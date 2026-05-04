Kindererziehungszeiten für die Rente auch nachträglich beantragen

Lesedauer 6 Minuten

Kindererziehungszeiten für die Rente nachträglich beantragen: Warum sich ein Blick ins Rentenkonto lohnt

Kindererziehungszeiten können die spätere gesetzliche Rente spürbar erhöhen. Viele Eltern wissen zwar, dass Kinder bei der Rente berücksichtigt werden, gehen aber davon aus, dass dies automatisch und vollständig geschieht. Das ist nicht immer der Fall.

Gerade bei älteren Kindern, fehlenden Unterlagen oder unvollständigen Versicherungsverläufen lohnt sich eine nachträgliche Prüfung. Wer feststellt, dass Zeiten der Kindererziehung im Rentenkonto fehlen, kann deren Anerkennung auch später noch beantragen.

Dabei geht es nicht um eine einmalige Auszahlung, sondern um die Anrechnung von Zeiten im Versicherungskonto. Diese Zeiten können Rentenansprüche erhöhen, Wartezeiten erfüllen helfen und sich damit auch auf den Rentenbeginn auswirken.

Was Kindererziehungszeiten bedeuten

Kindererziehungszeiten sind Zeiten, in denen ein Elternteil wegen der Erziehung eines Kindes rentenrechtlich so behandelt wird, als seien Beiträge gezahlt worden. Die Beiträge werden dabei nicht von den Eltern selbst überwiesen, sondern dem Rentenkonto gutgeschrieben.

Für Kinder, die ab 1992 geboren wurden, können bis zu drei Jahre Kindererziehungszeit angerechnet werden. Für Kinder, die vor 1992 geboren wurden, sind es bis zu zwei Jahre und sechs Monate. Umgangssprachlich wird die bessere Anerkennung älterer Kinder häufig als „Mütterrente“ bezeichnet.

Zusätzlich gibt es Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung. Diese können vom Tag der Geburt bis zum zehnten Geburtstag des Kindes im Versicherungskonto vermerkt werden. Sie erhöhen nicht automatisch in jedem Fall direkt die Rente, können aber bei bestimmten rentenrechtlichen Voraussetzungen vorteilhaft sein.

Wie steigt die Rente durch das Nachtragen der Kindererziehungszeiten?

Hinweis: Die folgenden Beträge sind Bruttowerte vor Abzug von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen. Gerechnet wird mit dem aktuellen Rentenwert von 40,79 Euro pro Entgeltpunkt bis 30. Juni 2026 und dem beschlossenen neuen Rentenwert von 42,52 Euro ab 1. Juli 2026.

Fall Konkrete monatliche Rentenerhöhung 1 Kind, geboren vor 1992 Bis zu 2,5 Entgeltpunkte. Das ergibt derzeit rund 101,98 Euro brutto monatlich. Ab 1. Juli 2026 wären es rund 106,30 Euro brutto monatlich. 1 Kind, geboren ab 1992 Bis zu 3 Entgeltpunkte. Das ergibt derzeit rund 122,37 Euro brutto monatlich. Ab 1. Juli 2026 wären es rund 127,56 Euro brutto monatlich. 2 Kinder, beide vor 1992 geboren Bis zu 5 Entgeltpunkte. Das ergibt derzeit rund 203,95 Euro brutto monatlich. Ab 1. Juli 2026 wären es rund 212,60 Euro brutto monatlich. 2 Kinder, beide ab 1992 geboren Bis zu 6 Entgeltpunkte. Das ergibt derzeit rund 244,74 Euro brutto monatlich. Ab 1. Juli 2026 wären es rund 255,12 Euro brutto monatlich. 3 Kinder, alle vor 1992 geboren Bis zu 7,5 Entgeltpunkte. Das ergibt derzeit rund 305,93 Euro brutto monatlich. Ab 1. Juli 2026 wären es rund 318,90 Euro brutto monatlich. 3 Kinder, alle ab 1992 geboren Bis zu 9 Entgeltpunkte. Das ergibt derzeit rund 367,11 Euro brutto monatlich. Ab 1. Juli 2026 wären es rund 382,68 Euro brutto monatlich. Gemischter Fall: 1 Kind vor 1992 und 1 Kind ab 1992 geboren Bis zu 5,5 Entgeltpunkte. Das ergibt derzeit rund 224,35 Euro brutto monatlich. Ab 1. Juli 2026 wären es rund 233,86 Euro brutto monatlich.

Die tatsächliche Rentenerhöhung kann niedriger ausfallen, wenn Kindererziehungszeiten bereits ganz oder teilweise im Rentenkonto gespeichert sind. Außerdem wird die Rente im Auszahlungsbetrag durch Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung gemindert.

Nachträglicher Antrag ist möglich

Wer Kindererziehungszeiten bisher nicht beantragt hat, kann dies nachholen. Das betrifft Eltern, deren Kinder längst erwachsen sind, ebenso wie Versicherte, die kurz vor der Rente stehen oder bereits ihren Versicherungsverlauf prüfen.

