Pflegegrad 2 abgelehnt? Einschränkung kann bei der Bewertung den Unterschied ausmachen

Pflegegrad 2 ist ab 27 Gesamtpunkten möglich. Wer darunter bleibt, obwohl im Alltag regelmäßig Hilfe erforderlich ist, sollte das Gutachten genau prüfen. Dabei verdient eine Einschränkung besondere Aufmerksamkeit: krankheitsbedingte Antriebslosigkeit, durch die alltägliche Handlungen ohne Unterstützung nicht mehr gelingen.

Warum selbstständiges Gehen Pflegegrad 2 nicht ausschließt

Ein Mensch kann ohne Gehhilfe durch die Wohnung gehen und trotzdem auf erhebliche Unterstützung angewiesen sein. Wer krankheitsbedingt seinen Tagesablauf nicht organisiert, die Körperpflege nicht beginnt oder notwendige Behandlungen nicht selbst bewältigt, kann ebenfalls pflegebedürftig sein. Körperliche, geistige und psychische Beeinträchtigungen werden bei der Prüfung berücksichtigt.

Nach § 14 SGB XI müssen die Einschränkungen voraussichtlich mindestens sechs Monate bestehen. Das ist eine Prognose und bedeutet nicht, dass Betroffene vor einem Antrag zunächst ein halbes Jahr warten müssen. Bewertet wird die gesundheitlich bedingte Abhängigkeit von Hilfe anderer Menschen.

Antriebslosigkeit ist keine Frage mangelnden Willens

Die Begutachtung kennt ausdrücklich das Kriterium „Antriebslosigkeit bei depressiver Stimmungslage“. Gemeint ist eine schwere Antriebsstörung, bei der Betroffene kaum Eigeninitiative entwickeln und aufwendige Motivation durch andere benötigen. Gelegentliche Unlust oder ein schlechter Tag erfüllen diese Beschreibung nicht.

Die Begutachtungs-Richtlinien des Medizinischen Dienstes Bund grenzen davon auch Impulse ab, die ausschließlich wegen kognitiver Einschränkungen erforderlich sind.

Wer beispielsweise wegen einer Demenz zum Beginn einer Handlung aufgefordert werden muss, erfüllt dadurch nicht automatisch dieses spezielle Kriterium. Solcher Hilfebedarf muss an den dafür vorgesehenen Stellen geprüft werden.

Für die Vorbereitung auf eine Begutachtung ist deshalb eine genaue Beschreibung hilfreicher als das Wort „antriebsschwach“. Was unterbleibt ohne Hilfe, wie greift eine andere Person ein und wie oft ist das notwendig? Diese Fragen machen aus einer allgemeinen Beschwerde eine nachvollziehbare Alltagsschilderung.

Wie viele Punkte dieses Kriterium tatsächlich ergeben kann

Im Modul 3 werden Verhaltensweisen und psychische Problemlagen nach ihrer Häufigkeit bewertet. Bei einem täglich auftretenden, entsprechend unterstützungsbedürftigen Problem sind für das einzelne Kriterium fünf Einzelpunkte vorgesehen. Die Abstufungen ergeben sich aus Anlage 1 zum SGB XI.

Diese fünf Einzelpunkte sind nicht mit fünf Gesamtpunkten gleichzusetzen. Wenn im Modul 3 ausschließlich dieses Kriterium mit fünf Punkten bewertet wird, entstehen daraus 11,25 gewichtete Punkte. Für sich allein reicht das nicht für Pflegegrad 2.

Außerdem werden die gewichteten Ergebnisse der Module 2 und 3 nicht addiert: Nur der höhere Wert geht in die Gesamtrechnung ein. Sind bereits 15 gewichtete Punkte aus dem Bereich der kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten berücksichtigt, erhöhen zusätzliche 11,25 Punkte aus Modul 3 die Gesamtbewertung nicht. Das regelt § 15 SGB XI.

Eine Erkrankung kann mehrere Lebensbereiche beeinträchtigen

Eine schwere Antriebsstörung kann neben dem besonderen Unterstützungsbedarf im Modul 3 weitere Folgen haben.

Deshalb sollte auch geprüft werden, wie selbstständig Körperpflege, Essen und Trinken sowie die Gestaltung des Tagesablaufs gelingen. Bei Medikamenten oder anderen verordneten Maßnahmen kommt zusätzlich der Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen in Betracht.

