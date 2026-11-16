Mieter wird fristlos gekündigt: Abmahnungen dürfen nicht ignoriert werden

Ein Mieter hatte seine Wohnung über Jahre mit Büchern, Zeitungen und anderen Papierstapeln zugestellt. Weil dadurch erhebliche Gefahren entstanden, forderte ihn sein Vermieter mehrfach auf, die Räume aufzuräumen. Doch der Mann änderte trotz mehrerer Abmahnungen nicht genug an der Situation.

Schließlich kündigte der Vermieter den Mietvertrag fristlos. Das Amtsgericht Frankfurt am Main bestätigte die Kündigung, weil der Zustand der Wohnung erhebliche Risiken verursachte und der Mieter keine ausreichende Abhilfe geschaffen hatte.

Die Entscheidung zeigt, dass Mieter grundsätzlich selbst bestimmen dürfen, wie sie ihre Wohnung einrichten und welche Gegenstände sie aufbewahren. Entstehen dadurch jedoch konkrete Gefahren und bleiben notwendige Veränderungen trotz Abmahnung aus, kann sogar eine fristlose Kündigung gerechtfertigt sein.

Die Eingangstür ging nur noch einen Spalt auf

Bei einer Wohnungsöffnung im Oktober 2025 zeigte sich ein drastischer Zustand: Im Flur reichten Zeitungen und Bücher bis unter die Decke, die Eingangstür ließ sich nur etwa 60 Zentimeter öffnen.

Durch die Wohnung führten schmale Durchgänge, die Küche war nicht vollständig zugänglich.

Auch die Duschwanne stand voller Kleidung und Papier, während im Badezimmer nur ein schmaler Weg zur Toilette blieb. Das Gericht sah die Bodenkonstruktion durch die Lasten gefährdet. Feuerwehr und Rettungsdienst konnten unter diesen Bedingungen kaum durchkommen.

Zwei Abmahnungen blieben ohne ausreichende Wirkung

Die Vermieterin mahnte den Zustand im November 2025 ab und sprach nach einem gescheiterten Kontrolltermin im Dezember eine weitere Abmahnung aus. Einen späteren Termin sagte der Mieter ab; im Februar 2026 kündigte die Vermieterin fristlos und hilfsweise ordentlich.

Der Mieter erklärte, seine Regale seien zusammengebrochen und der Keller habe ihm nicht zur Lagerung zur Verfügung gestanden. Er wolle einen Großteil der Zeitungen entsorgen und Bücher abgeben, hatte dies aber noch nicht umgesetzt.

Das Amtsgericht hielt die fristlose Kündigung für wirksam und verurteilte ihn zur Räumung und Herausgabe der Wohnung (Az. 33067 C 163/26). Später beanstandete extreme Gerüche und Beschwerden aus dem Haus flossen ebenfalls in die gerichtliche Bewertung ein.

Vermieter dürfen keinen Ordnungsgeschmack vorschreiben

Das Gericht betonte, dass persönliche Vorstellungen von Ordnung und Sauberkeit nicht zum Maßstab des Mietvertrags werden dürfen. Entscheidend sind hingegen eine konkrete Gefährdung der Wohnung oder erhebliche Beeinträchtigungen anderer Bewohner.

Ein überfülltes Bücherregal, unsortierte Kleidung oder Kartons machen eine Wohnung deshalb nicht schon kündigungsreif. Auch die Grenzen zulässiger Vermietereingriffe gelten weiter: Die gemieteten Räume bleiben der private Lebensbereich der Bewohner.

Es muss nicht erst ein Schaden entstehen

Nach § 543 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 BGB kann eine fristlose Kündigung gerechtfertigt sein, wenn ein Mieter die Wohnung durch Vernachlässigung seiner Sorgfaltspflichten erheblich gefährdet. Vermieter müssen also nicht warten, bis ein Boden nachgibt oder die Bausubstanz tatsächlich beschädigt ist.

