Pflegegrad abgesenkt: Das volle Pflegegeld dennoch beziehen

Lesedauer 6 Minuten

Ein einziger Brief der Pflegekasse kann mehrere hundert Euro im Monat kosten: „Ihr Pflegegrad wird von 3 auf 2 herabgesetzt.“ Für viele Familien bedeutet das eine reale Versorgungslücke.

Trotzdem ist eine Herabstufung kein endgültiges Urteil. Wer Fristen wahrt, den Pflegealltag belegt und das Gutachten gezielt angreift, kann Kürzungen häufig verhindern.

Wann die Pflegekasse den Pflegegrad senken darf

Der Pflegegrad ist ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung. Er gilt unbefristet, darf aber geändert werden, wenn sich der Gesundheitszustand oder die Selbstständigkeit wesentlich verbessert haben. Grundlage sind die Punkte im Begutachtungssystem: Liegen sie nur noch im Bereich eines niedrigeren Pflegegrads, kündigt die Kasse eine Herabstufung an.

Wesentlich heißt: Es geht nicht um ein paar gute Tage, sondern um den typischen Zustand über einen längeren Zeitraum von mindestens sechs Monaten.

Eine kurzfristige Stabilisierung nach Reha oder Krankenhaus rechtfertigt noch keine Absenkung. Trotzdem stützen sich Pflegekassen oft auf einen einzigen Termin beim Medizinischen Dienst und leiten daraus eine dauerhafte Verbesserung ab.

Bestandsschutz gibt es für Menschen, die zum 1. Januar 2017 automatisch von Pflegestufen in Pflegegrade übergeleitet wurden. Sie dürfen im Regelfall nur dann „herabgestuft“ werden, wenn überhaupt keine Pflegebedürftigkeit mehr vorliegt. Wer zu dieser Gruppe gehört, sollte bei einer angekündigten Reduzierung sofort prüfen, ob dieser Schutz beachtet wurde.

Typische Auslöser für eine Herabstufung – und wo es hakt

In der Praxis tauchen immer wieder dieselben Konstellationen auf: Nach einer Reha wirkt die betroffene Person im Begutachtungstermin fitter, kann bei einzelnen Verrichtungen kurzzeitig mehr und der Medizinische Dienst schreibt ins Gutachten, der Unterstützungsbedarf sei gesunken.

Im Alltag zu Hause brechen die Leistungen wenige Tage später aber wieder ein. Diese Diskrepanz ist ein klassischer Ansatzpunkt für den Widerspruch.

Ähnlich ist es beim Kassenwechsel. Die neue Pflegekasse lässt den Pflegegrad erneut prüfen – offiziell zur „Überprüfung des Leistungsanspruchs“, faktisch oft mit dem Ziel, Leistungen zu reduzieren. Zulässig ist das nur, wenn im Gutachten nachvollziehbar dargelegt wird, dass die früheren Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. Bloße Sparabsichten reichen nicht.

Auch bei vermeintlichen Falschangaben im ursprünglichen Antrag wird neu bewertet. Entscheidend bleibt aber: Die Pflegekasse trägt die Beweislast dafür, dass die Voraussetzungen für den bisherigen Pflegegrad nicht mehr erfüllt sind.

Frist wahren: Kurz-Widerspruch als erster Rettungsanker

Jede Herabstufung kommt per Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung. Die Widerspruchsfrist beträgt in der Regel einen Monat ab Bekanntgabe. Wer diese Frist verstreichen lässt, nimmt sich die einfachste Verteidigungsmöglichkeit.

Darum sollte unmittelbar nach Lesen des Bescheids ein kurzer Widerspruch an die Pflegekasse gehen. Ein Satz reicht, etwa: „Gegen Ihren Bescheid vom … lege ich Widerspruch ein. Die Begründung folgt nach Einsicht in das Gutachten.“ Dieser Satz sichert die Frist – mehr muss an diesem Tag nicht passieren.

Parallel sollten Betroffene das vollständige Gutachten des Medizinischen Dienstes anfordern, falls es dem Bescheid nicht beigefügt war. Ohne diese Unterlage kann nicht geprüft werden, auf welcher Grundlage die Absenkung erfolgt ist.

Zahlenbeispiel: Wie teuer ein „Grad weniger“ werden kann

Die finanziellen Folgen sind konkret. Ein Beispiel: Wird eine Person von Pflegegrad 3 auf Pflegegrad 2 herabgestuft, sinkt das Pflegegeld von 599 Euro auf 347 Euro im Monat. Das sind 252 Euro weniger – also über 3.000 Euro pro Jahr, die in der Haushaltskasse fehlen.

Wer zusätzlich auf Kombinationsleistungen oder eine 24-Stunden-Betreuung angewiesen ist, muss das gesamte Finanzierungsmodell neu rechnen.

