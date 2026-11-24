Mitwirkungspflicht – Was müssen Bürgergeld Bezieher und was nicht

Das Jobcenter darf Nachweise verlangen, um einen Antrag auf Grundsicherungsgeld zu prüfen. Es darf aber weder beliebige private Unterlagen anfordern noch allein deshalb die Zahlung stoppen, weil irgendein Dokument fehlt.

Wer ein Schreiben zur Mitwirkung erhält, sollte die Frist ernst nehmen und antworten, selbst wenn die Forderung fragwürdig erscheint. Je nach Grund für die Aufforderung gelten unterschiedliche Regeln für fehlende Nachweise, versäumte Meldetermine und die endgültige Abrechnung vorläufig gezahlter Leistungen.

Welche Angaben das Jobcenter verlangen darf

Wer Leistungen nach dem SGB II beantragt oder bezieht, muss nach § 60 SGB I die für die Leistung erheblichen Tatsachen vollständig und wahrheitsgemäß angeben. Dazu gehört, Beweismittel zu benennen und auf Verlangen die erforderlichen Unterlagen vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen.

Melden Sie Änderungen, die für Ihre Leistung wichtig sind oder Angaben aus Ihrem Antrag betreffen, ohne schuldhaftes Zögern. Das betrifft etwa den Beginn einer Arbeit, eine Änderung der Miete, einen Umzug, neue Rentenzahlungen oder den Ein- und Auszug von Mitgliedern Ihrer Bedarfsgemeinschaft.

Eine Änderung lässt sich etwa über die Veränderungsmitteilung melden. Liegt die Lohnabrechnung noch nicht vor, melden Sie die Arbeitsaufnahme trotzdem und reichen den Beleg nach; bewahren Sie eine Kopie und den Nachweis der Übermittlung auf.

Wo Mitwirkung endet: Keine Daten auf Vorrat

Nach § 65 SGB I endet die Pflicht, soweit der verlangte Aufwand außer Verhältnis zur Leistung steht oder ein wichtiger Grund die Mitwirkung unzumutbar macht. Das gilt auch, wenn das Jobcenter die nötige Information mit weniger Aufwand selbst beschaffen kann.

Das Jobcenter bleibt nach § 20 SGB X für die Ermittlung des Sachverhalts verantwortlich und darf nach § 67a SGB X nur die für seine Aufgabe erforderlichen Sozialdaten erheben. Wenn Ihnen eine Unterlage eines Dritten nicht zugänglich ist, erklären Sie, warum sie fehlt und was Sie versucht haben; für bestimmte Dritte gibt es eigene Auskunftspflichten nach § 60 SGB II.

Fragen Sie nach, welche Information benötigt wird und ob ein anderer Beleg genügt. Wenn eine Bank oder ein Arbeitgeber den Nachweis noch nicht bereitstellt, beantragen Sie möglichst vor dem Fristablauf eine Verlängerung und reichen Sie die vorhandenen Unterlagen bereits ein.

Kontoauszüge und Hausbesuche: Welche Grenzen gelten?

Die Bundesagentur für Arbeit nennt beim Antrag regelmäßig Kontoauszüge der vergangenen drei Monate als Nachweis. Das ist keine starre Obergrenze; eine weiter reichende Anforderung muss für die Prüfung im konkreten Fall erforderlich sein.

Lassen Sie Geldeingänge sowie Datum und Betrag einer Ausgabe lesbar. Nicht erforderliche Angaben zum Empfänger oder Verwendungszweck einer Ausgabe können Sie nach den Ausfüllhinweisen der Bundesagentur teilweise schwärzen, solange die Buchung nachvollziehbar bleibt; im Zweifel sollten Sie vorab klären, welche Angabe das Jobcenter konkret benötigt.

Sie müssen Mitarbeitende des Jobcenters nicht in Ihre Wohnung lassen. Nach den Weisungen der Bundesagentur zum Außendienst trägt ein verweigerter Hausbesuch für sich keine Versagung nach § 66 SGB I; bieten Sie gegebenenfalls andere Belege an, wenn ein Umstand für Ihren Anspruch ungeklärt bleibt.

Wann fehlende Unterlagen die Zahlung stoppen können

Nach § 66 SGB I kann das Jobcenter beantragte Leistungen versagen oder laufende Leistungen entziehen, wenn eine bestehende Mitwirkungspflicht nicht erfüllt wird und dadurch die Aufklärung erheblich erschwert ist. Das gilt nur, soweit die Leistungsvoraussetzungen nicht nachgewiesen sind und nachdem das Jobcenter schriftlich auf die möglichen Folgen hingewiesen und eine angemessene Frist gesetzt hat.

Ein vollständiger Stopp folgt nicht automatisch: Das Jobcenter muss den Einzelfall abwägen und begründen, warum es die Leistung ganz oder teilweise zurückhält. Eine Versagung wegen fehlender Mitwirkung ist außerdem keine endgültige Entscheidung darüber, ob Ihnen die Leistung zusteht.

