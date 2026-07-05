Zwei-zu-eins-Modell bei der Rente: Diese Jahrgänge trifft die Altersgrenze zuerst

Die Bundesregierung will die Empfehlungen der Alterssicherungskommission vollständig umsetzen. Damit könnte das Renteneintrittsalter für Millionen Beschäftigte künftig weiter steigen. Besonders betroffen sind dabei alle, die 1965 oder später geboren wurden.

Für heutige Rentnerinnen und Rentner würde sich durch die diskutierte Neuregelung nichts ändern. Auch für alle Jahrgänge bis einschließlich 1964 soll es bei der bereits beschlossenen Anhebung auf 67 Jahre bleiben. Erst ab dem Geburtsjahrgang 1965 könnte eine neue Altersgrenze greifen.

Laut der Rentenkommission soll das Rentenalter künftig an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Das bedeutet: Steigt die statistische Lebenserwartung, könnte auch die Regelaltersgrenze weiter steigen. Die Altersgrenze wäre dann nicht mehr dauerhaft bei 67 Jahren festgeschrieben.

Hierfür soll auf ein sogenanntes Zwei-zu-eins-Modell geben. Danach würden Menschen bei einem zusätzlichen Lebensjahr statistischer Lebenserwartung acht Monate länger arbeiten und vier Monate länger Rente beziehen. Die Anhebung würde dadurch langsam erfolgen, aber dauerhaft angelegt sein.

Eine pauschale „Rente mit 69“ wäre aber nicht sofort geplant. Nach den dort genannten Modellrechnungen würde eine Regelaltersgrenze von 69 Jahren erst um das Jahr 2071 erreicht. Die Rente mit 70 käme nach diesen Annahmen sogar erst um 2091 in Betracht.

Warum der Jahrgang 1965 jetzt besonders betroffen wäre

Der Geburtsjahrgang 1965 liegt genau an der Grenze zwischen der heutigen Rechtslage und den möglichen neuen Regeln. Für alle ab 1964 Geborenen gilt nach aktueller Rechtslage bereits die Regelaltersgrenze von 67 Jahren. Das bestätigt auch die Deutsche Rentenversicherung für die Jahrgänge 1964 und jünger.

Nach dem beschriebenen Modell würde die weitere Anhebung jedoch erst ab dem Jahrgang 1965 beginnen. Dieser Jahrgang wäre damit der erste, bei dem eine Kopplung an die Lebenserwartung Auswirkungen haben könnte. Für Menschen, die 1965 geboren wurden, wäre das deshalb mehr als eine abstrakte Rentendebatte.

Ob und wie stark der Jahrgang 1965 tatsächlich betroffen wäre, hängt von der späteren gesetzlichen Ausgestaltung ab. Die Kommission beschreibt Modellrechnungen auf Basis heutiger Bevölkerungsprognosen. Verbindlich wäre am Ende allein ein beschlossenes Gesetz.

Bis 1964 bleibt es bei der Rente mit 67

Für alle bis einschließlich Jahrgang 1964 soll es nach dem Focus-Bericht bei der bisherigen Regel bleiben. Das bedeutet: Die bereits beschlossene stufenweise Anhebung auf 67 Jahre bleibt bestehen. Eine zusätzliche Anhebung durch die neue Lebenserwartungsregel soll diese Jahrgänge nicht treffen.

Nach geltendem Recht steigt die Regelaltersgrenze seit Jahren schrittweise an. Für die Geburtsjahrgänge 1947 bis 1963 liegt sie je nach Jahrgang zwischen 65 und 67 Jahren. Ab dem Geburtsjahrgang 1964 gilt die Regelaltersgrenze von 67 Jahren.

Damit ist der Jahrgang 1964 der erste Jahrgang, der die volle bisherige Anhebung erreicht. Der Jahrgang 1965 könnte nach der neuen Debatte der erste Jahrgang sein, bei dem eine zusätzliche spätere Anpassung hinzukommt. Genau deshalb sorgt die Meldung für viele Nachfragen.

Die Altersgrenze würde nicht sprunghaft steigen

Wichtig ist: Nach dem beschriebenen Modell würde das Rentenalter nicht plötzlich von 67 auf 69 Jahre springen. Die Anpassung soll langsam erfolgen. Sie wäre an die Entwicklung der Lebenserwartung gebunden und müsste regelmäßig anhand neuer Daten überprüft werden.

