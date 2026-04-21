Kündigung: Aufhebungsvertrag unterschrieben – drei Fallen lösen sofort aus

Wer einen Aufhebungsvertrag unterschreibt, verliert nicht nur seinen Job. Er löst gleichzeitig drei Dinge aus: zwölf Wochen ohne Arbeitslosengeld, eine sofortige Kürzung des Bürgergelds um mehr als 56 Euro monatlich – und im häufigsten Fall den Verlust erheblicher Abfindungsverhandlungsmasse, weil er zu früh nachgegeben hat.

Jede dieser drei Fallen tritt automatisch ein, sobald die Unterschrift gesetzt ist. Die meisten Arbeitnehmer wissen das nicht, wenn der Personalleiter den Vertrag über den Tisch schiebt.

Der Arbeitgeber macht Druck, nennt Fristen, spricht von Umstrukturierungen oder droht mit einer schlechteren Alternative. Was viele nicht wissen: Sie müssen nicht sofort unterschreiben. Das Recht gibt Arbeitnehmern Bedenkzeit, und wer vorschnell unterschreibt, zahlt dafür oft mit Monaten ohne staatliche Unterstützung.

Zwölf Wochen ohne Arbeitslosengeld: Die ALG-Sperre nach Aufhebungsvertrag

Die Bundesagentur für Arbeit sieht einen Aufhebungsvertrag wie eine Eigenkündigung. Wer aktiv an der Beendigung seines Arbeitsverhältnisses mitwirkt, hat aus Sicht der Behörde seine Arbeitslosigkeit selbst herbeigeführt. Die Konsequenz ist eine Sperrzeit nach § 159 SGB III von zwölf Wochen – drei Monate, in denen kein Cent Arbeitslosengeld fließt.

Das ist erst der Anfang. Wer einen längeren ALG-Anspruch aufgebaut hat, verliert durch die Sperrzeit noch mehr. Ein Arbeitnehmer mit 24 Monaten Anspruchsdauer – das ist der Höchstsatz für ältere Beschäftigte ab 58 Jahren nach mehr als vier Jahren Beschäftigung – verliert durch die Sperrzeit insgesamt 26 Wochen, also ein halbes Jahr seiner Leistungszeit.

Davon entfallen zwölf Wochen auf die Sperrzeit zu Beginn und weitere vierzehn Wochen durch die automatische Kürzung der Gesamtanspruchsdauer um ein Viertel.

Thomas W., 54, Schlosser aus Mannheim, hatte nach 18 Betriebsjahren einen Aufhebungsvertrag unterschrieben, nachdem ihm der Personalleiter erklärt hatte, das Unternehmen werde „in jedem Fall umstrukturieren”. Er rechnete mit 24 Monaten ALG.

Tatsächlich erhielt er erst nach der zwölfwöchigen Sperrzeit Leistungen – und sein Gesamtanspruch war bereits um sechs Monate geschrumpft, weil sein ursprünglicher Anspruch 24 Monate betrug.

Die Sperrzeit läuft automatisch ab, sobald die Bundesagentur feststellt, dass kein wichtiger Grund für den Aufhebungsvertrag vorlag. Sie schreibt dem Betroffenen und wartet nicht auf eine Beschwerde. Wer Widerspruch einlegt, muss diesen aktiv begründen und belegen, dass ein wichtiger Grund vorlag – die Beweislast liegt beim Arbeitnehmer.

Bürgergeld als Notlösung: Warum auch das Jobcenter sofort kürzt

Wer die zwölf Wochen ohne ALG nicht aus Ersparnissen überbrücken kann, muss Bürgergeld beim Jobcenter beantragen. Doch auch dort beginnt die Leistungszeit mit einem Abzug. Das Jobcenter erkennt die ALG-Sperre als automatische Pflichtverletzung. Das bedeutet: Im ersten Monat des Bürgergeldbezugs wird der Regelbedarf um zehn Prozent gemindert.

