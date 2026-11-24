Wer mit Leistungen vom Jobcenter umzieht, muss oft gleichzeitig die neue Miete, die Kaution und den Transport finanzieren. Eine Zusage für die Wohnung deckt diese Kosten nicht automatisch ab: Es kommt darauf an, was genau zugesichert wurde und welches Jobcenter zuständig ist.

Die Leistung heißt seit Juli 2026 Grundsicherungsgeld; Behörden dürfen bis Ende 2026 auch den Begriff Bürgergeld verwenden. Für den Umzug gelten die Regeln in § 22 SGB II; die Übergangsregel zur Bezeichnung steht in § 65a SGB II.

Drei Kostenarten, zwei mögliche Anlaufstellen

Lassen Sie sich vor der Unterschrift bestätigen, welche laufenden Kosten der neuen Wohnung anerkannt werden, und beantragen Sie die Zusicherungen für die einmaligen Kosten ausdrücklich getrennt. Reichen Sie ein konkretes Mietangebot mit Kaltmiete, kalten Betriebskosten, Heizkosten und gegebenenfalls Kaution ein.

Kosten Wer zuständig ist Was zu beantragen ist Laufende Unterkunftskosten der neuen Wohnung Jobcenter am neuen Wohnort Zusicherung für das konkrete Mietangebot nach § 22 Abs. 4 SGB II Wohnungsbeschaffung und Transport Bis zum Umzug zuständiges Jobcenter Vorherige Zusicherung für die beantragten Einzelkosten nach § 22 Abs. 6 SGB II Mietkaution oder Genossenschaftsanteile Jobcenter am neuen Wohnort Vorherige Zusicherung nach § 22 Abs. 6 SGB II, in der Regel als Darlehen

Neue Miete: Die Grenze hängt auch vom Umzugsziel ab

Wer in ein anderes Gebiet mit eigenen Angemessenheitsgrenzen zieht, erhält nach § 22 Abs. 4 eine Zusicherung für die neue Unterkunft, wenn deren Kosten angemessen sind. Wer dagegen ohne Erforderlichkeit innerhalb desselben Vergleichsgebiets umzieht, erhält für die Unterkunft höchstens den bisherigen anerkannten Bedarf, auch wenn die neue Miete für sich genommen angemessen wäre.

Eine neue Wohnung oberhalb der Angemessenheitsgrenze wird nur dann mit den höheren Unterkunftskosten berücksichtigt, wenn das zuständige Jobcenter dies vorab schriftlich zugesichert hat. Das gilt auch innerhalb der Karenzzeit.

Die einjährige Karenzzeit ist seit dem 1. Juli 2026 kein Freibrief: Die Unterkunftskosten sind grundsätzlich auf das Eineinhalbfache der örtlich als angemessen geltenden Aufwendungen begrenzt. Höhere Kosten können im Einzelfall anerkannt werden, wenn sie unabweisbar sind oder in einer Bedarfsgemeinschaft mit Kindern anfallen.

Die Karenzzeit gilt nicht für Heizkosten; der Gesetzestext enthält außerdem Sonderregeln zu örtlichen Quadratmeterobergrenzen und zur Mietpreisbremse. Was zu den Unterkunftskosten zählt, erklärt unser Ratgeber zur Miete beim Grundsicherungsgeld.

Wann das Jobcenter den Transport und die Kaution übernimmt

Nach § 22 Abs. 6 soll das Jobcenter die Zusicherung erteilen, wenn es den Umzug veranlasst hat oder dieser aus anderen Gründen notwendig ist. Hinzukommen muss, dass ohne Zusicherung nicht innerhalb einer angemessenen Frist eine Unterkunft gefunden werden kann.

Eine gesundheitlich ungeeignete Wohnung oder eine Kostensenkungsaufforderung kann einen Umzug begründen, ersetzt aber die Prüfung und den Kostenantrag nicht.

Wer den Umzug selbst organisieren kann, kann etwa einen Miettransporter und Umzugskartons beantragen. Ist ein selbst organisierter Umzug etwa wegen einer Behinderung oder Krankheit nicht zumutbar, kann eine Umzugsfirma infrage kommen; klären Sie vor der Beauftragung, welche Nachweise und Angebote das Jobcenter verlangt.

Eine Kaution zahlt das Jobcenter in der Regel als Darlehen, wenn der Bedarf nicht anderweitig gedeckt werden kann. Während des Leistungsbezugs wird es nach § 42a SGB II grundsätzlich mit monatlich fünf Prozent des für den Darlehensnehmer geltenden Regelbedarfs ab dem Folgemonat der Auszahlung getilgt.

Fehlen notwendige Möbel oder Geräte, prüfen Sie gesondert den Anspruch auf Erstausstattung. Sie gehört nicht automatisch zur Umzugskostenbewilligung.

Unter 25: Auszug ohne Zusicherung kann den Mietanspruch kosten

Bei Unter-25-Jährigen werden Unterkunft und Heizung nach einem Auszug grundsätzlich nur anerkannt, wenn der Träger dies vor Vertragsabschluss zugesichert hat. Er muss zusichern, wenn schwerwiegende soziale Gründe gegen das Wohnen bei den Eltern sprechen, der Umzug zur Arbeitsmarktintegration erforderlich ist oder ein ähnlich schwerwiegender Grund vorliegt.

Liegt ein solcher Grund vor und war das vorherige Einholen der Zusicherung aus wichtigem Grund unzumutbar, kann davon abgesehen werden. Die Bundesagentur für Arbeit erläutert den Ablauf beim Wohnungswechsel.

Praxisbeispiel: Eine Zusage allein reicht nicht

Eine Leistungsbezieherin findet in einer anderen Stadt eine günstigere Wohnung, nachdem das bisherige Jobcenter sie zur Kostensenkung aufgefordert hat. Vor dem Mietvertrag beantragt sie am neuen Wohnort die Zusicherungen für Miete und Kaution und beim bisherigen Jobcenter die Zusicherung für den Transporter.

Drei Fragen zum Umzug mit Bürgergeld

Darf ich ohne Zusicherung umziehen?

Ja, das Jobcenter kann den Umzug nicht verbieten. Ohne Zusicherung riskieren Sie aber, auf Einmalkosten oder einem Teil der neuen Miete sitzenzubleiben; für Unter-25-Jährige gelten strengere Regeln.

Reicht eine Zusage für die angemessene Miete?

Nein. Lassen Sie sich die Übernahme von Beschaffungs- und Umzugskosten sowie der Kaution jeweils ausdrücklich zusichern.

Bezahlt das Jobcenter immer ein Umzugsunternehmen?

Nein. Begründen und belegen Sie vor der Buchung, warum Ihnen ein selbst organisierter Umzug nicht möglich oder nicht zumutbar ist.