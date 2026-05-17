Rente: 45 Jahre Wartezeit fast erfüllt – Diese Zeiten in den letzten 2 Jahren zählen nicht

Wer 45 Jahre zusammenbekommt, kann abschlagsfrei vor der Regelaltersgrenze in Rente. Das ist die Grundregel. Doch in den letzten 24 Monaten vor dem Rentenbeginn gelten andere Maßstäbe als davor. Manche Zeiten, die jahrzehntelang problemlos auf die Wartezeit gezählt haben, zählen in diesem Abschnitt plötzlich nicht mehr.

Andere zählen weiterhin, obwohl viele Betroffene das Gegenteil glauben. Dieser Unterschied entscheidet darüber, ob die abschlagsfreie Reånte nach 45 Jahren erreichbar bleibt oder ob es am Ende an wenigen Monaten scheitert.

Der genaue Blick auf diesen Zeitraum lohnt: Wer auf Kante plant und in den letzten zwei Jahren Kurzarbeit, Krankengeld oder Mutterschutz hatte, steht häufig besser da als gedacht. Wer dagegen Arbeitslosengeld bezogen hat, kann mit einem bösen Erwachen rechnen, sofern die genauen Bedingungen nicht bekannt sind.

Die 45-Jahres-Wartezeit: Grundregeln und generelle Ausschlüsse

Für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte sind verschiedene Zeiten anrechenbar: Pflichtbeitragszeiten aus versicherter Beschäftigung oder selbstständiger Tätigkeit, Zeiten der Kindererziehung und nicht erwerbsmäßigen Pflege, Zeiten des Bezugs bestimmter Entgeltersatzleistungen sowie Leistungen bei Krankheit, soweit diese als Anrechnungszeiten gelten. Außerdem zählen freiwillige Beiträge, wenn mindestens 18 Jahre Pflichtbeitragszeiten vorliegen.

Generell nicht auf die 45-Jahres-Wartezeit anrechenbar sind Zeiten des Bezugs von Bürgergeld (früher Arbeitslosengeld II) und Arbeitslosenhilfe: vollständig, also unabhängig davon, in welchem Abschnitt der Erwerbsbiografie sie liegen. Zeiten, die durch Versorgungsausgleich nach Scheidung oder Rentensplitting zwischen Ehepaaren entstehen, zählen ebenfalls nicht mit. Das gilt für den gesamten Erwerbsverlauf, nicht nur für die letzten zwei Jahre.

Die besondere Zwei-Jahres-Regel betrifft eine spezifische Leistungsart: Entgeltersatzleistungen der Arbeitsförderung. Wer diese in den 24 Kalendermonaten direkt vor dem gewählten Rentenbeginn bezogen hat, verliert diese Monate für die 45-Jahres-Wartezeit, sofern nicht die gesetzlich geregelten Ausnahmen greifen.

Arbeitslosengeld I in den letzten zwei Jahren: Die Falle sitzt tief

Arbeitslosengeld I ist die einschlägige Entgeltersatzleistung der Arbeitsförderung. Wer es in den letzten 24 Monaten vor dem geplanten Rentenbeginn bezieht, verliert genau diese Monate für die 45-Jahres-Wartezeit. Das ist keine Prüfungsentscheidung des Rentenversicherungsträgers, sondern gesetzliche Vorgabe aus § 51 Abs. 3a SGB VI.

Der Effekt zeigt sich oft erst im Beratungsgespräch. Klaus M., 62, aus Bottrop, hat mehr als drei Jahrzehnte in der Stahlverarbeitung gearbeitet. Seine Rentenauskunft weist rund 540 Monate Versicherungszeit aus. Als sein Betrieb personell schrumpft und er betriebsbedingt entlassen wird, bezieht er ab Januar 2024 Arbeitslosengeld I.

Der geplante Rentenbeginn liegt im Juli 2025. Die letzten 18 Monate des Arbeitslosengeldbezugs fallen exakt in das Zwei-Jahres-Fenster. Die Rentenversicherung rechnet diese 18 Monate nicht an: Klaus M. fehlt plötzlich die erforderliche Wartezeit. Er kann entweder den Rentenbeginn verschieben oder auf die Altersrente für langjährig Versicherte mit dauerhaften Abschlägen wechseln.

