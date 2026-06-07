Schwerbehinderung: Persönliches Budget gedeckelt – Dieses Urteil kippt die Argumente

Wer ein Persönliches Budget beantragt und einen Bescheid bekommt, der den Betrag auf die Kosten der bisherigen Sachleistung deckelt, hat eine Monatsfrist. Diese Frist beginnt spätestens vier Tage nach dem Poststempel des Trägers. Wer sie versäumt, akzeptiert eine Budgethöhe, die nicht zwingend den tatsächlichen Bedarf deckt. Und das ist das Problem: Der Deckel gilt für die Leistungsform, nicht für den Anspruch auf Bedarfsdeckung.

Was der Budgetdeckel wirklich bedeutet – und was er nicht bedeutet

Das Persönliche Budget ist keine eigene Sozialleistung, sondern eine Leistungsform. Berechtigte erhalten Geld statt Sachleistung und organisieren die Unterstützung selbst. Die gesetzliche Grenze lautet: Das Budget soll die Kosten der bisherigen individuell festgestellten Leistungen nicht überschreiten.

Das klingt wie eine Sackgasse. Der Gegensatz steht im selben Absatz: Das Budget wird so bemessen, dass der individuell festgestellte Bedarf gedeckt wird. Wer also darauf besteht, dass dieser Bedarf zu niedrig festgestellt wurde, greift nicht den Deckel an, sondern die Feststellung darunter.

Das ist der Kern des Widerspruchs. Das Bundessozialgericht hat 2021 klargestellt, dass eine Zielvereinbarung die Beteiligten nicht materiell hinsichtlich der Leistungshöhe bindet (BSG, B 8 SO 9/19 R, 28.01.2021). Ein früherer Budgetbetrag in einer Zielvereinbarung ist damit kein Argument gegen einen höheren Anspruch.

Wer das nicht weiß, unterschreibt Zielvereinbarungen, die seinen Anspruch faktisch beschränken.

Monatsfrist und Fristberechnung: Was seit 2025 gilt

Der Widerspruch muss innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids schriftlich bei der Stelle eingereicht werden, die ihn erlassen hat. Seit dem 1. Januar 2025 gilt durch das Postrechtsmodernisierungsgesetz eine neue Zustellungsfiktion: Ein per einfachem Brief versandter Bescheid gilt erst am vierten Tag nach der Aufgabe zur Post als bekannt gegeben.

Fällt dieser Tag auf ein Wochenende oder einen Feiertag, verschiebt er sich auf den nächsten Werktag.

Fehlt die Rechtsbehelfsbelehrung oder ist sie fehlerhaft, gilt eine Jahresfrist statt einem Monat – ein Fehler, den Träger häufiger machen, als man glaubt. Der Widerspruch muss eigenhändig unterschrieben sein; eine einfache E-Mail ohne qualifizierte elektronische Signatur reicht nicht.

Was in den Widerspruch gehört: drei Begründungsebenen

Ein Widerspruch muss nicht sofort begründet werden. Wer die Frist nicht sicher ausschöpfen kann, legt einen formlosen Widerspruch ein und reicht die Begründung nach. Entscheidend ist, dass das Schreiben vor Fristablauf eingeht.

Die Begründung arbeitet drei Ebenen ab.

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Erste Ebene: Der tatsächliche Hilfebedarf übersteigt das, was im Gesamtplan festgestellt wurde. Dafür braucht es Belege: ärztliche Stellungnahmen, Pflegedokumentation, Berichte von Assistenzkräften. Ohne Belege bleibt der Vorwurf eine Behauptung.

Zweite Ebene: Das Bedarfsermittlungsverfahren war fehlerhaft. Das Gesetz sieht vor, dass die Wünsche der leistungsberechtigten Person dokumentiert werden und eine Vertrauensperson beteiligt werden kann. Wer im Verfahren nicht ausreichend beteiligt wurde oder dessen Angaben im Gesamtplan fehlen, rügt einen Verfahrensfehler.

Dritte Ebene: Das letzte Verfahren liegt mehr als zwei Jahre zurück, der Bedarf hat sich seitdem wesentlich geändert. In diesem Fall ist gleichzeitig ein neues Bedarfsermittlungsverfahren zu beantragen.

Musterschreiben: Widerspruch gegen einen Budgetbescheid

Das folgende Muster ist ein Ausgangspunkt und muss mit den konkreten Daten des eigenen Falls gefüllt werden:

[Vollständiger Name, Anschrift, Datum] [Träger der Eingliederungshilfe, vollständige Anschrift]

Betreff: Widerspruch gegen Bescheid vom [Datum], Aktenzeichen [AZ]

Sehr geehrte Damen und Herren,

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hiermit lege ich gegen den Bescheid vom [Datum] fristgerecht Widerspruch ein. Mit dem Bescheid wird mein Persönliches Budget auf [Betrag] Euro monatlich festgesetzt. Ich bin der Auffassung, dass dieser Betrag meinen individuell festgestellten Bedarf nicht vollständig deckt.

