Eine neue Krone, eine Brücke oder eine Zahnprothese kann bei kleiner Rente zur finanziellen Belastung werden. Doch gesetzlich Versicherte mit geringem Einkommen müssen die Kosten der vorgesehenen Regelversorgung unter bestimmten Voraussetzungen nicht selbst mittragen.

Für Alleinstehende liegt die Einkommensgrenze der Härtefallregelung 2026 bei monatlich 1.582 Euro brutto. Auch wer etwas darüberliegt, sollte eine Prüfung beantragen: Über die gleitende Härtefallregelung kann ein zusätzlicher Zuschuss möglich sein.

Vollständige Übernahme bedeutet nicht freie Auswahl ohne Mehrkosten

Die Krankenkasse kann bei anerkanntem Härtefall die Kosten der Regelversorgung vollständig übernehmen. Gemeint ist die für den jeweiligen zahnmedizinischen Befund festgelegte Versorgung, die ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich ist.

Welche Behandlung darunter fällt, hängt vom Zustand der Zähne und den notwendigen Maßnahmen ab. Rentner sollten sich deshalb von der Zahnarztpraxis ausdrücklich erklären lassen, welche Lösung in ihrem Fall als Regelversorgung vorgesehen ist.

Wer eine darüber hinausgehende Versorgung wählt, kann auch bei anerkannter finanzieller Härte einen Eigenanteil haben. Der erhöhte Zuschuss bleibt erhalten, deckt aber nicht immer die Rechnung der gewählten Behandlung.

Diese Einkommensgrenzen gelten 2026

Für die Härtefallprüfung zählen die monatlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt. Die Grenze erhöht sich, wenn berücksichtigungsfähige Angehörige im gemeinsamen Haushalt leben.

Haushaltskonstellation Monatliche Einkommensgrenze 2026 Versicherte Person ohne Angehörige 1.582,00 Euro Versicherte Person mit einem Angehörigen 2.175,25 Euro Versicherte Person mit zwei Angehörigen 2.570,75 Euro Jeder weitere berücksichtigungsfähige Angehörige Zusätzlich 395,50 Euro

Die genannten Grenzen dürfen für den einkommensabhängigen vollständigen Härtefall nicht überschritten werden. Wer genau auf der Grenze liegt, ist nicht allein wegen dieses Betrags ausgeschlossen.

Bei einem Ehepaar sind die berücksichtigungsfähigen gemeinsamen Einnahmen mit der erhöhten Haushaltsgrenze zu vergleichen.

Die Nettorente allein reicht für die Prüfung nicht aus

Der Überweisungsbetrag auf dem Konto ist keine verlässliche Grundlage für die Härtefallprüfung. Eine Rente kann nach Abzug von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen unter der Grenze liegen, während die Bruttoeinnahmen darüberliegen.

📚 Lesen Sie auch: Rente: Höhere Kassenbeiträge sehen Rentner erst im März 2027

Außerdem können weitere Einnahmen und die Einnahmen berücksichtigungsfähiger Angehöriger einzubeziehen sein. Wer neben der gesetzlichen Rente andere Einkünfte hat, sollte diese der Krankenkasse deshalb vollständig zur Prüfung vorlegen.

Zu den Unterlagen gehören aktuelle Rentenbescheide und Nachweise weiterer Einnahmen. Bei schwankenden Beträgen sollte die Krankenkasse erläutern, welchen Zeitraum sie für ihre Entscheidung zugrunde legt.

Bei Grundsicherung kann der Leistungsbescheid entscheidend sein

Das Gesetz erkennt eine unzumutbare Belastung auch beim Bezug bestimmter Sozialleistungen an. Dazu gehören Leistungen die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Auch für Menschen, deren Heimunterbringung vom Sozialhilfeträger finanziert wird, enthält das Gesetz eine entsprechende Regelung. Betroffene sollten den aktuellen Leistungsbescheid einreichen und ausdrücklich die Härtefallprüfung für den Zahnersatz beantragen.

