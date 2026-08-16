Grad der Behinderung: Häufige Konstellation 30 + 20 + 20 reicht nicht aus

Für viele Schwerbehinderte entscheidet eine einzige Zehnerstufe über weitreichende Rechte: Bei einem Grad der Behinderung von 50 beginnt die Schwerbehinderteneigenschaft. Gerade deshalb ist die Frage bedeutsam, wie mehrere Einzel-GdB zusammen bewertet werden und wann aus mehreren gesundheitlichen Einschränkungen tatsächlich ein Gesamt-GdB von 50 entsteht.

Zwei aktuelle Entscheidungen geben darauf Antworten. Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg beschäftigte sich am 23. Juni 2026 ausdrücklich mit der häufigen Konstellation Einzel-GdB 30, 20 und 20, während das Bundessozialgericht wenige Tage zuvor neue Vorgaben zur Bewertung einer Schlafapnoe gemacht hatte.

Ab GdB 50 beginnt die Schwerbehinderteneigenschaft

Nach § 2 SGB IX gelten Menschen als schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 festgestellt wurde und die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Bei einem GdB von 30 oder 40 liegt dagegen noch keine Schwerbehinderteneigenschaft vor, auch wenn im Arbeitsleben unter bestimmten Voraussetzungen eine Gleichstellung möglich ist.

Der Unterschied kann im Alltag erheblich sein. Mit anerkanntem GdB 50 können unter anderem ein Schwerbehindertenausweis, Zusatzurlaub für Beschäftigte, besonderer Kündigungsschutz sowie unter weiteren Voraussetzungen die Altersrente für schwerbehinderte Menschen in Betracht kommen.

Eine ausführliche Übersicht bietet Gegen-Hartz im Beitrag „Schwerbehinderung: 15 Ansprüche bei einem GdB von 50 oder mehr“. Für Menschen mit GdB 30 kann dagegen insbesondere die Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschenim Arbeitsleben interessant sein.

Das LSG musste über die Kombination 30 + 20 + 20 entscheiden

Besonders interessant ist das Urteil des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg vom 23. Juni 2026 mit dem Aktenzeichen L 11 SB 27/24. Die Klägerin wollte die Feststellung eines GdB von 50 erreichen und berief sich auf mehrere gesundheitliche Einschränkungen.

Bei ihr wurde die psychische Beeinträchtigung mit einem Einzel-GdB von 30 bewertet. Hinzu kamen eine Migräne mit Einzel-GdB 20 und Einschränkungen der Wirbelsäule mit ebenfalls 20 sowie mehrere weitere Beeinträchtigungen mit jeweils 10.

Auf den ersten Blick liegt deshalb die Überlegung nahe, dass drei relevante Einzelwerte von 30, 20 und 20 für einen Gesamt-GdB von 50 ausreichen müssten. Genau dieser Schluss ist jedoch rechtlich nicht zulässig.

Einzel-GdB dürfen nicht zusammengerechnet werden

§ 152 SGB IX verlangt bei mehreren Beeinträchtigungen eine Gesamtbetrachtung ihrer Auswirkungen und ihrer Beziehungen zueinander. Auch die Versorgungsmedizinischen Grundsätze schließen eine rechnerische Addition der Einzel-GdB aus.

Aus 30 + 20 + 20 werden deshalb weder mathematisch 70 noch automatisch 50. Ausgangspunkt ist zunächst die Beeinträchtigung mit dem höchsten Einzel-GdB, anschließend wird geprüft, ob weitere Erkrankungen die gesamte Teilhabeeinschränkung tatsächlich so verstärken, dass eine Erhöhung gerechtfertigt ist.

Gerade Einzel-GdB von 20 führen nach den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen häufig nicht zu einer zusätzlichen Erhöhung. Das bedeutet allerdings ebenso wenig, dass ein Einzel-GdB von 20 grundsätzlich bedeutungslos wäre, denn die tatsächlichen Auswirkungen müssen im jeweiligen Fall geprüft werden.

Wer die möglichen Auswirkungen verschiedener Einzelwerte besser nachvollziehen möchte, findet dazu auch den GdB-Rechner 2026 von Gegen-Hartz. Er kann eine Orientierung geben, ersetzt aber nicht die individuelle medizinische und rechtliche Bewertung.