Bei einem Alleinstehenden, der 2026 einen Regelbedarf von 563 Euro hat, sind das 56,30 Euro weniger – im ersten Monat. Wer weitere Pflichtverletzungen begeht, muss mit 20 Prozent im zweiten und 30 Prozent im dritten Monat rechnen. Die Kosten für Unterkunft und Heizung bleiben von der Kürzung unberührt, der Regelbedarf selbst wird jedoch vom ersten Tag an gemindert.

Das Jobcenter entscheidet in solchen Fällen oft zunächst vorläufig, weil es die endgültige Entscheidung der Bundesagentur für Arbeit über die Sperrzeit abwarten muss. Praktisch heißt das: Wer Bürgergeld beantragt und die ALG-Sperre noch läuft, bekommt Leistungen – aber bereits mit dem Sanktionsabzug.

Der Antrag muss rechtzeitig gestellt werden, denn Bürgergeld wirkt nur auf den ersten des Antragsmonats zurück, nicht rückwirkend auf frühere Monate.

Für Paare in der Bedarfsgemeinschaft addieren sich die Abzüge. Beide Partner teilen sich den Status des versicherungswidrigen Verhaltens nicht – aber wenn der Antragsteller selbst die Pflichtverletzung begangen hat, wirkt die Kürzung auf seinen Anteil des Regelbedarfs. Das Ergebnis: Wer seine Familie mit Bürgergeld ernähren muss, weil er vorschnell unterschrieben hat, startet mit weniger Geld als jemand, der keine Pflichtverletzung begangen hat.

Abfindung und kein ALG: Wenn die Verkürzung der Kündigungsfrist noch mehr kostet

Ein weiterer Mechanismus, der häufig unterschätzt wird: das Ruhen des Arbeitslosengelds nach § 158 SGB III. Es tritt nicht wegen der Sperrzeit ein, sondern wegen der Abfindung – und zwar dann, wenn das Arbeitsverhältnis früher endet, als die gesetzliche Kündigungsfrist es erlaubt hätte.

Konkret: Wer seit acht Jahren im Betrieb beschäftigt ist, hat eine gesetzliche Kündigungsfrist von drei Monaten. Einigt er sich im Aufhebungsvertrag auf eine Beendigung schon nach einem Monat – was Arbeitgeber oft anstreben, um Personalkosten zu sparen – ruht der ALG-Anspruch für die eingesparten zwei Monate.

Die Abfindung gilt als Entlassungsentschädigung für diese verkürzte Zeit. Bis zu 60 Prozent der Abfindung werden bei der Berechnung des Ruhenszeitraums berücksichtigt. Wer also 18.000 Euro Abfindung erhält und ein Bruttogehalt von 4.000 Euro hatte, verliert durch das Ruhen noch einmal mehrere Wochen ALG – obendrauf zur Sperrzeit.

Das Ruhen schließt sich nahtlos an eine laufende Sperrzeit an – wer beides trifft, wartet unter Umständen fünf, sechs oder mehr Monate, bis das erste ALG kommt.

Die Bundesagentur hat ihre Fachlichen Weisungen zu § 158 SGB III und § 159 SGB III Anfang 2026 aktualisiert. Wer in dieser Zeit einen Aufhebungsvertrag unterzeichnet hat oder noch unterzeichnen will, sollte nicht auf ältere Beratungsunterlagen vertrauen.

Dazu kommt der verdeckte Abfindungsverlust: Wer zu früh unterschreibt, gibt dem Arbeitgeber eine Verhandlungsposition ab. Arbeitgeber bieten in einer ersten Runde selten die maximale Abfindung an. Wer nicht wartet, nicht verhandelt und nicht prüft, ob die drohende Kündigung überhaupt rechtmäßig wäre, lässt Geld auf dem Tisch.

Die Bereitschaft des Arbeitgebers, mehr zu zahlen, steigt deutlich, wenn der Arbeitnehmer signalisiert, dass er die Kündigung abwartet oder rechtliche Hilfe in Anspruch nimmt.

Der einzige echte Ausweg: Drohende Kündigung dokumentieren

Es gibt eine Konstellation, in der ein Aufhebungsvertrag keine Sperrzeit auslöst: wenn dem Arbeitnehmer ohnehin eine rechtmäßige, betriebsbedingte Kündigung zum selben Zeitpunkt gedroht hätte.

Das Bundessozialgericht hat diese Ausnahme in mehreren Urteilen bestätigt, zuletzt im Urteil vom 12. Juli 2006 (Az. B 11a AL 47/05 R). Die Logik: Wer ohnedies gefeuert worden wäre, hat seine Arbeitslosigkeit nicht selbst herbeigeführt.

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Die Voraussetzungen sind streng. Die Kündigung muss konkret, ernsthaft und objektiv rechtmäßig gewesen sein. Außerdem muss die Kündigungsfrist im Aufhebungsvertrag exakt eingehalten werden – wer früher ausscheidet als die Kündigung es erlaubt hätte, verliert auch den Schutz vor der Sperrzeit und riskiert zusätzlich das Ruhen wegen der Abfindung.

Und die Abfindung darf die Richtschnur von 0,5 Bruttomonatsgehältern pro Beschäftigungsjahr nicht deutlich überschreiten.

Das alles muss im Vertrag stehen – schwarz auf weiß. Ein typischer schützender Satz im Aufhebungsvertrag: „Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer mitgeteilt, dass er das Arbeitsverhältnis andernfalls aus betriebsbedingten Gründen zum [Datum] ordentlich gekündigt hätte.” Fehlt diese Dokumentation, verhängt die Bundesagentur fast automatisch die Sperre. Mündliche Zusagen des Arbeitgebers zählen nicht.

Wichtig: Auch personenbedingte Kündigungen – etwa wegen dauerhafter Krankheit – können als wichtiger Grund anerkannt werden, wenn die Kündigung zum selben Zeitpunkt und unter Einhaltung der Frist erfolgt wäre. Verhaltensbedingte Gründe hingegen helfen nicht weiter. Wenn im Vertrag steht, der Arbeitnehmer habe einen Fehler begangen oder eine Abmahnung erhalten, gilt das als Hinweis, dass er selbst Anlass für die Beendigung gegeben hat – was wiederum eine Sperrzeit begründet.

Was Betroffene jetzt tun müssen

Wer einen Aufhebungsvertrag erhalten hat und noch nicht unterschrieben hat: Unterschreiben Sie nicht sofort. Es gibt keine gesetzliche Pflicht, einen Aufhebungsvertrag am selben Tag zu unterschreiben, an dem er vorgelegt wird. Bitten Sie um mindestens zwei Wochen Bedenkzeit – ein seriöser Arbeitgeber wird das akzeptieren. In dieser Zeit können Sie prüfen, ob im Vertrag eine Klausel zur drohenden Kündigung steht und ob die Kündigungsfrist korrekt eingehalten wird. Fehlen diese Punkte, verhandeln Sie sie nach, bevor Sie unterschreiben. Ohne schriftliche Dokumentation der drohenden Kündigung ist die Sperrzeit nahezu sicher. Mit ihr – und bei Einhaltung der Frist und einer angemessenen Abfindung – besteht eine reale Chance, dass die Bundesagentur auf die Sperrzeit verzichtet.

Wer bereits unterschrieben hat und einen Sperrzeitbescheid erhalten hat, muss innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids Widerspruch einlegen – diese Frist ist nicht verlängerbar. Für den Widerspruch brauchen Sie alle Belege, die zeigen, dass eine betriebsbedingte Kündigung gedroht hätte: interne E-Mails des Arbeitgebers, Betriebsratsprotokolle, Sozialplanunterlagen. Je konkreter die Dokumentation, desto höher die Erfolgsaussichten. Widersprüche gegen Sperrzeiten haben – wenn ein echter wichtiger Grund vorlag – vor den Sozialgerichten oft Erfolg.

