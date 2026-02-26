Schwerbehinderung: Ende der Heilungsbewährung bedeutet nicht gleich niedrigeren GdB

Lesedauer 4 Minuten

Das Sozialgericht Karlsruhe hat eine Herabsetzung des Grades der Behinderung (GdB) von 80 auf 40 kassiert. Die Behörde hatte sich dabei auf eine angeblich eingetretene „Heilungsbewährung“ nach einer Tumorerkrankung gestützt, war nach Auffassung des Gerichts aber zeitlich und rechtlich auf dem falschen Weg (SG Karlsruhe, Urteil vom 22.01.2020, S 2 SB 2333/18).

Im Kern geht es um die Frage, wann und unter welchen Voraussetzungen eine Heilungsbewährung bei bösartigen Geschwulstkrankheiten angenommen werden darf.

Das Gericht macht deutlich: Eine Herabsetzung darf nicht „auf Vorrat“ erfolgen, und bei unheilbaren Konstellationen passt der Begriff der Heilungsbewährung von vornherein nicht.

Worum ging es in dem Fall?

Der Kläger litt an gastrointestinalen Stromatumoren (GIST). Im Jahr 2014 wurden drei Tumoren diagnostiziert und operativ entfernt, darunter ein Tumor im Dünndarm (Jejunum) und später zwei kleinere Tumoren im Duodenum.

Das Landratsamt Rastatt stellte mit Bescheid vom 06.10.2015 einen Gesamt-GdB von 80 seit dem 01.01.2014 fest. In dem Bescheid stand nicht, dass dabei eine Heilungsbewährung zugrunde gelegt wird.

Warum wollte die Behörde den GdB senken?

Im Nachgang kam es zu einem weiteren Verfahren, in dem versorgungsärztlich darauf verwiesen wurde, das Rezidiv- und Metastaserisiko sei eher gering. Außerdem gebe es einen Beschluss einer Arbeitsgemeinschaft versorgungsmedizinischer Leitender Ärztinnen und Ärzte vom 06.10.2015, wonach bei bestimmten GIST-Konstellationen eine Bewertung mit GdB 50 und einer Heilungsbewährung von zwei Jahren in Betracht komme.

Nach einer Anhörung ging die Behörde schließlich von einer „eingetretenen Heilungsbewährung“ aus und senkte den GdB. Sie bewertete die Folgen der Tumorerkrankung und Verwachsungsbeschwerden, Wirbelsäulenprobleme und Neurofibromatose neu und kam zu einem Gesamt-GdB von 40.

Was hat der Kläger dagegen eingewandt?

Der Kläger machte geltend, es liege keine Heilungsbewährung vor. Er verwies darauf, dass noch zahlreiche weitere kleine Tumoren vorhanden seien und die Situation deshalb nicht „geheilt“ sei, sondern eher palliativ zu bewerten sei.

Zusätzlich brachte er weitere gesundheitliche Probleme vor, unter anderem Wirbelsäulenbeschwerden, typische Zeichen der Neurofibromatose und später auch Hinweise auf ADS beziehungsweise kognitive Einschränkungen. Er argumentierte außerdem, die Herabsetzung sei schon vom Zeitpunkt her falsch.

Was hat das Gericht entschieden?

Das Sozialgericht Karlsruhe hat den Herabsetzungsbescheid vom 05.01.2018 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 19.06.2018 aufgehoben. Der Beklagte muss dem Kläger außerdem die außergerichtlichen Kosten erstatten.

Entscheidend war für das Gericht, dass der Bescheid zum maßgeblichen Zeitpunkt rechtswidrig war. Spätere Entwicklungen im laufenden Gerichtsverfahren ändern daran grundsätzlich nichts.

Warum war der Zeitpunkt so wichtig?

Bei einer Klage gegen eine GdB-Herabsetzung ist in der Regel die Anfechtungsklage der richtige Rechtsbehelf. Maßgeblich ist dann die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der letzten Verwaltungsentscheidung, also hier spätestens beim Widerspruchsbescheid.

Das Gericht stellt klar, dass ein späterer Eintritt einer Heilungsbewährung im Gerichtsverfahren nicht automatisch das Rechtsschutzbedürfnis entfallen lässt. Wer sich gegen eine zu früh erfolgte Aufhebung wehrt, hat weiterhin ein berechtigtes Interesse an der gerichtlichen Klärung.

