GdB 50 verloren: Diese fehlenden Alltagsnachweise sind entscheidend

Ein einmal festgestellter Grad der Behinderung von 50 muss nicht dauerhaft bestehen bleiben. Ändern sich die maßgeblichen Verhältnisse wesentlich, darf das Versorgungsamt den GdB neu bewerten und gegebenenfalls herabsetzen. Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat in einem aktuellen Urteil gezeigt, worauf es dabei besonders bei psychischen Erkrankungen ankommt.

Im Verfahren L 8 SB 1725/25 bestätigte das Gericht die Herabsetzung von GdB 50 auf 40. Neben dem Ablauf einer Heilungsbewährung nach einer Krebserkrankung spielte insbesondere die Frage eine Rolle, wie stark die psychische Erkrankung den Alltag und die gesellschaftliche Teilhabe des Betroffenen tatsächlich einschränkte.

GdB 50 war zunächst wegen einer Krebserkrankung festgestellt worden

Bei dem Kläger war 2015 ein Prostatakarzinom festgestellt worden. Nach einer Operation erkannte die Behörde während der vorgesehenen Heilungsbewährung einen GdB von 50 an.

Bereits bei dieser Feststellung war berücksichtigt worden, dass der GdB während einer Heilungsbewährung höher angesetzt werden kann, als es allein die dauerhaft verbleibenden Funktionsbeeinträchtigungen rechtfertigen würden.

Nach Ablauf dieser Zeit durfte die Behörde deshalb prüfen, welche gesundheitlichen Einschränkungen tatsächlich noch bestanden.

Neben den Folgen der Krebserkrankung lagen inzwischen weitere gesundheitliche Probleme vor, darunter eine rezidivierende depressive Störung sowie Beschwerden an Wirbelsäule und Verdauungssystem.

Das Versorgungsamt setzte den Gesamt-GdB schließlich auf 40 herab. Damit entfiel die Schwerbehinderteneigenschaft, für die grundsätzlich mindestens GdB 50 erforderlich ist.

Eine Depression führt nicht automatisch zu GdB 40 oder 50

Ein wesentlicher Streitpunkt war die Bewertung der psychischen Erkrankung.Nach den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen werden leichtere psychische Störungen grundsätzlich mit einem GdB von 0 bis 20 bewertet. Stärker behindernde Störungen mit wesentlicher Einschränkung der Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit können einen GdB von 30 bis 40 rechtfertigen.

Schwere psychische Störungen mit mittelgradigen sozialen Anpassungsschwierigkeiten können dagegen in einen Bereich von GdB 50 bis 70 führen.

Entscheidend ist deshalb nicht allein, ob eine Depression, Angststörung oder andere psychische Erkrankung diagnostiziert wurde. Maßgeblich ist, wie stark die Erkrankung das tägliche Leben tatsächlich beeinträchtigt.

📚 Lesen Sie auch: GdB 50 ohne Merkzeichen: Zehn Vorteile bestehen dennoch

Gericht hielt bei der psychischen Erkrankung nur GdB 20 für angemessen

Der Kläger litt nach den Feststellungen des Gerichts an einer rezidivierenden depressiven Störung. Dennoch bewertete das LSG die Einschränkungen im Bereich Psyche lediglich mit einem Einzel-GdB von 20.

Aus Sicht des Gerichts fehlten ärztlich dokumentierte Befunde, die eine stärker ausgeprägte Einschränkung der Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit belegten.

Auch der Behandlungsumfang spielte bei der Bewertung eine Rolle. Nach den Feststellungen des Gerichts fanden 2022 sieben fachpsychiatrische Termine, 2023 fünf und im Jahr 2024 bis zum maßgeblichen Zeitpunkt lediglich ein Termin statt. Eine Psychotherapie beziehungsweise eine Behandlung mit Antidepressiva wurde in diesem Zeitraum nicht durchgeführt.

Das Gericht wertete diese Umstände gemeinsam mit den übrigen medizinischen Befunden als Hinweis darauf, dass keine entsprechend schwere psychische Teilhabebeeinträchtigung nachgewiesen war.

Was bedeutet Einschränkung der Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit?

Die Erlebnisfähigkeit betrifft beispielsweise die Fähigkeit, Freude zu empfinden, Interessen nachzugehen oder emotional auf das eigene Umfeld zu reagieren.

