Getrennt gelebt und trotzdem Witwenrente

Getrennt gelebt und dennoch Witwenrente: Die Trennung allein beseitigt den Anspruch nicht

Viele Ehepaare leben bereits lange getrennt, ohne sich scheiden zu lassen. Stirbt einer der beiden Ehepartner, stellt sich deshalb häufig die Frage, ob der getrennt lebende Hinterbliebene überhaupt noch Anspruch auf Witwen- oder Witwerrente hat.

Die Antwort fällt überraschend eindeutig aus: Eine Trennung beendet den Anspruch auf eine Witwenrente grundsätzlich nicht. Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See hat dies am 15. Januar 2026 noch einmal ausdrücklich klargestellt.

Entscheidend ist zunächst der rechtliche Familienstand am Todestag. Bestand die Ehe zu diesem Zeitpunkt noch und war sie weder rechtskräftig geschieden noch aufgehoben, kann trotz jahrelanger räumlicher und persönlicher Trennung eine Witwen- oder Witwerrente beansprucht werden.

Getrennte Wohnungen ändern den Familienstand nicht

Eine Trennung bedeutet rechtlich etwas anderes als eine Scheidung. Ehepartner können getrennte Wohnungen haben, getrennte Konten führen und seit Jahren keinen gemeinsamen Haushalt mehr führen und trotzdem weiterhin miteinander verheiratet sein.

Genau darauf weist die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See hin. Ob die Ehepartner bis zum Tod tatsächlich zusammenlebten oder bereits getrennt waren, ist für den grundsätzlichen Anspruch auf Witwen- oder Witwerrente unerheblich.

Das gilt auch dann, wenn das Paar bereits dauerhaft getrennt lebte und eine Wiederaufnahme der ehelichen Lebensgemeinschaft nicht geplant war. Eine Ehe endet nicht dadurch, dass ein Ehepartner auszieht oder beide erklären, künftig getrennte Wege gehen zu wollen.

Erst eine rechtskräftige Scheidung beendet die Ehe

Für die Hinterbliebenenrente ist deshalb der Zeitpunkt der Scheidung besonders wichtig. Nach § 1564 BGB wird eine Ehe durch eine gerichtliche Entscheidung geschieden und erst mit Rechtskraft dieser Entscheidung aufgelöst.

Ein eingereichter Scheidungsantrag beendet die Ehe somit noch nicht. Auch ein bereits laufendes Scheidungsverfahren macht aus den Beteiligten noch keine geschiedenen Ehepartner.

Stirbt ein Ehepartner während des Scheidungsverfahrens, bevor die Scheidung rechtskräftig geworden ist, bestand die Ehe zum Todeszeitpunkt weiterhin. Damit kann grundsätzlich ein Anspruch auf Witwen- oder Witwerrente bestehen, sofern auch die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.

Das unterscheidet die Rentenversicherung erheblich von manchen anderen Rechtsgebieten. Beim gesetzlichen Erbrecht kann das Ergebnis beispielsweise anders ausfallen.

Witwenrente und Erbrecht dürfen nicht verwechselt werden

Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen Witwenrente und gesetzlichem Erbrecht. Die Tatsache, dass ein getrennt lebender Ehepartner noch eine Witwenrente erhalten kann, bedeutet nicht automatisch, dass er auch gesetzlicher Erbe wird.

Nach § 1933 BGB kann das gesetzliche Ehegattenerbrecht bereits ausgeschlossen sein, wenn beim Tod die Voraussetzungen für eine Scheidung vorlagen und der Verstorbene die Scheidung beantragt oder einem Scheidungsantrag zugestimmt hatte. Eine solche Vorschrift gibt es für die gewöhnliche Witwenrente nach § 46 SGB VI nicht in gleicher Weise.

Deshalb kann eine ungewöhnliche Situation entstehen: Eine getrennt lebende Ehefrau kann unter bestimmten Voraussetzungen keinen gesetzlichen Erbanspruch mehr besitzen, aber trotzdem Anspruch auf Witwenrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung haben.

Betroffene sollten beide Fragen deshalb getrennt prüfen lassen. Entscheidungen über Erbschaft und Hinterbliebenenrente beruhen auf unterschiedlichen gesetzlichen Vorschriften.