Zur Begründung:

Mein tatsächlicher Hilfebedarf umfasst [konkrete Beschreibung, z.B. tägliche Assistenz für Körperpflege, Mobilität, Alltagsgestaltung]. Im Gesamtplan vom [Datum] fehlt [konkrete Lücke]. Als Beleg füge ich bei: [ärztliche Stellungnahme/Pflegedokumentation / Gutachten – Anlage 1].

[Optional: Das Bedarfsermittlungsverfahren vom [Datum] liegt mehr als zwei Jahre zurück. Ich beantrage gleichzeitig die Einleitung eines neuen Verfahrens, da sich mein Bedarf in [Bereich] wesentlich verändert hat.]

Das Bundessozialgericht hat entschieden: Eine Zielvereinbarung bindet nicht hinsichtlich der Budgethöhe (BSG, B 8 SO 9/19 R, 28.01.2021).

Ich bitte um eine schriftliche Eingangsbestätigung.

Mit freundlichen Grüßen, [Unterschrift]

Aufschiebende Wirkung: Das Budget läuft weiter

Ein rechtzeitig eingelegter Widerspruch gegen eine Kürzung des Persönlichen Budgets hat aufschiebende Wirkung. Der Träger darf den Betrag während des laufenden Widerspruchsverfahrens nicht kürzen. Das Budget wird in der bisherigen Höhe weitergezahlt, bis der Widerspruchsbescheid ergeht.

Ordnet der Träger dennoch die sofortige Vollziehbarkeit an, muss er das schriftlich und mit konkreter Begründung tun. Gegen diese Anordnung kann beim Sozialgericht sofort einstweiliger Rechtsschutz beantragt werden.

Wenn die Frist abgelaufen ist: der Überprüfungsantrag

Wer die Widerspruchsfrist versäumt hat, ist nicht dauerhaft abgeschnitten. Der Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X ermöglicht es, einen rechtswidrig zu niedrig festgesetzten Bescheid nachträglich zu korrigieren. Er ist formlos, kostenlos und direkt beim Träger zu stellen.

Stellt der Träger fest, dass er das Recht unrichtig angewandt hat, nimmt er den Bescheid rückwirkend zurück. Im Recht der Eingliederungshilfe gilt die 4-Jahres-Frist nach allgemeinem Überprüfungsrecht, nicht die 1-Jahres-Begrenzung des SGB II.

Wer einen gesunkenen Bescheid nicht mehr anfechten kann, aber meint, der ursprüngliche Bescheid war schon fehlerhaft – der greift zu § 44 SGB X. Wer argumentiert, der Bedarf sei seither gestiegen, stellt stattdessen einen Änderungsantrag.

Häufige Fragen zum Widerspruch beim Persönlichen Budget

Kann ich Widerspruch einlegen, obwohl ich die Zielvereinbarung bereits unterschrieben habe?

Ja. Die Zielvereinbarung enthält zwar die Budgethöhe als Bestandteil, ist nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung aber kein verbindlicher Vertrag über den Leistungsumfang. Entscheidend ist der Bewilligungsbescheid, gegen den der Widerspruch gerichtet ist. Die Unterschrift unter der Zielvereinbarung schließt den Widerspruch gegen den Bescheid nicht aus.

Was passiert, wenn der Träger das Bedarfsermittlungsverfahren verschleppt?

Entsteht die Lücke in der Planung dadurch, dass der Träger selbst das turnusmäßige Verfahren nicht eingeleitet hat, kann er diese Lücke nicht als Ablehnungsgrund verwenden. In solchen Fällen ist ein Eilantrag beim Sozialgericht der schnellste Weg: Wird glaubhaft gemacht, dass ohne sofortige Entscheidung erhebliche und später kaum ausgleichbare Nachteile drohen, ordnen Gerichte die vorläufige Weiterzahlung an.

Brauche ich für den Widerspruch einen Anwalt?

Nein. Das Widerspruchsverfahren ist kostenfrei und ohne rechtliche Vertretung möglich. Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) nach § 32 SGB IX unterstützt kostenlos bei Begründung und Vorbereitung und ist bundesweit verfügbar. Für eine Klage vor dem Sozialgericht ist anwaltliche Unterstützung sinnvoll, aber nicht zwingend.

Quellen

Bundessozialgericht: Urteil vom 28.01.2021, B 8 SO 9/19 R

Bundessozialgericht: Urteil vom 06.12.2018, B 8 SO 9/18 R

Gesetze-im-internet.de: § 29 SGB IX – Persönliches Budget

Gesetze-im-internet.de/dejure.org: § 44 SGB X – Überprüfungsantrag; § 84, § 86a SGG

Postrechtsmodernisierungsgesetz (2024): Änderung der Zustellungsfiktion ab 01.01.2025