Warum die erste 20 den GdB erhöhte und die zweite nicht

Das LSG hielt die psychische Störung mit einem Einzel-GdB von 30 für die stärkste Beeinträchtigung. Die zusätzlich mit 20 bewertete Migräne wirkte sich nach Auffassung des Gerichts erhöhend aus, sodass ein Gesamt-GdB von 40 erreicht wurde.

Bei der ebenfalls mit 20 bewerteten Wirbelsäulenerkrankung kam der Senat dagegen zu einem anderen Ergebnis. Die festgestellten Funktionsbeeinträchtigungen waren nach Einschätzung des Gerichts nicht so ausgeprägt, dass sie die bereits bestehenden Teilhabeeinschränkungen nochmals ausreichend verstärkten.

Genau darin liegt die praktische Bedeutung des Urteils. Derselbe Einzel-GdB von 20 kann bei der Gesamtbewertung einmal zu einer Erhöhung führen und bei einer weiteren Erkrankung ohne zusätzliche Wirkung bleiben.

30 + 20 + 20 kann trotzdem GdB 50 ergeben

Das Urteil bedeutet nicht, dass die Kombination 30 + 20 + 20 niemals einen Gesamt-GdB von 50 ergeben könnte. Das LSG stellt vielmehr klar, dass ein solches Ergebnis nicht allein aus den Zahlen abgeleitet werden darf.

Auch frühere Gerichtsentscheidungen hatten in einzelnen Fällen aus Einzel-GdB von 30, 20 und 20 einen Gesamt-GdB von 50 gebildet. Das LSG Berlin-Brandenburg bezeichnete diese Entscheidungen ausdrücklich als Einzelfälle, die nicht ohne Weiteres auf andere Betroffene übertragen werden können.

Für Betroffene heißt das: Nicht die Anzahl der Diagnosen oder Einzel-GdB entscheidet. Es muss erkennbar sein, dass eine weitere Erkrankung zusätzliche Einschränkungen verursacht, die von den bereits berücksichtigten Beschwerden nicht weitgehend erfasst werden.

Überschneidungen können eine weitere Erhöhung verhindern

Ein besonders wichtiger Punkt bei der Gesamtbewertung sind Überschneidungen. Zwei Erkrankungen können zwar medizinisch verschieden sein, im Alltag jedoch weitgehend dieselben Aktivitäten beeinträchtigen.

Eine psychische Erkrankung kann beispielsweise zu verminderter Belastbarkeit und Rückzug führen. Führt eine weitere Erkrankung ebenfalls hauptsächlich zu verminderter Belastbarkeit, kann die zweite Einschränkung in der Gesamtbewertung weniger stark ins Gewicht fallen als ein Leiden, das einen völlig anderen Lebensbereich zusätzlich erheblich beeinträchtigt.

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Die Versorgungsmedizinischen Grundsätze berücksichtigen deshalb ausdrücklich, ob sich Auswirkungen verstärken, teilweise überschneiden oder vollständig überschneiden. Vollständige Überschneidungen führen regelmäßig nicht zu einer zusätzlichen Erhöhung.

Eine ausführlichere Erklärung zu dieser Bewertungsmethode findet sich auch bei Gegen-Hartz unter „Schwerbehinderung: Gesamt-GdB wird wertend gebildet“.

Der Alltag kann für die GdB-Bewertung sehr aussagekräftig sein

Das LSG betrachtete nicht nur Diagnosen und Untersuchungsergebnisse. Im Verfahren wurde auch berücksichtigt, in welchem Umfang die Klägerin ihren Haushalt erledigen, ihren pflegebedürftigen Ehemann unterstützen und weiterhin einer beruflichen Tätigkeit nachgehen konnte.

Solche Angaben bedeuten nicht, dass berufstätige Menschen oder pflegende Angehörige keinen hohen GdB erhalten können. Sie können jedoch Hinweise darauf geben, wie stark eine Erkrankung das tägliche Leben tatsächlich beeinträchtigt.

Für einen Antrag oder ein Gerichtsverfahren reicht es deshalb häufig nicht, lediglich Diagnosen und Einzel-GdB aufzuzählen. Ärztliche Unterlagen sollten möglichst nachvollziehbar beschreiben, welche Tätigkeiten nur eingeschränkt, mit Schmerzen, mit längeren Erholungsphasen oder überhaupt nicht mehr ausgeführt werden können.

