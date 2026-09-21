Bürgergeld: Jobcenter fordern Kontoauszüge der letzten 5 Jahre an

Jobcenter entzieht Bürgergeld vollständig: Fehlende Kontoauszüge aus fünf Jahren haben schwere Folgen

Fehlende Kontoauszüge können dazu führen, dass das Jobcenter bereits bewilligte Leistungen vollständig entzieht. Das gilt nicht nur, wenn die üblichen Auszüge der letzten drei Monate fehlen. Bestehen konkrete Hinweise auf verschwiegene Einnahmen oder Vermögen, darf die Behörde auch Unterlagen über einen erheblich längeren Zeitraum fordern.

Das zeigt ein Beschluss des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg vom 27. Januar 2026. Der Senat hielt die Entziehung der laufenden Leistungen einer Mutter und ihrer drei minderjährigen Kinder weitgehend für rechtmäßig, setzte dem Jobcenter bei der rückwirkenden Anwendung jedoch eine klare Grenze.

Ermittlungen weckten Zweifel an der Hilfebedürftigkeit

Der Mutter und ihren minderjährigen Kindern war Bürgergeld für die Zeit von August 2025 bis Juli 2026 bewilligt worden. Noch im August 2025 erfuhr das Jobcenter von strafrechtlichen Ermittlungen gegen die Frau.

Nach den Gerichtsunterlagen waren Dokumente gefunden worden, die auf ein mögliches Handelsgewerbe hindeuteten. Weitere Fragen ergaben sich aus einem geleasten Audi A7, mehreren Kontoverbindungen und einem Bankschließfach, für das die Antragstellerin verfügungsberechtigt war.

In dem Schließfach waren Silberbarren, Goldschmuck und erhebliche Bargeldbeträge beschlagnahmt worden. Die Frau erklärte später, ein Teil der Gegenstände gehöre ihrem volljährigen Sohn und weitere Geldbeträge stammten von anderen Personen.

Diese Angaben reichten dem Gericht im Eilverfahren nicht aus, um die Zweifel an der Hilfebedürftigkeit auszuräumen. Es ging deshalb nicht um eine routinemäßige Prüfung, sondern um zahlreiche konkrete Hinweise auf möglicherweise nicht angegebenes Einkommen oder Vermögen.

Jobcenter verlangte Kontoauszüge bis zurück ins Jahr 2020

Nach einem Kontenabruf erhielt das Jobcenter Informationen über Konten der Mutter und ihrer Kinder sowie über Verfügungsberechtigungen. Daraufhin forderte es Kontoauszüge, Erklärungen zu einzelnen Konten, Fahrzeugunterlagen und Angaben zum Schließfach an.

Für zwei Konten sollten lückenlose Auszüge vom 1. August 2020 bis zum 20. September 2025 eingereicht werden. Bei anderen Konten umfasste die Forderung Zeiträume von mehreren Monaten bis zu mehr als zwei Jahren.

Die Frau legte nur einen Teil der Unterlagen vor. Zu einem Konto erklärte sie, dieses sei ihr unbekannt und möglicherweise in ihrer Kindheit von ihren Eltern eröffnet worden.

Auch zu weiteren Konten, dem Fahrzeug und dem Schließfach blieben nach Ansicht des Jobcenters Fragen offen. Mehrere Aufforderungen führten nicht dazu, dass sämtliche noch verlangten Nachweise eingereicht wurden.

Drei Monate sind kein gesetzlicher Höchstzeitraum

Bei einem gewöhnlichen Antrag verlangt die Bundesagentur für Arbeit grundsätzlich vollständige Kontoauszüge der vergangenen drei Monate. Das ergibt sich auch aus dem amtlichen Hauptantrag für Leistungen nach dem SGB II.

Die drei Monate sind jedoch keine starre Obergrenze. Wenn konkrete Tatsachen Zweifel an den Angaben zu Einkommen und Vermögen begründen, darf das Jobcenter weiter zurückliegende Kontobewegungen prüfen.

Das LSG Berlin-Brandenburg sah den Zeitraum von mehr als fünf Jahren im behandelten Fall als vertretbar an. Ausschlaggebend waren die strafrechtlichen Ermittlungen, die Vielzahl der Konten, das mögliche Handelsgewerbe und die ungeklärten Vermögenswerte.

