Menschen mit Schwerbehinderung können bei der Suche nach einem regulären Arbeitsplatz einen besonderen Vorteil haben. Wer unmittelbar aus einer Werkstatt für behinderte Menschen oder von einem anderen Leistungsanbieter in ein Unternehmen wechselt, wird dort unter bestimmten Voraussetzungen zwei Jahre lang doppelt angerechnet.

Auch Beschäftigte mit einem Budget für Arbeit profitieren von dieser Regelung.

Für Arbeitgeber kann das bares Geld bedeuten. Sie erfüllen mit einer solchen Einstellung rechnerisch zwei statt nur einen Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte Menschen und können dadurch ihre Ausgleichsabgabe verringern. Die seit Januar 2024 geltende Regelung steht in § 159 Absatz 2a SGB IX und kann bei Bewerbungen ein zusätzliches Argument sein.

Warum ein schwerbehinderter Bewerber doppelt zählt

Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich mindestens 20 Arbeitsplätzen sind verpflichtet, schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Unternehmen mit mindestens 60 Arbeitsplätzen müssen dafür fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze vorsehen. Bei kleineren beschäftigungspflichtigen Arbeitgebern gelten besondere Vorgaben.

Wer diese Pflicht nicht erfüllt, muss eine Ausgleichsabgabe zahlen. Beschäftigt ein Unternehmen beispielsweise 100 Menschen, sind rechnerisch fünf Pflichtarbeitsplätze zu besetzen. Stellt es einen entsprechend berechtigten schwerbehinderten Menschen ein, kann dieser während der ersten beiden Beschäftigungsjahre auf zwei dieser fünf Plätze angerechnet werden.

Die doppelte Anrechnung bedeutet nicht, dass der Beschäftigte doppelt arbeiten muss oder zweimal bezahlt wird. Sie verändert ausschließlich die Berechnung der Beschäftigungsquote des Arbeitgebers.

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Welche Beschäftigten von der Regelung profitieren

Die gesetzliche Vergünstigung gilt für schwerbehinderte Menschen, die unmittelbar zuvor in einer Werkstatt für behinderte Menschen oder bei einem anderen Leistungsanbieter beschäftigt waren. Ebenfalls erfasst sind schwerbehinderte Menschen, die ein Budget für Arbeit erhalten.

Nach den fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit muss der Übergang aus einer Werkstatt nicht unmittelbar am nächsten Kalendertag stattfinden. Erfolgt die Arbeitsaufnahme bis zum Ende des Folgemonats, wird der Wechsel im Regelfall noch anerkannt. Bei einem längeren Zeitraum kommt es darauf an, ob ein klarer Zusammenhang zwischen der bisherigen Beschäftigung und dem neuen Arbeitsplatz besteht.

Die doppelte Anrechnung erfolgt bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen ohne gesonderten Bewilligungsantrag. Nach Ablauf der ersten beiden Beschäftigungsjahre wird der Mitarbeiter normalerweise wieder einfach angerechnet. Unter besonderen Voraussetzungen kann der Arbeitgeber eine weitere Mehrfachanrechnung bei der Bundesagentur für Arbeit beantragen.

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Wie viel Geld Arbeitgeber sparen können

Die finanzielle Bedeutung hängt von der Größe des Unternehmens und seiner Beschäftigungsquote ab. Seit dem Beschäftigungsjahr 2025 beträgt die monatliche Ausgleichsabgabe bei Arbeitgebern mit mindestens 60 Arbeitsplätzen je unbesetztem Pflichtarbeitsplatz 155, 275, 405 oder 815 Euro.

Welche Staffel gilt, richtet sich nach der jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote.

Eine doppelte Anrechnung kann somit die Zahl unbesetzter Pflichtarbeitsplätze reduzieren und gegebenenfalls auch die maßgebliche Abgabenstaffel verändern. Eine feste Ersparnis für jede einzelne Einstellung lässt sich daraus nicht ableiten. Entscheidend sind die tatsächlichen Beschäftigungsverhältnisse und die Berechnung über das jeweilige Kalenderjahr.

Auch Menschen mit Autismus können profitieren

Die Regelung kann auch Menschen mit Autismus helfen, die aus einer Werkstatt oder über ein Budget für Arbeit in eine reguläre Beschäftigung wechseln. Eine Autismus-Diagnose allein reicht dafür allerdings nicht aus. Entscheidend ist, dass die Voraussetzungen für die gesetzliche doppelte Anrechnung erfüllt sind.

Neben diesem Vorteil können weitere Unterstützungsleistungen den beruflichen Einstieg erleichtern. Dazu gehören unter anderem Lohnkostenzuschüsse sowie die notwendige Anleitung und Begleitung am Arbeitsplatz.

So können Bewerber den Vorteil bei der Jobsuche nutzen

Wer aus einer Werkstatt oder von einem anderen Leistungsanbieter wechseln möchte, kann einen potenziellen Arbeitgeber bereits im Bewerbungsgespräch auf § 159 Absatz 2a SGB IX aufmerksam machen. Besonders interessant ist das für Unternehmen, die ihre gesetzliche Beschäftigungspflicht bisher nicht vollständig erfüllen.

Beschäftigte mit einem Budget für Arbeit können zusätzlich darauf hinweisen, dass dieses unter den gesetzlichen Voraussetzungen einen Lohnkostenzuschuss und die notwendige Begleitung am Arbeitsplatz umfasst. Die doppelte Anrechnung ist davon zu unterscheiden und stellt einen weiteren Vorteil für den Arbeitgeber dar.

Bei Fragen können die Bundesagentur für Arbeit, Integrationsfachdienste und die zuständigen Träger der Eingliederungshilfe unterstützen. Die Bewerber sollten den bisherigen Beschäftigungsweg und einen möglichen Budgetanspruch nachvollziehbar darlegen können.

Ein Anspruch auf Einstellung entsteht durch die Regelung nicht. Sie bietet aber ein konkretes Argument, mit dem schwerbehinderte Menschen und ihre Unterstützer Arbeitgeber auf die Vorteile einer regulären Beschäftigung aufmerksam machen können.

Quellen