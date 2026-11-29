Bürgergeld – Abwesenheit aus beruflichem Grund

Wer im Fernverkehr oder auf Montage arbeitet und ergänzend Grundsicherungsgeld bezieht, verlässt beruflich häufig den näheren Bereich. Ob dafür eine Mitteilung genügt oder das Jobcenter zustimmen muss, hängt von der Art der Tätigkeit ab.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Wer für eine abhängige Beschäftigung außerhalb des näheren Bereichs tätig wird, braucht nach § 6 ErrV keine Zustimmung, wenn das Einkommen aus dieser Beschäftigung über der Geringfügigkeitsgrenze liegt und das Jobcenter über die erforderliche Abwesenheit informiert wurde. Die Mitteilung soll vor dem erstmaligen Verlassen erfolgen und angeben, wie das Jobcenter die Person unterwegs erreichen kann.

Minijobber

Die Geringfügigkeitsgrenze liegt 2026 bei 603 Euro und steigt am 1. Januar 2027 auf 633 Euro im Monat. Liegt der Verdienst nicht über der Grenze, greift die Ausnahme nach § 6 ErrV für abhängige Beschäftigung nicht; klären Sie vor der Abreise, ob eine Zustimmung erforderlich ist und wie Sie sie erhalten.

Selbstständige

Auch bei einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann eine Zustimmung entbehrlich sein. Die Abwesenheit muss für die Ausübung der Tätigkeit erforderlich sein; teilen Sie dem Jobcenter Anlass, Zeitraum und den Kontaktweg mit.

Ein Auftrag oder Kundentermin kann die berufliche Notwendigkeit belegen. Eine privat verlängerte Reise ist von der beruflichen Ausnahme nicht automatisch umfasst.

Formulierungsvorschlag

Sehr geehrte Damen und Herren, meine Erwerbstätigkeit erfordert ab dem [Datum] Einsätze außerhalb des näheren Bereichs, voraussichtlich [Zeitraum oder Rhythmus]. Während der Einsätze erreichen Sie mich über [Kontaktweg].

Bei selbstständiger Tätigkeit können Sie ergänzen: [Auftrag, Ort und warum meine Anwesenheit erforderlich ist]. Bitte bestätigen Sie mir den Eingang dieser Mitteilung.

Weitere Informationen zur Erreichbarkeit

Weitere Teile dieser Artikel-Serie zur Erreichbarkeit im Bürgergeld findest du im Einführungsartikel verlinkt.

Twitter (X)

Meine hier veröffentlichten Artikel findet ihr (ähnlich) auch bei Twitter, das heute ja X genannt werden will. Zum Abschluss noch der Link zum Twitter-Thread für Rückfragen, Ergänzungen oder alles was ihr sonst dazu sagen wollt – natürlich auch gerne zum Retweeten: hier

Praxisbeispiel: Montage außerhalb des näheren Bereichs

Eine Beschäftigte bezieht ergänzend Grundsicherungsgeld und verdient regelmäßig 1.400 Euro brutto im Monat. Bevor sie erstmals für ihren Arbeitgeber zur Montage außerhalb des näheren Bereichs fährt, meldet sie den Einsatz und teilt mit, wie das Jobcenter sie erreichen kann.

Für den erforderlichen beruflichen Einsatz braucht sie unter diesen Voraussetzungen keine Zustimmung. Möchte sie im Anschluss privat bleiben, klärt sie diese zusätzlichen Tage getrennt mit dem Jobcenter.

Fünf Fragen und Antworten

Ist eine Mitteilung dasselbe wie eine Genehmigung?

Nein. Die Mitteilung genügt in den Fällen des § 6 ErrV; ist eine Zustimmung erforderlich, beantragen Sie diese vor der Abreise.

Muss ich jeden wiederkehrenden Einsatz einzeln melden?

Die Verordnung verlangt keine pauschale Einzelmeldung für jeden gleichartigen Einsatz. Geben Sie bei der ersten Mitteilung den bekannten Rhythmus an und informieren Sie das Jobcenter über Änderungen, die den erforderlichen Aufenthalt oder Ihre Erreichbarkeit betreffen.

Welche Grenze gilt im Dezember 2026?

603 Euro im Monat. Die Grenze von 633 Euro gilt erst ab dem 1. Januar 2027.

Wie belege ich als Selbstständiger den Anlass?

Ein Auftrag, ein bestätigter Kundentermin oder ein Nachweis über Ihre Teilnahme als Aussteller kann helfen. Erläutern Sie, warum die Tätigkeit den Aufenthalt vor Ort erfordert.

Gilt die Ausnahme auch für eine private Verlängerung?

Nicht automatisch. Lassen Sie vorab klären, ob für die privaten Tage eine Zustimmung nötig ist.

Quellen

§ 7b SGB II: Erreichbarkeit

§ 6 ErrV: Beruflich bedingte Abwesenheit

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen

Minijob-Zentrale: Verdienstgrenzen 2026 und 2027