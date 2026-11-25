Mehrbedarf im Bürgergeld – Anspruch und Höhe vom Jobcenter

Der Regelsatz reicht nicht für jede Lebenslage. Beim Grundsicherungsgeld, das früher Bürgergeld hieß, kann das Jobcenter zusätzlich einen Mehrbedarf anerkennen, etwa in der Schwangerschaft, bei Alleinerziehung oder wenn Warmwasser in der Wohnung erzeugt wird.

Nicht jeder Mehrbedarf ist eine Pauschale. Bei einer medizinisch notwendigen Spezialernährung oder in einem Härtefall kommt es darauf an, welche zusätzlichen Ausgaben im konkreten Fall anerkannt werden.

Welche Mehrbedarfe das Jobcenter anerkennen kann

Die meisten Zuschläge stehen in § 21 SGB II. Für bestimmte nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte in einer Bedarfsgemeinschaft gelten zusätzlich die Regeln in § 23 SGB II.

Wo das Gesetz mit Prozentsätzen arbeitet, zählt der jeweils vorgesehene Regelbedarf. Nach der Übersicht des Bundesarbeitsministeriums beträgt er 2026 für Alleinstehende und Alleinerziehende 563 Euro, für volljährige Partner in der Regel je 506 Euro.

Mehrbedarf beim Jobcenter: Voraussetzungen und Beispiele für 2026 Lebenslage Voraussetzung und Höhe Schwangerschaft Ab der 13. Schwangerschaftswoche bis zum Ende des Entbindungsmonats: 17 Prozent des eigenen Regelbedarfs, zum Beispiel 95,71 Euro bei 563 Euro oder 86,02 Euro bei 506 Euro. Alleinerziehung Je nach Zahl und Alter der Kinder 12 bis 60 Prozent der Regelbedarfsstufe 1. Bei einem Kind unter sieben Jahren sind es 36 Prozent, also 202,68 Euro. Behinderung und Teilhabeleistungen 35 Prozent des eigenen Regelbedarfs, wenn eine dafür vorgesehene Teilhabe- oder Eingliederungshilfe tatsächlich erbracht wird und die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind. Bei 563 Euro sind das 197,05 Euro. Volle Erwerbsminderung mit Merkzeichen G Bei nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im SGB II unter den Voraussetzungen des § 23 Nr. 4: 17 Prozent. Der Zuschlag entfällt bei Anspruch auf den dort genannten Mehrbedarf wegen Behinderung. Medizinisch notwendige Spezialernährung Ein angemessener Zuschlag, wenn die notwendige Ernährung tatsächlich teurer ist. Das Gesetz nennt keinen einheitlichen Prozentsatz. Warmwasser aus Durchlauferhitzer oder Boiler Je nach Regelbedarfsstufe 0,8 bis 2,3 Prozent. Für Alleinstehende mit 563 Euro sind es 12,95 Euro im Monat, wenn das Warmwasser nicht bereits als Unterkunfts- und Heizbedarf berücksichtigt wird. Unabweisbarer besonderer Bedarf Die notwendigen, ungedeckten Mehrkosten im Einzelfall. Bei einem einmaligen Bedarf gelten zusätzliche Voraussetzungen. Vorgeschriebene Schulbücher oder gleichstehende Arbeitshefte Die notwendigen Kosten für Anschaffung oder Ausleihe, soweit sie tatsächlich selbst getragen werden müssen.

Wann bei Schwangerschaft, Alleinerziehung und Behinderung Geld hinzukommt

Teilen Sie dem Jobcenter eine Schwangerschaft mit und weisen Sie den Zeitpunkt nach, etwa mit einer Bescheinigung. Der monatliche Zuschlag und die Erstausstattung für ein Baby sind verschiedene Leistungen; die Erstausstattung müssen Sie gesondert beantragen.

Beim Mehrbedarf für Alleinerziehende zählen die tatsächlichen Betreuungsverhältnisse und das Alter der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder. Auch bei zwei oder drei Kindern unter 16 Jahren sind es 36 Prozent; ansonsten oder wenn es günstiger ist, zählt die Rechnung mit 12 Prozent je Kind, höchstens 60 Prozent.

Ein Schwerbehindertenausweis allein genügt für den 35-Prozent-Zuschlag nicht: Das Gesetz verlangt bestimmte tatsächlich erbrachte Leistungen, etwa zur Teilhabe am Arbeitsleben. Wer voll erwerbsgemindert ist und das Merkzeichen G hat, muss unterscheiden, ob für die Leistung das Jobcenter oder das Sozialamt zuständig ist.

Behinderungsbedingt notwendiger Wohnraum ist davon getrennt zu prüfen. Wenn Sie etwa wegen eines Rollstuhls mehr Platz benötigen, erläutern Sie den Bedarf beim Jobcenter und lassen Sie vor einem Umzug klären, welche Wohnkosten es anerkennt.

Bei Spezialernährung muss der Mehrbedarf nachvollziehbar sein

Eine Diagnose allein sagt noch nicht, wie viel Geld jemand für seine Ernährung zusätzlich ausgeben muss. Eine ärztliche Bescheinigung sollte deshalb erläutern, welche Ernährung medizinisch erforderlich ist und wie lange der Bedarf voraussichtlich besteht.

