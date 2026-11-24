Eine leitende Oberärztin erhielt von ihrem Arbeitgeber mehrere fristlose Kündigungen. Doch vor Gericht scheiterte die Klinik. Sie konnte nicht nachweisen, dass sie die gesetzliche Zweiwochenfrist für eine fristlose Kündigung eingehalten hatte.

Auch der angebliche Druck aus der Belegschaft rechtfertigte die Kündigungen nicht. Das Landesarbeitsgericht München erklärte sie deshalb für unwirksam (Urteil vom 21. April 2026, 9 SLa 495/25).

Die Ärztin hat außerdem Anspruch auf ausstehendes Gehalt und eine Weiterbeschäftigung entsprechend ihrer tariflichen Stellung. Die Entscheidung zeigt, dass Arbeitgeber bei fristlosen Kündigungen die gesetzlichen Fristen einhalten müssen. Selbst schwere Vorwürfe rechtfertigen keine verspätete Kündigung.

Nach dem Streit folgten Strafanzeige und Kündigungen

Die Ärztin arbeitete seit Januar 2020 als leitende Oberärztin und Chefarzt-Stellvertreterin im Bereich präventive Sportmedizin und Sportkardiologie an der Technischen Universität München. Am 27. Februar 2024 stritt sie lautstark mit dem Chefarzt in dessen Büro und auf dem Flur davor.

Zwei Tage später teilte sie der Personalabteilung mit, der Vorgesetzte sei ihr gegenüber tätlich geworden. Mitte März erstattete sie Strafanzeige, unter anderem wegen des Verdachts einer Körperverletzung; der Chefarzt bestritt die Vorwürfe.

Nach einem Personalgespräch im April wurde die Ärztin freigestellt und mit einem Kontaktverbot gegenüber Beschäftigten des Lehrstuhls belegt. Im Mai setzte der Arbeitgeber sie an einen anderen Lehrstuhl um, an dem sie keine Chefarztvertretung mehr ausübte.

Am 11. Juli 2024 kündigte der Arbeitgeber wegen angeblicher Verleumdung beziehungsweise des Verdachts darauf außerordentlich fristlos und hilfsweise mit sozialer Auslauffrist. Vier Tage später folgten weitere außerordentliche Kündigungen, diesmal mit der Begründung, Beschäftigte hätten für den Fall ihrer Rückkehr eigene Kündigungen angekündigt.

Für die außerordentliche Kündigung gelten zwei Wochen

Nach § 626 Absatz 2 BGB muss eine außerordentliche Kündigung innerhalb von zwei Wochen erfolgen. Die Frist beginnt grundsätzlich, sobald eine kündigungsberechtigte Person die entscheidenden belastenden und entlastenden Tatsachen hinreichend zuverlässig kennt.

Der Tag des Vorfalls ist deshalb nicht zwingend der Fristbeginn. Muss der Arbeitgeber den Sachverhalt erst aufklären, können notwendige Ermittlungen den Beginn hinausschieben, solange sie aus nachvollziehbaren Gründen und mit der gebotenen Eile stattfinden.

Eine bloße Behauptung, es werde noch ermittelt, genügt nicht. Wie sich solche Verzögerungen auswirken können, zeigt auch der Beitrag Dreimal gekündigt, dreimal unwirksam.

Aussage gegen Aussage war kein Grund zum Abwarten

Der Arbeitgeber berief sich darauf, zunächst nicht gewusst zu haben, welche Darstellung zutraf. Erst eine E-Mail eines Mitarbeiters vom 17. Juni 2024 habe einen Nachweis gegen die Ärztin aussichtsreich erscheinen lassen.

Das Landesarbeitsgericht ließ diese Erklärung nicht gelten: Schon vorher waren konkrete Ermittlungsansätze vorhanden. Die Ärztin hatte in ihrer Strafanzeige einen Zeugen genannt, außerdem hätten Beschäftigte mit Büros am betreffenden Flur frühzeitig befragt werden können.

Der Arbeitgeber musste nicht schon beim ersten Verdacht kündigen. Er musste aber zügig klären, was geschehen war, wenn er aus dem Vorfall später eine außerordentliche Kündigung ableiten wollte.

Eine spätere E-Mail beseitigte die Ermittlungspause nicht

Zusätzlich blieb unklar, wann die kündigungsberechtigten Personen von den gegensätzlichen Schilderungen erfahren hatten. Der Arbeitgeber legte trotz gerichtlichen Hinweises nicht ausreichend dar, wann Präsident und Kanzler informiert worden waren.

