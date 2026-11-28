So lange wird das Bürgergeld gezahlt – Bewilligungszeitraum und Anspruch

Das Jobcenter bewilligt Grundsicherungsgeld nach dem SGB II in der Regel für ein Jahr. Bei einer vorläufigen Entscheidung oder unangemessenen Unterkunfts- und Heizkosten soll der Bewilligungszeitraum regelmäßig auf sechs Monate verkürzt werden.

Bürgergeld-Bewilligungszeitraum: Das Wichtigste in Kürze

Wer auf Bürgergeld angewiesen ist, befindet sich in einer finanziellen Notlage. Für Leistungsempfänger ist es daher von großer Bedeutung, wie lange sie sich auf die Zahlungen vom Jobcenter verlassen können. Hier die wichtigsten Eckpunkte:

Die Regeldauer beträgt ein Jahr; sechs Monate sind keine starre Mindestdauer.

Die Situation der Antragstellenden entscheidet über den Bewilligungszeitraum.

In den meisten Fällen gewährt das Jobcenter das Bürgergeld für 12 Monate.

Endet der Bewilligungszeitraum, müssen die Beziehenden einen Weiterbewilligungsantrag stellen.

Der Weiterbewilligungsantrag ist an keine Form gebunden und kann online, per Post, telefonisch oder persönlich gestellt werden.

Das Jobcenter prüft dann, ob der Anspruch auf Bürgergeld weiterhin besteht.

Sie finden ihren genauen Bewilligungszeitraum in dem Bewilligungsbescheid vom Jobcenter.

Wie lange wird das Bürgergeld bewilligt?

Rund jede dritte Person in Deutschland kann in Notsituationen nicht auf eigene Ersparnisse zurückgreifen. Wer also längere Zeit arbeitslos ist oder mit der Arbeit nicht genug verdient, um den Lebensunterhalt zu decken, gerät schnell in eine finanzielle Notlage.

Mit dem Bürgergeld können Betroffene solche Notlagen überbrücken. Doch wie lange können sich Empfängerinnen und Empfänger auf die staatlichen Leistungen verlassen und was passiert, wenn die Bewilligung ausläuft?

Die Bundesagentur für Arbeit schreibt auf ihrer Webseite, dass Leistungsberechtigte das Bürgergeld im Normalfall zunächst für zwölf Monate bewilligt bekommen. Ihren genauen Bewilligungszeitraum sowie die Höhe der bewilligten Leistung können Sie aus Ihrem Bewilligungsbescheid entnehmen.

Den Bescheid bekommen Sie vom Jobcenter zugeschickt, nachdem ihr Antrag auf Bürgergeld bearbeitet wurde.

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In welchen Fällen nur 6 Monate Bürgergeld bewilligt werden

Nach § 41 Absatz 3 SGB II ist ein Jahr die Regel. Eine Verkürzung auf sechs Monate ist insbesondere vorgesehen, wenn das Jobcenter nach § 41a vorläufig entscheidet oder die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung unangemessen sind.

Schwankender Lohn oder selbstständige Einkünfte können zu einer vorläufigen Bewilligung führen, wenn sich der Anspruch noch nicht abschließend berechnen lässt. Die Festlegung des Zeitraums gilt einheitlich für die ganze Bedarfsgemeinschaft.

Was passiert, wenn der Bewilligungszeitraum endet?

Für Zahlungen nach dem Ende des Bewilligungszeitraums brauchen Sie einen Weiterbewilligungsantrag. Warten Sie nicht auf eine Erinnerung des Jobcenters; das genaue Enddatum steht im Bescheid.

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit ist der Weiterbewilligungsantrag an keine Form gebunden. Sie können ihn online, persönlich, telefonisch oder schriftlich stellen.

Der einfachste Weg ist, den Antrag online über Ihren Account bei der Bundesagentur einzureichen. Entsprechende Nachweise können direkt hochladen werden. Dies beschleunigt die Bearbeitung. Als Nachweise fordert das Jobcenter zum Beispiel:

Kontoauszüge aller Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft,

Nachweise zu Unterhaltszahlungen,

eventuell vorhandene Lohnabrechnungen der letzten 6 Monate,

Jahresabrechnung der Mietnebenkosten und Heizkosten.

Anhand der Angaben im Weiterbewilligungsantrag überprüft das Jobcenter dann, ob weiterhin ein Anspruch auf Bürgergeld besteht. Dafür ist unter anderem wichtig, dass Sie immer noch erwerbsfähig sind, ihren Lebensunterhalt aber nicht aus eigenem Einkommen bestreiten können.

Wichtig: Reichen Sie den Weiterbewilligungsantrag möglichst vor Ablauf ein und sichern Sie den Eingangsnachweis. Fehlende Unterlagen können Sie nachreichen.

Wann endet der Anspruch auf Bürgergeld

Grundsätzlich können Sie Bürgergeld weiter beziehen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Sie sind mindestens 15 Jahre alt.

Sie haben das Rentenalter noch nicht erreicht.

Sie haben Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland.

Sie sind in der Lage, mindestens 3 Stunden täglich zu arbeiten.

Sie sind hilfebedürftig, also das Einkommen oder die Ersparnisse Ihrer Bedarfsgemeinschaft reichen nicht aus, um den Lebensunterhalt zu decken.

Wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind, haben Sie weiterhin Anspruch auf Bürgergeld. Eine Maximallaufzeit gibt es nicht.

Wichtig: Bedenken Sie jedoch dabei, dass Sie verpflichtet sind, daran mitzuarbeiten, den Zustand der Hilfsbedürftigkeit zu überwinden. Sollte das Jobcenter den Eindruck bekommen, dass Sie die Hilfsbedürftigkeit absichtlich aufrechterhalten, können Sanktionen und Strafen auferlegt werden.

Praxisbeispiel: Keine Erinnerung vor dem 31. Dezember

Der Bescheid von Frau Kaya endet am 31. Dezember. Damit die Januarzahlung möglichst nicht stockt, reicht sie den Weiterbewilligungsantrag schon im Dezember online ein und speichert die Eingangsbestätigung.

Fünf Fragen und Antworten

Sind zwölf Monate garantiert?

Nein. Ein Jahr ist die Regel; in den gesetzlich genannten Konstellationen sieht § 41 Absatz 3 regelmäßig sechs Monate vor.

Bekomme ich als Selbstständiger immer nur sechs Monate?

Nein. Die Selbstständigkeit allein entscheidet das nicht; eine vorläufige Bewilligung wegen noch nicht feststehender Einkünfte ist ein typischer Grund für die Verkürzung.

Werden Leistungen nach zwölf Monaten automatisch eingestellt?

Die konkrete Bewilligung endet zum Datum im Bescheid; einen dauerhaften Ausschluss nach zwölf Monaten gibt es nicht. Für die Fortzahlung ist ein Weiterbewilligungsantrag nötig.

Was passiert, wenn ich erst im Januar beantrage?

Ein im Januar gestellter Antrag wirkt für Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts grundsätzlich auf den 1. Januar zurück. Eine verspätete Bearbeitung kann trotzdem zu einer Zahlungslücke führen.

Kann sich der Betrag mitten im Bewilligungszeitraum ändern?

Ja. Ändern sich etwa Einkommen, Haushaltsgröße oder berücksichtigte Kosten, sollten Sie das Jobcenter informieren; es kann den Bescheid anpassen.