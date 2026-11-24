Eine Mutter schickte wichtige Einkommensnachweise per E-Mail an die Wohngeldstelle. Doch später konnte sie nicht beweisen, dass die Unterlagen rechtzeitig bei der Behörde angekommen waren. Weil außerdem ihre Einkommensverhältnisse ungeklärt blieben, scheiterte sie vor Gericht.

Das Verwaltungsgericht Hamburg entschied gegen die Frau. Der Versand einer E-Mail allein reicht nicht aus, um nachzuweisen, dass die Behörde die Unterlagen tatsächlich erhalten hat (Urteil vom 2. September 2026, 5 K 3957/25).

Die Entscheidung zeigt, wie wichtig ein nachweisbarer Eingang von Unterlagen beim Wohngeldantrag ist. Wer Dokumente per E-Mail verschickt, sollte sich den Eingang bestätigen lassen, um später keine Nachteile zu riskieren.

Nach dem Unterhaltsvorschuss fehlte die Erklärung zum Lebensunterhalt

Die Klägerin ist Mutter dreier minderjähriger Kinder und hatte im September 2022 Wohngeld beantragt. Für Oktober bis Dezember 2022 bewilligte die Behörde später monatlich 666 Euro, für die anschließende Zeit blieben jedoch Fragen offen.

Für zwei Kinder waren die Unterhaltsvorschussleistungen zum Jahreswechsel eingestellt worden, für das dritte Kind waren sie von Anfang an abgelehnt worden. Die Wohngeldstelle wollte deshalb wissen, ob inzwischen Unterhalt floss, ob neue Bescheide zum Unterhaltsvorschuss vorlagen und wovon die Familie ihren Lebensunterhalt bestritt.

Falls der Vater nicht zahlen konnte, verlangte die Behörde Nachweise über seine Einnahmen. Weil das angegebene Haushaltseinkommen erheblich unter dem errechneten Bedarf lag, sollte die Mutter außerdem vorhandene Ersparnisse und deren Verwendung belegen.

Solche Fragen betreffen die Voraussetzungen des Anspruchs: Die Behörde muss die finanziellen Verhältnisse nachvollziehen können.

Welche Angaben dabei überprüft werden, erläutert auch der Beitrag zur Prüfung eines Wohngeldantrags.

„Er zahlt keinen Unterhalt“ genügte hier nicht

Die Mutter teilte mit, der Vater zahle keinen Unterhalt und sie habe keine Nachweise über sein Einkommen erhalten. Außerdem laufe ein Widerspruchsverfahren wegen des Unterhaltsvorschusses.

Damit waren die Fragen der Wohngeldstelle nach Auffassung des Gerichts nicht ausreichend beantwortet. Offen blieb sowohl, welche Mittel tatsächlich zur Verfügung standen, als auch, ob bestehende Unterhaltsansprüche verfolgt wurden.

Für Familien ist dabei die Unterscheidung zwischen einem Anspruch auf Unterhalt und tatsächlich eingehenden Zahlungen wichtig. Wie sich Unterhalt und Unterhaltsvorschuss auf das Wohngeld auswirken, hängt auch von den belegten Zuflüssen und der nachvollziehbaren Erwartung für den Bewilligungszeitraum ab.

Das Gericht stellte mehrere ungeklärte Möglichkeiten fest

Nach dem damaligen Kenntnisstand der Wohngeldstelle konnte das verfügbare Einkommen so niedrig sein, dass der Lebensunterhalt nicht nachvollziehbar gedeckt war. Ebenso war aus Sicht des Gerichts nicht ausgeschlossen, dass weitere Einnahmen bestanden, etwa aus Unterhalt oder Unterhaltsvorschuss.

Daneben blieb offen, ob die Mutter zumutbare Möglichkeiten zur Durchsetzung solcher Ansprüche ausreichend genutzt hatte.

📚 Lesen Sie auch: Grundsicherung nach der Haft: Überbrückungsgeld ist kein Einkommen

Entscheidend ist eine nachvollziehbare Darstellung der Finanzierung des Haushalts; die Einkommensprüfung beim Wohngeld lässt sich nicht auf den Vergleich mit einer einzigen Zahl reduzieren.