Wichtig ist: Kindererziehungszeiten werden in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht immer ohne Zutun vollständig gespeichert. In vielen Fällen braucht die Deutsche Rentenversicherung Angaben dazu, wer das Kind erzogen hat und in welchem Zeitraum die Erziehung stattfand.

Der Antrag kann online gestellt oder mit Formularen eingereicht werden. In der Praxis wird dafür vor allem das Formular V0800 verwendet, der „Antrag auf Feststellung von Kindererziehungszeiten / Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung“.

Wer den Antrag stellen sollte

Einen Antrag sollten vor allem Eltern stellen, bei denen Kinder im Versicherungsverlauf fehlen. Das lässt sich durch eine Kontenklärung oder durch einen Blick in die Rentenauskunft erkennen.

Auch wer mehrere Kinder erzogen hat, sollte kontrollieren, ob jedes Kind korrekt erfasst ist. Fehler entstehen häufig, wenn ältere Daten fehlen, Namen geändert wurden oder frühere Versicherungsverläufe nie vollständig geklärt wurden.

Besonders wichtig ist die Prüfung für Menschen, die kurz vor der Altersrente stehen. Werden Kindererziehungszeiten erst spät erkannt, kann sich die Rentenhöhe noch ändern. Auch für Hinterbliebenenrenten oder Erwerbsminderungsrenten kann ein vollständiges Rentenkonto bedeutsam sein.

Mütter, Väter und die Zuordnung der Zeiten

Kindererziehungszeiten können immer nur einem Elternteil für denselben Zeitraum zugeordnet werden. In der Praxis werden sie häufig der Mutter gutgeschrieben, wenn nichts anderes erklärt wurde.

Väter können Kindererziehungszeiten ebenfalls erhalten, wenn sie das Kind überwiegend erzogen haben oder wenn die Eltern eine entsprechende gemeinsame Erklärung abgeben. Dafür kann zusätzlich das Formular V0820 erforderlich sein.

Eine rückwirkende Zuordnung auf den anderen Elternteil ist nur eingeschränkt möglich. Wer möchte, dass die Zeiten künftig dem Vater statt der Mutter oder umgekehrt zugeordnet werden, sollte sich deshalb frühzeitig beraten lassen.

Welche Unterlagen benötigt werden

Für den Antrag werden in der Regel Angaben zum Kind, zum erziehenden Elternteil und zur Versicherungsnummer benötigt. Häufig ist auch eine Geburtsurkunde oder ein anderer Nachweis über das Kind sinnvoll.

Bei gemeinsamer Erziehung können weitere Angaben notwendig sein. Das gilt besonders dann, wenn die Zeiten nicht der Mutter, sondern dem Vater oder einem anderen berechtigten Elternteil zugeordnet werden sollen.

Wer den Antrag online stellt, kann Nachweise je nach Verfahren direkt hochladen. Bei Papierformularen werden Kopien beigefügt oder nachgereicht, falls die Rentenversicherung sie anfordert.

So läuft die nachträgliche Beantragung ab

Der erste Schritt ist die Prüfung des Versicherungsverlaufs. Dort ist zu erkennen, ob Kindererziehungszeiten und Berücksichtigungszeiten bereits gespeichert wurden.

Fehlen die Zeiten, sollte der Antrag auf Feststellung der Kindererziehungszeiten gestellt werden. Das geht über den Online-Dienst der Deutschen Rentenversicherung oder schriftlich mit dem entsprechenden Formular.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Nach der Prüfung erlässt die Rentenversicherung einen Bescheid. Darin steht, welche Zeiten anerkannt wurden. Dieser Bescheid sollte sorgfältig geprüft werden, weil sich Fehler später auf die Rentenberechnung auswirken können.

Was die Anerkennung für die Rente bringen kann

Kindererziehungszeiten wirken wie Pflichtbeitragszeiten. Dadurch können sie die spätere Monatsrente erhöhen. Für viele Eltern sind sie außerdem wichtig, weil sie bei Wartezeiten mitzählen können. Solche Wartezeiten sind Voraussetzung für bestimmte Rentenarten. Der Effekt hängt vom Einzelfall ab. Entscheidend sind unter anderem Geburtsjahr des Kindes, Versicherungsverlauf, weitere Beiträge und die Frage, ob Zeiten bereits berücksichtigt wurden.

Geburtsjahr des Kindes Mögliche rentenrechtliche Anerkennung Vor 1992 geboren Bis zu zwei Jahre und sechs Monate Kindererziehungszeit pro Kind 1992 oder später geboren Bis zu drei Jahre Kindererziehungszeit pro Kind Unabhängig vom Geburtsjahr Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung bis maximal zum zehnten Geburtstag des Kindes Gemeinsame Erziehung Zuordnung grundsätzlich nur zu einem Elternteil für denselben Zeitraum

Warum die Kontenklärung so wichtig ist

Viele Versicherte beschäftigen sich erst kurz vor dem Rentenantrag mit ihrem Rentenkonto. Dann fällt manchmal auf, dass Kinder nicht oder nicht vollständig eingetragen sind.

Eine frühere Kontenklärung schafft mehr Sicherheit. Sie verhindert, dass fehlende Nachweise erst im Rentenantrag gesucht werden müssen.

Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt, das Versicherungskonto rechtzeitig zu klären. Sinnvoll ist dies spätestens dann, wenn der Versicherungsverlauf Lücken enthält oder Familienzeiten nicht eindeutig aufgeführt sind.

Auch bei bereits laufender Rente prüfen

Wer bereits Rente bezieht, sollte fehlende Kindererziehungszeiten nicht vorschnell abschreiben. Auch dann kann eine Prüfung sinnvoll sein, wenn Kinder bisher nicht im Rentenkonto berücksichtigt wurden.

Ob und ab wann sich eine nachträgliche Anerkennung auf die laufende Rente auswirkt, hängt vom Einzelfall und vom Zeitpunkt der Antragstellung ab. Deshalb sollten Betroffene nicht nur den Antrag stellen, sondern auch den Rentenbescheid prüfen lassen.

Bei Unsicherheit helfen Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung, Versichertenälteste oder unabhängige Rentenberater. Wichtig ist, vorhandene Unterlagen und alte Bescheide mitzubringen.

Typische Fehler beim Antrag

Ein häufiger Fehler besteht darin, Kindererziehungszeiten mit Elternzeit im arbeitsrechtlichen Sinn gleichzusetzen. Beides kann zeitlich zusammenfallen, ist aber nicht dasselbe.

Ein weiterer Fehler ist die Annahme, dass nur Mütter profitieren können. Auch Väter können Kindererziehungszeiten erhalten, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.

Problematisch ist außerdem, den Versicherungsverlauf ungeprüft zu lassen. Wer erst beim Rentenantrag fehlende Zeiten bemerkt, hat oft mehr Aufwand bei der Beschaffung alter Nachweise.

Praktisches Beispiel

Eine Frau aus Niedersachsen stellt mit 64 Jahren fest, dass im Versicherungsverlauf nur ihre Beschäftigungszeiten aufgeführt sind. Ihre zwei Kinder, geboren 1988 und 1994, erscheinen dort nicht.

Sie stellt bei der Deutschen Rentenversicherung den Antrag auf Feststellung der Kindererziehungszeiten. Für das vor 1992 geborene Kind können bis zu zwei Jahre und sechs Monate berücksichtigt werden, für das nach 1992 geborene Kind bis zu drei Jahre.

Nach der Prüfung werden die Zeiten im Versicherungskonto ergänzt. Dadurch steigt ihre spätere Rente, und zugleich verbessert sich ihr Versicherungsverlauf. Der Fall zeigt, warum eine nachträgliche Beantragung auch viele Jahre nach der Kindererziehung noch sinnvoll sein kann.

Fragen und Antworten zu Kindererziehungszeiten für die Rente

Frage 1: Können Kindererziehungszeiten für die Rente nachträglich beantragt werden?

Ja, Kindererziehungszeiten können auch nachträglich beantragt werden. Das ist besonders wichtig, wenn sie im Versicherungsverlauf der Deutschen Rentenversicherung fehlen oder nicht vollständig berücksichtigt wurden.

Frage 2: Woher weiß ich, ob Kindererziehungszeiten bereits im Rentenkonto eingetragen sind?

Das lässt sich im Versicherungsverlauf erkennen. Wer dort keine Angaben zu Kindererziehungszeiten oder Kinderberücksichtigungszeiten findet, sollte eine Kontenklärung bei der Deutschen Rentenversicherung beantragen.

Frage 3: Welches Formular wird für den Antrag benötigt?

In der Regel wird das Formular V0800 verwendet. Es heißt „Antrag auf Feststellung von Kindererziehungszeiten / Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung“ und kann bei der Deutschen Rentenversicherung eingereicht werden.

Frage 4: Können auch Väter Kindererziehungszeiten erhalten?

Ja, auch Väter können Kindererziehungszeiten angerechnet bekommen. Voraussetzung ist, dass sie das Kind überwiegend erzogen haben oder dass die Eltern eine gemeinsame Erklärung zur Zuordnung der Zeiten abgeben.

Frage 5: Wie wirken sich Kindererziehungszeiten auf die Rente aus?

Kindererziehungszeiten werden dem Rentenkonto gutgeschrieben und können die spätere Rente erhöhen. Außerdem können sie helfen, bestimmte Mindestversicherungszeiten für Rentenansprüche zu erfüllen.

Fazit

Kindererziehungszeiten sind für viele Eltern ein wichtiger Bestandteil der gesetzlichen Rente. Wer Kinder erzogen hat, sollte deshalb prüfen, ob diese Zeiten vollständig im Rentenkonto stehen.

Eine nachträgliche Beantragung ist möglich und oft unkomplizierter, als viele Betroffene erwarten. Entscheidend ist, den Versicherungsverlauf ernst zu nehmen und fehlende Zeiten rechtzeitig klären zu lassen.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Informationen zu Kindererziehungszeiten, Kinderberücksichtigungszeiten und Anerkennung nach Geburtsjahr des Kindes. Deutsche Rentenversicherung: Formular V0800, Antrag auf Feststellung von Kindererziehungszeiten / Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung.