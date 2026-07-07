Aktuell: Rente nach 45 Jahren: Ist die abschlagsfreie Rente 2027 noch möglich?

Viele Beschäftigte, die seit Jahrzehnten arbeiten, blicken mit Sorge auf das Jahr 2027. Sie fragen sich, ob die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren weiterhin möglich ist oder ob Reformdebatten den geplanten Rentenstart gefährden könnten.

Nach aktueller Rechtslage gilt: Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte besteht weiterhin. Wer die Wartezeit von 45 Jahren erfüllt und die persönliche Altersgrenze erreicht, kann diese Altersrente ohne Abschläge beziehen. Grundlage dafür ist § 236b SGB VI, der die Übergangsregeln für vor 1964 geborene Versicherte regelt.

Die Debatte über spätere Renteneintritte ändert daran zunächst nichts. Entscheidend ist nicht eine politische Ankündigung, sondern ein beschlossenes Gesetz, das tatsächlich in Kraft tritt.

Abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren: Was 2027 gilt

Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte wird im Alltag häufig noch als „Rente mit 63“ bezeichnet. Diese Bezeichnung ist jedoch missverständlich, weil das Eintrittsalter längst nicht mehr für alle bei 63 Jahren liegt.

Die Deutsche Rentenversicherung weist darauf hin, dass Versicherte nach 45 Jahren grundsätzlich früher in Rente gehen können. Für die Jahrgänge 1953 bis 1963 steigt das Eintrittsalter schrittweise an, für alle ab Jahrgang 1964 liegt es bei 65 Jahren.

Wer also 2027 in diese Rentenart wechseln möchte, muss vor allem auf das eigene Geburtsdatum achten. Zusätzlich müssen 45 Jahre an anrechenbaren Zeiten im Rentenkonto vorhanden sein.

Welche Jahrgänge 2027 besonders betroffen sind

Im Jahr 2027 geht es vor allem um Versicherte der Geburtsjahrgänge 1962 und 1963. Für den Jahrgang 1962 liegt die Altersgrenze bei 64 Jahren und 8 Monaten. Für den Jahrgang 1963 steigt sie auf 64 Jahre und 10 Monate.

Dadurch können mehrere Versicherte im Jahr 2027 abschlagsfrei starten, wenn sie die Wartezeit erfüllen. Betroffen sind vor allem Menschen, die zwischen dem Frühjahr 1962 und dem Beginn des Jahres 1963 geboren wurden.

Geburtszeitraum Abschlagsfreier Rentenstart nach aktueller Rechtslage Jahrgang 1962 Mit 64 Jahren und 8 Monaten, wenn 45 Jahre Wartezeit erfüllt sind Geboren ab 2. April 1962 Ein Rentenbeginn ab Januar 2027 kann je nach Geburtstag möglich sein Jahrgang 1963 Mit 64 Jahren und 10 Monaten, wenn 45 Jahre Wartezeit erfüllt sind Geboren bis 1. Februar 1963 Ein Rentenbeginn noch im Jahr 2027 kann je nach Geburtstag möglich sein Ab Jahrgang 1964 Abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte erst mit 65 Jahren

Die Tabelle zeigt nur die Grundregel. Im Einzelfall kommt es immer auf das konkrete Geburtsdatum und den vollständigen Versicherungsverlauf an.

45 Jahre Arbeit reichen nicht immer aus

Der Begriff „45 Jahre Arbeit“ klingt einfach, ist rentenrechtlich aber nicht ganz präzise. Entscheidend ist die Wartezeit von 45 Jahren.

In diese Wartezeit fließen nicht nur klassische Beschäftigungszeiten ein. Die Deutsche Rentenversicherung nennt unter anderem Pflichtbeiträge aus Beschäftigung oder selbstständiger Tätigkeit, bestimmte Minijob-Beiträge, Kindererziehungszeiten, Zeiten nicht erwerbsmäßiger Pflege, Wehr- und Zivildienstzeiten, Ersatzzeiten sowie unter bestimmten Bedingungen freiwillige Beiträge.

Nicht automatisch berücksichtigt werden dagegen alle Lücken im Lebenslauf. Zeiten aus Arbeitslosengeld II oder Arbeitslosenhilfe zählen für diese besondere Wartezeit nicht mit. Auch Zeiten aus einem Versorgungsausgleich nach Scheidung oder aus einem Rentensplitting werden bei den 45 Jahren nicht angerechnet.

Arbeitslosigkeit kurz vor der Rente kann zum Problem werden

Besonders aufmerksam sollten Versicherte sein, wenn vor dem geplanten Rentenstart Arbeitslosigkeit eintritt. Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld in den letzten zwei Jahren vor Beginn der Altersrente für besonders langjährig Versicherte werden nur unter engen Voraussetzungen berücksichtigt.

Die Deutsche Rentenversicherung erklärt, dass solche Zeiten in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn nur zählen, wenn die Arbeitslosigkeit durch Insolvenz oder vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers verursacht wurde.

Das kann für Beschäftigte mit knappem Versicherungsverlauf teuer werden. Wer die 45 Jahre erst durch Arbeitslosengeld kurz vor Rentenbeginn erreichen würde, sollte daher frühzeitig prüfen lassen, ob diese Monate tatsächlich mitzählen.

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Altersteilzeit kann beim Erreichen der 45 Jahre helfen

Altersteilzeit kann für viele Beschäftigte eine Brücke in den Ruhestand sein. Während einer versicherungspflichtigen Altersteilzeit werden weiterhin Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt.

Diese Beitragszeiten können bei der Wartezeit helfen. Entscheidend ist aber, dass die Vereinbarung sauber ausgestaltet ist und tatsächlich rentenversicherungspflichtige Zeiten entstehen.

Gerade bei Beschäftigten, die nur noch wenige Monate bis zur 45-jährigen Wartezeit benötigen, sollte vor Abschluss einer Altersteilzeit genau geprüft werden, ob der gewünschte Rentenbeginn damit erreicht wird.

Eine Rente mit Abschlägen ist bei dieser Rentenart nicht möglich

Ein häufiger Irrtum betrifft die Möglichkeit, diese Altersrente einfach etwas früher mit Abschlägen zu nehmen. Das geht bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte nicht.

Die Deutsche Rentenversicherung stellt klar, dass diese Rentenart nicht vorzeitig bezogen werden kann, auch nicht mit Abschlägen.

Wer die Altersgrenze noch nicht erreicht hat, kann also nicht dieselbe Rentenart mit einem prozentualen Abzug wählen. In Betracht kommen dann nur andere Rentenarten, etwa die Altersrente für langjährig Versicherte nach 35 Versicherungsjahren, allerdings regelmäßig mit dauerhaften Abschlägen.

Warum Rentenreformen viele verunsichern

Die Diskussion über die Zukunft der abschlagsfreien Rente nach 45 Jahren flammt regelmäßig auf. Kritiker sehen darin eine Belastung für die Rentenkasse, Befürworter wie der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt verweisen “auf jahrzehntelange Beitragszahlung und körperlich belastende Arbeit.”.

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Für Versicherte mit geplantem Rentenbeginn 2027 ist jedoch die geltende Rechtslage entscheidend. Solange der Gesetzgeber die Vorschrift nicht ändert, gelten die bestehenden Altersgrenzen und Voraussetzungen weiter.

Wer also im Jahr 2027 die persönliche Altersgrenze erreicht und 45 Jahre Wartezeit erfüllt, kann den Anspruch nach aktuellem Recht geltend machen. Eine politische Debatte allein kürzt keine Rente und verschiebt keinen Rentenbeginn.

Was Rentenversicherte jetzt prüfen sollten

Wer 2027 in Rente gehen möchte, sollte den Versicherungsverlauf nicht erst wenige Wochen vor dem Antrag prüfen. Fehlende Zeiten können den Rentenbeginn verzögern oder dazu führen, dass die 45 Jahre nicht erreicht werden.

Wichtig sind vor allem Beschäftigungszeiten, Ausbildungszeiten, Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten, Minijobs und Zeiten mit Sozialleistungen. Auch ausländische Versicherungszeiten können im Einzelfall eine Bedeutung haben.

Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt, den Rentenantrag rechtzeitig zu stellen. Auf ihrer Informationsseite nennt sie rund drei Monate vor dem geplanten Rentenbeginn als Orientierung.

Weiterarbeiten nach Rentenbeginn bleibt möglich

Viele Menschen wollen nach dem Rentenstart nicht sofort vollständig aus dem Berufsleben ausscheiden. Seit 2023 können Altersrenten grundsätzlich unabhängig von der Höhe des Hinzuverdienstes bezogen werden. Die frühere Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten wurde aufgehoben.

Damit kann auch eine abschlagsfreie Altersrente nach 45 Jahren mit weiterer Beschäftigung kombiniert werden. Beschäftigte sollten aber prüfen, welche Auswirkungen Vollrente, Teilrente, Krankenversicherung und mögliche Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall haben.

Gerade bei Teilrentenmodellen ist Vorsicht geboten. Das Bundesgesundheitsministerium hat 2026 einen Entwurf zum GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz veröffentlicht, der auf eine Stabilisierung der Beitragssätze ab 2027 zielt.

Wer mit einer Teilrente weiterarbeiten will, sollte deshalb vor dem Rentenantrag fachlichen Rat einholen. Das gilt besonders, wenn die Teilrente genutzt werden soll, um bestimmte Ansprüche aus einer Beschäftigung zu erhalten.