Die Bescheide des Vaters kamen erst im Prozess auf den Tisch

Im gerichtlichen Verfahren legte der Vater Jobcenter-Bescheide aus den Jahren 2021, 2022 und 2023 vor. Seine Aussage überzeugte das Gericht jedoch nicht, dass diese Dokumente schon vor dem Widerspruch bei der Wohngeldstelle eingegangen waren.

Der Zeuge konnte weder den Zeitpunkt noch den Zweck der behaupteten Übermittlung konkret beschreiben. Nach seiner Aussage wusste er nicht einmal, wofür die Mutter die Bescheinigungen benötigt hatte.

Das Gericht unterschied zudem zwischen dem Absenden einer E-Mail und ihrem Zugang. Selbst eine versandte Nachricht hätte noch nicht bewiesen, dass die beigefügten Bescheide die Wohngeldstelle erreicht hatten.

Warum Nachreichen vor Gericht hier nicht mehr half

Die Behörde muss das zu erwartende Einkommen für den Bewilligungszeitraum beurteilen. Wird rechtzeitig Widerspruch eingelegt, erstreckt sich der Ermittlungszeitraum bis zur Entscheidung über diesen Widerspruch.

Das Gericht prüfte, ob die Einkommensprognose auf Grundlage der damals bekannten oder bei sorgfältiger Ermittlung erkennbaren Umstände rechtmäßig war. Erstmals im Prozess vorgelegte Informationen konnten diese Prognose hier nicht nachträglich auf eine neue Grundlage stellen.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Beweise dafür, dass die Behörde bestimmte Unterlagen bereits rechtzeitig erhalten hatte, wären relevant gewesen – genau dieser Nachweis gelang nicht.

Erneute Anforderung: Eingang klären und Unterlagen sichern

Fordert die Wohngeldstelle bereits verschickt geglaubte Nachweise erneut an, sollten Betroffene die Aufforderung nicht mit dem Hinweis „Das hat der Vater längst geschickt“ erledigen.

Sinnvoll ist eine schriftliche Nachfrage, welche Dokumente für welchen Zeitraum fehlen und welche Unterlagen bereits der eigenen Akte zugeordnet wurden.

Eine Eingangsbestätigung sollte möglichst erkennen lassen, welche Dokumente angekommen sind. Dass fehlende Belege weitreichende Folgen haben können, zeigt auch ein weiterer Fall über fehlende Kontoauszüge im Wohngeldverfahren.

Welche Dokumentation wirklich weiterhilft

Vorhandener Nachweis Was sich daraus ableiten lässt E-Mail im Ordner „Gesendet“ Sie dokumentiert den Versandvorgang, beweist für sich allein aber nicht den Eingang bei der Wohngeldstelle. Eingangsbestätigung ohne Angaben zu Anlagen Sie kann den Eingang einer Nachricht stützen, lässt aber möglicherweise offen, welche Dokumente angekommen sind. Bestätigung mit Aktenzeichen und benannten Anlagen Sie erleichtert den Nachweis, dass konkrete Unterlagen dem richtigen Verfahren zugeordnet wurden. Übermittlungsbestätigung eines Behördenportals Ihr Beweiswert hängt davon ab, ob sie die abgeschlossene Übermittlung, den Zeitpunkt und die eingereichten Dateien dokumentiert. Abgestempelte Kopie eines Begleitschreibens mit Anlagenverzeichnis Sie hilft bei persönlicher Abgabe, den Eingang der aufgeführten Unterlagen nachvollziehbar festzuhalten.

Auch bei einem Onlineverfahren lohnt sich ein genauer Blick auf die Bestätigung. Ein lediglich gespeicherter Wohngeldantrag ist noch keine abgeschlossene Übermittlung.

Im Widerspruchsverfahren die offenen Fragen beantworten

Ein Widerspruch sollte sich nicht darauf beschränken, die Ablehnung als ungerecht zu bezeichnen. Hilfreich ist eine verständliche Erklärung, wie der Haushalt seinen Lebensunterhalt finanziert, welche Unterhaltszahlungen ausbleiben und welche Belege die einzelnen Angaben stützen.