Diese Voraussetzungen müssen für die Witwenrente trotzdem erfüllt sein

Die bestehende Ehe allein garantiert noch keine Zahlung. § 46 SGB VI verlangt weitere Voraussetzungen für eine kleine oder große Witwen- beziehungsweise Witwerrente.

Der verstorbene Ehepartner muss grundsätzlich die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt haben. Diese Voraussetzung kann unter anderem entfallen oder vorzeitig erfüllt sein, wenn besondere gesetzliche Tatbestände vorliegen oder der Verstorbene bereits eine eigene gesetzliche Rente bezogen hat.

Außerdem darf der hinterbliebene Ehepartner nach dem Todesfall nicht erneut geheiratet haben, wenn die Witwen- oder Witwerrente weitergezahlt werden soll. Bei einer späteren Wiederheirat endet eine bereits laufende Hinterbliebenenrente grundsätzlich.

Einen ausführlichen Überblick zu den geltenden Voraussetzungen finden Betroffene auch im Gegen-Hartz-Ratgeber zu den Regeln bei der Witwenrente 2026.

Das Trennungsjahr ist für die Witwenrente kein Ausschlussgrund

Besonders häufig entstehen Missverständnisse während des sogenannten Trennungsjahres. Ehepartner müssen vor einer gewöhnlichen einvernehmlichen Scheidung grundsätzlich eine gewisse Zeit getrennt gelebt haben, doch diese Trennung beendet den Status als Ehegatte nicht.

Stirbt einer der Ehepartner beispielsweise zehn Monate nach der Trennung und wurde noch keine rechtskräftige Scheidung ausgesprochen, besteht die Ehe weiterhin. Eine Ablehnung der Witwenrente allein mit der Begründung, dass das Paar bereits getrennt gelebt habe, wäre daher nicht mit der von der Rentenversicherung beschriebenen Rechtslage vereinbar.

Dasselbe gilt grundsätzlich bei einer mehrjährigen Trennung. Es gibt keine Vorschrift, nach der eine Ehe allein durch eine bestimmte Dauer des Getrenntlebens automatisch beendet würde.

Selbst ein laufendes Scheidungsverfahren beseitigt den Rentenanspruch nicht automatisch

Noch interessanter wird die Situation, wenn bereits ein Scheidungsantrag gestellt wurde. Auch dadurch wird die Ehe noch nicht aufgelöst.

Nach § 1564 BGB kommt es auf die Rechtskraft der gerichtlichen Scheidungsentscheidung an. Stirbt ein Ehepartner vorher, besteht der Familienstand „verheiratet“ grundsätzlich bis zum Tod fort.

Für Betroffene kann deshalb schon ein Unterschied von wenigen Tagen erhebliche finanzielle Auswirkungen haben. War die Scheidung beim Tod noch nicht rechtskräftig, kann eine Witwenrente möglich sein; war sie bereits rechtskräftig, besteht der gewöhnliche Anspruch als Witwe oder Witwer grundsätzlich nicht mehr.

Die Unterschiede auf einen Blick

Situation beim Tod des Ehepartners Gewöhnliche Witwenrente grundsätzlich möglich? Ehepartner leben zusammen Ja, wenn die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind Ehepartner leben getrennt Ja Ehepartner leben seit mehreren Jahren getrennt Ja Scheidungsantrag wurde gestellt Grundsätzlich ja, solange die Ehe noch besteht Scheidungsbeschluss ist noch nicht rechtskräftig Grundsätzlich ja Scheidung ist bereits rechtskräftig Grundsätzlich nein Paar war nur verlobt Nein Paar lebte unverheiratet zusammen Grundsätzlich nein

Die Tabelle zeigt, warum allein der gemeinsame Wohnsitz wenig über einen Rentenanspruch aussagt. Relevant ist vor allem, ob am Todestag rechtlich noch eine Ehe oder eine entsprechend geschützte Lebenspartnerschaft bestand.

