Ein solcher Bonus kann nach § 11 SGB II als Einkommen zählen; bei einer gemischten Abrechnung sollten Sie Bonus und reine Rückerstattung getrennt ausweisen lassen.

Praxisbeispiel: Eine Rechnung, zwei Kostenarten

Eine Alleinstehende erhält eine Stromjahresrechnung mit einer Nachzahlung von 310 Euro. Laut getrennten Zählerdaten entfallen davon 220 Euro auf die Elektroheizung und 90 Euro auf den übrigen Haushaltsstrom.

Sie reicht die Rechnung beim Jobcenter ein und bittet um Übernahme des Heizanteils, soweit er angemessen ist. Die übrigen 90 Euro trägt sie grundsätzlich selbst; droht wegen eines Rückstands die Sperre, lässt sie zusätzlich prüfen, ob ein Darlehen die Versorgung sichern kann.

Sechs Fragen und Antworten zu Stromkosten beim Jobcenter

Bekomme ich bei einer Abschlagserhöhung automatisch mehr Grundsicherungsgeld?

Bei normalem Haushaltsstrom nicht. Betrifft der höhere Abschlag dagegen den Heizstrom, reichen Sie den Nachweis beim Jobcenter ein und lassen die Berücksichtigung prüfen.

Muss ich den Warmwasserzuschlag gesondert beantragen?

Der reguläre Leistungsantrag umfasst den Mehrbedarf grundsätzlich. Geben Sie dem Jobcenter trotzdem an, wie das Warmwasser erzeugt wird, und reichen Sie einen Nachweis ein.

Reicht meine Stromrechnung für einen höheren Warmwasserzuschlag?

Nein, die allgemeine Rechnung trennt Warmwasser und übrigen Stromverbrauch nicht. Ausgaben über der Pauschale müssen nach § 21 Absatz 7 SGB II durch eine separate Messeinrichtung nachgewiesen werden.

Wie zahle ich ein Stromdarlehen an das Jobcenter zurück?

Bei laufendem Leistungsbezug beginnt die Tilgung nach § 42a Absatz 2 SGB II grundsätzlich im Monat nach der Auszahlung mit einer monatlichen Aufrechnung von 5 Prozent des eigenen Regelbedarfs. Die Aufrechnung muss das Jobcenter schriftlich erklären; mehr dazu steht im Ratgeber zum Jobcenter-Darlehen.

Was mache ich, wenn die Stromsperre in wenigen Tagen droht?

Wenden Sie sich noch am selben Tag an den Versorger und das Jobcenter und nennen Sie den Sperrtermin. Lässt sich die Sperre nicht rechtzeitig abwenden, kann neben dem Kontakt zur Schuldnerberatung ein Eilantrag beim Sozialgericht infrage kommen.

Was kann ich tun, wenn das Jobcenter Heizstrom als Haushaltsstrom einstuft?

Fordern Sie einen schriftlichen Bescheid an und legen Sie dar, welcher Anteil tatsächlich auf die Heizung entfällt. Gegen einen ablehnenden Bescheid können Sie in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen, wenn die Rechtsbehelfsbelehrung korrekt ist.