Eine pauschale Forderung nach fünf Jahren Kontoauszügen wäre bei einem gewöhnlichen Antrag dagegen kaum zu rechtfertigen. Das Jobcenter muss erklären können, weshalb gerade der verlangte Zeitraum für die Prüfung des aktuellen Anspruchs benötigt wird.

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Mitwirkungspflichten gelten auch nach einer Bewilligung

Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, muss nach § 60 SGB I alle leistungsrelevanten Tatsachen angeben. Auf Verlangen müssen außerdem Beweismittel bezeichnet und Beweisurkunden vorgelegt werden.

Diese Pflichten enden nicht mit dem Erlass des Bewilligungsbescheids. Erhält das Jobcenter während eines laufenden Bewilligungszeitraums neue Informationen, darf es weitere Nachweise anfordern.

Kontoauszüge gehören nach der Rechtsprechung grundsätzlich zu den vorlagefähigen Beweisurkunden. Sie können zeigen, ob regelmäßige Überweisungen, Verkaufserlöse, Geldgeschenke oder sonstige Einnahmen vorhanden sind.

Auch die Existenz weiterer Konten kann für den Leistungsanspruch erheblich sein. Ein Kontenabruf liefert gewöhnlich nur Stammdaten und ersetzt deshalb nicht ohne Weiteres die Auszüge mit Kontoständen und Buchungen.

Nicht jede Forderung des Jobcenters muss erfüllt werden

Die Mitwirkungspflichten haben Grenzen. Nach § 65 SGB I dürfen sie unter anderem nicht außer Verhältnis zur beantragten Leistung stehen oder aus einem wichtigen Grund unzumutbar sein.

Eine Mitwirkung kann ebenfalls entbehrlich sein, wenn sich die Behörde die benötigten Informationen mit geringerem Aufwand selbst beschaffen kann. Betroffene sollten sich darauf allerdings nicht mit einer pauschalen Behauptung berufen.

Wer Kontoauszüge tatsächlich nicht erhalten kann, sollte die Bank schriftlich um eine Bestätigung bitten. Auch hohe Beschaffungskosten, technische Hindernisse oder ein bereits geschlossenes Konto sollten gegenüber dem Jobcenter belegt und nicht nur behauptet werden.

Im entschiedenen Verfahren hatte die Antragstellerin nach Auffassung des Gerichts nicht ausreichend dargelegt, dass die Beschaffung unmöglich oder unzumutbar war. Die Erklärung, ein Konto sei ihr unbekannt, genügte angesichts der vorhandenen Kontostammdaten nicht.

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Wann das Jobcenter die gesamte Leistung entziehen darf

Nach § 66 SGB I kann eine Leistung ganz oder teilweise versagt oder entzogen werden, wenn eine erforderliche Mitwirkung ausbleibt. Voraussetzung ist, dass sich der Sachverhalt dadurch erheblich schwerer aufklären lässt und die Anspruchsvoraussetzungen nicht bereits anderweitig nachgewiesen sind.

Vor einer Entziehung muss das Jobcenter schriftlich auf die drohenden Folgen hinweisen. Außerdem muss es eine angemessene Frist setzen und anschließend abwägen, ob eine teilweise oder vollständige Entziehung angemessen ist.

Das LSG sah diese Anforderungen im vorliegenden Verfahren als erfüllt an. Die Behörde hatte wiederholt auf die fehlenden Unterlagen hingewiesen, eine Frist bis zum 26. Oktober 2025 gesetzt und die Interessen der Familie gegen das öffentliche Interesse an einer rechtmäßigen Leistungsgewährung abgewogen.

Wegen der vielen ungeklärten Konten und Vermögenswerte hielt der Senat eine vollständige Entziehung für die Zukunft im Eilverfahren für vertretbar. Der Beschluss des LSG Berlin-Brandenburg vom 27. Januar 2026 trägt das Aktenzeichen L 1 AS 1363/25 B ER.

Entziehung wegen fehlender Unterlagen ist keine gewöhnliche Sanktion

Eine Entziehung nach § 66 SGB I unterscheidet sich von einer Leistungsminderung wegen eines Meldeversäumnisses oder der Ablehnung einer zumutbaren Arbeit. Bei einer solchen Entziehung wird nicht lediglich ein bestimmter Prozentsatz des Regelbedarfs gekürzt.

Das Jobcenter erklärt vielmehr, dass es den Leistungsanspruch wegen fehlender Nachweise nicht abschließend prüfen kann. Deshalb kann die gesamte Zahlung bis zur Nachholung der Mitwirkung ausgesetzt werden.