Das bedeutet keine pauschale Mehrfachgutschrift für dieselbe Diagnose. Für jedes Kriterium muss die jeweils beschriebene Beeinträchtigung vorliegen. Welche Lebensbereiche untersucht werden, erläutert das Bundesgesundheitsministerium zur Pflegebegutachtung.

Ein Beispiel verdeutlicht den Unterschied: Die Aussage, jemand könne sich die Zähne putzen, beschreibt zunächst eine Fähigkeit. Offen bleibt dabei, ob die Person die Zahnpflege im Alltag ohne personelle Hilfe tatsächlich beginnt und durchführt. Angehörige sollten diese Lücke im Gespräch mit konkreten Beobachtungen schließen.

So können rechnerisch mehr als 27 Punkte zusammenkommen

Die folgende Modellrechnung zeigt eine mögliche Kombination bei einem Erwachsenen. Sie setzt voraus, dass die genannten Einzelpunkte fachlich festgestellt wurden und aus Modul 2 kein höherer gewichteter Wert vorliegt. Die Umrechnung folgt Anlage 2 zum SGB XI.

Bewertungsbereich Angenommene Einzelpunkte Gewichtete Punkte Modul 3: Verhaltensweisen und psychische Problemlagen 5 11,25 Modul 4: Selbstversorgung 4 10,00 Modul 6: Alltagsleben und soziale Kontakte 4 7,50 Weitere berücksichtigte Bereiche 0 0,00 Gesamtergebnis Summe der gewichteten Werte 28,75

Mit 28,75 Gesamtpunkten wäre die Punkteschwelle für Pflegegrad 2 überschritten. Dieser Pflegegrad umfasst bei Erwachsenen den Bereich von 27 bis unter 47,5 Punkten. Die Rechnung zeigt eine mögliche Bewertung verschiedener Auswirkungen einer Erkrankung, keinen garantierten Anspruch aufgrund eines einzelnen Symptoms.

Zur allgemeinen Einordnung bietet Gegen-Hartz eine Übersicht über Pflegegrade, Einstufung, Leistungen und Antragstellung. Für die Prüfung einer Ablehnung bleibt jedoch die konkrete Bewertung im eigenen Gutachten ausschlaggebend.

Welche Angaben im Gutachten überprüft werden sollten

Bei einem abgelehnten Pflegegrad 2 lohnt sich ein Vergleich zwischen den Feststellungen im Gutachten und dem gewöhnlichen Alltag. Steht dort „selbstständig“, obwohl die Tätigkeit nur nach wiederholter Unterstützung gelingt? Wurde eine regelmäßig notwendige Hilfe als gelegentliche Gefälligkeit beschrieben?

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Eine hilfreiche Dokumentation schildert die Ausgangssituation, die erforderliche Unterstützung und das Ergebnis. Denkbar wäre etwa der Eintrag, dass eine Person am Vormittag trotz bereitliegender Kleidung nicht mit dem Anziehen begann und eine Angehörige mehrfach motivieren und den Ablauf begleiten musste. Eine solche Beschreibung sollte ausschließlich tatsächlich beobachtete Vorgänge wiedergeben.

Auch Tage mit weniger Hilfebedarf gehören in die Aufzeichnungen. Unterschiede zwischen guten und schlechten Tagen werden verständlicher, wenn Häufigkeit und Verlauf erkennbar sind. Eine Sammlung besonders belastender Einzelfälle kann den gewöhnlichen Unterstützungsbedarf ebenso verzerren wie eine Beschreibung ausschließlich guter Tage.

Unterlagen und Angehörige können das Alltagsbild ergänzen

Arztberichte, Entlassungsunterlagen, ein aktueller Medikamentenplan und vorhandene Pflegedokumentationen können die Begutachtung unterstützen. Der Medizinische Dienst empfiehlt zur Vorbereitung außerdem die Teilnahme einer Person, die mit der Pflegesituation vertraut ist. Angehörige können insbesondere erläutern, welche Hilfe bereits vor dem Begutachtungstermin nötig war.

Ein vorbereitetes Frühstück, frische Kleidung und ein aufgeräumter Wohnraum erklären für sich genommen nicht, wie diese Situation zustande gekommen ist. Für ein zutreffendes Bild sollte sichtbar werden, was die antragstellende Person selbst erledigt hat und was andere übernommen haben. Unterstützung muss dafür nicht vorenthalten werden; sie sollte nachvollziehbar beschrieben werden.

Widerspruch: Die Monatsfrist zuerst sichern

Bei einem Bescheid der gesetzlichen Pflegekasse beträgt die Widerspruchsfrist grundsätzlich einen Monat nach Bekanntgabe. Der Widerspruch muss rechtzeitig bei der Pflegekasse eingehen und die vorgeschriebene Form einhalten. Rechtsgrundlage ist § 84 SGG.

