Erbschaft und Bürgergeld – Das gilt zu beachten

Eine Erbschaft ist beim Grundsicherungsgeld nicht als Einkommen zu berücksichtigen. Das Jobcenter kann aber prüfen, ob das geerbte Vermögen verwertbar ist und welchen Schutz der Bewilligungszeitraum bietet.

Wann wird ein Erbe auf das Bürgergeld angerechnet?

Für Bewilligungszeiträume, die ab dem 1. Juli 2026 beginnen, gilt grundsätzlich der altersabhängige Freibetrag: 5.000 Euro unter 30, 10.000 Euro ab 30, 12.500 Euro ab 40 und 20.000 Euro ab 50. In einer Bedarfsgemeinschaft lassen sich nicht ausgeschöpfte Freibeträge übertragen.

Bei Bewilligungszeiträumen, die vor dem 1. Juli 2026 begonnen haben, gilt § 12 SGB II in seiner alten Fassung bis zum Ende des jeweiligen Zeitraums weiter. Entscheidend ist also nicht allein der Tag der Erbschaft.

Erbschaften gelten nun pauschal als Vermögen

§ 11a Absatz 1 Nummer 7 SGB II nimmt einmalige Einnahmen aus Erbschaften, Vermächtnissen und Pflichtteilszuwendungen von der Einkommensanrechnung aus. Die Regeln über Vermögen und dessen Verwertung sind davon zu trennen.

Muss eine Erbschaft beim Jobcenter gemeldet werden?

Teilen Sie dem Jobcenter eine leistungsrelevante Erbschaft unverzüglich mit, auch wenn der Nachlass noch nicht ausgezahlt oder aufgeteilt ist. Legen Sie nach Möglichkeit Unterlagen zum Nachlass, zu Schulden und zum Stand der Abwicklung vor.

Wer eine erforderliche Mitteilung vorsätzlich oder fahrlässig unterlässt, kann eine Ordnungswidrigkeit begehen. Ein Betrug liegt nicht automatisch vor; dafür müssen die strafrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein.

Dürfen Erbschaften während des Bürgergeld-Bezuges abgelehnt werden?

Bei einem überschuldeten Nachlass kann eine Ausschlagung sinnvoll sein. Lassen Sie bei werthaltigem oder unklarem Nachlass vor einer Entscheidung sowohl die erbrechtlichen Fristen als auch mögliche sozialrechtliche Folgen prüfen.

Wie wirken sich vererbte Immobilien auf den Bürgergeld-Bezug aus?

Wer eine Immobilie erbt, muss nicht automatisch verkaufen. Bei Eigennutzung können Höchstflächen, die Karenzzeit für Unterkunft und Härtegründe für den Vermögensschutz wichtig sein; bei einer vermieteten Immobilie sind die Mieteinnahmen getrennt zu prüfen.

Bei Erbengemeinschaften muss das Jobcenter prüfen, ob und wie der Anteil tatsächlich verwertet werden kann. Wenn der sofortige Verbrauch oder die sofortige Verwertung nicht möglich ist, kommt unter den Voraussetzungen von § 24 Absatz 5 SGB II ein Darlehen in Betracht.

Hartz IV-Urteil: Mutter darf ihr Erbe behalten

Im Streitfall auf dem Jahr 2018 hatte eine alleinerziehende Mutter in Hamburg ihren Hartz IV-Antrag nicht gezielt zurückgenommen, die Unterbrechung im Leistungsbezug hatte sich zufällig ergeben. Denn zwischenzeitlich hatte sie für knapp ein Jahr Anspruch auf Arbeitslosengeld I vom Arbeitsamt. Danach beantragte sie beim Jobcenter wieder Hartz IV (heute Bürgergeld).

Schon während des ersten Hartz IV-Bezugs starb der Großvater der Mutter, und sie wurde Miterbin eines Grundstücks. Bis das Grundstück verkauft und der Erlös auf die Erben aufgeteilt war, dauerte es aber einige Zeit. Erst gut zweieinhalb Jahre nach dem Tod des Großvaters, als die Mutter und ihr Sohn erneut im Hartz IV-Bezug standen, wurden ihr 5.330 EUR ausbezahlt.

Das Jobcenter wollte das Erbe als Einkommen anrechnen und die Leistungen entsprechend aussetzen. Zur Begründung verwies es auf das „Zuflussprinzip”, wonach Hartz IV Einnahmen dann als Einkommen gelten, wenn sie dem Arbeitslosen zufließen.

Ausnahmen vom Zuflussprinzip

Der Hamburger Fall betraf das alte Hartz-IV-Recht. Er zeigt, warum Erbfall, Auszahlung und Verfügbarkeit zeitlich auseinanderfallen können; zur heutigen Einkommensanrechnung gilt die seit Juli 2023 eingeführte Ausnahme in § 11a SGB II.

Abmeldung vom Bürgergeld-Bezug jederzeit möglich

Für die Ansprüche aus einem Erbe ist eine Abmeldung nicht nötig, um die gesetzliche Ausnahme von der Einkommensanrechnung zu nutzen. Melden Sie stattdessen die Änderung und lassen Sie prüfen, welche Folgen sie für den Bescheid hat.

Ein Beispiel aus der Praxis

Ein 45-jähriger Alleinstehender im neuen Bewilligungszeitraum hat 3.000 Euro auf dem Konto und erbt einen Anteil an einem Grundstück. Das Jobcenter muss ermitteln, ob sein Anteil verwertbar ist und ob sein zu berücksichtigendes Vermögen den Freibetrag von 12.500 Euro überschreitet.

Fünf Fragen und Antworten

Ist ein geerbter Geldbetrag Lohn oder sonstiges Einkommen?

Nein. Einmalige Einnahmen aus Erbschaften sind beim Grundsicherungsgeld ausdrücklich von der Einkommensanrechnung ausgenommen.

Wann gilt noch das frühere Schonvermögen?

Wenn der laufende Bewilligungszeitraum vor dem 1. Juli 2026 begonnen hat und noch nicht abgelaufen ist.

Muss ich ein Erbe unterhalb meines Freibetrags melden?

Melden Sie ein Erbe, sobald es für die Leistung bedeutsam sein kann. Nehmen Sie die Berechnung nicht vorweg, wenn Wert oder Verwertbarkeit offen sind.

Wie werden bestehende Ersparnisse behandelt?

Sie fließen in die Vermögensprüfung ein, soweit kein gesetzlicher Schutz greift.

Was gilt, wenn ich über meinen Erbanteil noch nicht verfügen kann?

Legen Sie die Gründe offen. Bei verwertbarem Vermögen, das nicht sofort eingesetzt werden kann, kommt in bestimmten Fällen ein Darlehen infrage.

Quellen

§ 11a SGB II: Erbschaft und Einkommensanrechnung

§ 12 SGB II: Vermögen

§ 65a SGB II: Übergangsrecht

§ 63 SGB II: Bußgeldvorschriften

§ 24 SGB II: Darlehen