Das neue BSG-Urteil zur Schlafapnoe betrifft ebenfalls die Schwelle GdB 50

Noch deutlicher wird die Bedeutung der tatsächlichen Auswirkungen bei einem Urteil des Bundessozialgerichts vom 11. Juni 2026. Unter dem Aktenzeichen B 9 SB 5/24 R ging es um einen Mann, der unter anderem wegen eines Schlafapnoe-Syndroms einen GdB von mindestens 50 erreichen wollte.

Bei ihm war zuvor bereits ein Gesamt-GdB von 40 festgestellt worden. Eine kontinuierliche nasale Überdruckbeatmung sollte nach den medizinischen Feststellungen eingesetzt werden, die Maske konnte wegen regelmäßig auftretender Panikattacken jedoch nicht dauerhaft genutzt werden.

Ein Gutachter hatte die Schlafapnoe deshalb sogar mit einem Einzel-GdB von 50 bewertet. Das Bundessozialgericht machte jedoch deutlich, dass allein die nicht durchführbare Beatmung noch nicht automatisch zur Feststellung eines GdB von 50 führt.

Was die Versorgungsmedizin-Verordnung bei Schlafapnoe vorsieht

Die Versorgungsmedizinischen Grundsätze enthalten für das im Schlaflabor nachgewiesene Schlaf-Apnoe-Syndrom konkrete Bewertungsstufen. Die Werte sehen auf dem Papier zunächst vergleichsweise eindeutig aus.

Situation Bewertung Keine notwendige kontinuierliche nasale Überdruckbeatmung GdB 0 bis 10 Kontinuierliche nasale Überdruckbeatmung erforderlich GdB 20 Notwendige nasale Überdruckbeatmung nicht durchführbar GdB 50

Zusätzliche Folgeerscheinungen und Komplikationen können darüber hinaus berücksichtigt werden. Die Verordnung nennt beispielsweise Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck und ein Cor pulmonale.

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Weitere Hintergründe bietet Gegen-Hartz im Ratgeber „Wie viel Prozent Schwerbehinderung bekommt man bei Schlafapnoe?“.

BSG: Die Zahl 50 darf nicht schematisch übernommen werden

Gerade die dritte Stufe könnte den Eindruck erwecken, dass eine notwendige, aber nicht durchführbare Überdruckbeatmung automatisch einen GdB von 50 auslöst. Dieser Interpretation ist das Bundessozialgericht entgegengetreten.

Zunächst muss feststehen, dass eine kontinuierliche nasale Überdruckbeatmung tatsächlich medizinisch notwendig ist. Im vom BSG entschiedenen Verfahren fehlten nach Auffassung des Gerichts ausreichende bindende Feststellungen gerade zu dieser Frage.

Danach muss untersucht werden, welche gesundheitlichen Beeinträchtigungen aus der Schlafapnoe tatsächlich entstehen. Ein Wert von 50 darf deshalb nicht lediglich aus der Tatsache abgeleitet werden, dass eine CPAP-Behandlung nicht durchgeführt werden kann.

Tagesschläfrigkeit wird besonders wichtig

Das BSG hob dabei vor allem die Tagesschläfrigkeit als typisches Leitsymptom der obstruktiven Schlafapnoe hervor. Das frühere Urteil enthielt nach Auffassung des BSG keine ausreichenden Feststellungen darüber, welches konkrete Ausmaß diese Beschwerden beim Kläger hatten.

Für einen GdB von 50 können deshalb erhebliche Schlafattacken, starke Konzentrationseinbußen, ausgeprägte Tagesmüdigkeit und vergleichbare Auswirkungen von Bedeutung sein. Entscheidend ist nicht allein die subjektive Beschreibung, sondern möglichst auch eine medizinisch nachvollziehbare Dokumentation.

Der aktuelle Gegen-Hartz-Beitrag „Schwerbehinderung bei Schlafapnoe: Atemmaske allein reicht für GdB 50 nicht aus“erläutert die Auswirkungen des Urteils ausführlich.