Das ist die Rechtsgrundlage

Die Behörde stützte sich auf § 48 SGB X. Danach darf ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung für die Zukunft aufgehoben werden, wenn sich die tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse wesentlich geändert haben.

Für die GdB-Bewertung gelten § 152 SGB IX und die Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV) mit den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen (VMG). Bei Tumorerkrankungen spielt dort die Regelung zur Heilungsbewährung eine zentrale Rolle, insbesondere Teil B Nr. 1 Buchstabe c VMG.

Heilungsbewährung: Was das Gericht dazu sagt

Das Gericht hält eine „Analogie“ auf eine kürzere Heilungsbewährung für problematisch. Nach seiner Auslegung ist in den VMG grundsätzlich geregelt, dass die Heilungsbewährung in der Regel fünf Jahre beträgt, und kürzere Zeiträume nur gelten, wenn sie in der Tabelle ausdrücklich genannt sind.

Vor allem weist das Gericht darauf hin, dass Heilungsbewährung gedanklich voraussetzt, dass nach Tumorentfernung die Hoffnung auf vollständige Heilung besteht. Bei einer unheilbaren Grunderkrankung, bei der weiterhin Tumoren vorhanden sind, sei der Begriff der Heilungsbewährung „offenkundig fehl am Platze“.

Was bedeutet das Urteil für Betroffene?

Das Urteil hilft Betroffenen, die eine GdB Herabsetzung wegen einer angeblichen Heilungsbewährung erhalten. Es zeigt, dass Behörden die Voraussetzungen und insbesondere den Zeitpunkt sorgfältig prüfen müssen.

Wer noch laufende Tumoraktivität oder eine unheilbare Grundkonstellation hat, kann sich darauf berufen, dass Heilungsbewährung nicht einfach „unterstellt“ werden darf. Auch bei formalen Fragen wie dem richtigen Beurteilungszeitpunkt kann eine Herabsetzung scheitern.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Darf die Behörde den GdB automatisch nach zwei Jahren senken, weil ein internes Papier das so empfiehlt?

Nein, nicht automatisch. Entscheidend sind die gesetzlichen Grundlagen und die VMG. Interne Beschlüsse ersetzen keine verbindliche Regelung und dürfen nicht ohne tragfähige Rechtsgrundlage zu einer früheren Herabsetzung führen.

Was ist bei einer Klage gegen eine GdB-Herabsetzung der entscheidende Zeitpunkt?

Der Zeitpunkt der letzten Verwaltungsentscheidung, in der Regel der Widerspruchsbescheid. Spätere Entwicklungen im Gerichtsverfahren ändern die Rechtmäßigkeit des Bescheids zu diesem Zeitpunkt grundsätzlich nicht.

Was bedeutet „Heilungsbewährung“ im Schwerbehindertenrecht?

Damit ist eine Beobachtungszeit nach Tumorbehandlung gemeint, in der abgewartet wird, ob ein Rückfall auftritt. Sie setzt typischerweise voraus, dass nach Entfernung der Geschwulst eine realistische Heilungshoffnung besteht.

Kann Heilungsbewährung auch bei einer unheilbaren Tumorerkrankung gelten?

Das Gericht hat deutliche Zweifel geäußert. Wenn die Grunderkrankung fortbesteht und weiterhin Tumoren vorhanden sind, passt die Logik der Heilungsbewährung nach Auffassung des Gerichts nicht.

Was bringt mir eine erfolgreiche Anfechtungsklage, wenn die Behörde später erneut herabsetzen könnte?

Eine erfolgreiche Klage beseitigt den rechtswidrigen Bescheid. Die Behörde müsste, wenn sie später erneut herabsetzen will, einen neuen, rechtmäßigen Bescheid erlassen und die Voraussetzungen dann korrekt begründen.

Fazit

Das Sozialgericht Karlsruhe hat eine GdB-Herabsetzung bei einer GIST-Erkrankung aufgehoben, weil sie rechtlich und zeitlich nicht tragfähig war. Besonders wichtig ist die klare Linie zur Heilungsbewährung: Sie setzt eine echte Heilungsperspektive voraus und darf nicht über Abkürzungen oder bloße Analogien „vorverlegt“ werden.

Für Betroffene bedeutet das: Wer eine Herabsetzung wegen Heilungsbewährung erhält, sollte prüfen lassen, ob der Zeitpunkt stimmt und ob die Voraussetzungen überhaupt vorliegen.