Nach der Scheidung gelten andere Regeln

Ist eine Scheidung bereits rechtskräftig geworden, besteht grundsätzlich kein gewöhnlicher Anspruch auf Witwen- oder Witwerrente mehr. Die Deutsche Rentenversicherung weist ausdrücklich darauf hin, dass nach einer Scheidung im Regelfall keine Hinterbliebenenrente aus der Versicherung des früheren Ehepartners gezahlt wird.

Es existieren allerdings historische Sonderregelungen. Diese können beispielsweise für bestimmte Ehen relevant sein, die bereits vor dem 1. Juli 1977 geschieden wurden.

Dabei müssen zusätzliche Voraussetzungen erfüllt werden, etwa hinsichtlich eines früheren Unterhaltsanspruchs und einer späteren Wiederheirat. Für heutige Scheidungen helfen diese Sondervorschriften normalerweise nicht.

Auch die Dauer der Ehe muss geprüft werden

Bei neueren Ehen muss zusätzlich die sogenannte Einjahresregel beachtet werden. Wurde die Ehe ab dem 1. Januar 2002 geschlossen und bestand sie beim Tod weniger als ein Jahr, wird grundsätzlich vermutet, dass es sich um eine sogenannte Versorgungsehe gehandelt hat.

Diese Vermutung kann jedoch widerlegt werden. Ein klassisches Beispiel ist ein unerwarteter Unfalltod, bei dem nichts darauf hindeutet, dass die Ehe hauptsächlich zur Erlangung einer Hinterbliebenenversorgung geschlossen wurde.

Für Ehen, die vor dem 1. Januar 2002 geschlossen wurden, enthält § 242a SGB VI eine günstigere Übergangsregelung. Danach kann ein Anspruch auch bestehen, wenn die Ehe weniger als zwölf Monate gedauert hatte.

Die Dauer des Getrenntlebens ist hiervon wiederum zu unterscheiden. Eine zwanzigjährige Ehe wird beispielsweise nicht zu einer „kurzen Ehe“, nur weil die Ehepartner während der letzten beiden Jahre getrennte Wohnungen hatten.

Kleine oder große Witwenrente hängt von weiteren Umständen ab

Besteht der Anspruch grundsätzlich, stellt sich anschließend die Frage nach der Art der Hinterbliebenenrente. Bei der kleinen Witwenrente beträgt der Rentenartfaktor grundsätzlich 25 Prozent der Rente, die der verstorbene Ehepartner bezogen hat oder hätte beziehen können.

Die große Witwenrente beträgt nach dem neueren Recht grundsätzlich 55 Prozent. Unter bestimmten Voraussetzungen des älteren Hinterbliebenenrechts sind weiterhin 60 Prozent möglich.

Für Todesfälle im Jahr 2026 kann die große Witwenrente unter anderem ab einem Alter von 46 Jahren und sechs Monaten gezahlt werden. Sie kann bereits vorher in Betracht kommen, wenn der Hinterbliebene erwerbsgemindert ist oder ein entsprechend berücksichtigungsfähiges Kind erzieht.

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Weitere Einzelheiten zur Berechnung zeigt der Gegen-Hartz-Beitrag Wie hoch ist die Witwenrente 2026?.

Das Sterbevierteljahr gilt auch bei vorheriger Trennung

Auch getrennt lebende Ehepartner können grundsätzlich vom sogenannten Sterbevierteljahr profitieren. Dabei handelt es sich um die drei Kalendermonate nach dem Sterbemonat.

In dieser Zeit wird die Hinterbliebenenrente grundsätzlich in Höhe der Versichertenrente des Verstorbenen berechnet. Eigenes Einkommen der Witwe oder des Witwers wird während dieses Zeitraums nicht angerechnet.

Es gibt keine zusätzliche Voraussetzung, wonach die Ehepartner unmittelbar vor dem Tod einen gemeinsamen Haushalt geführt haben müssten. Auch hier kommt es darauf an, dass der Status als Ehegatte zum Todeszeitpunkt noch bestand.

Eigenes Einkommen kann die Witwenrente anschließend verringern

Nach dem Sterbevierteljahr kann eigenes Einkommen des Hinterbliebenen berücksichtigt werden. Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der monatliche Freibetrag 1.122,53 Euro des von der Rentenversicherung errechneten Nettoeinkommens.