Die Empfehlungen des Deutschen Vereins nennen für Zöliakie beispielsweise 20 Prozent der Regelbedarfsstufe 1, im Jahr 2026 also 112,60 Euro. Das ist ein Orientierungswert, kein gesetzlicher Festbetrag.

Ein Härtefall kann auch einmalig sein

Ein besonderer Bedarf nach § 21 Absatz 6 SGB II kommt infrage, wenn die Kosten erheblich vom üblichen Bedarf abweichen und sich weder durch zumutbare Einsparungen noch durch Leistungen Dritter decken lassen. Ein Beispiel sind notwendige Fahrtkosten, damit ein Elternteil sein Umgangsrecht mit dem Kind wahrnehmen kann.

Ein einmaliger Bedarf ist nicht von vornherein ausgeschlossen. Dafür muss ein Darlehen nach § 24 Absatz 1 SGB II ausnahmsweise unzumutbar oder wegen der Art des Bedarfs nicht möglich sein.

Welche Zuschläge sich addieren lassen

Mehrere Zuschläge können zusammenkommen, wenn die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Obergrenze des § 21 Absatz 8 erfasst aber nur die Summe der Mehrbedarfe nach den Absätzen 2 bis 5, also für Schwangerschaft, Alleinerziehung, bestimmte Teilhabeleistungen und kostenaufwendige Ernährung.

Diese Summe darf den für die erwerbsfähige Person geltenden Regelbedarf nicht übersteigen. Ein anerkannter Härtefall, notwendige Schulbücher und der Mehrbedarf für Warmwasser fallen nicht unter diese Obergrenze.

So machen Sie den Mehrbedarf geltend

Der Antrag auf laufende Leistungen umfasst grundsätzlich auch den Mehrbedarf; ein gesonderter Antrag ist dafür nach § 37 SGB II nicht nötig. Teilen Sie den Bedarf trotzdem ausdrücklich und nachweisbar mit und reichen Sie die passenden Belege ein, etwa eine ärztliche Bescheinigung, eine Bestätigung zur Warmwasserbereitung oder die Schulbuchliste und Rechnung.

Fehlt der Mehrbedarf im Bescheid, können Sie bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Ist der Bescheid bereits bestandskräftig, kommt ein Überprüfungsantrag in Betracht.

Praxisbeispiel: Schwanger und bereits alleinerziehend

Eine Alleinerziehende lebt mit ihrem vierjährigen Kind zusammen und ist in der 18. Schwangerschaftswoche. Zu ihrem eigenen Regelbedarf von 563 Euro kommen 202,68 Euro für die Alleinerziehung und 95,71 Euro für die Schwangerschaft hinzu.

Die beiden Zuschläge ergeben zusammen 298,39 Euro im Monat. Wie viel das Jobcenter tatsächlich überweist, hängt unter anderem vom Bedarf des Kindes, den anerkannten Wohnkosten und dem anrechenbaren Einkommen ab.

Sechs Fragen und Antworten zum Mehrbedarf

Brauche ich für jeden Mehrbedarf ein eigenes Formular?

Nein, der laufende Leistungsantrag genügt grundsätzlich. Melden und belegen sollten Sie den Bedarf aber ausdrücklich; für Darlehen und einmalige Leistungen nach § 24 Absatz 1 und 3 SGB II gelten eigene Antragsregeln.

Kann ich mehr bekommen, wenn der Durchlauferhitzer besonders viel Strom verbraucht?

Ja, höhere Kosten als die Pauschale sind nach § 21 Absatz 7 SGB II möglich, müssen aber mit einer separaten Messeinrichtung nachgewiesen werden. Eine hohe allgemeine Stromrechnung reicht dafür nicht.

Ist Schulbedarf dasselbe wie der Mehrbedarf für Schulbücher?

Nein, die Pauschale für den persönlichen Schulbedarf betrifft etwa Stifte und Schultaschen. Vorgeschriebene Schulbücher und gleichstehende Arbeitshefte, für die tatsächlich Kosten entstehen, werden gesondert als Mehrbedarf geprüft.

Bekomme ich mit einem Schwerbehindertenausweis automatisch mehr Geld?

Nein. Der Zuschlag nach § 21 Absatz 4 SGB II setzt bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten voraus, dass eine der dort genannten Teilhabeleistungen oder Hilfen tatsächlich erbracht wird.

Kann ich mehrere Mehrbedarfe gleichzeitig bekommen?

Ja, wenn Sie die jeweiligen Voraussetzungen erfüllen. Die gemeinsame Obergrenze nach § 21 Absatz 8 SGB II gilt nur für die Zuschläge nach den Absätzen 2 bis 5.

Setzt das Jobcenter bei einer Spezialdiät immer einen festen Betrag an?

Nein. Entscheidend ist, welche Ernährung medizinisch nötig ist und welche Mehrkosten sie verursacht; fachliche Empfehlungen dienen als Orientierung.