Dieses Ergebnis ist verfassungsrechtlich gedeckt. Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 15. April 2024 (1 BvR 2076/23) bestätigt, dass die Ausschlussregel sachlich begründet und verhältnismäßig ist. Der Gesetzgeber wollte verhindern, dass Arbeitslosengeld gezielt kurz vor dem Renteneintritt in Anspruch genommen wird, um die Wartezeit damit aufzufüllen.

Ausnahme: Wenn Insolvenz oder Betriebsaufgabe hinter der Arbeitslosigkeit steckt

Der Gesetzgeber hat diese Regel nicht schrankenlos gesetzt. Wer in den letzten zwei Jahren Arbeitslosengeld bezieht, weil sein Arbeitgeber insolvent geworden ist oder seinen Betrieb vollständig aufgegeben hat, kann diese Monate trotzdem anrechnen. Die Rückausnahme ist im Gesetz ausdrücklich verankert.

Wichtig ist dabei, was das Bundessozialgericht mit Urteil vom 21. Oktober 2021 (B 5 R 11/20 R) geklärt hat. Wer nach der Insolvenz seines Arbeitgebers zunächst in eine Transfergesellschaft gewechselt ist und dann nach deren Ende arbeitslos wird, gilt bei wertender Betrachtung trotzdem als insolvenzbedingt arbeitslos.

Es zählt der ursächliche Zusammenhang zwischen der Insolvenz und dem späteren Arbeitslosengeld. Nicht entscheidend ist allein, bei welchem Arbeitgeber zuletzt ein Beschäftigungsverhältnis bestand. Maßgeblich bleibt der unmittelbare zeitliche und sachliche Zusammenhang zur Insolvenz.

Nicht geschützt ist dagegen, wer das Arbeitsverhältnis selbst beendet hat und dann in eine Transfergesellschaft gewechselt ist, um einer drohenden Insolvenz zuvorzukommen. Hier fehlt die ursächliche Verbindung zur tatsächlich eingetretenen Insolvenz. Damit entfällt auch der Schutz der Ausnahme.

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Was in den letzten zwei Jahren weiterhin zählt: Drei Irrtümer richtiggestellt

Der Ausschluss gilt ausschließlich für Entgeltersatzleistungen der Arbeitsförderung, also im Kern für Arbeitslosengeld I. Drei andere Zeittypen, die häufig irrtümlich in denselben Topf geworfen werden, sind von der Zwei-Jahres-Regel nicht erfasst.

Kurzarbeitergeld: Wer in den letzten zwei Jahren Kurzarbeitergeld bezogen hat, verliert diese Monate nicht. Während Kurzarbeit besteht das versicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis fort. Der Monat zählt deshalb als Pflichtbeitragszeit, für die die Zwei-Jahres-Ausschlussregel nicht gilt.

Die Deutsche Rentenversicherung hat in ihren Gemeinsamen Rechtlichen Anweisungen ausdrücklich klargestellt, dass die versicherte Beschäftigung vorrangig ist und die Ausschlussregel für Kurzarbeitergeld deshalb nicht greift. Wer in den Jahren 2022 oder 2023 kurzgearbeitet hat und nun die abschlagsfreie Rente anstrebt, kann diese Monate ohne Abstriche einsetzen.

Krankengeld: Krankengeld ist keine Entgeltersatzleistung der Arbeitsförderung, sondern eine Leistung bei Krankheit. Diese Kategorie unterliegt nicht dem Zwei-Jahres-Ausschluss. Wer wegen einer langen Erkrankung in den letzten zwei Jahren Krankengeld bezogen hat, kann diese Monate anrechnen, soweit sie als Anrechnungszeiten gelten.

Achtung bei Kettenfällen: Wenn nach dem Krankengeld noch Arbeitslosengeld I in demselben Zwei-Jahres-Fenster folgt, bleibt das Arbeitslosengeld ausgeschlossen. Das Krankengeld selbst aber zählt.