Für jedes Kind mit Anspruch auf Waisenrente erhöht sich der Freibetrag um 238,11 Euro. Vom Einkommen oberhalb des jeweiligen Freibetrags werden grundsätzlich 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente angerechnet.

Die vorherige Trennung verändert auch diese Berechnung nicht. Ob die Ehepartner zuletzt gemeinsam oder in unterschiedlichen Wohnungen lebten, beeinflusst den Freibetrag nicht.

Ausführliche Berechnungsbeispiele finden sich im Gegen-Hartz-Beitrag zum neuen Freibetrag bei der Witwenrente seit Juli 2026.

Unterhaltszahlungen zwischen den getrennten Ehepartnern sind nicht Voraussetzung

Ein weiterer häufiger Irrtum betrifft den Trennungsunterhalt. Für die normale Witwenrente eines beim Tod noch verheirateten Ehepartners kommt es grundsätzlich nicht darauf an, ob der Verstorbene zuletzt Trennungsunterhalt gezahlt hat.

Auch eine vollständig wirtschaftliche Trennung schließt den Rentenanspruch nicht automatisch aus. Das unterscheidet solche Fälle beispielsweise von einigen historischen Regelungen für bereits vor dem 1. Juli 1977 geschiedene Ehepartner, bei denen Unterhaltsfragen durchaus Bedeutung haben können.

Betroffene sollten deshalb nicht vorschnell auf einen Antrag verzichten, nur weil seit Jahren keine gegenseitigen Zahlungen mehr stattgefunden haben.

Auch jahrelanger Kontaktabbruch ändert daran grundsätzlich nichts

In der Praxis gibt es Ehepaare, die nach einer Trennung über Jahre kaum noch miteinander gesprochen haben. Manche wissen nicht einmal genau, wo der andere Ehepartner zuletzt gewohnt hat.

Auch ein solcher Kontaktabbruch führt nicht von selbst zur Auflösung der Ehe. Solange keine rechtskräftige Scheidung oder sonstige rechtswirksame Aufhebung erfolgt ist, bleibt der familienrechtliche Status grundsätzlich bestehen.

Genau deshalb sollten Angehörige nach einem Todesfall zunächst prüfen, welchen Familienstand die verstorbene Person offiziell hatte. Aussagen wie „die waren doch schon längst getrennt“ reichen für die Beurteilung eines Anspruchs nicht aus.

Witwenrente muss beantragt werden

Die Witwenrente wird nicht allein deshalb dauerhaft ausgezahlt, weil ein Anspruch besteht. Hinterbliebene müssen einen entsprechenden Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung stellen.

Bei Hinterbliebenenrenten besteht eine besondere Regel zur rückwirkenden Zahlung. Wird der Antrag mehr als zwölf Monate nach dem Sterbedatum gestellt, kann die Rente grundsätzlich nur noch für zwölf Kalendermonate rückwirkend geleistet werden.

Deshalb sollten auch getrennt lebende Ehepartner den Rentenanspruch möglichst früh prüfen. Wer fälschlicherweise davon ausgeht, wegen der Trennung keinen Anspruch zu haben, kann andernfalls Geld verlieren.

Warum getrennt lebende Ehepartner besonders häufig keinen Antrag stellen

Viele Betroffene setzen „getrennt“ im Alltag mit „nicht mehr verheiratet“ gleich. Rentenrechtlich besteht jedoch ein erheblicher Unterschied.

Ein Auszug, eine Ummeldung, ein neues Konto oder sogar eine neue Partnerschaft lösen die bestehende Ehe nicht auf. Erst die rechtliche Beendigung der Ehe verändert den Status als Ehepartner.

Gerade nach langen Trennungszeiten sollte deshalb nicht allein nach dem persönlichen Verhältnis gefragt werden. Für die Rentenversicherung ist zunächst der rechtliche Zustand am Todestag ausschlaggebend.

Beispiel aus der Praxis

Sabine und Thomas haben 2008 geheiratet. Seit 2022 leben sie getrennt, haben unterschiedliche Wohnungen und führen ihre Finanzen vollständig unabhängig voneinander.