Vergleich mit den Auswirkungen einer Narkolepsie

Das BSG bestätigte zudem, dass für die Bewertung die Einschätzungen des Ärztlichen Sachverständigenbeirats Versorgungsmedizin zur Schlafapnoe berücksichtigt werden dürfen. Danach kommt es bei der höchsten Bewertungsstufe darauf an, ob die Auswirkungen der nicht ausreichend behandelten Schlafapnoe in ihrer Schwere mit den Einschränkungen einer Narkolepsie vergleichbar sind.

Eine zusätzliche Diagnose Narkolepsie ist dafür selbstverständlich nicht erforderlich. Verglichen wird vielmehr die Schwere der funktionellen Auswirkungen.

Die Versorgungsmedizinischen Grundsätze nennen bei Narkolepsie beispielsweise Tagesschläfrigkeit, Schlafattacken und automatisches Verhalten bei Ermüdung. Für Narkolepsie ist abhängig von Häufigkeit und Ausprägung der Beschwerden grundsätzlich ein GdB beziehungsweise GdS von 50 bis 80 vorgesehen.

Was beide Urteile gemeinsam haben

Auf den ersten Blick betreffen die Entscheidungen völlig unterschiedliche Erkrankungen. Die rechtliche Richtung ist dennoch ähnlich: Eine Tabellenzahl oder eine bestimmte Kombination von Einzelwerten beantwortet die Frage nach GdB 50 nicht allein.

Beim LSG reichten die Werte 30 + 20 + 20 nicht aus, weil sich nicht jede zusätzliche Beeinträchtigung stark genug auf die Gesamtteilhabe auswirkte. Beim BSG reichte die in den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen genannte Bewertungsstufe 50 ebenfalls nicht für eine automatische Anerkennung aus.

In beiden Fällen gewinnen deshalb die tatsächlichen Einschränkungen im täglichen Leben erheblich an Bedeutung. Für Antragsteller wird es wichtiger, nicht nur Diagnosen und Behandlungsmethoden nachzuweisen, sondern auch deren dauerhafte Auswirkungen nachvollziehbar zu dokumentieren.

Was Betroffene bei einem Antrag auf GdB 50 beachten sollten

Wer mehrere Erkrankungen hat, sollte gegenüber der Behörde möglichst genau unterscheiden, welche Einschränkung aus welcher Gesundheitsstörung folgt. Besonders hilfreich ist es, wenn behandelnde Ärzte nicht allein Diagnosen auflisten, sondern konkrete Funktionsverluste und Auswirkungen auf Alltag, Mobilität, Konzentration, Schlaf, Belastbarkeit und soziale Aktivitäten beschreiben.

Bei chronischen Erkrankungen sollten außerdem Entwicklung und Behandlungsverlauf nachvollziehbar dokumentiert sein. Unterschiedliche Angaben gegenüber Ärzten oder Gutachtern können später problematisch werden, wie auch das LSG-Verfahren bei der Bewertung der Migräne zeigte.

Bei Schlafapnoe kommen aktuelle Schlaflaborbefunde, ärztliche Aussagen zur Notwendigkeit einer CPAP-Therapie und Nachweise über tatsächlich gescheiterte Therapieversuche hinzu. Besteht eine ausgeprägte Tagesschläfrigkeit, sollte auch deren Schwere möglichst fachärztlich dokumentiert werden.

Warum die Schwelle 50 besonders umkämpft ist

Zwischen einem Gesamt-GdB von 40 und 50 liegt rechnerisch nur eine Stufe. Rechtlich verändert sich mit dieser Stufe jedoch der Status.

Bei GdB 40 kann unter den Voraussetzungen des § 2 Abs. 3 SGB IX eine Gleichstellung im Arbeitsleben möglich sein. Die Schwerbehinderteneigenschaft selbst entsteht jedoch erst ab GdB 50.

Das erklärt, warum Verfahren um diese eine Zehnerstufe häufig besonders intensiv geführt werden. Die aktuellen Urteile zeigen zugleich, dass Gerichte sehr genau prüfen, ob die zusätzliche Teilhabeeinschränkung tatsächlich den Sprung von 40 auf 50 rechtfertigt.

Beispiel aus der Praxis

Eine 52-jährige Angestellte hat wegen einer psychischen Erkrankung einen Einzel-GdB von 30. Zusätzlich bestehen eine Migräne mit Einzel-GdB 20 und chronische Wirbelsäulenbeschwerden, die ebenfalls mit 20 bewertet werden.