Wenn die Sperrzeit läuft und die Ersparnisse nicht ausreichen, sollte der Bürgergeld-Antrag sofort gestellt werden – nicht am Ende des Monats. Der Antrag wirkt auf den ersten des Antragsmonats zurück, frühere Monate gehen verloren. Wer im April arbeitslos wird und den Antrag erst im Mai stellt, verliert den April-Anspruch vollständig.

Wer die Abfindung vor dem Monat der Bürgergeld-Antragstellung ausgezahlt bekommt, kann die Anrechnung als laufendes Einkommen vermeiden. Dann gilt die Abfindung als Vermögen, für das im ersten Jahr des Leistungsbezugs ein Schonvermögen von 15.000 Euro je Person der Bedarfsgemeinschaft gilt. Diese Konstruktion setzt sorgfältige zeitliche Abstimmung voraus, ist aber legal und lohnt sich bei größeren Abfindungen.

Häufige Fragen zum Aufhebungsvertrag

Löst jeder Aufhebungsvertrag automatisch eine Sperrzeit aus?

Nicht automatisch, aber in der Praxis fast immer, wenn kein wichtiger Grund vorliegt. Die Bundesagentur für Arbeit behandelt den Aufhebungsvertrag wie eine Eigenkündigung. Nur wer eine konkret drohende, rechtmäßige betriebsbedingte Kündigung schriftlich dokumentiert und die Kündigungsfrist einhält, kann die Sperrzeit vermeiden.

Muss ich während der Sperrzeit Bürgergeld beantragen?

Nur wenn Sie hilfebedürftig sind, also wenn Ihre Ersparnisse und sonstiges Einkommen nicht für den Lebensunterhalt reichen. Den Antrag sollten Sie rechtzeitig stellen – er wirkt auf den Ersten des Antragsmonats zurück. Für die Dauer der ersten Pflichtverletzung ist mit einer Bürgergeld-Kürzung von zehn Prozent des Regelbedarfs zu rechnen.

Was passiert mit der Abfindung, wenn ich Bürgergeld beziehe?

Wenn die Abfindung im Monat des Bürgergeld-Bezugs oder im Folgemonat auf Ihrem Konto eingeht, gilt sie als anrechenbares Einkommen und mindert den Anspruch. Wenn die Abfindung hingegen bereits vor dem Monat der Antragstellung ausgezahlt wurde, gilt sie als Vermögen – mit deutlich höheren Freibeträgen.

Kann ich den Aufhebungsvertrag anfechten, wenn ich ihn unter Druck unterschrieben habe?

Ein Aufhebungsvertrag kann unter engen Voraussetzungen angefochten werden, etwa bei widerrechtlicher Drohung durch den Arbeitgeber. Das erfordert den Nachweis, dass die Drohung konkret und rechtswidrig war. Im Arbeitsrecht ist das eine hohe Hürde. Wenden Sie sich an einen Fachanwalt für Arbeitsrecht – die Frist für die Anfechtung beträgt nur wenige Wochen nach Kenntnis des Anfechtungsgrunds.

Wann beginnt das ALG nach der Sperrzeit?

Die zwölfwöchige Sperrzeit läuft kalendarisch ab dem Tag, an dem das Arbeitsverhältnis endet. Danach beginnt das ALG – sofern kein zusätzliches Ruhen nach § 158 SGB III eingetreten ist, weil die Kündigungsfrist unterschritten wurde. In diesem Fall schließt sich das Ruhen unmittelbar an die Sperrzeit an.

Quellen:

Gesetze im Internet: § 159 SGB III – Sperrzeit

Gesetze im Internet: § 158 SGB III – Ruhen bei Entlassungsentschädigung

Bundesagentur für Arbeit – Wissensdatenbank: § 31 SGB II – Pflichtverletzungen und Leistungsminderungen

Bundessozialgericht: Urteil vom 12.07.2006, Az. B 11a AL 47/05 R – Aufhebungsvertrag und Sperrzeit