Schwerbehinderung: Fachverbände raten jetzt bei der Eingliederungshilfe zum Widerspruch

Die Behörde lehnt Ihre Eingliederungshilfe ab und verweist auf die Pflegekasse? Das müssen Sie nicht ungeprüft hinnehmen. Leistungen der Eingliederungshilfe sind gegenüber der Pflegeversicherung nicht nachrangig.

Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung stellen jetzt eine kostenlose Praxishilfe mit Musterbegründungen bereit.

Aber man muss auf die Frist achten. Ihren Widerspruch müssen Sie grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids einreichen.

Neue Praxishilfe hilft gegen typische Ablehnungen

Am 8. Oktober 2026 machten die Fachverbände auf ihre neue Handreichung aufmerksam. Sie richtet sich besonders an Menschen mit Behinderung, die selbstständig wohnen, sowie an deren Angehörige. Auch Beratungsstellen können sie nutzen.

Die 22-seitige Broschüre erläutert das Verfahren und liefert Formulierungshilfen für drei Fälle: angeblich fehlende „Teilhabefähigkeit“, abgelehnte Wohnassistenz und verweigerte Assistenz bei Urlaubsreisen oder Ferienfreizeiten.

Die Muster müssen Sie an Ihren Bescheid und Ihren persönlichen Bedarf anpassen. Eine pauschale Erfolgsgarantie geben sie nicht. Sie helfen aber dabei, rechtliche Fehler zu benennen, statt sich zwischen den Leistungsträgern abweisen zu lassen.

Wie solche Zuständigkeitskonflikte entstehen, zeigt der Beitrag „Pflegekasse sagt Nein, Eingliederungshilfe auch“.

Pflegegrad schließt Eingliederungshilfe nicht aus

§ 13 Absatz 3 Satz 3 SGB XI stellt klar: Eingliederungshilfe bleibt neben Leistungen der Pflegeversicherung bestehen und ist diesen gegenüber nicht nachrangig. Ein Pflegegrad ist deshalb kein ausreichender Grund, einen Antrag auf Teilhabeleistungen abzulehnen.

Auch ein hoher Pflegebedarf beseitigt keinen möglichen Anspruch.

Die Behörde muss prüfen, welchem Zweck die beantragte Unterstützung dient und welche Voraussetzungen vorliegen. Geht es darum, Kontakte zu pflegen, den Alltag selbstbestimmt zu gestalten oder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, kann Eingliederungshilfe zuständig sein. Gegen-Hartz hat über die Abgrenzung berichtet: Eingliederungshilfe gilt auch bei Pflege.

Treffen Ansprüche zusammen, müssen die Träger ihre Leistungen abstimmen. § 13 Absatz 4 SGB XI sieht hierfür Vereinbarungen mit Zustimmung der leistungsberechtigten Person vor.

Was die Assistenz konkret ermöglichen soll

Für Ihren Antrag und den Widerspruch zählt der konkrete Alltag. Beschreiben Sie, welche Handlung ohne Unterstützung scheitert und welches Teilhabeziel Sie mit der beantragten Hilfe erreichen wollen.

„Ich brauche Betreuung“ sagt weniger aus als eine genaue Beschreibung der benötigten Begleitung, Verständigung oder Unterstützung bei Entscheidungen.

📚 Lesen Sie auch: BSG klärt Anspruch auf höheres Arbeitslosengeld bei Schwerbehinderung

Je nach Lebenssituation kann es etwa um Assistenz für Eltern mit Behinderung bei der Versorgung ihres Kindes gehen. Auch zusätzlicher Wohnraum für eine notwendige Assistenz kann einen eigenen Prüfungsbedarf auslösen.

Solche Ansprüche haben jeweils besondere Voraussetzungen und sollten im Antrag klar bezeichnet werden.

„Nicht teilhabefähig“ ist kein pauschaler Ausschlussgrund

Die Fachverbände wenden sich gegen Ablehnungen, die Menschen wegen ihrer komplexen Behinderung die „Teilhabefähigkeit“ absprechen. Das Gesetz verlangt keine zuvor erreichte Selbstständigkeit als Eintrittskarte zur Unterstützung.

Nach § 90 SGB IX soll Eingliederungshilfe eine individuelle Lebensführung und gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen.

Gleichzeitig bleiben die Voraussetzungen des § 99 SGB IX maßgeblich. Die Behörde muss den Einzelfall prüfen und beurteilen, ob die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann.

Widerspruch: Erst die Frist sichern

Richten Sie Ihren Widerspruch an die Stelle, die den Bescheid erlassen hat. Bei Bekanntgabe im Inland beträgt die Frist grundsätzlich einen Monat. Entscheidend ist der rechtzeitige Eingang, nicht das Datum, an dem Sie den Brief abschicken. Fehlt eine ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung, gilt regelmäßig eine Jahresfrist.

Sie können zunächst ohne ausführliche Begründung widersprechen. Reichen Sie das Schreiben unterschrieben ein oder erklären Sie den Widerspruch bei der Behörde zur Niederschrift.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Elektronisch müssen Sie einen gesetzlich zugelassenen Übermittlungsweg nutzen; eine gewöhnliche E-Mail genügt dafür nicht. Bewahren Sie einen Nachweis über den Eingang auf.

Kurzer Musterwiderspruch zur Fristwahrung

Die folgende eigene Formulierung dient als Einstieg. Ergänzen Sie Ihren Namen, Ihre Anschrift, die Behörde und die Angaben zum Bescheid:

Hiermit lege ich gegen Ihren Bescheid vom [Datum], Aktenzeichen [Aktenzeichen], Widerspruch ein, soweit Sie darin meinen Antrag auf [genaue Bezeichnung der Leistung] ablehnen. Ich beantrage Akteneinsicht nach § 25 SGB X, vor allem in die Unterlagen zur Bedarfsermittlung und die entscheidungserheblichen Stellungnahmen. Meine ausführliche Begründung reiche ich nach Einsicht in diese Unterlagen nach. Bitte bestätigen Sie mir den Eingang des Widerspruchs. [Ort, Datum, Unterschrift]

Akteneinsicht zeigt, worauf die Ablehnung beruht

Nach § 25 SGB X können Sie die Verfahrensakte einsehen, soweit Sie deren Inhalt zur Durchsetzung Ihrer rechtlichen Interessen benötigen. Prüfen Sie, welche Befunde vorliegen, wie die Behörde Ihren Unterstützungsbedarf erfasst hat und ob Ihre eigenen Angaben berücksichtigt wurden.

Ganz wichtig; Der Antrag auf Akteneinsicht verlängert nicht die Widerspruchsfrist.

Auch aus anderen Verfahren lassen sich typische Prüfstellen ableiten: Der Beitrag „Schwerbehinderung abgelehnt: So findet man Widersprüche in der Akte“ erklärt, wie Betroffene fehlende Unterlagen und widersprüchliche Bewertungen erkennen können.

Diese Angaben stärken Ihre Begründung

Streitpunkt im Bescheid Was Sie konkret darlegen sollten Die Pflegeversicherung sei zuständig. Welches Teilhabeziel die beantragte Hilfe verfolgt und welche Unterstützung trotz der Pflegeleistungen fehlt. Die Person sei nicht „teilhabefähig“. Welche Teilhabe mit geeigneter Unterstützung möglich ist und welche Barrieren die Assistenz abbauen soll. Weniger Assistenzstunden sollen ausreichen. Welche Tätigkeiten Unterstützung erfordern, wie häufig sie anfallen und welcher Zeitbedarf entsteht. Die beantragte Leistung sei nicht erforderlich. Welche konkreten Folgen ohne die Hilfe drohen und weshalb vorgeschlagene Alternativen den Bedarf nicht decken.

