Wer krankgeschrieben ist, darf trotzdem spazieren gehen, Freunde treffen oder etwas auf Social Media veröffentlichen. Entscheidend ist, ob die Aktivitäten mit der Erkrankung vereinbar sind und die Genesung nicht gefährden.

Wer beispielsweise wegen Rückenproblemen keine Patienten heben oder stundenlang stehen kann, muss deshalb nicht den ganzen Tag im Bett bleiben. Auch ein kurzer Spaziergang kann trotz Arbeitsunfähigkeit möglich sein.

Problematisch wird es, wenn Fotos oder Videos Aktivitäten zeigen, die Zweifel an der Krankschreibung begründen oder die Genesung gefährden. Je nach Einzelfall drohen arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zur Abmahnung oder Kündigung. Bei schwerwiegenden Pflichtverletzungen kann sogar eine fristlose Kündigung gerechtfertigt sein.

Es geht um den Inhalt und die Situation

Arbeitsunfähigkeit bedeutet erst einmal, dass Sie außerstande sind, in Ihrer derzeitigen Beschäftigung tätig zu sein. Wenn Sie zum Beispiel mit einer Fußverletzung das Bein in Ruhestellung halten müssen und den Weg zur Arbeit nicht bewältigen, können Sie ohne weiteres auf dem Sofa liegen und das Smartphone bedienen.

Entscheidend sind also nicht die Posts als solche, sondern deren Inhalt. Zur Übersicht haben wir eine Tabelle entworfen, die typische kritische Situationen zeigt.

Social Media Posts und ihr Gewicht beim Täuschungsvorwurf

Was der Post zeigt Wann er den Verdacht erhärtet Ein eigener Beitrag erklärt ausdrücklich, die Krankheit sei erfunden worden, um die heutige Schicht zu verpassen. Hohes Risiko. Lassen sich Urheber, Zeitpunkt und ernst gemeinte Aussage belegen, ist das ein starkes Indiz für eine bewusste Täuschung. Ein aktuelles Video zeigt, wie der Beschäftigte bei einem Umzug schwere Möbel trägt, obwohl er nach eigener Aussage wegen seiner Beschwerden gerade keine Lasten heben kann. Riskant. Die Aufnahme zeigt genau die Belastung, die der Beschäftigte als Grund für seinen Ausfall genannt hat. Gewicht und Dauer der Tätigkeit bleiben wichtig. Ein Livestream zeigt über Stunden dieselbe körperliche Arbeit für einen anderen Betrieb, die im eigenen Betrieb krankheitsbedingt ausfallen soll. Riskant. Stimmen Zeitraum, Aufgaben und Belastung tatsächlich überein, spricht das stärker gegen die Arbeitsunfähigkeit als ein kurzer Ausschnitt aus der Freizeit. Ein Foto zeigt die krankgeschriebene Person abends auf einer Feier. Erklärungsbedürftig, wenn Zeitpunkt und Aktivität konkreten Angaben über die Beschwerden widersprechen. Ein einzelnes Gruppenfoto verrät wenig über Aufenthaltsdauer, Belastung oder Arbeitsfähigkeit. Eine Story zeigt einen kurzen Spaziergang oder einen Einkauf. Für sich genommen in der Regel unbedenklich. Solche Alltagswege lassen sich mit vielen gesundheitlichen Einschränkungen vereinbaren. Jemand veröffentlicht während der Krankschreibung ein nachweislich älteres Urlaubsfoto. Als Hinweis auf eine aktuelle Reise unbedenklich. Das Veröffentlichungsdatum belegt nur, wann das Bild online ging. Ein Kommentar, ein „Gefällt mir“ oder ein Foto vom Spieleabend zu Hause erscheint online. Für sich genommen in der Regel unbedenklich. Eine kurze private Aktivität erlaubt kaum Rückschlüsse darauf, ob jemand seine beruflichen Aufgaben über eine ganze Schicht erfüllen konnte.

Wann der Arbeitgeber den Lohn infrage stellen kann

Eine ordnungsgemäß ausgestellte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung hat hohen Beweiswert. Will der Arbeitgeber die Entgeltfortzahlung verweigern, muss er konkrete Umstände darlegen, die ernsthafte Zweifel an der bescheinigten Arbeitsunfähigkeit begründen.