Selbst bei der für den Arbeitgeber günstigen Annahme einer Kenntnis erst am 16. Mai 2024 wäre die Kündigung vom 11. Juli zu spät gewesen. Für die Zeit zwischen Mitte Mai und Mitte Juni waren keine zügigen Ermittlungen erkennbar.

Die später eingegangene E-Mail konnte diese Lücke nicht ausgleichen. Die Pflicht zur rechtzeitigen Aufklärung betrifft auch andere schwere Vorwürfe, wie der Beitrag Arbeitszeitbetrug: Dann scheitert die fristlose Kündigung erläutert.

Das Gericht entschied nicht, wer die Wahrheit sagte

Aus dem Erfolg der Ärztin folgt weder, dass der körperliche Übergriff bewiesen war, noch, dass der Chefarzt zu Unrecht beschuldigt wurde. Die Kündigungen scheiterten bereits an der Frist, sodass diese Tatsachenfrage für das Ergebnis nicht abschließend geklärt werden musste.

Auch eine Tatkündigung und eine Verdachtskündigung sind rechtlich zu unterscheiden. Bei der ersten stützt sich der Arbeitgeber auf eine tatsächlich begangene Pflichtverletzung, bei der zweiten auf einen dringenden, durch konkrete Tatsachen begründeten Verdacht.

Für eine Verdachtskündigung müssen zumutbare Aufklärungsmöglichkeiten genutzt und Betroffene grundsätzlich zu den konkreten Vorwürfen angehört werden. Die Unterschiede erklärt der Beitrag Keine Tatkündigung ohne Beweis, keine Verdachtskündigung ohne Anhörung.

Auch Druck aus dem Team verlängert keine Frist

Für die Kündigungen vom 15. Juli verwies der Arbeitgeber auf Beschwerden über das Führungsverhalten der Ärztin und auf angekündigte Arbeitsplatzwechsel. Die vorgelegten Unterlagen stammten teilweise aus dem Frühjahr, teilweise aus Juni und Juli 2024.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Was die Verantwortlichen dazwischen im April und Mai zur Aufklärung unternommen hatten, wurde nicht dargelegt. Damit fehlte auch bei diesen außerordentlichen Druckkündigungen der Nachweis einer gewahrten Zweiwochenfrist.

Ob die behaupteten Drohungen inhaltlich für eine Druckkündigung ausgereicht hätten, musste das Gericht daher nicht abschließend entscheiden. Welche zusätzlichen Hürden bestehen, erläutert der Beitrag zur Kündigung auf Druck der Kollegen.

Streitpunkt Ergebnis im Münchner Verfahren Kündigungen wegen angeblicher Verleumdung oder eines entsprechenden Verdachts Unwirksam, weil die Einhaltung der Zweiwochenfrist nicht nachgewiesen war. Außerordentliche Kündigungen wegen Drucks aus der Belegschaft Ebenfalls unwirksam; auch hier fehlte eine nachvollziehbare Darstellung zügiger Ermittlungen. Kündigungen mit sozialer Auslauffrist Sie blieben außerordentliche Kündigungen und scheiterten ebenfalls an der gesetzlichen Erklärungsfrist. Umsetzung auf eine Stelle ohne Chefarztvertretung Unwirksam, weil die neue Tätigkeit nicht dem Arbeitsvertrag und der tariflichen Eingruppierung entsprach. Ausstehende Vergütung Der geltend gemachte Lohn war unter dem Gesichtspunkt des Annahmeverzugs nachzuzahlen.

Gleiches Gehalt macht eine geringerwertige Stelle nicht zulässig

Die Ärztin gewann auch den Streit über ihre Umsetzung. Ihre arbeitsvertraglich vereinbarte Eingruppierung in die Entgeltgruppe Ä4 des TV-Ärzte setzte eine Tätigkeit als ständige Vertretung des leitenden Arztes voraus, die ihr am neuen Lehrstuhl fehlte.

Der Arbeitgeber durfte ihr deshalb diese geringerwertige Stelle nicht allein durch Weisung übertragen, selbst wenn das bisherige Gehalt weitergezahlt wurde. Auch der Wunsch, den Konflikt durch eine räumliche oder organisatorische Trennung zu entschärfen, erweiterte das Weisungsrecht nicht.

Das Landesarbeitsgericht sprach ihr eine entsprechende Weiterbeschäftigung bis zur Rechtskraft der Entscheidung zu. Weitere Hinweise zu den Grenzen betrieblicher Weisungen enthält der Beitrag über Arbeitsaufgaben und das Direktionsrecht des Arbeitgebers.