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Eine bloße Vermutung genügt aber ebenso wenig wie ein abschätziges Etikett für die Bewohner. Im Frankfurter Fall stützte sich das Gericht auf den dokumentierten Wohnungszustand, Fotos und die Angaben des Mieters. Dieser bestritt nicht, dass die beschriebenen Zustände vorlagen.

Hinzu kam, dass Fenster, Heizkörper, Sanitäranlagen und Zähler nicht zugänglich waren und ordentliches Heizen, Lüften und Reinigen nicht möglich erschien. Daraus leitete das Gericht weitere Gefahren für die Wohnung ab.

Wo die Grenze verläuft

Zustand der Wohnung Rechtliche Einordnung Viele Gegenstände, unsortierte Kleidung oder volle Regale Allein kein ausreichender Grund für eine fristlose Kündigung wegen Vernachlässigung. Massive Lasten durch raumhohe Papier- und Bücherstapel Kann eine Kündigung tragen, wenn dadurch die Bausubstanz konkret gefährdet wird. Versperrte Zugänge und kaum passierbare Durchgänge Kann erheblich ins Gewicht fallen, wenn Rettungseinsätze oder notwendige Arbeiten behindert werden. Fenster und Heizkörper nicht erreichbar, Reinigung kaum möglich Kann eine erhebliche Gefährdung begründen, etwa durch drohende Feuchtigkeits- und Substanzschäden. Starker Geruch oder Ungeziefer beeinträchtigen andere Wohnungen Kann bei erheblicher Belastung der Nachbarn eine Kündigung rechtfertigen; Ausmaß und Nachweise sind entscheidend.

Eine Abmahnung fordert zum Handeln auf

Bei solchen Pflichtverletzungen verlangt § 543 Absatz 3 BGB grundsätzlich eine erfolglose Abmahnung oder den erfolglosen Ablauf einer angemessenen Abhilfefrist. Ausnahmen sind möglich, etwa wenn eine Warnung offensichtlich nichts bewirken würde oder besondere Umstände die sofortige Kündigung rechtfertigen.

Die Beanstandung muss erkennen lassen, welchen Zustand der Vermieter konkret geändert haben will. Dass auch bei Konflikten im Haus nicht jede Beschwerde eine Kündigung trägt, zeigt der Beitrag zur Kündigung nach einem Nachbarschaftsstreit.

Wenn Sie eine solche Abmahnung erhalten, sollten Sie berechtigte Gefahrenhinweise zügig aufgreifen, versuchen, sie zu beheben und die tatsächlichen Verbesserungen dokumentieren.

Freie Durchgänge, erreichbare Fenster und beseitigte Lasten helfen zum Beispiel. Die bloße Ankündigung, irgendwann aufzuräumen, reicht nicht aus.

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Eine psychische Erkrankung ist kein Kündigungsgrund

Ist eine Erkrankung nachgewiesen, müssen ihre konkreten Auswirkungen berücksichtigt werden. Sie führt allerdings nicht dazu, dass erhebliche Gefahren für das Gebäude oder andere Bewohner unbegrenzt hingenommen werden müssen.

Wie stark gesundheitliche Folgen ins Gewicht fallen können, zeigt ein anderer Fall, in dem eine erkrankte Mieterin trotz Eigenbedarfs bleiben durfte.

Härtefall und Räumungsschutz sind nicht dasselbe

Der Härtefallwiderspruch nach § 574 BGB kann bei einer ordentlichen Kündigung die Fortsetzung des Mietverhältnisses ermöglichen. Liegt dagegen ein Grund vor, der den Vermieter zur außerordentlichen fristlosen Kündigung berechtigt, schließt das Gesetz diesen Widerspruch aus.

Dass eine erhebliche Gesundheitsgefahr einen vorläufigen Räumungsstopp rechtfertigen kann, bedeutet weder einen dauerhaften Kündigungsschutz noch einen Anspruch allein wegen einer Diagnose.

Auch erhebliche Gesundheitsgefahren für erkrankte Haushaltsangehörige können beim Räumungsschutz zu berücksichtigen sein. Entscheidend sind die konkret zu erwartenden Folgen und die Abwägung mit den Interessen des Vermieters.