Für die Fristwahrung kann zunächst eine kurze, eindeutige Erklärung genügen, die den angegriffenen Bescheid bezeichnet. Die ausführliche Begründung lässt sich nach Prüfung des Gutachtens nachreichen.

Wer noch Unterlagen sammelt, sollte deshalb die Rechtsbehelfsbelehrung des Bescheids sofort prüfen und nicht bis zum Abschluss dieser Vorbereitung warten.

Das Gutachten wird grundsätzlich mit dem Bescheid übersandt, sofern der Übersendung nicht widersprochen wurde; es kann auch später angefordert werden. Dies ergibt sich aus § 18c SGB XI. Ohne die Einzelbewertungen lässt sich häufig kaum erkennen, ob eine Einschränkung übersehen oder lediglich anders eingeordnet wurde.

Eine überzeugende Begründung verbindet die beanstandete Feststellung mit konkreten Alltagstatsachen und passenden Nachweisen.

Der pauschale Hinweis, Antriebslosigkeit müsse „27 Punkte bringen“, erklärt keinen Bewertungsfehler. Weitere Hinweise enthält der Gegen-Hartz-Beitrag „Pflegegrad abgelehnt oder zu niedrig: Das solltest Du jetzt direkt tun“.

Praxisbeispiel: Übersehene Unterstützung verändert das Ergebnis

Das folgende Beispiel ist fiktiv: Frau Berger erhält zunächst Pflegegrad 1 mit 17,5 Gesamtpunkten aus Selbstversorgung und Alltagsgestaltung. Sie kann selbstständig gehen, benötigt wegen einer länger andauernden depressiven Erkrankung aber täglich aufwendige Motivation. Dieser zusätzliche Unterstützungsbedarf wurde im ersten Gutachten nicht berücksichtigt; Modul 2 wurde mit null Punkten bewertet.

Im Widerspruch legt ihre Tochter konkrete Aufzeichnungen und ärztliche Unterlagen vor. Wird daraufhin das Kriterium der Antriebslosigkeit bei depressiver Stimmungslage mit fünf Einzelpunkten anerkannt, kommen in dieser Modellrechnung 11,25 gewichtete Punkte hinzu. Bei unverändertem übrigen Ergebnis entstehen 28,75 Gesamtpunkte und damit die Punktzahl für Pflegegrad 2.

Sechs Fragen und Antworten zum abgelehnten Pflegegrad 2

Bringt Antriebslosigkeit automatisch 27 Punkte?

Nein. Bei täglich entsprechendem Hilfebedarf kann das einzelne Kriterium fünf Einzelpunkte im Modul 3 ergeben, die bei ansonsten null Punkten in diesem Modul zu 11,25 gewichteten Punkten führen. Weitere Punkte setzen weitere bewertbare Einschränkungen voraus.

Kann Pflegegrad 2 auch ohne körperliche Einschränkungen bestehen?

Ja. Auch psychische oder geistige Beeinträchtigungen können einen entsprechenden Pflegebedarf begründen. Entscheidend sind die festgestellten Einschränkungen und das Gesamtergebnis der Bewertung.

Reicht eine ärztlich festgestellte Depression aus?

Nein. Eine Diagnose ersetzt nicht die Prüfung des konkreten Hilfebedarfs. Beschrieben werden muss, welche alltäglichen Tätigkeiten und Anforderungen ohne Unterstützung nicht selbstständig bewältigt werden.

Werden die Punkte aus Modul 2 und Modul 3 zusammengerechnet?

Nein. In die Gesamtrechnung geht nur der höhere gewichtete Wert dieser beiden Module ein. Deshalb führt eine zusätzliche Bewertung im Modul 3 nicht in jedem Fall zu mehr Gesamtpunkten.

Muss die Pflegebedürftigkeit bereits sechs Monate bestehen?

Nein. Sie muss voraussichtlich mindestens sechs Monate andauern. Ein Antrag ist deshalb auch vorher möglich, wenn eine entsprechend längerfristige Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Was ist nach einer Ablehnung zuerst zu tun?

Bei gesetzlich Versicherten sollte zuerst die Widerspruchsfrist geprüft und nötigenfalls fristwahrend Widerspruch eingelegt werden. Anschließend lassen sich das Gutachten auswerten und übersehene oder unzutreffend bewertete Hilfebedarfe konkret begründen.