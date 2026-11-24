Wer im Januar 2027 den gewohnten Rentenbetrag auf dem Konto sieht, kann trotzdem bei einer teureren Krankenkasse versichert sein. Erhöht die Kasse ihren Zusatzbeitrag zum 1. Januar, sinkt der Zahlbetrag für pflichtversicherte Rentner erst mit der Märzrente – doch wer das Sonderkündigungsrecht nutzen will, muss schon vorher handeln.

Warum die Märzrente erstmals niedriger ausfällt

Bei einer gesetzlichen Rente von Pflichtversicherten berücksichtigt die Rentenversicherung einen geänderten Zusatzbeitrag zwei Kalendermonate später. Für eine Erhöhung zum 1. Januar bedeutet das, dass der neue Satz erstmals für den Rentenmonat März gilt (§ 247 SGB V).

Wann das Minus auf dem Konto sichtbar wird, hängt vom Rentenbeginn ab. Bei einem Rentenbeginn ab April 2004 kommt die Märzrente Ende März aufs Konto, bei einem früheren Rentenbeginn bereits Ende Februar (Deutsche Rentenversicherung).

Die Wechselfrist richtet sich nach dem Termin der Krankenkasse

Bei einer Erhöhung zum 1. Januar läuft das Sonderkündigungsrecht grundsätzlich bis Ende Januar. Weil der 31. Januar 2027 ein Sonntag ist, endet die reguläre Frist in diesem Fall am Montag, dem 1. Februar 2027 (§ 175 Abs. 4 SGB V und § 26 Abs. 3 SGB X).

Für den Wechsel geben Sie Ihre Wahlerklärung bei der neuen Kasse ab, die anschließend die bisherige Kasse informiert. Geht die Wahlerklärung im Januar ein, beginnt die neue Mitgliedschaft regulär am 1. April.

Was bei einer Erhöhung zum 1. Januar 2027 wann passiert Zeitpunkt Folge für pflichtversicherte Rentner 1. Januar 2027 Die Krankenkasse erhöht ihren Zusatzbeitrag. 1. Februar 2027 Die reguläre Frist für das Sonderkündigungsrecht endet. Rentenmonat März 2027 Der höhere Zusatzbeitrag wird erstmals von der Rente abgezogen. 1. April 2027 Die Mitgliedschaft in der neuen Kasse beginnt bei einer Wahlerklärung im Januar.

Die persönliche Information soll zurückkehren

Seit dem 30. Juli 2026 sind die Kassen von der Pflicht befreit, ihre Mitglieder einzeln auf einen höheren Zusatzbeitrag und das Sonderkündigungsrecht hinzuweisen. Am 20. November hat der Bundesrat die Notfallreform passieren lassen, mit der die Hinweispflicht zurückkehrt (Bundesratsbeschluss).

Nach dem Gesetzesbeschluss muss die Kasse bis Ende des Vormonats per gesondertem Schreiben oder auf dem gesetzlich vorgesehenen elektronischen Weg über das Sonderkündigungsrecht informieren. Kommt der Hinweis zu spät, kann eine spätere Kündigung rechtlich so behandelt werden, als wäre sie im Erhöhungsmonat erklärt worden (Gesetzesbeschluss des Bundestags).

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Stand 24. November 2026 steht die Verkündung im Bundesgesetzblatt noch aus. Die neue Hinweispflicht soll am Tag nach der Verkündung in Kraft treten, weshalb offen ist, ob sie schon für Erhöhungen zum 1. Januar greift (Stand des Gesetzgebungsverfahrens).

Wer den neuen Satz zum Jahreswechsel wissen will, kann auf der Website seiner Krankenkasse nachsehen und die Beiträge mit der Krankenkassenliste des GKV-Spitzenverbands vergleichen. Wie viel ein Wechsel bringen kann, zeigen unsere Rechenbeispiele in Zusatzbeiträge – so können Rentner sparen.

Praxisbeispiel – im März gehen 7,20 Euro mehr ab

Frau Weber erhält 1.800 Euro gesetzliche Bruttorente im Monat und ist in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert. Ihre Kasse erhöht den Zusatzbeitrag zum 1. Januar 2027 von 2,8 auf 3,6 Prozent.

Von den zusätzlichen 0,8 Prozentpunkten trägt Frau Weber die Hälfte, also 0,4 Prozent ihrer Bruttorente oder 7,20 Euro im Monat (§ 249a SGB V). Wählt sie im Januar eine günstigere Kasse, zahlt sie den höheren Beitrag der bisherigen Kasse aus ihrer Rente für März, bevor die neue Mitgliedschaft am 1. April beginnt.

Drei Fragen und Antworten

Kann ich auch wechseln, wenn ich noch keine zwölf Monate bei meiner Kasse bin?

Ja, bei einer Erhöhung können Sie das Sonderkündigungsrecht grundsätzlich auch während der zwölfmonatigen Bindungsfrist nutzen. Für Mitglieder mit einem Wahltarif für Krankengeld gilt eine Ausnahme (Bundesgesundheitsministerium).

Gilt der Aufschub bis März auch für freiwillig versicherte Rentner?

Freiwillig gesetzlich versicherte Rentner zahlen den höheren Beitrag auf ihre gesetzliche Rente grundsätzlich bereits ab Januar selbst an die Krankenkasse. Wie sich die Abzüge auf den Zahlbetrag auswirken können, zeigt auch unser Beitrag zur Veränderung der Nettorente im März.

Kann ich die Krankenkasse noch wechseln, wenn ich das Minus erst im März bemerke?

Beim regulären Wechsel gelten grundsätzlich die Mindestbindung von zwölf Monaten und eine Kündigungsfrist von zwei vollen Kalendermonaten. Eine Sonderkündigung kann im März noch möglich sein, wenn die neue Hinweispflicht für die Erhöhung galt und die Kasse zu spät informiert hat.