Gerade deshalb lohnt es sich, eine Herabstufung nicht einfach hinzunehmen, sondern die Entscheidung fachlich anzugreifen.

📚 Lesen Sie auch: Folgenreiches Urteil beim Krankengeld: Der Arbeitgeber darf Lohn bei zweiter Krankheit verweigern

Pflegetagebuch und Unterlagen: Alltag beweisbar machen

Der Begutachtungstermin zeigt oft nur eine Stunde aus einem komplexen Alltag. Für den Widerspruch kommt es aber genau auf diesen Alltag an. Ein Pflegetagebuch über ein bis zwei Wochen bildet die Grundlage: Uhrzeit, Tätigkeit, Art der Hilfe, Dauer, wer hilft.

Neben Körperpflege, Anziehen und Essen gehören auch nächtliche Aufwachphasen, Toilettengänge, Inkontinenzereignisse, Weglauftendenzen, Stürze, Desorientierung und Situationen mit ständiger Beaufsichtigung hinein.

Dazu kommen Arztberichte, Reha-Entlassungsbriefe, Diagnosen, Medikamentenpläne, Berichte von Ergo- oder Physiotherapie und Stellungnahmen von Pflegediensten oder Tagespflegeeinrichtungen.

Fotos von Haltegriffen, Duschsitzen, Treppensicherungen oder Notrufsystemen machen zusätzliche Einschränkungen sichtbar.

Wichtig ist nicht die perfekte Form, sondern die Dichte der Informationen. Je klarer dokumentiert ist, wann und wobei Hilfe nötig ist, desto schwerer lässt sich eine angebliche Verbesserung vertreten.

Wie das Gutachten arbeitet – und wo Gegenargumente ansetzen

Der Medizinische Dienst bewertet sechs Module: Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Umgang mit krankheitsbedingten Anforderungen sowie Gestaltung des Alltags und sozialer Kontakte. Aus den Punktwerten ergibt sich der Pflegegrad.

Die Richtlinien sehen vor, dass bei schwankender Selbstständigkeit der schlechtere Zustand maßgeblich ist. Genau hier lohnt es sich, das Gutachten mit Pflegetagebuch und Unterlagen zu vergleichen. Steht dort etwa, die Person könne selbstständig zur Toilette gehen, während im Tagebuch fast täglich Begleitung, Hilfe beim Aufstehen und Sturzgefahr dokumentiert sind, entsteht ein klarer Widerspruch.

Ein typischer Satz in einer Widerspruchsbegründung kann dann lauten:

„Im Gutachten wird unter Modul 4 ausgeführt, meine Mutter könne sich selbstständig an- und ausziehen.

Tatsächlich muss sie täglich beim Auswählen der Kleidung, beim Anziehen der Kompressionsstrümpfe und beim Schließen der Knöpfe unterstützt werden. Dies ist im beigefügten Pflegetagebuch vom … bis … dokumentiert.“

Solche Sätze verbinden ein konkretes Zitat aus dem Gutachten mit nachvollziehbaren Alltagsbeispielen – genau das überzeugt eher als allgemeine Kritik.

Vom Kurz-Widerspruch zur fundierten Begründung

Ist das Gutachten da, beginnt die eigentliche Begründungsarbeit. Sinnvoll ist ein systematischer Aufbau:

Zuerst werden Bescheid, bisheriger und neuer Pflegegrad, Datum der Begutachtung benannt. Anschließend folgen – gegliedert nach Modulen – die Punkte, in denen das Gutachten aus Sicht der Betroffenen von der Realität abweicht. Zu jedem Modul stehen ein oder zwei zentrale Beispiele im Vordergrund, statt den gesamten Alltag abzubilden.

Die Begründung verweist dabei gezielt auf Unterlagen: „siehe Pflegetagebuch“, „siehe Arztbericht vom …“, „siehe Stellungnahme des Pflegedienstes vom …“. Juristische Fachbegriffe sind nicht notwendig; klare, sachliche Sätze reichen.

Wenn die Kasse trotzdem kürzt: Zahlungsfluss und Sozialgericht

Trotz Widerspruch kann es vorkommen, dass die Pflegekasse das Pflegegeld bereits auf den niedrigeren Betrag umstellt. Betroffene sollten daher Kontoauszüge genau prüfen. Bleibt die Kasse auch nach einer begründeten Einwendung bei ihrer Linie, erlässt sie einen Widerspruchsbescheid.

Gegen diesen Widerspruchsbescheid ist Klage beim Sozialgericht möglich. Die Klage ist gerichtskostenfrei, bei geringem Einkommen kommt Prozesskostenhilfe in Betracht. Häufig wird ein weiteres Gutachten eingeholt, dieses Mal im Auftrag des Gerichts.

Auch dort sind Pflegetagebuch, Unterlagen und präzise Schilderungen aus dem Alltag das wichtigste Gegenstück zu der Einschätzung des Medizinischen Dienstes.

