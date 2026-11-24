Wer das Merkzeichen G hat und seinen Lebensunterhalt nicht selbst finanzieren kann, sollte den Bescheid prüfen: Je nach Leistung kann ein Mehrbedarf von 17 Prozent hinzukommen. Bei einem Regelbedarf von 563 Euro entspricht das 95,71 Euro im Monat.

Sozialhilfe: Was vor und nach der Altersgrenze gilt

Das Sozialamt prüft den Mehrbedarf nach § 30 Absatz 1 SGB XII etwa bei der Hilfe zum Lebensunterhalt oder der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Das Merkzeichen G ist in beiden Fällen nachzuweisen.

Wer die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII erreicht hat, muss für diesen Mehrbedarf keine volle Erwerbsminderung nachweisen. Die Grenze hängt vom Geburtsjahr ab; für die Jahrgänge ab 1964 liegt sie bei 67 Jahren.

Vor dieser Altersgrenze verlangt das Gesetz volle Erwerbsminderung im Sinne des SGB VI. Sie muss für den Mehrbedarf selbst nicht dauerhaft sein: Bei einer befristeten vollen Erwerbsminderung kann er auch im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt berücksichtigt werden.

Volle Erwerbsminderung und Erwerbsminderungsrente: Der Unterschied

Voll erwerbsgemindert ist nach der Grundregel des § 43 Absatz 2 SGB VI, wer wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann. Eine vorübergehende Krankschreibung reicht dafür nicht aus.

Für die Grundsicherung wegen dauerhafter voller Erwerbsminderung muss die Person mindestens 18 Jahre alt und unabhängig von der Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert sein; außerdem muss eine Besserung, die die volle Erwerbsminderung beendet, unwahrscheinlich sein. Der Mehrbedarf setzt aber keine Rentenzahlung voraus: Eine Erwerbsminderungsrente hängt zusätzlich von Versicherungszeiten ab.

Wann das Jobcenter zuständig ist

Das Jobcenter prüft den 17-Prozent-Mehrbedarf nach § 23 Nummer 4 SGB II bei Personen, die nicht erwerbsfähig und voll erwerbsgemindert sind und Grundsicherungsgeld als nicht erwerbsfähiges Mitglied einer Bedarfsgemeinschaft beziehen. Das kann etwa bei befristeter voller Erwerbsminderung vorkommen, wenn ein erwerbsfähiger Partner leistungsberechtigt ist und kein Anspruch auf Grundsicherung nach dem vierten Kapitel des SGB XII besteht.

Das Merkzeichen G allein genügt beim Jobcenter nicht, wenn die betroffene Person erwerbsfähig ist. Für erwerbsfähige Menschen mit Behinderungen kann bei bestimmten Leistungen zur Teilhabe oder Eingliederung stattdessen ein Mehrbedarf von 35 Prozent nach § 21 Absatz 4 SGB II infrage kommen.

Welchen Nachweis braucht die Behörde?

Beim Sozialamt genügt für das Merkzeichen G der Feststellungsbescheid der zuständigen Behörde oder der Schwerbehindertenausweis. Beim Jobcenter nennt § 23 Nummer 4 SGB II ausdrücklich den Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen G; reichen Sie den Nachweis beim zuständigen Träger ein und bitten Sie um Prüfung.

Wie viel Geld kommt hinzu?

Die 17 Prozent werden vom persönlichen Regelbedarf berechnet, nicht von der Rente oder der Gesamtleistung einschließlich Miete. Bei 506 Euro Regelbedarf sind es 86,02 Euro; im SGB XII kann bei einem nachgewiesenen abweichenden Bedarf im Einzelfall ein anderer Betrag gelten.

Beim Jobcenter entfällt der 17-Prozent-Mehrbedarf, wenn bereits ein Anspruch auf den in § 23 Nummer 4 genannten behinderungsbedingten Mehrbedarf besteht. Auch in der Grundsicherung nach SGB XII gibt es eine Ausschlussregel: Der 35-Prozent-Mehrbedarf für bestimmte Bildungshilfen nach § 42b Absatz 3 SGB XII wird bei voller Erwerbsminderung unter der Altersgrenze nicht mit dem 17-Prozent-Mehrbedarf kombiniert.

Praxisbeispiel: Mehrbedarf auch ohne Erwerbsminderungsrente

Die 58-jährige Frau Weber ist dauerhaft voll erwerbsgemindert und bezieht Grundsicherung vom Sozialamt, weil ihr Einkommen nicht ausreicht. Eine Erwerbsminderungsrente erhält sie nicht, weil ihr Versicherungszeiten fehlen.

Sie legt den Feststellungsbescheid mit Merkzeichen G vor. Beträgt ihr Regelbedarf 563 Euro und liegt kein abweichender Bedarf vor, erhöht sich ihr anerkannter monatlicher Bedarf um 95,71 Euro.

Häufige Fragen zum Mehrbedarf mit Merkzeichen G

Reicht ein Grad der Behinderung von 50?

Nein. Der Grad der Behinderung und das Merkzeichen G sind verschiedene Feststellungen; der hier beschriebene Mehrbedarf knüpft an das Merkzeichen an.

Reicht eine teilweise Erwerbsminderung?

Nein. Wer die Altersgrenze für die Sozialhilfe noch nicht erreicht hat, benötigt für den 17-Prozent-Mehrbedarf volle Erwerbsminderung.

Was mache ich, wenn der Mehrbedarf im Bescheid fehlt?

Bitten Sie das Sozialamt oder Jobcenter um Prüfung und reichen Sie den Nachweis nach. Gegen einen aktuellen Bescheid können Sie grundsätzlich binnen eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen.