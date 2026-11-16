Rentenabschläge sollen steigen: Das heißt 72 Euro weniger Rente im Monat

Michael, Jahrgang 1964, möchte 2027 nach 38 Versicherungsjahren mit 63 in Rente gehen. Für diesen Rentenbeginn hat er einen monatlichen Bruttoanspruch von 1.500 Euro vor Abschlägen erworben.

Nach heutigem Recht blieben ihm davon 1.284 Euro brutto. Würde der diskutierte höhere Abschlag für ihn gelten, wären es nur noch 1.212 Euro.

Der Fall ist ausgedacht, zeigt aber die Tragweite der aktuellen Rentendebatte: Ein früherer Ruhestand könnte dauerhaft teurer werden. Eine Erhöhung der Rentenabschläge ist zum Stand 16. November 2026 allerdings noch nicht beschlossen.

CSU will höhere Abschläge möglichst schon für 2027

Der von rentenbescheid24 aufgegriffene Vorschlag sieht vor, den Abschlag bei vorzeitigem Rentenbeginn von 0,3 auf 0,4 Prozent je Monat anzuheben. Der monatliche Abschlagssatz würde damit um ein Drittel steigen.

Inzwischen hat CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann die Absicht öffentlich bekräftigt. Wie der Deutschlandfunk am 14. November 2026 berichtete, soll die Änderung nach seinen Vorstellungen möglichst bereits für das Haushaltsjahr 2027 wirken.

Das Bundesarbeitsministerium soll einen Vorschlag zum Zeitplan machen. Eine Ministeriumssprecherin verwies gegenüber dem Deutschlandfunk darauf, dass die Frage bei der Umsetzung der Empfehlungen der Alterssicherungskommission zu diskutieren sei.

Damit ist die politische Absicht konkreter geworden, ein verbindlicher Einführungstermin steht aber weiterhin nicht fest. Aus der Ankündigung lässt sich auch noch nicht ableiten, welche Jahrgänge oder Rentenbeginne tatsächlich erfasst würden.

Gesetzlich gelten weiterhin 0,3 Prozent pro Monat

Die geltende Berechnung steht in § 77 Absatz 2 SGB VI: Bei einer vorzeitig beanspruchten Altersrente vermindert sich der Zugangsfaktor für jeden vorgezogenen Kalendermonat um 0,003. Das entspricht einem Rentenabschlag von 0,3 Prozent je Monat.

Ein Jahr früher bedeutet deshalb grundsätzlich 3,6 Prozent Abschlag, vier Jahre ergeben 14,4 Prozent. Eine politische Forderung oder ein Beschluss zum Bundeshaushalt ersetzt keine wirksame Änderung dieser gesetzlichen Berechnung.

Wie aus 1.500 Euro Rente nur noch 1.212 Euro würden

Bei 48 Monaten vorzeitigem Rentenbeginn würden aus bisher 14,4 Prozent Abschlag künftig 19,2 Prozent, falls der vorgeschlagene Satz Gesetz würde. Bezogen auf 1.500 Euro Bruttorente vor Abschlägen stiege die monatliche Kürzung von 216 auf 288 Euro.

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Die Differenz beträgt 72 Euro brutto im Monat beziehungsweise 864 Euro im Jahr. Es geht also um einen zusätzlichen Verlust gegenüber der bereits heute gekürzten Rente.

Eigene Modellrechnung bei 1.500 Euro monatlicher Bruttorente vor Abschlägen Vorzeitiger Rentenbeginn Abschlag nach geltendem Recht: 0,3 % je Monat Abschlag im diskutierten Modell: 0,4 % je Monat Zusätzlicher Verlust pro Monat brutto 12 Monate früher 3,6 % 4,8 % 18 Euro 24 Monate früher 7,2 % 9,6 % 36 Euro 36 Monate früher 10,8 % 14,4 % 54 Euro 48 Monate früher 14,4 % 19,2 % 72 Euro

Die Rechnung hält den Rentenanspruch vor Abschlägen bewusst gleich und isoliert damit die Wirkung des höheren Abschlagssatzes. Zusätzliche Rentenansprüche durch längeres Arbeiten sind nicht eingerechnet; Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie mögliche Steuern kommen bei der Ermittlung des Auszahlungsbetrags hinzu.

Über 20 Jahre ergäbe die monatliche Differenz von 72 Euro rechnerisch 17.280 Euro brutto. Diese Vergleichssumme unterstellt unveränderte Rentenbeträge und berücksichtigt keine späteren Rentenanpassungen.

Die Kürzung endet nicht mit dem 67. Geburtstag

Rentenabschläge sind keine vorübergehende Überbrückungsgebühr für die Jahre bis zur regulären Altersgrenze. Wie die Bundesregierung in ihren Renteninformationen erläutert, bleiben sie auch nach Erreichen dieser Grenze bestehen.

Im Beispiel würde Michael deshalb mit 67 nicht automatisch auf eine ungekürzte Rente wechseln. Spätere Rentenerhöhungen beseitigen den verminderten Zugangsfaktor ebenfalls nicht.

35 Versicherungsjahre und 45 Versicherungsjahre unterscheiden

Die Altersrente für langjährig Versicherte setzt mindestens 35 anrechenbare Versicherungsjahre voraus und kann nach geltendem Recht grundsätzlich ab 63 beansprucht werden. Für ab 1964 Geborene liegt ihre abschlagsfreie Altersgrenze bei 67 Jahren, weshalb ein Beginn mit 63 derzeit 14,4 Prozent Abschlag bedeutet.

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Anders funktioniert die Altersrente für besonders langjährig Versicherte nach 45 anrechenbaren Jahren. Für ab 1964 Geborene ist sie nach heutigem Recht mit 65 abschlagsfrei möglich und kann nicht gegen Abschläge noch früher bezogen werden.

Die Deutsche Rentenversicherung erläutert beide Rentenarten und ihre unterschiedlichen Voraussetzungen. Warum auch ohne 45 Versicherungsjahre ein früherer Beginn möglich sein kann, erklärt gegen-hartz.de im Beitrag zur Rente mit 63 nach mindestens 35 Versicherungsjahren.

Ob eine künftige Erhöhung der Abschläge auch die Altersrente für schwerbehinderte Menschen erfassen würde, lässt sich aus den bisherigen Ankündigungen nicht sicher ableiten. Für diese Rentenart gelten eigene Altersgrenzen, die gegen-hartz.de im Beitrag zur Schwerbehindertenrente für den Jahrgang 1964 beschreibt.

Der Bund spart, Versicherte sollen länger arbeiten

Die Debatte steht im Zusammenhang mit Einsparungen im Bundeshaushalt. Nach einer Stellungnahme der Deutschen Rentenversicherung vom 13. November 2026 hat sich der Haushaltsausschuss darauf verständigt, den Bundeszuschuss für 2027 um drei Milliarden Euro statt der zunächst vorgesehenen einen Milliarde Euro zu kürzen.

Die Rentenversicherung kritisiert diese Kürzung und verlangt verlässliche Bundesmittel für gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Der Ausschussbeschluss ist die Vorlage für die abschließende Haushaltsentscheidung des Bundestages.

Für Versicherte stellt sich damit eine sehr praktische Verteilungsfrage: Wer trägt die Entlastung des Staatshaushalts? Höhere Abschläge würden einen Teil der Belastung auf Menschen verlagern, die ihre Altersrente früher benötigen.

Für einen Beschäftigten, der länger arbeiten kann, bleibt der spätere Rentenbeginn eine Möglichkeit. Wer gesundheitlich erschöpft ist oder keinen passenden Arbeitsplatz mehr findet, kann eine zusätzliche Kürzung dagegen kaum durch eine bloße Änderung seiner Lebensplanung auffangen.

Persönliche Rentenauskunft statt überstürzter Entscheidung

Wer den Ruhestand vorbereitet, sollte sich die möglichen Rentenbeginne und die jeweiligen Bruttobeträge persönlich berechnen lassen. Dabei müssen die tatsächlich anerkannten Versicherungszeiten ebenso stimmen wie die verwendete Rentenart.

Unter bestimmten Voraussetzungen lassen sich Abschläge schon heute durch zusätzliche Beiträge ganz oder teilweise ausgleichen. Nach den Informationen der Deutschen Rentenversicherung zu Sonderzahlungen kommt das grundsätzlich ab einem Alter von 50 Jahren infrage; zuvor sollte eine Auskunft über den erforderlichen Betrag beantragt werden.

Diese Auskunft verpflichtet nicht zur Zahlung, und auch Teilzahlungen sind möglich. Die finanziellen Folgen einer solchen Entscheidung erläutert gegen-hartz.de im Beitrag zu Sonderzahlungen zum Ausgleich von Rentenabschlägen.

Allein die Ankündigung höherer Abschläge ist kein belastbarer Grund, den Rentenantrag vorzuziehen. Ob ein früherer Beginn überhaupt vor einer künftigen Änderung schützen würde, hängt von bislang unbekannten Übergangsregeln ab.

Vier Fragen und Antworten zu höheren Rentenabschlägen

Steigen die Rentenabschläge ab Januar 2027 auf 0,4 Prozent?

Eine solche Erhöhung ist zum Stand 16. November 2026 nicht beschlossen. Die CSU drängt auf eine Wirkung möglichst für das Haushaltsjahr 2027, doch ein verbindlicher Starttermin und die betroffenen Versichertengruppen stehen nicht fest.

Verlieren alle Rentner mit 1.500 Euro Rente zusätzlich 72 Euro?

Nein, dieser Betrag ergibt sich nur im dargestellten Modell mit 1.500 Euro Bruttorente vor Abschlägen, 48 Monaten vorzeitigem Rentenbeginn und einem Anstieg des monatlichen Abschlags von 0,3 auf 0,4 Prozent. Bei einem kürzeren Vorziehen oder einem anderen Rentenanspruch fällt die Differenz anders aus.

Werden bereits laufende Renten jetzt nachträglich gekürzt?

Aus den bisherigen Ankündigungen folgt keine nachträgliche Kürzung bereits laufender Renten. Eine beschlossene gesetzliche Grundlage für die diskutierte Erhöhung gibt es bislang nicht; den Anwendungsbereich einer möglichen Reform müsste der Gesetzgeber erst festlegen.

Kann ich nach 45 Versicherungsjahren weiterhin ohne Abschläge in Rente gehen?

Nach geltendem Recht ist das bei Erreichen der für den Geburtsjahrgang vorgesehenen Altersgrenze möglich, sofern die 45 anrechenbaren Jahre erfüllt sind. Für ab 1964 Geborene liegt diese Grenze bei 65 Jahren; eine frühere Inanspruchnahme dieser Rentenart mit Abschlägen ist ausgeschlossen.