Das macht die Regel komplizierter als die bisherige Tabelle nach Geburtsjahrgängen. Versicherte könnten nicht mehr nur auf eine feste Grenze schauen. Sie müssten stärker beachten, wie sich die Lebenserwartung und die politischen Vorgaben entwickeln.

Für rentennahe Jahrgänge soll es laut Focus zudem Planungssicherheit geben. Änderungen der Regelaltersgrenze sollen nach den Empfehlungen mindestens fünf Jahre vor dem jeweiligen Renteneintritt feststehen. Das soll verhindern, dass Beschäftigte kurz vor der Rente überraschend länger arbeiten müssen.

Übersicht: Welche Jahrgänge nach der Debatte im Fokus stehen

Jahrgang Einordnung nach aktueller Debatte Bis 1963 Für diese Jahrgänge gilt die bisherige stufenweise Anhebung der Regelaltersgrenze. Eine zusätzliche Anhebung nach dem neuen Modell soll sie nicht treffen. 1964 Dieser Jahrgang erreicht nach geltendem Recht erstmals die volle Regelaltersgrenze von 67 Jahren. 1965 Dieser Jahrgang wäre nach dem beschriebenen Modell der erste, bei dem eine Kopplung an die Lebenserwartung greifen könnte. Ab 1966 Für spätere Jahrgänge könnte die Regelaltersgrenze schrittweise weiter steigen, abhängig von Lebenserwartung, Gesetzgebung und Übergangsregeln. 2005 Kommission nennt als Modellrechnung eine Regelaltersgrenze von knapp 69 Jahren für diesen Jahrgang, sofern die Prognosen eintreten und das Modell umgesetzt wird.

Warum eine Kopplung an die Lebenserwartung politisch brisant ist

Die Idee hinter der Kopplung: Wenn Menschen im Durchschnitt länger leben, beziehen sie auch länger Rente. Um die Rentenkasse zu entlasten, soll ein Teil dieser zusätzlichen Lebenszeit in längere Arbeit fließen. Der andere Teil bliebe als längere Rentenzeit erhalten.

Kritiker sehen darin dennoch eine verdeckte Kürzung. “Wer länger arbeiten muss, erhält seine Rente später. Wer gesundheitlich nicht bis zur neuen Altersgrenze durchhält, müsste früher aussteigen und möglicherweise Abschläge hinnehmen”, mahnt der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt.

Besonders umstritten ist die Frage, ob alle Beschäftigten gleich behandelt werden können. “Menschen mit schweren körperlichen Tätigkeiten, Schichtarbeit oder geringeren Einkommen haben oft schlechtere gesundheitliche Voraussetzungen. Für sie kann ein höheres Rentenalter deutlich belastender sein als für Beschäftigte in weniger körperlich anstrengenden Berufen”, so Anhalt weiter.

Was bedeutet das für Menschen mit Jahrgang 1965?

Wer 1965 geboren wurde, sollte die Debatte besonders aufmerksam verfolgen. Nach aktuellem Recht liegt die Regelaltersgrenze bei 67 Jahren. Sollte das Modell umgesetzt werden, könnte dieser Jahrgang jedoch erstmals unter eine neue Berechnungsregel fallen.

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Das heißt aber nicht automatisch, dass alle 1965 Geborenen deutlich länger arbeiten müssten. Die konkrete Veränderung könnte klein ausfallen, wenn die Anhebung langsam beginnt. Außerdem wären Übergangsregeln und politische Schutzfristen entscheidend.

Trotzdem wäre der Jahrgang 1965 symbolisch wichtig. Er würde den Beginn einer neuen Rentenlogik markieren. Statt einer festen Grenze von 67 Jahren könnte künftig ein dynamisches Modell gelten.

Was Beschäftigte jetzt prüfen sollten

Beschäftigte sollten zunächst unterscheiden, was bereits gilt und was diskutiert wird. Geltendes Recht ist die Regelaltersgrenze von 67 Jahren für alle ab 1964 Geborenen. Die darüber hinausgehende Kopplung an die Lebenserwartung wäre erst nach einem Gesetz verbindlich.

Wichtig ist deshalb die persönliche Rentenauskunft. Dort steht, wann nach aktueller Rechtslage die Regelaltersrente möglich ist. Außerdem zeigt sie, welche Rentenhöhe zu erwarten ist und welche Zeiten im Versicherungskonto gespeichert sind.

