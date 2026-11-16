Witwenrente verweigert: Früher Heiratswunsch allein überzeugt das Gericht nicht

Der Heiratsantrag kam lange vor der Krebsdiagnose, und trotzdem erhält die Witwe keine Hinterbliebenenrente. Den Richtern am Landessozialgericht Hamburg genügte der Heiratswunsch nicht: Ihnen fehlten konkrete Schritte, mit denen das Paar seine Hochzeit schon vor Bekanntwerden der Krankheit vorbereitet hatte.

Das Gericht wies die Berufung der Witwe mit Urteil vom 23. Oktober 2026 zurück, weil sie die gesetzliche Vermutung einer Versorgungsehe nicht widerlegen konnte (L 3 R 51/24).

Verlobt vor der Diagnose, verheiratet danach

Das Paar lernte sich Ende 2011 kennen und bezog im Mai 2014 eine gemeinsame Wohnung. Weihnachten 2014 machte der Mann seiner Partnerin einen Heiratsantrag, die Hochzeit sollte im folgenden Jahr stattfinden.

Doch dann starb sein Vater, während ihr Vater schwer erkrankte und im Mai 2016 ebenfalls starb. Diese Belastungen hätten die Hochzeit verzögert, erklärte die Frau später vor Gericht.

Im Frühjahr 2016 stellten Ärzte bei ihrem Partner Magenkrebs fest, der bereits Metastasen gebildet hatte; eine palliative Chemotherapie begann. Am 7. Juni 2016 meldete die Frau mit seiner Vollmacht die Eheschließung an, am 28. Juni heirateten die beiden.

Am 14. Januar 2017 starb der Ehemann, gut sechs Monate nach der Trauung. Die Rentenversicherung lehnte den Antrag auf große Witwenrente ab, und auch vor den Sozialgerichten blieb die Frau erfolglos.

Unter einem Jahr greift die gesetzliche Vermutung

Nach § 46 Absatz 2a SGB VI besteht bei einer Ehedauer von weniger als einem Jahr grundsätzlich kein Anspruch auf Witwen- oder Witwerrente. Das Gesetz vermutet dann, dass die Heirat allein oder überwiegend dazu dienen sollte, einen Anspruch auf Versorgung für Hinterbliebene zu schaffen.

Diese Vermutung lässt sich durch besondere Umstände widerlegen, die das Gericht in einer Gesamtbetrachtung bewerten muss. Die anderen Beweggründe beider Ehepartner müssen mindestens ebenso schwer wiegen wie der Zweck der Versorgung.

Eine lange Beziehung ersetzt nicht die gesetzlich verlangte Ehedauer. Auch nach jahrzehntelanger Partnerschaft kann ein Anspruch scheitern. Das zeigt ein weiterer Fall zur Witwenrente nach 26 Jahren Partnerschaft.

Ein Heiratswunsch ist noch kein Hochzeitsplan

Die Richter in Hamburg stellten die Glaubwürdigkeit der Witwe nicht infrage. Sie waren überzeugt, dass das Paar tatsächlich bereits vor der Krebsdiagnose heiraten wollte.

Doch dieser Wunsch reichte als besonderer Beweggrund nicht aus. Dem Gericht fehlten Vorbereitungen, die aus dem bloßen Wunsch einen konkreten Plan gemacht hätten: Das Paar hatte weder Einladungen oder Termine verschickt noch Essen bestellt oder sich um einen Termin zur Anmeldung beim Standesamt bemüht.

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Die Frau erklärte selbst, weitere Vorbereitungen habe es nicht gegeben.

Die familiären Schicksalsschläge hielt das Gericht als Erklärung für einen Aufschub zwar für nachvollziehbar. Sie erklärten aus seiner Sicht aber nicht, weshalb bis zur Krebsdiagnose keine konkreten und zielgerichteten Schritte zur Hochzeit erkennbar waren.

Damit scheiterte die Witwe am Unterschied zwischen einem Wunsch und den Schritten, diesen umzusetzen. Bei dokumentierten Verzögerungen bestehender Pläne hätten die Richter vermutlich anders bewertet.

Das erläutert der Beitrag über bürokratische Hindernisse bei einer geplanten Hochzeit.

Welche Belege den Unterschied machen können

Wer sich auf frühere Hochzeitspläne beruft, sollte darlegen können, wann aus dem Wunsch ein konkretes Vorhaben wurde.

Angabe oder Beleg Bedeutung für die Prüfung Früher Heiratsantrag Kann den damaligen Heiratswunsch belegen, beweist für sich aber noch keine konkrete Umsetzung. Schriftverkehr mit dem Standesamt Kann zeigen, dass sich das Paar bereits vor der Diagnose um die Eheschließung bemühte. Einladungen, Terminabsprachen oder Bestellungen Können eine tatsächlich vorbereitete Hochzeit und deren zeitliche Planung nachvollziehbar machen. Zeugenaussagen Sind besonders hilfreich, wenn sie konkrete Vorbereitungen statt nur einen allgemeinen Heiratswunsch bestätigen. Eigene Einkünfte und Altersvorsorge Können gegen das Gewicht eines Versorgungsmotivs sprechen, ersetzen aber nicht den Nachweis anderer Heiratsgründe.

Auch glaubhafte persönliche Beweggründe muss das Gericht berücksichtigen; die Tabelle beschreibt mögliche Belege und ist keine starre Liste.

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Warum der Vollzeitjob nicht genügte

Die Witwe verwies darauf, seit ihrem 16. Lebensjahr in Vollzeit zu arbeiten und selbst für ihr Alter vorgesorgt zu haben. Ihr Einwand war verständlich: Weshalb sollte sie zur finanziellen Absicherung geheiratet haben, wenn sie auf die Witwenrente gar nicht angewiesen war?

Das LSG hielt dagegen, dass die gesetzliche Vermutung nicht an Bedürftigkeit oder Vermögen anknüpft. Könnten gut abgesicherte Hinterbliebene sie allein mit ihren finanziellen Verhältnissen widerlegen, hätten sie einen Vorteil gegenüber Menschen mit geringem Einkommen, für den das Gericht keinen sachlichen Grund sah.

Eigene Einkünfte können nach der Entscheidung allenfalls darauf hindeuten, dass die Absicherung des überlebenden Partners für den Verstorbenen weniger wichtig war. Sie belegen aber noch keinen anderen Beweggrund für die Heirat.

Davon zu unterscheiden ist die Anrechnung eigenen Einkommens auf die Witwenrente, die einen bestehenden Anspruch voraussetzt. Im Hamburger Fall scheiterte bereits der Anspruch selbst, nicht erst die Berechnung.

Hoffnung auf gemeinsame Jahre reichte nicht

Die Frau schilderte, dass ihr Mann weiterhin aktiv gewesen sei und sie mit ihm auf mehr gemeinsame Zeit gehofft hätte. Das Gericht stellte jedoch anhand der ärztlichen Berichte und ihrer eigenen Angaben fest, dass beide bei der Hochzeit von der lebensbedrohlichen Erkrankung wussten.

Dafür musste nicht feststehen, dass der Mann innerhalb der nächsten zwölf Monate sterben würde. Auch eine zeitweise stabilere Verfassung oder die Hoffnung auf einen günstigen Verlauf beseitigten nicht die bekannte Lebensgefahr, so die Richter.

Eine schwere Erkrankung schließt den Gegenbeweis allerdings auch nicht aus. Wie stark die Umstände der Heirat ins Gewicht fallen, zeigt ein weiterer Fall zur Witwenrente bei kurzer Ehedauer.

Pflege überzeugte das Gericht nicht

Im Rentenantrag hatte die Frau angegeben, die Hochzeit habe die notwendige Betreuung und Pflege ihres Mannes sichern sollen. Vor Gericht beschrieb sie ihn dagegen als weitgehend selbstständig: Er habe gekocht, den Haushalt und die Blumen versorgt sowie selbst Auto gefahren.

Das LSG sah keinen nachgewiesenen Pflegebedarf zum Zeitpunkt der Hochzeit. Ebenso wenig stand für das Gericht fest, dass der Mann geheiratet hatte, um seine häusliche Pflege sicherzustellen.

Was Betroffene aus dem Urteil ableiten können

Wenn die Rentenversicherung eine Versorgungsehe annimmt, sollten Sie den zeitlichen Ablauf von Heiratsentschluss, Vorbereitungen, Diagnose und Trauung möglichst genau belegen.

Bewahren Sie vorhandene Nachrichten, Terminbestätigungen und andere zeitnahe Unterlagen auf und benennen Sie, welche konkreten Tatsachen mögliche Zeugen bestätigen können.

Rentenversicherung und Sozialgericht müssen entlastende Umstände von Amts wegen prüfen. Lassen sich die für eine Ausnahme erforderlichen Tatsachen am Ende nicht beweisen, tragen Sie als Hinterbliebene die Folgen.

Vier Fragen und Antworten zur Versorgungsehe

Was bedeutet Versorgungsehe?

Damit ist eine Ehe gemeint, deren alleiniger oder überwiegender Zweck darin besteht, einen Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung zu begründen. Bei einer Ehedauer unter einem Jahr vermutet das Gesetz diesen Zweck, lässt aber einen Gegenbeweis zu.

Reicht eine Verlobung vor der Krebsdiagnose?

Eine frühere Verlobung kann für einen Heiratsentschluss sprechen, der nichts mit der Erkrankung zu tun hatte. Im Hamburger Fall genügte sie jedoch nicht, weil konkrete Schritte zur Hochzeit fehlten.

Schließt finanzielle Unabhängigkeit eine Versorgungsehe aus?

Nein, sie kann in die Bewertung einfließen, belegen aber allein keinen anderen Zweck der Eheschließung.

Kann trotz schwerer Krankheit und kurzer Ehe Witwenrente zustehen?

Ja, wenn die Gesamtbetrachtung ergibt, dass andere Heiratsgründe den Versorgungszweck mindestens aufwiegen, und die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind.

Quellen

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: § 46 SGB VI – Witwenrente und Witwerrente.

Landessozialgericht Hamburg: Urteil vom 23. Oktober 2026, L 3 R 51/24, veröffentlichter Entscheidungstext.