Mutterschutz: Mutterschutzzeiten erzeugen Pflichtbeitragszeiten. Für Pflichtbeitragszeiten gilt der Zwei-Jahres-Vorbehalt nicht. Eine Frau, die kurz vor dem geplanten Rentenbeginn Mutterschutz in Anspruch nimmt oder genommen hat, verliert diese Monate nicht. Sie zählen uneingeschränkt auf die 45-Jahres-Wartezeit an.

Minijob in den letzten zwei Jahren: Zählt, aber mit Einschränkung

Auch Minijobs spielen für die 45-Jahres-Wartezeit eine Rolle, jedoch nicht alle gleich. Wer in einer geringfügigen Beschäftigung versicherungspflichtig ist und Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung zahlt, erwirbt Pflichtbeitragszeiten. Die zählen direkt, auch in den letzten zwei Jahren, ohne zeitlichen Vorbehalt.

Wer sich hingegen von der Versicherungspflicht im Minijob befreien lassen hat, erwirbt keine Pflichtbeitragszeiten, sondern Zuschläge an Entgeltpunkten für geringfügige Beschäftigung. Diese Zuschläge zählen zwar ebenfalls auf die 45-Jahres-Wartezeit an, entstehen aber auf anderem Weg.

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In beiden Fällen entstehen anrechenbare Monate. Wer auf den letzten Monaten sitzt und einen laufenden Minijob hat, sollte den Versicherungsverlauf konkret prüfen lassen. Die Rentenversicherung bucht diese Zeiten nicht immer fehlerfrei.

Der Versicherungsverlauf: Wo sich Fehler verstecken

Die Feinheiten der Zwei-Jahres-Regel zeigen sich selten im Rentenantrag selbst, sondern im Versicherungsverlauf. Wer feststellt, dass er bei der Wartezeit knapp unter 540 Monaten liegt, sollte prüfen, ob Zeiten falsch oder gar nicht eingetragen sind. Ebenso wichtig: ob die Zwei-Jahres-Regel korrekt angewendet wurde.

Häufige Fehlerquellen: Mutterschutzzeiten, die nicht als Pflichtbeitragszeiten eingetragen sind, weil der Arbeitgeber keine Meldung gemacht hat. Krankengeldphasen, die als Anrechnungszeiten fehlen, weil die Krankenkasse keine Daten geliefert hat. Kindererziehungszeiten, die nur anteilig oder mit falschem Startdatum verbucht sind. Kurzarbeitszeiten, bei denen der Arbeitgeber den Entgeltnachweis nicht vollständig übermittelt hat.

Wer den Kontenklärungsantrag bei der Deutschen Rentenversicherung stellt, bekommt eine Auskunft darüber, welche Zeiten wie verbucht sind. Dieser Antrag ist kostenlos und kann zu jedem Zeitpunkt gestellt werden. Er ist besonders dann sinnvoll, wenn der geplante Rentenbeginn näher als fünf Jahre liegt.

Widerspruch gegen den Rentenbescheid: Was konkret zu tun ist

Wer die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte beantragt und einen Ablehnungsbescheid erhält, weil die 45-Jahres-Wartezeit laut Rentenversicherung nicht erfüllt ist, hat einen Monat Zeit für den Widerspruch. Die Frist beginnt mit Bekanntgabe des Bescheids.

Im Widerspruch sollte konkret benannt werden, welche Zeiten aus Sicht des Antragstellers falsch oder gar nicht angerechnet wurden. Bei Streit über die Anwendung der Zwei-Jahres-Regel empfiehlt sich ein Blick in den Versicherungsverlauf: Welche Monate hat die DRV als nicht anrechenbar markiert, und welche Leistungsart liegt diesen Monaten zugrunde?

Wurde Arbeitslosengeld wegen Insolvenz oder vollständiger Betriebsaufgabe bezogen, sollte dies im Widerspruch belegt werden, mit Insolvenzbekanntmachung, Kündigungsschreiben oder Unterlagen der Transfergesellschaft.

Das Bundessozialgericht hat in seiner Entscheidung vom 21. Oktober 2021 (B 5 R 11/20 R) klargestellt, dass selbst das Ende eines Transferarbeitsverhältnisses durch Fristablauf die Anrechnung nicht verhindert, wenn der Kausalzusammenhang zur ursprünglichen Insolvenz besteht.