Gelingt es ihm, den Beweiswert der Bescheinigung zu erschüttern, müssen Beschäftigte im Lohnprozess ihre Arbeitsunfähigkeit näher darlegen und gegebenenfalls beweisen. Dabei kann die behandelnde Ärztin / der behandelnde Arzt aussagen, wenn sie für die strittigen Fragen von der Schweigepflicht entbunden werden.

Hohe Hürden für eine fristlosen Kündigung

Für die fristlose Kündigung gelten höhere Hürden. Selbst wenn ein Attest im Lohnstreit als Nachweis nicht mehr ausreicht, steht damit noch keine absichtliche Täuschung fest.

Stützt der Arbeitgeber die Kündigung darauf, dass jemand die Arbeitsunfähigkeit vorgetäuscht hat, muss er das Gericht von diesem Vorwurf überzeugen. Will er allein wegen eines Verdachts kündigen, braucht er objektive Tatsachen, die den Verdacht einer schweren Pflichtverletzung dringend machen.

Er muss zumutbare Schritte zur Aufklärung unternehmen und dem Beschäftigten vor der Kündigung Gelegenheit geben, zu den konkreten Vorwürfen Stellung zu nehmen.

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Für eine fristlose Kündigung verlangt § 626 BGB außerdem eine Abwägung der beiderseitigen Interessen. Bei einer nachgewiesenen, bewussten Täuschung kann die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses selbst bis zum Ende der Kündigungsfrist unzumutbar sein.

Was tun, wenn der Arbeitgeber einen Screenshot vorlegt?

Lassen Sie sich den konkreten Vorwurf nennen und prüfen Sie, ob Aufnahme und Veröffentlichung überhaupt auf denselben Tag fallen. Sichern Sie den vollständigen Beitrag samt Zusammenhang, wenn ein einzelner Bildausschnitt einen falschen Eindruck vermittelt.

Die Kündigung liegt vor, was nun?

Liegt die schriftliche Kündigung bereits vor, läuft grundsätzlich eine Frist von drei Wochen ab Zugang für die Klage beim Arbeitsgericht. Ein Gespräch mit dem Betrieb oder dem Betriebsrat hält diese Frist nicht an.

Sechs Fragen zu Posts während der Krankschreibung

Darf ich während der Krankschreibung auf Instagram oder WhatsApp posten?

Ja. Die Krankschreibung schränkt die Nutzung sozialer Medien als solche nicht ein.Beweist ein lächelndes Foto, dass eine psychische Erkrankung vorgetäuscht ist? Ein Foto hält einen Augenblick fest. Daraus lässt sich allein weder die psychische Belastbarkeit noch die Fähigkeit ablesen, einen Arbeitstag unter den konkreten Bedingungen im Betrieb zu bewältigen.

Was gilt, wenn mich jemand auf einem Foto markiert?

Die Markierung allein belegt weder Ihre Anwesenheit zum behaupteten Zeitpunkt noch die Dauer einer Teilnahme. Aussagekräftiger kann die Aufnahme werden, wenn weitere Umstände Ort, Zeit und gezeigte Tätigkeit bestätigen.

Muss ich meinem Vorgesetzten meine Diagnose nennen?

Bei der gewöhnlichen Krankmeldung müssen Sie Ihre Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer mitteilen. Die Diagnose müssen Sie dem Arbeitgeber dabei grundsätzlich nicht offenlegen.

Ist ein Verhalten, das die Genesung gefährdet, schon eine Täuschung?

Auch jemand, der tatsächlich arbeitsunfähig ist, kann sich während der Erkrankung überlasten. Eine mögliche Pflichtverletzung wegen gefährdeter Genesung und der Vorwurf, die Krankheit von Anfang an erfunden zu haben, verlangen jeweils eigene Tatsachen.

Muss der Arbeitgeber vor einer fristlosen Kündigung erst abmahnen?

Bei einer nachgewiesenen schweren Täuschung kann eine fristlose Kündigung ohne Abmahnung wirksam sein. Das Gericht prüft im Einzelfall, ob eine Abmahnung als milderes Mittel ausgereicht hätte.

Quellen

Arbeitsgericht Siegburg: Partyfotos und vorgetäuschte Arbeitsunfähigkeit, 5 Ca 1200/22

Bundesarbeitsgericht: Voraussetzungen einer Verdachtskündigung, 2 AZR 587/08

Bundesarbeitsgericht: Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, 5 AZR 149/21