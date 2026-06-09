Rentenkürzung durch die Hintertür: Frührente kostet 0,3 Prozent pro Monat

Wer in den nächsten Jahren in Rente geht, liest die Schlagzeilen über die geplante Rentenreform mit wachsender Sorge: Immer wieder fällt das Wort Rentenkürzung, und viele fürchten um das Geld, mit dem sie fest rechnen. Ob diese Angst berechtigt ist, entscheidet sich daran, was der Staat überhaupt kürzen darf und was nicht.

Die Bundesregierung hat eine Expertenkommission eingesetzt, die bis Ende Juni 2026 Vorschläge für eine große Rentenreform vorlegen soll. Was am Ende beschlossen wird, steht noch nicht fest – an welchen Stellen ein Gesetz ansetzen kann und an welchen es das Grundgesetz blockiert, ist dagegen längst geklärt.

Laufende Renten darf der Staat nicht kürzen

Seit 2009 gilt die sogenannte Rentengarantie. Sie wurde nach der Finanzkrise 2008/2009 von der damaligen Bundesregierung beschlossen, als die Löhne sanken und die Renten rechnerisch hätten mitsinken müssen – seither sinkt eine bereits laufende Rente nicht mehr, sie bleibt im schlechtesten Fall gleich.

Eine rechnerisch ausgefallene Kürzung ist damit aber nicht aus der Welt. Über den sogenannten Nachholfaktor wird sie mit der nächsten Rentenerhöhung verrechnet: Ihre Rente wird nicht weniger, aber die nächste Anhebung kann spürbar schwächer ausfallen als erwartet.

Künftige Renten schützt das Grundgesetz – aber nur dem Grunde nach

Wer einzahlt, sammelt Entgeltpunkte, im Volksmund Rentenpunkte. Diese Anwartschaften stehen unter dem Eigentumsschutz von Artikel 14 Grundgesetz – den Anspruch auf eine Rente kann Ihnen also keine Regierung per Gesetz wegnehmen.

Geschützt ist damit aber nur der Anspruch an sich, nicht seine spätere Höhe nach der heute geltenden Berechnung. Genau an dieser Unterscheidung scheitern viele Erwartungen an den vermeintlichen Schutz.

Hier liegt der verbreitete Irrtum

Viele gehen davon aus, der Eigentumsschutz garantiere ihnen eine Rente, die exakt nach der heutigen Rentenformel berechnet wird. Das stimmt nicht: Ändert der Gesetzgeber die Formel oder das Rentenniveau, wirkt das auf die künftige Höhe – einen Anspruch auf die alte Berechnung gibt es nicht.

Für jüngere und mittlere Jahrgänge heißt das konkret: Die eingezahlten Punkte bleiben Ihnen erhalten, aber ihr Gegenwert in Euro lässt sich politisch nachjustieren. Wer heute Mitte vierzig ist, muss mit Eingriffen rechnen, gegen die er sich nicht mit dem Eigentumsargument wehren kann.

Vertrauensschutz für rentennahe Jahrgänge

Eine Ausnahme gibt es für die rentennahen Jahrgänge. Erfolgen Änderungen zu ihren Ungunsten, wird nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung in der Regel Vertrauensschutz gewährt – Kürzungen in der Berechnung greifen dann schrittweise statt abrupt.

Wer als rentennah gilt, hängt vom jeweiligen gesetzlichen Renteneintrittsalter ab. In der Rechtsprechung der Sozialgerichte sind damit meist die Jahrgänge gemeint, die innerhalb der nächsten rund fünf Jahre in den Ruhestand gehen – wer kurz davorsteht, ist also deutlich besser geschützt als ein heute 40-Jähriger.

Kürzung durch die Hintertür: das höhere Renteneintrittsalter

Gewerkschaften wie Verdi nennen eine Anhebung des Renteneintrittsalters eine „Rentenkürzung durch die Hintertür”. Der Grund: Wer früher geht, zahlt mit dauerhaften Abschlägen – 0,3 Prozent pro Monat des vorgezogenen Beginns, und das für die gesamte Bezugsdauer.

