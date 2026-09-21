Schwerbehinderung: Klageantrag nennt nur GdB – Ablehnung von drei Merkzeichen bestandskräftig

Eine rechtzeitig eingereichte Klage schützt nicht automatisch vor der Bestandskraft sämtlicher Entscheidungen eines Behördenbescheids. Das zeigt ein Urteil des Landessozialgerichts Baden-Württemberg: Weil die anwaltlich formulierte Klage ausschließlich den Grad der Behinderung betraf, wurden die Ablehnungen der Merkzeichen G, Gl und RF bindend. Ihre spätere Aufnahme in den Klageantrag kam zu spät.

Das Gericht bestätigte damit, dass GdB und Merkzeichen unterschiedliche Streitgegenstände sind. Ob die gesundheitlichen Voraussetzungen für die drei Merkzeichen vorlagen, wurde in diesem Verfahren nicht mehr geprüft. Entschieden hat das LSG mit Urteil vom 20. März 2026, Az. L 8 SB 3265/25.

Der Kläger hatte bereits einen GdB von 50

Beim Kläger war durch Bescheid vom Februar 2020 ein GdB von 50 mit Wirkung ab dem 30. Dezember 2019 festgestellt worden. Im September 2023 beantragte er die Merkzeichen G, Gl und RF. Die Behörde prüfte im anschließenden Verfahren auch, ob ein höherer GdB festzustellen war.

Mit Bescheid vom 29. Mai 2024 lehnte das Landratsamt sowohl eine höhere Bewertung als auch die beantragten Merkzeichen ab. Der bestehende GdB von 50 blieb erhalten. Der Widerspruch wurde mit Bescheid vom 7. März 2025 zurückgewiesen.

Dieser Widerspruchsbescheid ging der bevollmächtigten Rechtsanwältin am 17. März 2025 zu. Am 8. April 2025 erhob sie Klage beim Sozialgericht Karlsruhe.

Die Merkzeichen fehlten im gerichtlichen Begehren

Die Rechtsanwältin beantragte, den angegriffenen Bescheid aufzuheben und dem Kläger einen GdB von mindestens 50 zuzuerkennen. Die Merkzeichen wurden weder in der Klageschrift noch in der späteren Begründung vom 10. Juni 2025 erwähnt.

Das Sozialgericht wies darauf hin, dass bereits ein GdB von 50 anerkannt war. Erst mit Schriftsatz vom 14. Juli 2025 nahm die Rechtsanwältin zusätzlich G, Gl und RF in den Antrag auf.

Für diese Erweiterung war die Klagefrist bereits abgelaufen. Dass wegen des GdB schon ein gerichtliches Verfahren anhängig war, hielt die Entscheidungen über die Merkzeichen nicht offen.

Weshalb GdB und Merkzeichen getrennt betrachtet werden

Der Grad der Behinderung beschreibt die Auswirkungen gesundheitlicher Beeinträchtigungen auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Merkzeichen bescheinigen dagegen besondere gesundheitliche Voraussetzungen für bestimmte Nachteilsausgleiche. Diese Unterscheidung findet sich in § 152 SGB IX, der die GdB-Feststellung und die Feststellung weiterer gesundheitlicher Merkmale getrennt regelt.

G steht für eine erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr, Gl für Gehörlosigkeit. RF bescheinigt die gesundheitlichen Voraussetzungen, unter denen eine Ermäßigung des Rundfunkbeitrags beantragt werden kann. Die Ermäßigung selbst muss gesondert beantragt werden.

Grad der Behinderung Merkzeichen Bewertet die Auswirkungen der Behinderungen in ihrer Gesamtheit. Bescheinigen besondere gesundheitliche Voraussetzungen für bestimmte Nachteilsausgleiche. Ein höherer GdB führt nicht automatisch zur Feststellung eines Merkzeichens. Die Feststellung eines Merkzeichens erfordert nicht in jedem Fall eine Erhöhung des GdB. Die angegriffene GdB-Entscheidung bildet einen eigenen Streitgegenstand. Auch die Ablehnung eines Merkzeichens muss vom erkennbaren Klagebegehren umfasst sein.

Diese Unterscheidung gilt auch dann, wenn die Behörde sämtliche Entscheidungen in einem einzigen Schreiben zusammenfasst. Eine Klage gegen einen bestimmten Teil des Bescheids verhindert deshalb nicht ohne Weiteres die Bestandskraft seiner übrigen Regelungen.

Die Monatsfrist endete am 17. April 2025

Nach § 87 SGG beträgt die Klagefrist nach einem Widerspruchsverfahren grundsätzlich einen Monat ab Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids. Im entschiedenen Fall lag eine ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung vor. Ausgehend vom Zugang am 17. März 2025 endete die Frist mit Ablauf des 17. April 2025.

Bis dahin waren die Ablehnungen der Merkzeichen nicht angegriffen worden. Sie wurden damit nach § 77 SGG bindend. Die Ergänzung des Antrags im Juli konnte diese Wirkung nicht rückwirkend beseitigen.

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Das Sozialgericht Karlsruhe wies die Klage hinsichtlich der Merkzeichen durch Gerichtsbescheid vom 16. September 2025 als unzulässig ab. Das Landessozialgericht bestätigte diese Entscheidung und wies die Berufung zurück. Im Berufungsverfahren waren schließlich nur noch die Merkzeichen streitig.

Warum der Antrag auf Aufhebung des Bescheids nicht ausreichte

Die Rechtsanwältin hatte zwar die Aufhebung des Behördenbescheids beantragt. Diesen Antrag betrachteten die Gerichte jedoch zusammen mit dem ausdrücklich formulierten Ziel, einen GdB von mindestens 50 zu erhalten.

Die allgemeine Aufhebungsformulierung machte deshalb nicht sämtliche Entscheidungen des Bescheids zum Gegenstand der Klage. Nach der Auslegung des Gerichts bezog sie sich ausschließlich auf die GdB-Entscheidung.

Dabei ist das Sozialgericht nach § 123 SGG nicht an den genauen Wortlaut eines Antrags gebunden. Es muss aus dem gesamten Vorbringen ermitteln, welches Ergebnis die klagende Person erreichen will.

Auch anwaltliche Anträge können ausgelegt werden

Ist das Begehren mehrdeutig, kommt eine Auslegung zugunsten eines möglichst umfassenden Rechtsschutzes in Betracht. Das gilt auch für anwaltlich formulierte Anträge. Das Bundessozialgericht hat die Bedeutung des erkennbaren tatsächlichen Willens unter anderem im Urteil vom 14. Juni 2018, Az. B 9 SB 2/16 R, erläutert.

Bei einem eindeutig formulierten anwaltlichen Antrag darf das Gericht allerdings regelmäßig davon ausgehen, dass dieser das beabsichtigte Ziel zutreffend wiedergibt. Im vorliegenden Fall sah das LSG keinen Anhaltspunkt für ein weitergehendes Begehren.

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Entscheidend war somit die eindeutige Beschränkung auf den GdB. Der Grundsatz einer günstigen Auslegung erlaubte es nicht, nachträglich weitere Ansprüche in die fristgerecht erhobene Klage hineinzulesen.

Was bei selbst formulierten Klagen gilt

Wer ohne anwaltliche Vertretung klagt, muss keinen juristisch ausgefeilten Antrag verfassen. Das Gericht muss auch hier das gesamte erkennbare Vorbringen berücksichtigen und darf sich nicht allein an einzelnen Formulierungen festhalten.

Eine Klage kann daher mehr umfassen, als ein ungeschickt formulierter Antrag zunächst vermuten lässt. Beschreibt die betroffene Person beispielsweise ausdrücklich, dass sie auch die abgelehnten Merkzeichen erhalten möchte, kann dies bei der Auslegung berücksichtigt werden.

Umgekehrt erweitert fehlende anwaltliche Vertretung nicht automatisch den Umfang einer eindeutig begrenzten Klage. Es empfiehlt sich deshalb in jedem Fall, sämtliche weiterhin begehrten Feststellungen ausdrücklich zu nennen.

Warum weitere Befunde nicht geholfen hätten

Das LSG entschied nicht darüber, ob der Kläger die gesundheitlichen Voraussetzungen für G, Gl oder RF erfüllte. Wegen der bindenden Ablehnungen war diese Frage in dem Verfahren nicht mehr zu untersuchen.

Zusätzliche Befundberichte oder Gutachten hätten daran nichts geändert. Das Urteil bestätigt damit keine medizinische Bewertung der Merkzeichen, sondern die verfahrensrechtlichen Folgen ihrer verspäteten Einbeziehung.

Worauf es bei einer fristwahrenden Klage ankommt

Nach § 92 SGG muss eine Klage unter anderem den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Ein bestimmter Antrag soll enthalten sein. Die ausführliche Begründung kann häufig nachgereicht werden, wobei gerichtliche Fristsetzungen zu beachten sind.

Für die Praxis folgt daraus: Bereits innerhalb der Klagefrist sollte hinreichend erkennbar sein, welche Behördenentscheidungen angegriffen werden. Wer einen höheren GdB und mehrere Merkzeichen erreichen möchte, sollte beides ausdrücklich ansprechen.

Vor dem Einreichen lohnt deshalb ein Abgleich mit dem Ausgangs- und dem Widerspruchsbescheid. Dabei sollte auch geprüft werden, welche Feststellungen bereits bestehen. Eine spätere medizinische Begründung ersetzt nicht die rechtzeitige Einbeziehung eines zuvor eindeutig ausgeklammerten Streitgegenstands.

Welche Möglichkeiten nach dem Fristablauf bleiben

Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand kommt nach § 67 SGG grundsätzlich nur in Betracht, wenn die gesetzliche Frist ohne Verschulden versäumt wurde. Der Antrag ist regelmäßig innerhalb eines Monats nach Wegfall des Hindernisses zu stellen; innerhalb dieser Frist muss auch die versäumte Handlung nachgeholt werden. Im entschiedenen Fall waren keine Gründe für eine Wiedereinsetzung vorgetragen oder anderweitig erkennbar.

Bei anwaltlicher Vertretung wird ein schuldhafter Fehler der bevollmächtigten Person grundsätzlich der vertretenen Partei zugerechnet. Das folgt aus § 85 Absatz 2 ZPO in Verbindung mit § 73 Absatz 6 SGG. Dass die betroffene Person den Fehler nicht selbst verursacht hat, genügt daher für eine Wiedereinsetzung nicht.

Unabhängig davon kann ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X in Betracht kommen. Damit lässt sich prüfen, ob eine bereits bindende ablehnende Entscheidung rechtswidrig war. Unter welchen Voraussetzungen eine Korrektur auch für die Vergangenheit möglich ist, bedarf einer gesonderten Prüfung.

Bei später veränderten gesundheitlichen Verhältnissen kann außerdem ein neuer Antrag sinnvoll sein. Diese Verfahren lassen die versäumte Klagefrist jedoch nicht wieder aufleben. Bestandskraft bedeutet deshalb einen erheblichen Verlust an Rechtsschutz im ursprünglichen Verfahren, aber nicht zwangsläufig den dauerhaften Ausschluss jeder späteren Feststellung.

Häufige Fragen zum Klageantrag bei GdB und Merkzeichen

Erfasst eine Klage auf einen höheren GdB automatisch abgelehnte Merkzeichen?

Nein. Die Entscheidungen über den GdB und die Merkzeichen betreffen unterschiedliche Streitgegenstände. Aus dem Klagebegehren muss hervorgehen, dass auch die Ablehnungen der Merkzeichen überprüft werden sollen.

Genügt es, die Aufhebung des gesamten Bescheids zu verlangen?

Das hängt vom gesamten Inhalt der Klage ab. Wird als gewünschtes Ergebnis ausschließlich ein höherer GdB genannt, kann das Begehren trotz einer allgemeinen Aufhebungsformulierung darauf beschränkt sein.

Muss jedes Merkzeichen ausdrücklich im Antrag stehen?

Eine ausdrückliche Nennung ist empfehlenswert, aber nicht die einzige Möglichkeit, das Begehren erkennbar zu machen. Auch die übrigen Ausführungen können zeigen, welche Merkzeichen verlangt werden. Auf eine spätere Auslegung sollte sich dennoch niemand verlassen.

Können auch anwaltliche Klageanträge großzügiger ausgelegt werden?

Ja, wenn sie mehrdeutig sind. Ein eindeutig auf den GdB beschränkter Antrag wird jedoch nicht allein deshalb auf Merkzeichen erstreckt, weil diese zuvor bei der Behörde beantragt worden waren.

Helfen neue ärztliche Unterlagen nach Eintritt der Bestandskraft?

Sie beseitigen die Bestandskraft nicht. In einem gesonderten Überprüfungs- oder neuen Antragsverfahren können medizinische Unterlagen allerdings Bedeutung haben.

Was sollte vor dem Einreichen der Klage geprüft werden?

Aus dem Schreiben sollten der angestrebte GdB, die gewünschten Merkzeichen und die jeweils angegriffenen Entscheidungen hervorgehen. Außerdem müssen die Klagefrist und die vorgeschriebene Form eingehalten werden.