Rentenreform: Diese Jahrgänge könnten noch nach den alten Regeln in Rente gehen

Vertrauensschutz könnte bei der Rentenreform rentennahe Jahrgänge schützen. Wer kurz vor der Rente steht, Altersteilzeit vereinbart oder den Ausstieg aus dem Beruf bereits vertraglich geregelt hat, braucht vor allem Planungssicherheit.

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Das ist jetzt besonders wichtig, denn die Alterssicherungskommission schlägt unter anderem vor, die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren abzuschaffen, die vorgezogene Rente nach 35 Jahren zu verschieben und die Regelaltersgrenze erneut anzuheben.

Wer bald in Rente geht und fest mit den Regelungen geplant hat, die jetzt geändert oder abgeschafft werden sollen, muss wissen, ob er seine langfristigen Pläne umsetzen kann.

Beschlossen sind die Empfehlungen der Kommission noch nicht. Erst ein Gesetz legt fest, welche Jahrgänge tatsächlich betroffen sind, ab wann neue Altersgrenzen gelten und welche Übergangsregeln greifen. Für rentennahe Versicherte ist deshalb entscheidend, ob sie sich auf Vertrauensschutz berufen können.

Die geplanten Änderungen im Überblick

Rentenregelung Mögliche Änderung Regelaltersrente Ab 2032 könnte sie schrittweise an die Lebenserwartung gekoppelt werden Altersrente nach 35 Jahren Frühester Beginn möglicherweise erst ab 64 statt ab 63 Altersrente nach 45 Jahren Die bislang abschlagsfreie Rentenart soll entfallen Schwerbehindertenrente Bislang keine konkrete Änderung empfohlen Gesundheitsregel Erleichterter Zugang für gesundheitlich stark belastete Ältere wird diskutiert Kapitalbaustein Zusätzlicher Beitrag für einen staatlich organisierten Fonds

Was bedeutet Vertrauensschutz?

Vertrauensschutz bedeutet nicht, dass Rentenregeln niemals geändert werden dürfen. Der Gesetzgeber darf das Rentenrecht reformieren. Er muss aber berücksichtigen, dass Versicherte ihre Lebensplanung auf das geltende Recht gestützt haben.

Besonders schutzwürdig sind Menschen kurz vor der Rente, die bereits Altersteilzeit, Aufhebungsverträge oder Vorruhestandsregelungen vereinbart haben. Je näher der geplante Rentenbeginn liegt und je weniger sich diese Entscheidungen noch korrigieren lassen, desto stärker wiegt das Vertrauen der Betroffenen.

Warum fünf Jahre Vorlauf wichtig sind

Das Bundesverfassungsgericht hat sich bereits mit geänderten Altersgrenzen befasst. In einem Beschluss vom 3. Februar 2004 ging es um die frühere Altersrente für Frauen. Eine Versicherte konnte weiterhin mit 60 in Rente gehen, musste aber einen dauerhaften Abschlag von 7,5 Prozent hinnehmen.

Das Gericht hielt die Änderung auch deshalb für zulässig, weil die Betroffene mindestens fünf Jahre Zeit hatte, ihre Planung anzupassen. Daraus folgt keine starre Fünf-Jahres-Garantie. Der Beschluss zeigt aber: Je kürzer der Vorlauf und je schwerer der Eingriff, desto größer ist das Risiko, dass Übergangsregeln verfassungsrechtlich nicht ausreichen.

Warum zentrale Änderungen erst ab 2032 greifen könnten

Wird ein Reformgesetz 2026 oder 2027 beschlossen, könnten größere Einschnitte wegen des nötigen Vorlaufs ungefähr ab 2032 wirksam werden. Versicherte, die ihren Ruhestand spätestens 2031 nach geltendem Recht beginnen können, hätten dann gute Chancen auf vollständigen oder teilweisen Bestandsschutz.

Die Jahreszahl 2032 ist allerdings noch kein fester Stichtag. Erst der Gesetzgeber entscheidet, ob er ganze Jahrgänge schützt, gleitende Übergänge einführt oder den Bestandsschutz an ein bestimmtes Alter, die erfüllte Wartezeit oder den tatsächlichen Rentenbeginn knüpft.

Beispiel: Petra hat Altersteilzeit vereinbart

Petra ist 63 Jahre alt. Mit ihrem Arbeitgeber hat sie Altersteilzeit bis zu ihrem 65. Geburtstag vereinbart. Laut Rentenauskunft kann sie ab Juli 2028 nach 45 Versicherungsjahren abschlagsfrei in Rente gehen.

Eine kurzfristige Abschaffung könnte für Petra eine Einkommenslücke auslösen, weil sie ihre Arbeitszeit bereits reduziert hat. Solche Fälle sprechen für Übergangsregeln. Das Beispiel ist fiktiv, zeigt aber, warum rentennahe Jahrgänge stärker geschützt werden müssen als Versicherte, deren Ruhestand noch viele Jahre entfernt ist.

Regelaltersgrenze könnte erneut steigen

Nach geltendem Recht liegt die Regelaltersgrenze für alle ab 1964 Geborenen grundsätzlich bei 67 Jahren. Die Kommission schlägt vor, sie ab 2032 zusätzlich an die Lebenserwartung zu koppeln.

Steigt die durchschnittliche Lebenserwartung um zwölf Monate, könnte sich das Rentenalter um sechs Monate erhöhen. In Modellrechnungen steigt die Grenze bis etwa 2041 auf ungefähr 67 Jahre und sechs Monate. Als erster Jahrgang könnte 1965 betroffen sein.

Die Anhebung wäre nicht automatisch, sondern hinge von einem neuen Gesetz und der tatsächlichen Entwicklung der Lebenserwartung ab.