Thomas reicht Anfang 2026 die Scheidung ein, doch bevor das Familiengericht die Ehe rechtskräftig scheidet, stirbt er im September 2026. Sabine ist zu diesem Zeitpunkt weiterhin rechtlich mit Thomas verheiratet.

Die jahrelange Trennung und das bereits eingeleitete Scheidungsverfahren beseitigen ihren Anspruch nicht automatisch. Erfüllt Thomas die rentenrechtlichen Voraussetzungen und liegen auch bei Sabine die Bedingungen für eine Hinterbliebenenrente vor, kann sie Witwenrente beantragen.

Wäre die Scheidung dagegen bereits vor seinem Tod rechtskräftig geworden, bestünde grundsätzlich kein gewöhnlicher Anspruch mehr. Genau dieser Zeitpunkt kann deshalb über Zahlungen entscheiden, die sich über viele Jahre auf erhebliche Beträge summieren.

Fazit: Getrennt ist nicht geschieden

Wer beim Tod seines Ehepartners getrennt lebt, sollte einen Anspruch auf Witwen- oder Witwerrente keinesfalls allein wegen der Trennung ausschließen. Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See stellt ausdrücklich klar, dass es grundsätzlich nicht darauf ankommt, ob die Ehepartner zusammen oder getrennt lebten.

Ausschlaggebend ist zunächst, ob die Ehe am Todestag noch rechtlich bestand. Erst eine rechtskräftige Scheidung beendet die Ehe und damit im Regelfall auch die Möglichkeit einer gewöhnlichen Witwen- oder Witwerrente aus dieser Verbindung.

Daneben müssen allerdings die allgemeinen Voraussetzungen der Hinterbliebenenrente geprüft werden. Dazu gehören unter anderem Versicherungszeiten des Verstorbenen, die Ehedauer und die Voraussetzungen für die kleine oder große Witwenrente.

Weitere aktuelle Änderungen für Hinterbliebene sind im Gegen-Hartz-Beitrag 5 Änderungen bei der Witwenrente ab Juli 2026 zusammengefasst.

Häufige Fragen und Antworten

1. Bekomme ich Witwenrente, obwohl wir getrennte Wohnungen hatten?

Ja, grundsätzlich kann ein Anspruch bestehen. Die Deutsche Rentenversicherung stellt ausdrücklich klar, dass getrenntes Wohnen den Anspruch nicht ausschließt, wenn die Ehe beim Tod noch bestand und die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind.

2. Was passiert, wenn bereits die Scheidung beantragt wurde?

Allein der Scheidungsantrag beendet die Ehe noch nicht. Nach § 1564 BGB wird eine Ehe erst mit der Rechtskraft der gerichtlichen Scheidungsentscheidung aufgelöst.

3. Kann ich Witwenrente bekommen, wenn wir schon seit zehn Jahren getrennt waren?

Auch eine sehr lange Trennung beendet eine Ehe nicht automatisch. Bestand die Ehe beim Tod weiterhin rechtlich, kann grundsätzlich ein Anspruch bestehen.

4. Gibt es nach einer bereits rechtskräftigen Scheidung noch Witwenrente?

Im Regelfall nein. Für bestimmte sehr alte Scheidungsfälle, insbesondere Scheidungen vor dem 1. Juli 1977, existieren jedoch Sondervorschriften mit zusätzlichen Voraussetzungen.

5. Muss der verstorbene Ehepartner während der Trennung Unterhalt gezahlt haben?

Für die gewöhnliche Witwenrente bei einer beim Tod noch bestehenden Ehe ist eine vorherige Unterhaltszahlung grundsätzlich keine Voraussetzung. Unterhalt kann dagegen bei bestimmten historischen Ansprüchen geschiedener Ehepartner von Bedeutung sein.

6. Wird die Witwenrente automatisch gezahlt?

Nein, die Hinterbliebenenrente muss beantragt werden. Wird der Antrag sehr spät gestellt, ist die rückwirkende Zahlung grundsätzlich auf zwölf Kalendermonate begrenzt, weshalb Betroffene ihren Anspruch möglichst zeitnah prüfen sollten.