Bürgergeld: Führerschein und Auto vom Jobcenter finanzieren lassen

Das Jobcenter kann unter bestimmten Voraussetzungen einen Führerschein, ein Auto oder ein Fahrrad fördern, wenn die Anschaffung für eine versicherungspflichtige Arbeit oder betriebliche Ausbildung nötig ist. Beantragen Sie die Förderung, bevor Sie einen Vertrag unterschreiben oder Kosten auslösen.

Finanzierung von Auto und Führerschein – das Wichtigste in Kürze

Wenn Sie Bürgergeld beziehen, bezahlt Ihnen das Jobcenter unter bestimmten Voraussetzungen einen Führerschein oder sogar ein Auto. Folgende wichtige Aspekte sollten Sie dabei in Betracht ziehen:

Das Jobcenter kann Führerschein, Auto oder Fahrrad fördern, wenn sie für die berufliche Eingliederung nötig sind.

Stehen alternative Möglichkeiten wie öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung, wird die Führerschein-Finanzierung in der Regel nicht bewilligt.

§ 44 SGB III, § 16 SGB II und § 16f SGB II stellen die rechtliche Grundlage für die Finanzierung von Führerschein und Auto dar.

Eine Finanzierung von Führerschein und/oder Auto muss formlos beim zuständigen Jobcenter beantragt werden.

Der Antrag sollte eine ausführliche Begründung enthalten, warum die Finanzierung notwendig für die Eingliederung ins Berufsleben ist.

Je nach Bedarf kommen beispielsweise Führerschein, Auto, Motorroller, Fahrrad oder ein erforderlicher Erste-Hilfe-Kurs infrage.

Führerschein für die berufliche Wiedereingliederung

Wer im Schichtdienst arbeitet oder eine Stelle auf dem Land antritt, kann den Arbeitsplatz nicht immer mit Bus und Bahn erreichen. Eine Förderung kommt eher infrage, wenn ein konkretes Arbeitsangebot vorliegt und keine günstigere zumutbare Alternative verfügbar ist.

Rechtliche Grundlage zur Finanzierung von Führerschein und Auto

Die rechtliche Grundlage für die Finanzierung von Führerschein und Auto durch das Jobcenter basiert auf § 44 SGB III sowie auf § 16 SGB II und auf § 16f SGB II.

Gemäß § 44 SGB III kann die Agentur für Arbeit Personen, die eine versicherungspflichtige Beschäftigung anstreben, finanzielle Unterstützung aus dem Vermittlungsbudget gewähren, wenn dies für die berufliche Eingliederung erforderlich ist. Dies kann die Übernahme von Kosten für einen Führerschein einschließen, wenn die Fahrerlaubnis als notwendig für die Aufnahme einer Arbeit angesehen wird.

Darüber hinaus ermöglicht § 16 SGB II Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und § 16f SGB II freie Förderungen, die durch die Agentur für Arbeit erbracht werden können. Diese Regelungen können ebenfalls die Grundlage für die Finanzierung eines Führerscheins oder eines Autos bilden, wenn dies als wesentlich für die berufliche Integration des Einzelnen angesehen wird.

Die Bundesagentur nennt Führerschein und Fahrzeug als Beispiele für mögliche Förderung. Weil beides auch privat genutzt werden kann, prüft das Jobcenter die Förderhöhe besonders sorgfältig; es kann sich auch nur an den Kosten beteiligen.

Bedingungen für die Finanzierung

Die Bundesagentur für Arbeit finanziert ein Auto oder ein Führerschein für Bürgergeld-Beziehende in der Regel nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Die Notwendigkeit eines Führerscheins oder Autos muss für die berufliche Eingliederung unabdingbar sein. Die Förderung wird als Zuschuss gewährt, orientiert sich am Vermittlungsbudget und muss die Prinzipien der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit berücksichtigen.

Auf die Finanzierung besteht kein pauschaler Anspruch. Das Jobcenter muss aber im Einzelfall sachgerecht über den Antrag entscheiden.

Verschiedene Förderungsmöglichkeiten

Die Förderung aus dem Vermittlungsbudget nach § 44 SGB III sowie die Leistungen zur Eingliederung nach § 16 SGBII sind vor allem für Ausbildungsuchende, Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitsuchende gedacht, die durch einen Führerschein oder ein Auto ihre Chancen zur Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung verbessern.

Das ist vor allem dann der Fall, wenn das Jobcenter zu dem Schluss kommt, dass diese Förderung für die berufliche Eingliederung notwendig ist.

Die freie Förderung nach § 16f SGBII richtet sich vor allem an Langzeitarbeitslose sowie an erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und deren berufliche Eingliederung aufgrund von schwerwiegenden Vermittlungshemmnissen besonders erschwert ist.

Die Agentur für Arbeit kann mithilfe der freien Förderung die gesetzlich geregelten Eingliederungsleistungen durch freie Leistungen erweitern, was die Finanzierung eines Führerscheins beinhalten kann.

Wann betrachtet das Jobcenter einen Führerschein als notwendig?