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Wer eine Rente von rund 1.500 Euro erwartet und zwei Jahre früher aufhört, verliert 7,2 Prozent – etwa 108 Euro im Monat, dauerhaft, nicht einmalig. Wer 45 Beitragsjahre erreicht, kann dagegen abschlagsfrei früher gehen; ab 35 Beitragsjahren und mit 63 ist der vorgezogene Start zwar möglich, aber eben nur gegen diesen Abschlag.

Kürzung durch die Hintertür: das sinkende Rentenniveau

Das Rentenniveau beschreibt das Verhältnis einer Standardrente zum Durchschnittsverdienst der Beschäftigten und liegt derzeit bei 48 Prozent. Nach der geltenden Rechtslage ist es bis 2031 bei 48 Prozent festgeschrieben, weil der dämpfende Nachhaltigkeitsfaktor bis dahin ausgesetzt ist.

Sinkt das Niveau danach, ist das keine offene Kürzung, sondern eine schwächere jährliche Erhöhung. Aus Sicht von Sozialverbänden und Gewerkschaften ist das eine stille Kürzung, die die Last auf Beitragszahler und künftige Rentner verschiebt – eine Einschätzung, der die politische Logik recht gibt: Offene Kürzungen sind kaum durchsetzbar, gedämpfte Erhöhungen fallen im Alltag erst spät auf.

Was Sie jetzt tun können

Wer in den nächsten Jahren in Rente geht, prüft seine jährliche Renteninformation und rechnet mögliche Abschläge konkret durch, bevor er einen vorgezogenen Beginn beantragt. Wer auf 45 Beitragsjahre kommt, klärt vor dem Antrag, ob der abschlagsfreie Zugang greift, statt vorschnell mit Abschlägen zu gehen.

Wer einen Rentenbescheid erhält und ihn für falsch hält, hat einen Monat Zeit für den Widerspruch bei der Deutschen Rentenversicherung – diese Frist gilt dem einzelnen Bescheid, nicht der politischen Reformdebatte. Wer sie verstreichen lässt, akzeptiert die Berechnung, auch wenn die nächste Erhöhung kleiner ausfällt als erhofft.

Häufige Fragen zur Rentenkürzung

Kann meine Rente sinken, obwohl sie offiziell nicht gekürzt wird?

Ja. Der Zahlbetrag wird zwar nicht gekürzt, doch steigende Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung und die zunehmende Besteuerung lassen den Betrag, der am Monatsende ankommt, real schrumpfen – ganz ohne formelle Kürzung.

Muss ich den Vertrauensschutz für rentennahe Jahrgänge beantragen?

Nein. Er ergibt sich unmittelbar aus Gesetz und Rechtsprechung und wirkt von selbst. Prüfen sollten Sie nur, ob Ihr Jahrgang bei einer konkreten Änderung tatsächlich erfasst ist – einen eigenen Antrag gibt es dafür nicht.

Wirken sich Rentenabschläge auch auf die Hinterbliebenenrente aus?

Ja. Die Witwen- oder Witwerrente baut auf der bereits geminderten Rente auf. Wer mit Abschlägen früher in den Ruhestand geht, gibt diesen Abschlag also indirekt an die Hinterbliebenen weiter.

Kann ich gegen eine Rentenreform klagen?

Gegen das Gesetz selbst lässt sich kaum direkt vorgehen. Angreifbar wird erst ein konkreter Rentenbescheid: gegen ihn sind Widerspruch und anschließend Klage vor dem Sozialgericht möglich, bei grundsätzlichen Verfassungsfragen bis zum Bundesverfassungsgericht.

Quellen

Grundgesetz: Artikel 14 – Eigentumsgarantie, Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI): Rentenanpassung, Rentenabschläge und Rentenniveau

Deutsche Rentenversicherung: Vertrauensschutz für rentennahe Jahrgänge