Allein aus 30 + 20 + 20 kann sie nach dem LSG-Urteil keinen Anspruch auf Gesamt-GdB 50 ableiten. Erhöht die Migräne ihre bisherigen Einschränkungen spürbar, kann zunächst Gesamt-GdB 40 gerechtfertigt sein; verursacht die Wirbelsäulenerkrankung dagegen nur geringe zusätzliche Alltagsprobleme, muss sie keine weitere Erhöhung auf 50 bewirken.

Leidet die Frau zusätzlich unter einer Schlafapnoe und benötigt medizinisch zwingend eine CPAP-Behandlung, die trotz ernsthafter Versuche nicht durchgeführt werden kann, muss auch diese Erkrankung bewertet werden. Ein GdB von 50 wäre nach dem neuen BSG-Urteil jedoch nicht allein deshalb gesichert, weil die Maske nicht vertragen wird.

Kann sie dagegen schwere Tagesschläfrigkeit, wiederholte Schlafattacken, erhebliche Konzentrationsausfälle und deutlich eingeschränkte Belastbarkeit medizinisch nachweisen, kann eine Bewertung in Richtung GdB 50 erheblich besser begründbar sein. Welche Gesamtbewertung daraus folgt, bleibt trotzdem eine Frage des konkreten Einzelfalls.

Fragen und Antworten zu GdB 50, Gesamt-GdB und Schlafapnoe

1. Ergeben Einzel-GdB von 30, 20 und 20 automatisch einen Gesamt-GdB von 50?

Nein. Das LSG Berlin-Brandenburg hat mit Urteil vom 23. Juni 2026 ausdrücklich klargestellt, dass aus Einzel-GdB von 30, 20 und 20 nicht zwingend ein Gesamt-GdB von 50 folgt. Entscheidend ist, ob und wie stark die zusätzlichen Erkrankungen die gesamte Teilhabeeinschränkung erhöhen.

2. Kann 30 + 20 + 20 trotzdem zu GdB 50 führen?

Ja, das ist weiterhin möglich. Die zusätzlichen Beeinträchtigungen müssen dafür jedoch so erheblich sein, dass sie die bereits bestehenden Einschränkungen tatsächlich deutlich verstärken und nicht weitgehend dieselben Auswirkungen verursachen.

3. Warum blieb es im LSG-Fall bei einem Gesamt-GdB von 40?

Das Gericht ging von einem Einzel-GdB von 30 für die psychische Beeinträchtigung aus und berücksichtigte die Migräne mit 20 erhöhend. Die ebenfalls mit 20 bewerteten Wirbelsäulenbeschwerden verursachten nach Einschätzung des Senats jedoch keine ausreichend starke zusätzliche Einschränkung, weshalb keine weitere Anhebung auf 50 erfolgte.

4. Führt eine nicht verträgliche CPAP-Maske bei Schlafapnoe automatisch zu GdB 50?

Nein. Nach dem BSG muss zunächst geklärt sein, dass die kontinuierliche Überdruckbeatmung medizinisch notwendig und tatsächlich nicht durchführbar ist. Zusätzlich müssen die konkreten gesundheitlichen Folgen der Schlafapnoe bewertet werden.

5. Welche Bedeutung hat die Tagesschläfrigkeit beim GdB?

Das BSG bezeichnet die Tagesschläfrigkeit als Leitsymptom der obstruktiven Schlafapnoe und verlangt eine genauere Prüfung ihrer tatsächlichen Ausprägung. Starke Schlafattacken und erhebliche Konzentrationseinbußen sprechen dabei für eine wesentlich stärkere Beeinträchtigung als gewöhnliche Müdigkeit.

6. Was sollten Betroffene für einen Antrag auf GdB 50 dokumentieren?

Wichtig sind aktuelle fachärztliche Befunde und konkrete Beschreibungen der Einschränkungen im Alltag. Bei mehreren Erkrankungen sollte erkennbar werden, welche zusätzlichen Probleme jede einzelne Gesundheitsstörung verursacht; bei Schlafapnoe kommen insbesondere Schlaflaborbefunde, die medizinische Notwendigkeit der Beatmung, erfolglose Therapieversuche und Nachweise über schwere Tagesfolgen hinzu.