Für Betroffene ist dieser Unterschied erheblich. Die gesetzlichen Begrenzungen einer gewöhnlichen Leistungsminderung lassen sich nicht automatisch auf eine Entziehung wegen fehlender Mitwirkung übertragen.

Auch minderjährige Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft können von den finanziellen Folgen erfasst werden, wenn die Hilfebedürftigkeit der Familie ungeklärt bleibt. Dass in dem Verfahren drei Kinder betroffen waren, hinderte das LSG nicht daran, die vollständige Entziehung für die Zukunft vorläufig zu bestätigen.

Rückwirkend durfte das Jobcenter die Leistung nicht entziehen

Das Jobcenter hatte den Entziehungsbescheid am 30. Oktober 2025 erlassen und die Leistungen bereits ab dem 1. Oktober 2025 bis zum 31. Juli 2026 entzogen. Das Sozialgericht Berlin stoppte diese Entscheidung zunächst vollständig.

Das LSG änderte den Beschluss in der Beschwerdeinstanz. Nach seiner Bewertung durfte die Entziehung erst ab Dezember 2025 greifen.

Der Bescheid galt nach den gesetzlichen Bekanntgaberegeln erst am 3. November 2025 als zugegangen. Da die Entziehung nach § 66 SGB I nur für die Zukunft wirkt, konnten die bereits begonnenen oder vergangenen Leistungsmonate Oktober und November nicht auf dieser Grundlage erfasst werden.

Die Behörde darf damit nicht einfach an das Ende der Mitwirkungsfrist anknüpfen und die Leistung ab diesem Zeitpunkt rückwirkend beseitigen. Für eine nachträgliche Aufhebung wegen verschwiegener Einnahmen oder falscher Angaben wären andere Vorschriften und weitere Voraussetzungen zu prüfen.

Eine ähnliche Abgrenzung ist wichtig, wenn Unterlagen nur zur Prüfung einer alten Rückforderung verlangt werden. Welche Grenzen dann gelten, erläutert der Beitrag „Jobcenter wollte Kontoauszüge erzwingen – Gericht zieht klare Grenze“.

Kontoauszüge dürfen teilweise geschwärzt werden

Die Pflicht zur Vorlage bedeutet nicht, dass jede private Ausgabe ungeschwärzt offengelegt werden muss. Angaben über nicht leistungsrelevante Zahlungsempfänger können unter bestimmten Voraussetzungen verdeckt werden.

Geldeingänge, Buchungsdatum und Betrag müssen dagegen grundsätzlich erkennbar bleiben. Auch Ausgaben, die Rückschlüsse auf Vermögen oder den Leistungsanspruch erlauben, dürfen nicht unkenntlich gemacht werden.

Ausführliche Hinweise enthält der Ratgeber „Kontoauszüge für das Jobcenter – diese Angaben darf man schwärzen“. Die Schwärzung einzelner geschützter Daten ist von einer vollständigen Verweigerung der Unterlagen zu unterscheiden.

Kontoauszüge können zudem über einen langen Zeitraum in der Leistungsakte gespeichert bleiben. Weitere Informationen dazu finden Betroffene im Beitrag „Jobcenter speichern Kontoauszüge eine Ewigkeit – aber müssen Schwärzungen zulassen“.

Nachgereichte Unterlagen können den Zahlungsstopp beenden

Eine Entziehung nach § 66 SGB I muss nicht dauerhaft bestehen bleiben. Werden die verlangten Nachweise später vollständig eingereicht, kann das Jobcenter die Leistungen nach § 67 SGB I nachträglich ganz oder teilweise erbringen.

Die Nachzahlung erfolgt nicht in jedem Fall automatisch. Die Behörde muss prüfen, ob die Anspruchsvoraussetzungen tatsächlich erfüllt waren, und über die nachträgliche Zahlung entscheiden.

Betroffene sollten deshalb nicht nur die fehlenden Unterlagen einreichen. Sinnvoll ist zugleich ein ausdrücklicher Antrag auf Wiederaufnahme der Zahlungen und auf eine Entscheidung über die zurückbehaltenen Beträge nach § 67 SGB I.

Wer einen Entziehungsbescheid erhält, kann innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen. Ist der Lebensunterhalt akut nicht mehr gesichert, kommt zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht in Betracht.