Wer früher aus dem Beruf ausscheiden möchte, sollte zusätzlich prüfen, ob eine Altersrente für langjährig Versicherte, für besonders langjährig Versicherte oder für schwerbehinderte Menschen infrage kommt. Diese Rentenarten haben eigene Voraussetzungen. Ein früherer Rentenbeginn kann aber Abschläge auslösen.

Früher gehen bleibt möglich, aber oft mit dauerhaften Einbußen

Eine höhere Regelaltersgrenze bedeutet nicht, dass niemand früher in Rente gehen kann. Viele Versicherte können auch vor der Regelaltersgrenze eine Altersrente beantragen. Allerdings wird die Rente dann häufig dauerhaft gekürzt.

Der Abschlag beträgt in der gesetzlichen Rentenversicherung grundsätzlich 0,3 Prozent pro Monat des vorzeitigen Rentenbeginns. Wer ein Jahr früher geht, verliert dadurch 3,6 Prozent seiner monatlichen Rente. Bei mehreren Jahren können daraus erhebliche Einbußen entstehen.

Genau deshalb ist die Frage nach der Altersgrenze so wichtig. Sie entscheidet nicht nur über den Zeitpunkt des Rentenbeginns. Sie beeinflusst auch, ob Versicherte ohne Abschläge gehen können oder lebenslang weniger Geld erhalten.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Thomas ist 1965 geboren und arbeitet seit Jahrzehnten als Monteur. Nach heutiger Rechtslage rechnet er damit, mit 67 Jahren die Regelaltersrente zu erreichen. Bisher war seine Planung darauf ausgerichtet, bis dahin durchzuhalten oder bei gesundheitlichen Problemen einen früheren Ausstieg zu prüfen.

Durch die neue Debatte ist er verunsichert. Sollte die Altersgrenze ab seinem Jahrgang tatsächlich an die Lebenserwartung gekoppelt werden, könnte sich sein regulärer Rentenbeginn später verschieben. Wie stark, lässt sich aber erst sagen, wenn die Bundesregierung einen konkreten Gesetzentwurf vorlegt.

Für Thomas bedeutet das: Er sollte seine Rentenauskunft prüfen, seine Versicherungszeiten klären und mögliche Alternativen zum regulären Rentenbeginn kennen. Besonders wichtig ist für ihn, nicht allein nach Schlagzeilen zu planen. Entscheidend bleibt, was später tatsächlich im Gesetz steht.

Fragen und Antworten zur neuen Altersgrenze

Welche Jahrgänge wären zuerst betroffen?

Nach dem beschriebenen Modell wären zuerst Menschen betroffen, die 1965 oder später geboren wurden. Für alle bis einschließlich Jahrgang 1964 soll es bei der bisherigen Regelaltersgrenze bleiben. Der Jahrgang 1965 steht deshalb besonders im Blick.

Gilt die Rente mit 69 schon als beschlossen?

Nein. Laut der Kommission geht es nicht um eine sofortige Rente mit 69. Die Altersgrenze soll langsam steigen und sich an der Lebenserwartung orientieren. Eine Regelaltersgrenze von 69 Jahren würde nach den genannten Modellrechnungen erst um das Jahr 2071 erreicht.

Was gilt aktuell für den Jahrgang 1964?

Für den Jahrgang 1964 gilt nach aktueller Rechtslage die Regelaltersgrenze von 67 Jahren. Dieser Jahrgang ist der erste, der die volle bisherige Anhebung erreicht. Nach der neuen Debatte soll er aber nicht zusätzlich von der Kopplung an die Lebenserwartung betroffen sein.

Was bedeutet das Zwei-zu-eins-Modell?

Das Modell bedeutet, dass ein zusätzliches Lebensjahr statistischer Lebenserwartung aufgeteilt würde. Acht Monate davon würden zu längerer Arbeit führen. Vier Monate würden als längere Rentenzeit verbleiben.

Können Betroffene trotzdem früher in Rente gehen?

Ja, ein früherer Rentenbeginn kann weiterhin möglich sein. Häufig entstehen dann aber Abschläge, die dauerhaft von der Rente abgezogen werden. Ob ein früherer abschlagsfreier Rentenbeginn möglich ist, hängt von Versicherungszeiten und Rentenart ab.

Was sollten Versicherte jetzt tun?

Versicherte sollten ihre Rentenauskunft prüfen und ihr Versicherungskonto klären lassen. Besonders Menschen ab Jahrgang 1965 sollten die weitere Gesetzgebung verfolgen. Verbindlich ist erst, was der Bundestag später tatsächlich beschließt.