Bleibt der Widerspruch erfolglos, ist der Klageweg vor dem Sozialgericht der nächste Schritt. Sozialberatungsstellen von VdK, SoVD oder die Beratungszentren der Deutschen Rentenversicherung können bei der Formulierung helfen.

Häufige Fragen zu den letzten zwei Jahren bei der 45-Jahres-Wartezeit

Zählt Elternzeit in den letzten zwei Jahren für die 45-Jahres-Wartezeit?

Elternzeit selbst erzeugt keine Pflichtbeitragszeiten. Kindererziehungszeiten werden gesondert als Berücksichtigungszeiten anerkannt und zählen auf die Wartezeit an, ohne zeitlichen Vorbehalt für die letzten zwei Jahre. Wer in den letzten zwei Jahren ein Kind erzogen hat, verliert diese Monate nicht für die Wartezeit. Wichtig ist, dass die Kindererziehungszeit bei der Rentenversicherung auch eingetragen ist.

Ich habe in den letzten zwei Jahren sowohl Krankengeld als auch Arbeitslosengeld bezogen. Was zählt?

Die Deutsche Rentenversicherung wendet hier eine Kettenregel an: Die Monate mit Krankengeld selbst sind anrechenbar, weil Krankengeld nicht unter die ausgeschlossenen Entgeltersatzleistungen fällt. Die nachfolgenden Monate mit Arbeitslosengeld I innerhalb des Zwei-Jahres-Fensters bleiben hingegen ausgeschlossen, auch wenn dem Arbeitslosengeld Krankengeld vorausgegangen ist. Das Krankengeld rettet das spätere Arbeitslosengeld nicht.

Kann ich durch freiwillige Beiträge die fehlenden Monate auffüllen, wenn ich in den letzten zwei Jahren arbeitslos war?

Nicht ohne Weiteres. Das Gesetz schließt freiwillige Beiträge in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn von der Anrechnung aus, wenn gleichzeitig Anrechnungszeiten wegen Arbeitslosigkeit vorliegen. Wer also gleichzeitig arbeitslos ist und freiwillige Beiträge zahlt, kann diese Beiträge für die 45-Jahres-Wartezeit nicht verwenden. Freiwillige Beiträge können in dieser Konstellation die Lücke nicht schließen.

Was passiert, wenn mir am Ende ein oder zwei Monate fehlen?

Der nächste mögliche Schritt ist die Altersrente für langjährig Versicherte. Diese setzt 35 Versicherungsjahre voraus und ist grundsätzlich ab 63 Jahren möglich, aber mit dauerhaften Abschlägen von 0,3 Prozent pro Monat der vorzeitigen Inanspruchnahme.

Wer sechs Monate früher als die persönliche Altersgrenze in Rente geht, verliert dauerhaft 1,8 Prozent seiner monatlichen Rente. Dieser Abzug ist lebenslang wirksam.

Gilt die Zwei-Jahres-Regel auch für Jahrgänge ab 1964?

Ja. Für ab 1964 Geborene gilt die Dauerregelung des Rentenversicherungsrechts statt der Übergangsvorschrift für ältere Jahrgänge. Die Wartezeit von 45 Jahren und die Berechnungslogik der letzten zwei Jahre sind identisch. Auch hier schließt die Zwei-Jahres-Regel Arbeitslosengeld aus, und auch hier gelten dieselben Ausnahmen für Insolvenz und Betriebsaufgabe.

Wer bei knapper Wartezeit unsicher ist, ob die letzten zwei Jahre korrekt bewertet wurden, sollte nicht erst beim Rentenantrag auf Fehler stoßen, sondern den Versicherungsverlauf vorher klären lassen.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Gemeinsame Rechtliche Anweisungen zu § 51 SGB VI, Abschnitt 2.3 (Wartezeit 45 Jahre)

Bundessozialgericht: Urteil vom 21. Oktober 2021, B 5 R 11/20 R

Bundesverfassungsgericht: Beschluss vom 15. April 2024, 1 BvR 2076/23

Bundesministerium der Justiz: § 51 SGB VI, § 236b SGB VI (gesetze-im-internet.de)

Deutsche Rentenversicherung: Gemeinsame Rechtliche Anweisungen zu § 236b SGB VI (rvrecht.deutsche-rentenversicherung.de)