Rente nach 35 Jahren möglicherweise erst ab 64

Versicherte mit mindestens 35 anerkannten Versicherungsjahren können derzeit ab 63 eine Altersrente für langjährig Versicherte beziehen. Für jeden Monat vor der persönlichen Regelaltersgrenze zieht die Rentenversicherung dauerhaft 0,3 Prozent ab.

Die Kommission will den frühesten Beginn auf 64 verschieben. Damit würde sich das Zeitfenster bis zur Regelaltersgrenze von vier auf drei Jahre verkürzen. Der Jahrgang 1968 könnte bei einem Reformbeginn 2032 noch geschützt sein, weil er 2031 bereits 63 wird. Für den Jahrgang 1969 könnte dagegen schon die neue Altersgrenze gelten.

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Diese Einordnung bleibt ein Szenario. Entscheidend ist der tatsächliche gesetzliche Stichtag.

Abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren besonders gefährdet

Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ermöglicht nach 45 Versicherungsjahren einen früheren Rentenbeginn ohne Abschläge. Für ab 1964 Geborene liegt die Altersgrenze bereits bei 65 Jahren. Die populäre Bezeichnung „Rente mit 63“ führt also in die Irre.

Die Kommission empfiehlt ihre Abschaffung. Das träfe vor allem Menschen, die jung ins Berufsleben eingestiegen sind und jahrzehntelang Beiträge gezahlt haben.

Bei einem Vorlauf von fünf Jahren könnte der Jahrgang 1966 die letzte vollständig geschützte Gruppe sein. Möglich sind aber auch gleitende Übergänge. Betroffene sollten deshalb nicht nur auf ihr Geburtsjahr schauen, sondern prüfen, wann sie sowohl die Altersgrenze als auch die 45 Versicherungsjahre erreichen.

Schwerbehinderte Menschen bisher nicht konkret betroffen

Für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen enthält der Kommissionsbericht keine konkrete Empfehlung zur Verschärfung. Nach geltendem Recht benötigen Betroffene einen Grad der Behinderung von mindestens 50 und 35 Versicherungsjahre.

Für ab 1964 Geborene ist sie abschlagsfrei ab 65 möglich; ein Beginn ab 62 kostet bis zu 10,8 Prozent.

Dass bislang keine Änderung empfohlen wurde, ist noch keine Garantie. Erst der Gesetzentwurf zeigt, ob diese Rentenart unangetastet bleibt.

Welche Jahrgänge besonders aufpassen sollten

Geburtsjahrgang Mögliche Bedeutung 1960 bis 1964 Rentenpläne dürften überwiegend nach geltendem Recht umsetzbar bleiben 1965 Möglicher erster Jahrgang mit höherer Regelaltersgrenze 1966 Könnte letzter vollständig geschützter Jahrgang bei der 45-Jahre-Rente sein 1967 und 1968 Übergangsjahrgänge; genaue Stichtage werden entscheidend 1969 und später Müssen eher mit strengeren Altersgrenzen rechnen

Die Einordnung bleibt bis zu einem verabschiedeten Gesetz unverbindlich.

Altersteilzeit und Aufhebungsverträge sofort prüfen

Wer Altersteilzeit, einen Aufhebungsvertrag oder eine Vorruhestandsregelung abgeschlossen hat, sollte prüfen, an welche Rentenart und welches Rentenalter der Vertrag anknüpft. Manche Vereinbarungen nennen ein festes Datum. Andere enden automatisch, sobald ein bestimmter Rentenanspruch entsteht.

Verschiebt sich der Rentenbeginn, kann zwischen dem Ende des Arbeitsverhältnisses und der ersten Rentenzahlung eine erhebliche Lücke entstehen. Bei neuen Verträgen sollten Beschäftigte deshalb flexible Klauseln verlangen, die das Vertragsende an den tatsächlich möglichen Rentenbeginn koppeln.

Rentenkonto jetzt klären

Betroffene sollten prüfen, ob im Versicherungsverlauf alle Zeiten erfasst sind. Fehlende Beschäftigungszeiten, Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten, Ausbildungszeiten oder Phasen mit Krankengeld können darüber entscheiden, ob die Wartezeit von 35 oder 45 Jahren rechtzeitig erfüllt ist.

Außerdem sollten Versicherte mehrere Varianten berechnen lassen: einen späteren Start, eine Rente mit Abschlägen und gegebenenfalls eine Teilrente.

Häufige Fragen zum Vertrauensschutz

Ist die Abschaffung der Rente nach 45 Jahren bereits beschlossen?

Nein. Bislang handelt es sich um eine Empfehlung. Erst ein Gesetz kann die Rentenart abschaffen und verbindliche Übergangsregeln festlegen.

Schützt die Fünf-Jahres-Frist automatisch alle rentennahen Jahrgänge?

Nein. Sie ist ein wichtiger rechtlicher Orientierungspunkt, aber keine starre Garantie. Maßgeblich sind die späteren Stichtage und Übergangsbestimmungen.

Was sollten Betroffene jetzt tun?

Sie sollten ihre Rentenauskunft, den Versicherungsverlauf und bestehende Verträge prüfen. Endgültige Entscheidungen sollten erst auf Grundlage des konkreten Gesetzes und einer individuellen Rentenberechnung fallen.

Quellenverzeichnis

Alterssicherungskommission: Empfehlungen zur Reform der gesetzlichen Alterssicherung, 2026.

Bundesverfassungsgericht: Beschluss vom 3. Februar 2004, Aktenzeichen 1 BvR 2491/97.

Deutsche Rentenversicherung: Informationen zu Altersrenten, Altersgrenzen und Wartezeiten.

Ihre Vorsorge: Rentenreform – Dieser Vertrauensschutz gilt für rentennahe Jahrgänge.