Die Notwendigkeit des Führerscheins muss für die berufliche Eingliederung klar erkennbar sein. Eine Finanzierung des Autos oder des Führerscheins wird dann vom Jobcenter als notwendig erachtet, wenn die Betroffenen nur stark eingeschränkte Möglichkeiten haben, einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Es sollten daher keine anderen zumutbaren Möglichkeiten bestehen, den Arbeitsplatz zu erreichen. Eine weitere Notwendigkeit besteht, wenn das Autofahren Teil des Jobs ist, wie beispielsweise beim Taxifahren.

Eine Führerschein-Finanzierung könnte vom Jobcenter beispielsweise bewilligt werden, wenn der oder die Antragstellende ein Arbeitsangebot in einer ländlichen Region wahrnehmen könnte, das Ziel aber nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden kann.

Ein weiteres Beispiel für eine Notwendigkeit für die Finanzierung eines Führerscheins liegt vor, wenn Arbeitssuchende einen Job mit Arbeitszeiten annehmen könnten, die außerhalb der Betriebszeiten öffentlicher Verkehrsmittel liegen. Das kann beispielsweise bei Nachtschichten der Fall sein.

Ebenfalls liegt eine Notwendigkeit vor, wenn für den Job an sich ein Führerschein notwendig ist, da während der Arbeitszeit Materialien oder Personen befördert werden müssen.

Antrag auf Kostenübernahme für Führerschein oder Auto

Beantragen Sie die Förderung möglichst schriftlich und mit nachweisbarem Eingang. Warten Sie den Bescheid ab, bevor Sie sich verbindlich bei der Fahrschule anmelden, ein Auto kaufen oder andere Ausgaben eingehen.

Eine schriftliche Einstellungszusage mit Arbeitsort, Arbeitsbeginn und Schichtzeiten stützt den Antrag. Legen Sie Fahrplanauskünfte für Hin- und Rückweg sowie Kostenvoranschläge bei und nennen Sie, wo es an einer zumutbaren Alternative fehlt.

Bei knappen Fristen bitten Sie um eine schnelle schriftliche Entscheidung. Prüfen Sie auch, ob der Arbeitgeber gleichartige Kosten übernimmt.

Wie viel Geld zahlt das Jobcenter für Führerschein und Auto?

Es gibt keinen bundesweit einheitlichen Betrag für einen Führerschein oder ein Auto. Das Jobcenter prüft die notwendigen Kosten, die Förderhöhe und günstigere Alternativen; eine örtliche Richtlinie ist kein bundesweiter Anspruch.

Fahrrad kann ebenfalls über das Jobcenter gefördert werden

Ist der Arbeitsplatz mit einem Fahrrad zumutbar erreichbar, kann auch diese günstigere Lösung gefördert werden. Beantragen Sie die Kostenübernahme ebenfalls vor dem Kauf.

Praxisbeispiel: Zur Frühschicht fährt noch kein Bus

Ein Lager bietet einer Grundsicherungsempfängerin eine versicherungspflichtige Stelle mit Schichtbeginn um 5 Uhr an. Der erste Bus kommt um 5.40 Uhr an; sie legt die Einstellungszusage, den Schichtplan, die Fahrplanauskunft und zwei Kostenvoranschläge vor, bevor sie sich bei der Fahrschule anmeldet.

Das Jobcenter prüft, ob der Führerschein für die Arbeitsaufnahme nötig ist und ob eine günstigere Lösung infrage kommt. Die Zusage des Arbeitgebers allein ist noch keine Bewilligung der Förderung.

Fünf Fragen und Antworten

Zahlt das Jobcenter automatisch, wenn mein Arbeitgeber einen Führerschein verlangt?

Nein. Die Anforderung ist ein wichtiger Nachweis, aber das Jobcenter prüft Notwendigkeit, Kosten und Alternativen im Einzelfall.

Kann ich schon unterschreiben, wenn der Antrag gestellt ist?

Warten Sie möglichst den schriftlichen Bescheid ab. Ein fristgerecht gestellter Antrag allein ist keine Kostenzusage.

Welche Belege helfen, wenn es keinen passenden Bus gibt?

Reichen Sie Fahrplanauskünfte für Ihre Schichtzeiten und die Bestätigung des Arbeitgebers über Arbeitsort und Arbeitszeit ein. Zeigen Sie bei Bedarf auch, warum eine Mitfahrgelegenheit oder ein Fahrrad keine zumutbare Lösung ist.

Gibt es einen festen Höchstbetrag?

Keinen bundesweit einheitlichen. Fragen Sie beim zuständigen Jobcenter nach den örtlichen Vorgaben und nach den nötigen Kostenvoranschlägen.

Was kann ich bei einer Ablehnung tun?

Lassen Sie sich einen schriftlichen Bescheid geben und prüfen Sie dessen Begründung. Gegen die Ablehnung können Sie nach Maßgabe der Rechtsbehelfsbelehrung Widerspruch einlegen.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen zum Vermittlungsbudget