Bei der Gestaltungsfähigkeit geht es stärker darum, ob Betroffene ihren Alltag noch selbstständig organisieren können. Dazu gehören etwa soziale Kontakte, Einkaufen, Termine, Freizeitgestaltung, Haushaltsführung oder die Strukturierung des Tages.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Je stärker solche Bereiche dauerhaft beeinträchtigt sind, desto eher kann ein höherer GdB gerechtfertigt sein. Für einen GdB von 40 müssen entsprechend erhebliche Auswirkungen auf das tägliche Leben nachgewiesen werden.

Wann darf das Versorgungsamt den GdB überhaupt senken?

Rechtsgrundlage für eine Herabsetzung kann § 48 SGB X sein. Danach kann ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung geändert werden, wenn sich die tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse wesentlich verändert haben.

Bei bestimmten Krebserkrankungen kann bereits der erfolgreiche Ablauf einer Heilungsbewährung eine solche wesentliche Änderung darstellen.

Eine vollständige Genesung ist dafür nicht zwingend erforderlich. Nach Ablauf der Heilungsbewährung werden vielmehr die tatsächlich noch vorhandenen Funktionsbeeinträchtigungen bewertet.

Das Versorgungsamt darf einen GdB jedoch nicht willkürlich senken. Die Neubewertung muss sich an den gesundheitlichen Einschränkungen und den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen orientieren.

Mehrere Einzel-GdB werden nicht einfach addiert

Einzel-GdB werden grundsätzlich nicht mathematisch zusammengerechnet. Entscheidend ist vielmehr, wie sich die verschiedenen Funktionsbeeinträchtigungen insgesamt auf die Teilhabe auswirken und ob sie sich gegenseitig verstärken.

Im Verfahren L 8 SB 1725/25 hielt das LSG den von der Behörde festgestellten Gesamt-GdB von 40 sogar für großzügig.

Nach der eigenen Bewertung des Senats hätten die nachgewiesenen Einschränkungen lediglich einen Gesamt-GdB von 30 gerechtfertigt. Da die Behörde jedoch bereits GdB 40 festgestellt hatte und nur diese Herabsetzung Gegenstand des Verfahrens war, blieb es bei diesem Wert.

Arztberichte sollten nicht nur Diagnosen nennen

Ein ärztlicher Bericht ist für das GdB-Verfahren vor allem dann hilfreich, wenn er nicht lediglich Diagnosen aufzählt. Dokumentiert werden sollten möglichst konkret die Auswirkungen auf Antrieb, Konzentration, soziale Kontakte, Selbstversorgung, Tagesstruktur, Belastbarkeit und Alltagsgestaltung.

Auch Häufigkeit und Intensität von Krisen, Unterstützungsbedarf und Schwierigkeiten bei alltäglichen Aufgaben können für die Bewertung wichtig sein.

Das Urteil bedeutet allerdings nicht, dass eine Depression ohne Psychotherapie oder Medikamente grundsätzlich nur mit GdB 20 bewertet werden darf. Entscheidend bleibt immer die tatsächliche und nachweisbare Teilhabebeeinträchtigung des einzelnen Menschen.

FAQ zur Herabsetzung des GdB

Darf das Versorgungsamt einen bestehenden GdB 50 wieder reduzieren?

Ja. Haben sich die maßgeblichen Verhältnisse seit der ursprünglichen Feststellung wesentlich verändert, kann der GdB nach § 48 SGB X herabgesetzt werden. Das kann beispielsweise nach Ablauf einer Heilungsbewährung der Fall sein.

Reicht eine diagnostizierte Depression für GdB 50?

Nein. Die Diagnose allein entscheidet nicht über die Höhe des GdB. Maßgeblich sind die konkreten Auswirkungen auf Alltag und gesellschaftliche Teilhabe. Für GdB 50 müssen entsprechend schwere Beeinträchtigungen vorliegen.

Bedeutet fehlende Psychotherapie automatisch einen niedrigeren GdB?

Nein. Eine fehlende Psychotherapie oder Medikamenteneinnahme führt nicht automatisch zu einem niedrigen GdB. Der Behandlungsumfang kann aber gemeinsam mit anderen medizinischen Befunden bei der Bewertung eine Rolle spielen.

Quellenverzeichnis

Gesetze im Internet: Sozialgesetzbuch IX, § 152 – Feststellung der Behinderung und des Grades der Behinderung. https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__152.html

Landesrecht Baden-Württemberg: Landessozialgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 17. Oktober 2025, Az. L 8 SB 1725/25. https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/NJRE001632492