Faktencheck: Was 2027 sicher gilt und was nicht

Frage Einordnung Gibt es die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren 2027 noch? Ja, nach aktueller Rechtslage besteht die Altersrente für besonders langjährig Versicherte weiter. Reichen 45 Jahre Beschäftigung automatisch aus? Nein, entscheidend sind 45 Jahre anrechenbare Wartezeit im Rentenrecht. Können Jahrgänge 1962 und 1963 2027 betroffen sein? Ja, je nach Geburtsdatum und erfüllter Wartezeit. Kann diese Rente früher mit Abschlägen genommen werden? Nein, diese Rentenart ist nicht vorzeitig mit Abschlägen möglich. Ändern Reformdebatten sofort den Rentenanspruch? Nein, erst ein beschlossenes und geltendes Gesetz kann die Rechtslage ändern. Sollte der Versicherungsverlauf geprüft werden? Ja, besonders bei Lücken, Arbeitslosigkeit, Pflegezeiten, Minijobs oder Altersteilzeit.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Herr M. wurde am 15. Mai 1962 geboren und arbeitet seit seiner Ausbildung fast durchgehend in einem Industriebetrieb. Nach den Übergangsregeln erreicht er die Altersgrenze für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit 64 Jahren und 8 Monaten.

Sein möglicher Rentenbeginn liegt damit im Jahr 2027. Entscheidend ist nun, ob sein Rentenkonto tatsächlich 45 Jahre anrechenbare Zeiten enthält.

Bei der Kontenklärung stellt sich heraus, dass zwei Monate aus einer früheren Pflegezeit für seine Mutter noch nicht erfasst sind. Nach Einreichung der Nachweise werden diese Zeiten anerkannt, sodass Herr M. die Wartezeit erfüllt.

Er kann seinen Rentenantrag rechtzeitig stellen und die abschlagsfreie Altersrente nach aktueller Rechtslage beanspruchen. Ohne Prüfung des Versicherungsverlaufs hätte ihm kurz vor Rentenbeginn eine unnötige Verzögerung gedroht.

Fazit: Abschlagsfreier Rentenstart 2027 bleibt möglich

Der abschlagsfreie Rentenstart nach 45 Versicherungsjahren ist auch 2027 nach aktueller Rechtslage möglich. Betroffen sind vor allem rentennahe Versicherte der Jahrgänge 1962 und 1963, wenn sie die persönliche Altersgrenze erreichen und die Wartezeit von 45 Jahren erfüllen.

Wichtig ist, die Rentenart nicht mit der regulären Altersrente oder der Altersrente für langjährig Versicherte nach 35 Jahren zu verwechseln. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ist abschlagsfrei, kann aber nicht beliebig früher mit Abschlägen begonnen werden.

Wer 2027 in Rente gehen will, sollte den Versicherungsverlauf prüfen, fehlende Zeiten klären und den Antrag rechtzeitig stellen. Die Reformdebatte allein ändert noch keinen Anspruch.

Fragen und Antworten zur Rente 2027 nach 45 Jahren

Kann ich 2027 nach 45 Jahren Arbeit abschlagsfrei in Rente gehen?

Ja, wenn Sie die Altersgrenze für Ihren Geburtsjahrgang erreicht haben und die Wartezeit von 45 Jahren erfüllen. Maßgebend ist nicht nur die Zahl der Arbeitsjahre, sondern der anerkannte Versicherungsverlauf.

Welche Jahrgänge können 2027 besonders betroffen sein?

Vor allem Versicherte der Jahrgänge 1962 und 1963 können 2027 in den Blick geraten. Für 1962 liegt die Altersgrenze bei 64 Jahren und 8 Monaten, für 1963 bei 64 Jahren und 10 Monaten.

Zählt Arbeitslosengeld kurz vor der Rente zu den 45 Jahren?

Arbeitslosengeld in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn zählt nur in Ausnahmefällen mit, etwa bei Insolvenz oder vollständiger Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers. Wer knapp an der 45-Jahres-Grenze liegt, sollte diesen Punkt unbedingt prüfen lassen.

Kann ich die Rente nach 45 Jahren auch früher mit Abschlägen bekommen?

Nein. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte kann nicht vorzeitig mit Abschlägen bezogen werden. Wer früher starten will, muss prüfen, ob eine andere Rentenart infrage kommt.

Was passiert, wenn ich 2027 weiterarbeiten möchte?

Ein Hinzuverdienst neben einer Altersrente ist grundsätzlich möglich. Dennoch sollten Beschäftigte vorab prüfen, ob Vollrente, Teilrente, Krankenversicherung und mögliche Ansprüche bei Krankheit richtig zusammenpassen.

Was sollte ich vor dem Rentenantrag tun?

Sie sollten den Versicherungsverlauf kontrollieren, fehlende Zeiten klären und den Rentenantrag rechtzeitig vorbereiten. Besonders wichtig ist das bei Minijobs, Pflegezeiten, Kindererziehung, Arbeitslosigkeit, Altersteilzeit oder längeren Lücken im Erwerbsleben.