Um laufende Zahlungen zu sichern, kann zusätzlich ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz notwendig sein, wenn die Kürzung bereits vollzogen wurde. Hier lohnt frühzeitig die Beratung durch Pflegestützpunkte, Sozialverbände oder spezialisierte Anwältinnen und Anwälte.

Folgen der Herabstufung für andere Leistungen

Sinkt das Pflegegeld, ändert sich oft die gesamte Finanzierungsstruktur. Wer Heimkosten oder eine ambulante Versorgung nur mit Pflegegeld und eigenem Einkommen stemmen kann, steht bei einem niedrigeren Pflegegrad schnell vor einer Lücke.

Dann kommen Hilfe zur Pflege oder andere Leistungen der Sozialhilfe in Betracht, abhängig von Einkommen und Vermögen.

Auch Kombinationsleistungen – Pflegegeld plus Pflegesachleistungen – müssen neu gerechnet werden. Wird etwa der Anteil für den Pflegedienst gekürzt, kann das direkte Auswirkungen auf die Zahl der wöchentlichen Einsätze haben. Ohne Gegenwehr bleibt die Versorgungslücke bei den Angehörigen hängen.

Unterstützung gezielt nutzen

Pflegetagebuch, Gutachtenanalyse, Fristen, gerichtliche Schritte – all das ist zusätzlich zur Pflege eine Belastung. Niemand muss sich allein durch Paragraphen arbeiten. Kommunale Pflegestützpunkte, anerkannte Sozialverbände und spezialisierte Beratungsstellen helfen dabei, die Erfolgsaussichten eines Widerspruchs einzuschätzen, Unterlagen zu sortieren und eine tragfähige Begründung zu formulieren.

Diese Unterstützung ist mehr als „Nice-to-have“: In vielen Fällen entscheiden gute Unterlagen und eine strukturierte Argumentation darüber, ob ein höherer Pflegegrad erhalten bleibt und das Pflegegeld den tatsächlichen Pflegeaufwand weiterhin abdeckt.

Fazit: Herabstufung prüfen, Alltag belegen, konsequent widersprechen

Eine Absenkung des Pflegegrads ist kein Schicksal, sondern eine anfechtbare Verwaltungsentscheidung. Wer den Bescheid nicht einfach abheftet, sondern zügig Widerspruch einlegt, das Gutachten anfordert und den Pflegealltag mit Pflegetagebuch und Unterlagen belegt, hat realistische Chancen, das bisherige Pflegegeld zu behalten.

Gerade der Schritt von Pflegegrad 3 auf 2 zeigt, wie groß die Lücke sein kann – über 3.000 Euro netto im Jahr. Umso wichtiger ist es, jede Herabstufung konsequent zu prüfen und mit konkreten Fakten aus dem Alltag zu beantworten, statt sie stillschweigend hinzunehmen.

FAQ-Liste

1. Ab wann darf die Pflegekasse meinen Pflegegrad senken?

Wenn sich Gesundheitszustand und Selbstständigkeit nachweisbar und dauerhaft verbessert haben und das neue Gutachten weniger Punkte im Begutachtungssystem ergibt.

2. Wie lange habe ich Zeit, um Widerspruch einzulegen?

In der Regel einen Monat ab Bekanntgabe des Bescheids. Ein kurzer Satz („Hiermit lege ich Widerspruch ein…“) reicht zunächst, die Begründung kann später folgen.

3. Läuft das Pflegegeld während des Widerspruchs weiter?

Häufig ja, trotzdem sollte der Kontoauszug genau geprüft werden. Wenn die Kasse trotz Widerspruch kürzt, kommt einstweiliger Rechtsschutz beim Sozialgericht in Betracht.

4. Welche Unterlagen sind für den Widerspruch besonders wichtig?

Ein Pflegetagebuch über mindestens ein bis zwei Wochen, aktuelle Arzt- und Reha-Berichte, Medikamentenpläne, Stellungnahmen von Pflegedienst oder Therapie sowie ggf. Fotos von Hilfsmitteln.

5. Wie greife ich das Gutachten des Medizinischen Dienstes am besten an?

Modul für Modul: Aussage aus dem Gutachten zitieren, mit konkreten Alltagssituationen aus dem Pflegetagebuch widersprechen und auf passende Unterlagen verweisen.

6. Lohnt sich ein Widerspruch überhaupt?

Ja. Ein gut begründeter Widerspruch mit belastbaren Unterlagen hat realistische Chancen, die Herabstufung zu verhindern oder wieder aufzuheben.

7. Wo bekomme ich Unterstützung?

Bei kommunalen Pflegestützpunkten, anerkannten Sozialverbänden und spezialisierten Anwält:innen. Sie helfen bei Fristen, Gutachtenanalyse und – wenn nötig – bei der Klage vor dem Sozialgericht.