Bei einer verbindlichen Aufforderung zur Arbeitsuche, bei einer zumutbaren Maßnahme oder bei wiederholt versäumten Meldeterminen greifen gegebenenfalls die eigenen Regeln der §§ 31 ff. SGB II und des § 32 SGB II. Welche Folgen dort unter welchen Voraussetzungen möglich sind, erklärt unser Ratgeber zu Leistungsminderungen.

Unterlagen nachreichen: Was für laufende Zahlungen und Nachzahlungen gilt

Holen Sie die Mitwirkung vollständig nach, entfällt der Grund für eine Versagung oder Entziehung nach § 66 SGB I. Liegen die Anspruchsvoraussetzungen vor, muss das Jobcenter die Leistung für die Zukunft erbringen; über eine vollständige oder teilweise Zahlung für den zurückliegenden Zeitraum entscheidet es nach § 67 SGB I nach pflichtgemäßem Ermessen.

Eine Nachzahlung ist also nicht automatisch ausgeschlossen, aber auch nicht allein wegen der eingereichten Unterlagen garantiert. Bitten Sie, falls die Entscheidung ausbleibt, um einen schriftlichen Bescheid über die rückständigen Beträge.

Andere Regeln bei einer vorläufigen Bewilligung

Steht ein Anspruch dem Grunde nach fest, die genaue Leistungshöhe aber noch nicht, kann unter den Voraussetzungen des § 41a Abs. 1 SGB II eine vorläufige Entscheidung vorgeschrieben sein. Das gilt nicht, wenn die betroffene Person die Umstände zu vertreten hat, die der sofortigen abschließenden Entscheidung entgegenstehen.

Fordert das Jobcenter nach Ablauf eines vorläufig bewilligten Zeitraums Nachweise für die endgültige Berechnung an, ist die Lage anders: Unter den Voraussetzungen des § 41a Abs. 3 SGB II kann es für nicht nachgewiesene Monate endgültig keinen oder nur einen geringeren Anspruch feststellen. Nachweise, die erst nach Abschluss des Verwaltungsverfahrens eingehen, bleiben nach der Vorschrift unberücksichtigt; als äußersten Zeitpunkt nennt das Gesetz den Tag nach Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids.

Reichen Sie Belege deshalb innerhalb der gesetzten Frist und spätestens bei einem Widerspruch so früh wie möglich nach. Gegen einen belastenden Bescheid kommt ein Widerspruch in der Regel binnen eines Monats nach Bekanntgabe infrage; bei akuter Not kann zusätzlich Eilrechtsschutz beim Sozialgericht nötig sein.

Praxisbeispiel: Der Arbeitgeber lässt auf die Abrechnung warten

Frau Yilmaz meldet dem Jobcenter, dass sie einen Teilzeitjob aufgenommen hat. Die erste Lohnabrechnung liegt zum Fristende noch nicht vor, weil der Arbeitgeber sie verspätet erstellt.

Frau Yilmaz reicht den Arbeitsvertrag ein, bittet schriftlich um mehr Zeit und kündigt an, die Abrechnung nach Erhalt nachzureichen. Das Jobcenter muss prüfen, welche Angaben es bereits hat, ob es den Nachweis anderweitig beschaffen kann und ob eine vorläufige Entscheidung möglich ist.

Häufige Fragen zu Mitwirkungspflichten

Muss ich telefonisch erreichbar sein?

Nein, aus § 7b SGB II folgt keine allgemeine Pflicht, ständig telefonisch erreichbar zu sein. Erwerbsfähige Leistungsberechtigte müssen aber grundsätzlich im näheren Bereich des Jobcenters sein und seine Mitteilungen werktäglich zur Kenntnis nehmen können.

Was muss ich tun, wenn ich arbeitsunfähig bin?

Wenn § 56 SGB II auf Sie anwendbar ist, melden Sie die Arbeitsunfähigkeit samt voraussichtlicher Dauer unverzüglich und legen die ärztliche Bescheinigung grundsätzlich bis zum Ende des dritten Kalendertages nach Eintritt vor. Das Jobcenter kann den Nachweis früher verlangen; wer auch Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, fällt nicht unter diese Regel.

Darf das Jobcenter wegen eines fehlenden Dokuments sofort alles streichen?

Nein, die fehlende Mitwirkung muss die Prüfung erheblich erschweren und das Jobcenter muss zuvor schriftlich auf die Folgen hingewiesen und eine angemessene Frist gesetzt haben. Prüfen Sie, ob nur ein Aufforderungsschreiben vorliegt oder bereits ein Bescheid ergangen ist; im zweiten Fall sollten Sie zusätzlich die Widerspruchsfrist beachten.