Kann ein angeforderter Nachweis nicht beschafft werden, sollte das der Behörde rechtzeitig schriftlich erklärt werden. Dabei lässt sich zugleich klären, ob andere Unterlagen genügen oder die Wohngeldstelle selbst Auskünfte einholen kann.

Die Frist für den Rechtsbehelf läuft unabhängig davon, ob Unterlagen noch beschafft werden müssen; bei einem vorgesehenen Widerspruch beträgt sie bei ordnungsgemäßer Belehrung grundsätzlich einen Monat nach Bekanntgabe.

Das bloße Nachreichen von Dokumenten ersetzt einen erforderlichen Widerspruch nicht. Weitere typische Probleme behandelt der Beitrag „Wohngeld abgelehnt: Diese Fehler kosten den Anspruch“.

Fehlende Mitwirkung und fehlender Anspruch sind zu unterscheiden

Die Behörde hatte zunächst Wohngeld wegen fehlender Mitwirkung versagt und diese Entscheidung später durch eine inhaltliche Ablehnung ersetzt. Vor Gericht ging es schließlich darum, ob sich ein Anspruch anhand der rechtzeitig verfügbaren Informationen feststellen ließ.

Dass eine Behörde inzwischen vorliegende Nachweise nicht einfach ignorieren darf, zeigt der Fall einer erneuten Wohngeldablehnung nach einer Gerichtsniederlage.

Die Abgrenzung zwischen Wohngeld und Bürgergeld ist eine eigene Frage und wird durch einen Streit über den Eingang von Unterlagen nicht beantwortet.

Fragen und Antworten zum Urteil

Reicht eine versandte E-Mail als Nachweis?

Das bloße Absenden beweist noch nicht, dass die Nachricht samt Anlagen bei der Wohngeldstelle angekommen ist. Eine Bestätigung, die die eingegangenen Dokumente bezeichnet, erleichtert den Nachweis erheblich.

Was tun, wenn der andere Elternteil die Unterlagen verschickt haben will?

Lassen Sie sich die Nachricht mit Empfängeradresse und Anlagen zeigen und klären Sie den Eingang bei der zuständigen Stelle. Bleibt er ungeklärt, sollten die Dokumente rechtzeitig erneut und eindeutig zugeordnet eingereicht werden.

Können Nachweise noch im Widerspruchsverfahren eingereicht werden?

Ja, nach dem Hamburger Urteil reicht der Zeitraum zur Ermittlung der für die Einkommensprognose relevanten Tatsachen bei rechtzeitigem Widerspruch bis zur Widerspruchsentscheidung. Warten Sie deshalb mit fehlenden Angaben nicht bis zu einer späteren Klage.

Sind später vorgelegte Unterlagen vor Gericht immer wertlos?

Nein, sie können zum Beispiel belegen, welche Informationen die Behörde bereits vor ihrer Entscheidung hatte. Im entschiedenen Fall konnten die im Prozess eingereichten Bescheide jedoch weder den rechtzeitigen Eingang beweisen noch die Einkommensprognose ersetzen.

Führt ein niedriges Einkommen zwangsläufig zur Ablehnung?

Nein, aus diesem Urteil folgt keine pauschale Einkommensuntergrenze. Wer mit den angegebenen Einnahmen seinen Lebensunterhalt scheinbar nicht decken kann, muss erklären und gegebenenfalls belegen, wie der Haushalt finanziert wird.

Musste die Mutter für Oktober bis Dezember 2022 ebenfalls auf Wohngeld verzichten?

Für diese Monate waren ihr bereits jeweils 666 Euro bewilligt worden. Soweit ihre Klage diesen Zeitraum nochmals erfasste, war sie unzulässig; die inhaltliche Prüfung betraf die Zeit ab Januar 2023.

Quellen

Verwaltungsgericht Hamburg: Urteil vom 2. September 2026, Aktenzeichen 5 K 3957/25, Volltextveröffentlichung der Hamburger Justiz.

Verwaltungsgerichtsordnung: § 70.

Wohngeldgesetz: § 24.