Beziehen Sie Stellungnahmen von Diensten, ärztliche Unterlagen oder andere geeignete Nachweise auf diese Fragen. Falls Sie ein Persönliches Budget zur Organisation Ihrer Unterstützung nutzen wollen, bleibt der zugrunde liegende Bedarf entscheidend.

Bei Streit über die Höhe lohnt auch ein Blick auf den Beitrag zum gedeckelten Persönlichen Budget.

Auch Urlaubsassistenz braucht eine eigene Prüfung

Die Broschüre behandelt ausdrücklich Ablehnungen, die bei Ferienfreizeiten oder Urlaubsreisen auf Verhinderungspflege und Entlastungsbetrag verweisen. Betroffene sollten prüfen lassen, ob stattdessen ein Anspruch auf Eingliederungshilfe besteht.

Andernfalls verbrauchen sie möglicherweise Pflegeleistungen, die an anderer Stelle fehlen.

Dabei geht es um erforderliche behinderungsbedingte Unterstützung, nicht um eine allgemeine Urlaubsfinanzierung. Gegen-Hartz erläutert sowohl die mögliche Kostenübernahme für eine Begleitperson auf Reisen als auch die Grenzen des Anspruchs bei einer beantragten Karibikreise.

Wenn Sie die Unterstützung dringend benötigen

Ein Widerspruch gegen eine Ablehnung verschafft Ihnen noch keine Bewilligung. Drohen ohne die Hilfe wesentliche Nachteile, kann zusätzlich ein Antrag auf einstweilige Anordnung beim Sozialgericht infrage kommen.

Dafür müssen Sie sowohl den voraussichtlichen Anspruch als auch die besondere Dringlichkeit nachvollziehbar darlegen.

Holen Sie sich bei Bedarf Unterstützung. Die Fachverbände weisen darauf hin, dass EUTB-Angebote seit dem 1. Oktober 2026 unter bestimmten Voraussetzungen auch im Widerspruchs- und Klageverfahren beraten und unterstützen dürfen.

Fragen Sie Ihre örtliche Stelle nach ihrem Angebot. Einzelheiten erläutert der Beitrag zur erweiterten Rechtshilfe durch die Teilhabeberatung.

FAQ: Eingliederungshilfe abgelehnt

Wo finde ich die Musterbegründungen?

Die kostenlose Praxishilfe steht bei den Fachverbänden unter „Stellungnahmen / Positionspapiere“ und bei der Bundesvereinigung Lebenshilfe bereit. Der direkte PDF-Link steht unten im Quellenverzeichnis.

Muss ich schon beim Widerspruch alle Nachweise vorlegen?

Nein. Sie können zunächst fristgerecht widersprechen und die Begründung nachreichen. Reagieren Sie anschließend auf konkrete Nachfragen und gesetzte Fristen der Behörde.

Reicht ein Pflegegrad für die Ablehnung?

Nein. Die Behörde muss den Anspruch auf Eingliederungshilfe eigenständig prüfen. Pflegeleistungen schließen Teilhabeleistungen nicht pauschal aus.

Quellen

Bundesvereinigung Lebenshilfe: Abgelehnte Eingliederungshilfe: Fachverbände raten zum Widerspruch, 8. Oktober 2026.

Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung / Bundesvereinigung Lebenshilfe: Praxishilfe: Widerspruch bei abgelehnter Eingliederungshilfe mit Verweis auf die Leistungen der Pflegeversicherung, Stand September 2026.

Gesetze im Internet: § 90 SGB IX und § 99 SGB IX, Aufgabe und Leistungsberechtigung der Eingliederungshilfe.

Gesetze im Internet: § 25 SGB X, Akteneinsicht.

Gesetze im Internet: § 13 SGB XI, Verhältnis zu anderen Sozialleistungen.

Gesetze im Internet: § 66 SGG, § 84 SGG und § 86b SGG, Rechtsbehelfsbelehrung, Widerspruch und Eilrechtsschutz.