Bürgergeld-Sätze 2023 – Regelbedarf, Mehrbedarfe und Mietkosten

Für Alleinstehende beträgt der Regelbedarf 2026 monatlich 563 Euro. Das ist nicht automatisch der Betrag, den das Jobcenter überweist: Anerkannte Wohnkosten und Mehrbedarfe kommen hinzu, anrechenbares Einkommen wird abgezogen.

Seit dem 1. Juli 2026 heißt die Leistung nach dem SGB II Grundsicherungsgeld statt Bürgergeld. Die Umbenennung hat die Höhe der Regelbedarfe nicht verändert.

Regelsatz 2026: Die sechs Beträge in der Tabelle

Wie hoch der Regelbedarf ist, hängt unter anderem vom Alter und davon ab, ob Sie alleinstehend sind oder mit einer Partnerin oder einem Partner zusammenleben. Die Beträge gelten pro leistungsberechtigter Person, nicht pro Haushalt.

Monatliche Regelbedarfe nach dem SGB II im Jahr 2026 Regelbedarfsstufe Personengruppe (typische Fälle) Betrag pro Monat 1 Alleinstehende und Alleinerziehende 563 Euro 2 Volljährige Partner in einer Bedarfsgemeinschaft, je Person 506 Euro 3 Volljährige unter 25 Jahren ohne eigenen Haushalt, die nicht als Partner gelten, etwa im Haushalt der Eltern 451 Euro 4 Kinder und Jugendliche von 14 bis 17 Jahren 471 Euro 5 Kinder von 6 bis 13 Jahren 390 Euro 6 Kinder von 0 bis 5 Jahren 357 Euro

Die Beträge und weitere Fallgruppen finden Sie in der Übersicht des Bundesarbeitsministeriums. Unter 25-Jährige sollten vor einem Auszug klären, ob sie eine Zusicherung des Jobcenters benötigen: Fehlt sie, kann sich das sowohl auf den Regelsatz als auch auf die Anerkennung der Wohnkosten auswirken.

Was aus dem Regelsatz bezahlt werden muss

Der Regelbedarf ist eine Pauschale für den Alltag, etwa für Lebensmittel, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Kommunikation und Haushaltsstrom. Das Jobcenter gibt Ihnen nicht vor, welchen Anteil Sie für Lebensmittel oder Kleidung ausgeben müssen.

Miete und Heizung sind eigene Bedarfe. Heizstrom ist daher anders zu beurteilen als Strom für Licht oder Haushaltsgeräte; bei Warmwasser aus einem Durchlauferhitzer kommt ein Mehrbedarf für Warmwasser infrage, wenn das Jobcenter die Warmwasserkosten nicht bereits bei Unterkunft und Heizung berücksichtigt.

Was das Jobcenter für Miete und Heizung anerkennt

Die angemessene Miete hängt davon ab, wo Sie wohnen und wie viele Personen zum Haushalt gehören. In der einjährigen Karenzzeit greift bei den Unterkunftskosten grundsätzlich eine Obergrenze von 150 Prozent des örtlichen Richtwerts; Ausnahmen sind im Einzelfall möglich, etwa bei unabweisbar höheren Kosten oder in Bedarfsgemeinschaften mit Kindern.

Für Heizkosten gilt die Karenzzeit nicht. Wie sich die örtliche Mietgrenze auswirkt und was nach Ablauf der Karenzzeit passiert, erklärt der Ratgeber zu den Wohnkosten beim Grundsicherungsgeld anhand von § 22 SGB II.

Wann Mehrbedarfe oder einmalige Leistungen dazukommen

Nach der zwölften Schwangerschaftswoche beträgt der Mehrbedarf 17 Prozent des jeweiligen Regelbedarfs, bei einer alleinstehenden Schwangeren also 95,71 Euro im Monat. Wer allein für die Pflege und Erziehung eines vierjährigen Kindes sorgt, kann als alleinerziehende Person zusätzlich 36 Prozent von 563 Euro erhalten, also 202,68 Euro.

Weitere Mehrbedarfe können etwa bei einer medizinisch notwendigen kostenaufwendigen Ernährung oder einem unabweisbaren besonderen Bedarf anerkannt werden (§ 21 SGB II). Nennen Sie den konkreten Bedarf im Antrag oder teilen Sie ihn dem Jobcenter mit, wenn er erst später entsteht.

Eine Erstausstattung für die Wohnung oder für Schwangerschaft und Geburt ist etwas anderes: Diese Leistungen werden gesondert beantragt und können auch ohne laufenden Leistungsbezug infrage kommen. Geht dagegen eine bereits vorhandene Waschmaschine kaputt, kommt bei unabweisbarem Bedarf und fehlenden eigenen Mitteln ein Darlehen statt einer Erstausstattung in Betracht (§ 24 SGB II).

Regelsätze 2027 und 2028: Was bisher geplant ist

Der Haushaltsausschuss schlägt vor, die Ende 2026 geltenden Beträge bis zum 30. Juni 2028 beizubehalten. Die nächste reguläre Fortschreibung wäre nach der Beschlussempfehlung zum Haushaltsbegleitgesetz 2027 für den 1. Juli 2028 vorgesehen.

Das ist noch kein geltendes Recht. Die Abstimmung im Bundestag ist für den 27. November 2026 angesetzt.

Praxisbeispiel: Warum nicht nur 563 Euro im Bescheid stehen

Das Jobcenter erkennt bei einem Alleinstehenden 540 Euro Bruttokaltmiete und 80 Euro Heizkosten an. Zusammen mit 563 Euro Regelbedarf ergibt sich ein Bedarf von 1.183 Euro im Monat.

Sind davon 280 Euro Einkommen anzurechnen, nachdem die Freibeträge bereits abgezogen wurden, bleiben 903 Euro Leistungsanspruch. Ohne anrechenbares Einkommen wären es in diesem Beispiel 1.183 Euro.

Häufige Fragen zum Regelbedarf

Ist die Miete in den 563 Euro enthalten?

Nein. Das Jobcenter berechnet Unterkunft und Heizung gesondert; Haushaltsstrom ist dagegen grundsätzlich im Regelbedarf enthalten.

Was ändert sich, wenn mein Kind sechs Jahre alt wird?

Mit dem sechsten Geburtstag wechselt das Kind 2026 von der Stufe mit 357 Euro zur Stufe mit 390 Euro. Kontrollieren Sie, ob der Bescheid den Wechsel berücksichtigt.

Bekomme ich auch Geld, wenn ich arbeite?

Ja, ein Anspruch kann bestehen, wenn Einkommen und verwertbares Vermögen nicht ausreichen und die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind. Der Ratgeber zur Aufstockung erklärt, welche Beträge beim Lohn anrechnungsfrei bleiben können.