Die Berechtigung bedeutet nicht, dass die Zahnarztpraxis ohne Abstimmung jede gewünschte Versorgung auf Kassenkosten durchführen darf. Die Beschränkung auf die Regelversorgung bleibt bestehen.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Knapp über 1.582 Euro ist nicht automatisch Schluss

Die gleitende Härtefallregelung soll verhindern, dass ein geringfügig höheres Einkommen jede zusätzliche Unterstützung ausschließt. Ob und in welcher Höhe ein weiterer Zuschuss entsteht, hängt vom Einkommen und den Kosten der Versorgung ab.

Bei der Berechnung wird die Differenz zwischen den monatlichen Bruttoeinnahmen und der persönlichen Einkommensgrenze berücksichtigt. Das Dreifache dieser Differenz wird dem gesetzlichen Grundfestzuschuss gegenübergestellt; außerdem begrenzen die tatsächlich anfallenden Regelversorgungskosten die Kassenleistung.

Aus einem Einkommen von etwa 50 Euro oberhalb der Grenze lässt sich deshalb noch keine vollständige Kostenübernahme ableiten. Ebenso falsch wäre aber die Annahme, dass wegen dieser Überschreitung ausschließlich der gewöhnliche Zuschuss infrage komme.

Die Krankenkasse sollte die Berechnung anhand des konkreten Behandlungsplans vornehmen. Für die abschließende Erstattung im gleitenden Härtefall ist die Zahnarztrechnung erforderlich.

Vor der Behandlung nach der Regelversorgung fragen

Der praktische erste Schritt ist eine klare Frage in der Zahnarztpraxis: Welche Versorgung ist medizinisch vorgesehen, und welche davon lässt sich als reine Regelversorgung durchführen? Zusätzlich sollte erkennbar sein, welche angebotenen Leistungen darüber hinausgehen und privat bezahlt werden müssten.

Den Heil- und Kostenplan übermittelt die Praxis üblicherweise elektronisch an die Krankenkasse. Dabei kann sie auch auf einen möglichen Härtefall hinweisen; die erforderlichen Einkommens- oder Leistungsnachweise müssen dennoch vorliegen.

Vor Beginn der geplanten Zahnersatzbehandlung sollten der Zuschuss und die Härtefallentscheidung geklärt sein. Eine Ratenzahlungsvereinbarung beantwortet dagegen nur, wie eine Rechnung bezahlt wird – nicht, ob der Eigenanteil überhaupt entstehen müsste.

Das Bonusheft ersetzt keinen Härtefallantrag

Ein regelmäßig geführtes Bonusheft kann den gewöhnlichen Festzuschuss erhöhen. Die vollständige Kostenübernahme wegen finanzieller Härte beruht jedoch auf einer anderen Anspruchsgrundlage.

Ein lückenhaftes Bonusheft schließt die Härtefallregelung deshalb nicht automatisch aus. Umgekehrt sorgt ein vollständig geführtes Bonusheft allein noch nicht dafür, dass jede Zahnersatzrechnung ohne Eigenanteil bleibt.

Beispiel aus der Praxis: Kleine Rente, Regelversorgung ohne Eigenanteil

Ein fiktives Beispiel: Eine alleinstehende Rentnerin erhält monatlich 1.450 Euro Bruttorente und hat keine weiteren berücksichtigungsfähigen Einnahmen. Ihre Zahnarztpraxis stellt fest, dass sie eine Brücke benötigt.

Die Rentnerin beantragt bei ihrer Krankenkasse die Härtefallregelung und entscheidet sich nach Aufklärung für die reine Regelversorgung. Wird der Härtefall anerkannt und die Versorgung entsprechend durchgeführt, übernimmt die Krankenkasse deren Kosten vollständig.

Wählt sie stattdessen eine teurere Ausführung außerhalb der Regelversorgung, können Mehrkosten bei ihr verbleiben. Deshalb sollte sie sich den voraussichtlichen Eigenanteil erklären lassen, bevor sie eine zusätzliche private Vereinbarung unterschreibt.

Quellen:

§ 55 SGB V; Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, „Festzuschuss und Eigenanteil“, Kassenzahnärztliche Vereinigung Land Brandenburg, Härtefallregelung und Einkommensgrenzen 2026.