Personalrat und Lohnnachzahlung waren weitere Streitpunkte

Schon das Arbeitsgericht München hatte die Kündigungen für unwirksam gehalten, weil der Personalrat nicht angehört worden war. Das Landesarbeitsgericht konnte seine Entscheidung über die Kündigungen bereits auf die versäumte Zweiwochenfrist stützen.

Die Beteiligung der Interessenvertretung bleibt daneben ein eigener Prüfpunkt. Für Betriebe mit Betriebsrat beschreibt der Beitrag über eine fehlerhafte Betriebsratsanhörung bei Kündigung die möglichen Folgen.

Weil keine der Kündigungen das Arbeitsverhältnis beendet hatte, bestätigte das Landesarbeitsgericht zudem die geltend gemachten Vergütungsansprüche wegen Annahmeverzugs. Der Arbeitgeber hatte ab Mitte Juli 2024 die laufende Bezahlung eingestellt.

Eine solche Nachzahlung ist keine Abfindung, sondern betrifft den Lohn aus dem fortbestehenden Arbeitsverhältnis. Welche Fragen bei Zwischenverdienst und Bewerbungen entstehen können, erläutert der Beitrag Kündigung gekippt: Arbeitgeber muss Lohn nachzahlen.

Beschäftigte haben für die Klage grundsätzlich drei Wochen

Die Zweiwochenfrist des Arbeitgebers darf nicht mit der eigenen Klagefrist verwechselt werden. Wer eine schriftliche Kündigung angreifen will, muss grundsätzlich innerhalb von drei Wochen nach ihrem Zugang Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht erheben, auch bei einer fristlosen Kündigung.

Bewahren Sie deshalb Kündigungsschreiben, Umschlag, E-Mails und Gesprächsnotizen auf und halten Sie fest, wann der Arbeitgeber welche Vorwürfe kannte. Gehen mehrere Kündigungen ein, muss jede davon rechtzeitig in die gerichtliche Gegenwehr einbezogen werden.

Gespräche mit Vorgesetzten oder der Interessenvertretung ersetzen die Klage nicht. Hinweise zur Finanzierung des Verfahrens bietet der Beitrag Gegen Kündigung klagen: Diese Kosten bleiben auch bei einem Sieg.

Sechs Fragen und Antworten zur fristlosen Kündigung

Beginnt die Zweiwochenfrist immer am Tag des Vorfalls?

Nein, grundsätzlich kommt es auf die hinreichend zuverlässige Kenntnis einer kündigungsberechtigten Person an. Notwendige Ermittlungen können den Fristbeginn hinausschieben, müssen aber zügig durchgeführt werden.

Darf der Arbeitgeber abwarten, bis sich ein besserer Zeuge meldet?

Er darf vorhandene Ermittlungsansätze nicht ohne nachvollziehbaren Grund liegen lassen. Im entschiedenen Fall konnte eine spätere E-Mail die vorherige Ermittlungspause nicht ausgleichen.

Hat das Gericht festgestellt, dass die Ärztin die Wahrheit sagte?

Nein, darüber entschied es nicht abschließend. Die außerordentlichen Kündigungen waren bereits wegen der nicht nachgewiesenen Fristwahrung unwirksam.

Gilt die Zweiwochenfrist auch bei einer sozialen Auslauffrist?

Ja, wenn es sich um eine außerordentliche Kündigung handelt. Eine spätere Beendigung des Arbeitsverhältnisses beseitigt die Pflicht zur rechtzeitigen Kündigungserklärung nicht.

Reicht das bisherige Gehalt aus, um eine Versetzung zu rechtfertigen?

Nein, auch die übertragenen Aufgaben müssen sich innerhalb der vertraglichen und tariflichen Grenzen halten. Im Münchner Fall war die Stelle ohne Chefarztvertretung trotz fortgezahlten Gehalts geringerwertig.

Wie lange bleibt nach einer fristlosen Kündigung Zeit zur Klage?

Grundsätzlich drei Wochen ab Zugang der schriftlichen Kündigung. Diese Frist sollten Sie auch dann einhalten, wenn die Kündigung offensichtlich verspätet oder schlecht begründet erscheint.

Quellen

Bürgerliches Gesetzbuch: §§ 615 und 626.

Gewerbeordnung: § 106.

Kündigungsschutzgesetz: §§ 4, 7 und 13.

Landesarbeitsgericht München: Urteil vom 21. April 2026, 9 SLa 495/25, Volltext im Bürgerservice Bayern-Recht.

Landesarbeitsgericht München: Pressemitteilung vom 21. April 2026 zur Kündigung einer leitenden Oberärztin in der Sportmedizin der TUM.