Hilfe organisieren und Nachweise sichern

Wer den Zustand der Wohnung allein nicht bewältigen kann, sollte frühzeitig Unterstützung organisieren, etwa über eine kommunale Fachstelle zur Wohnungssicherung oder bei psychischer Belastung über den Sozialpsychiatrischen Dienst.

Lassen Sie zugleich prüfen, ob die Abmahnung und eine bereits ausgesprochene Kündigung rechtlich tragen.

Hürden bei der Beantragung von Beratungshilfe sollten Sie nicht vorschnell von einer Prüfung abhalten. Bringen Sie das Kündigungsschreiben, die Abmahnungen und Nachweise über die inzwischen beseitigten Gefahren mit.

Ein BGH-Verfahren zu einer Eigenbedarfskündigung und psychischer Erkrankung zeigt, wie sorgfältig Gerichte ausreichend belegte Gesundheitsgefahren prüfen müssen.

Fristlos heißt nicht: Der Vermieter darf selbst räumen

Zieht der Mieter nicht aus, muss der Vermieter seinen Räumungsanspruch gerichtlich durchsetzen und anschließend durch den Gerichtsvollzieher vollstrecken lassen.

Diese Mieterrechte gegenüber eigenmächtigen Maßnahmen gelten auch bei einem Streit über den Wohnungszustand. Gerichtliche Schreiben sollten Sie trotzdem sofort bearbeiten, damit Sie Ihre Einwände rechtzeitig vorbringen können.

FAQ: Sechs Fragen zur Kündigung wegen einer voll gestellten Wohnung

Darf mein Vermieter wegen Unordnung kündigen?

Bloße Unordnung reicht für eine fristlose Kündigung wegen Vernachlässigung nicht aus. Erforderlich sind erhebliche Umstände wie eine konkrete Gefährdung der Wohnung oder eine erhebliche Beeinträchtigung anderer Bewohner.

Muss bereits ein Gebäudeschaden entstanden sein?

Nein, auch eine erhebliche konkrete Gefährdung kann genügen. Dass dem Vermieter die Einrichtung oder die Zahl Ihrer Gegenstände missfällt, ersetzt den Nachweis einer solchen Gefahr nicht.

Muss der Vermieter zuerst abmahnen?

Grundsätzlich muss er bei dieser Art von Pflichtverletzung zunächst abmahnen oder eine angemessene Frist zur Abhilfe setzen. Das Gesetz lässt Ausnahmen zu, etwa bei erkennbarer Aussichtslosigkeit oder besonderen Gründen für eine sofortige Kündigung.

Schützt eine psychische Erkrankung vor der Kündigung?

Eine Erkrankung ist für sich genommen kein Kündigungsgrund und muss mit ihren konkreten Auswirkungen berücksichtigt werden. Sie schließt eine wirksame Kündigung wegen erheblicher Gefahren aber nicht generell aus.

Kann ich die Kündigung durch späteres Aufräumen beseitigen?

Die Beseitigung der Gefahren vor einer Kündigung kann deren Grundlage entfallen lassen. Ist eine fristlose Kündigung bereits wirksam geworden, macht späteres Aufräumen sie nicht von selbst unwirksam, kann aber eine Einigung erleichtern.

Darf der Vermieter meine Sachen entsorgen?

Eine Kündigung gibt ihm kein Recht, eigenmächtig Ihre Wohnung zu räumen und Ihren Besitz wegzuwerfen. Die zwangsweise Durchsetzung eines Räumungsanspruchs gehört grundsätzlich in das gesetzliche Vollstreckungsverfahren.

Quellen

Amtsgericht Frankfurt am Main: Urteil vom 2. Juli 2026, Az. 33067 C 163/26, veröffentlichter Entscheidungstext.

Bürgerliches Gesetzbuch: § 543 und § 574.

Haus + Grund München: „Messie-Wohnung“ – Fristlose Kündigung nach Abmahnung, Besprechung vom 12. November 2026.

Justiz-Services: Beratungshilfe – So funktioniert’s.

Zivilprozessordnung: § 765a.