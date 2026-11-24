In der Bundesregierung zeichnet sich ein Kompromiss im Streit um die große Rentenreform ab. Die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren könnte zwar erhalten bleiben, allerdings unter deutlich strengeren Voraussetzungen.

Gleichzeitig drängt die Union auf höhere Abschläge beim vorzeitigen Renteneintritt. Besonders für die Geburtsjahrgänge 1960 bis 1969 könnten sich daraus erhebliche finanzielle Folgen ergeben – abhängig vom Rentenbeginn, der persönlichen Versicherungsbiografie und möglichen Übergangsregelungen.

Rentenkompromiss zwischen Union und SPD rückt näher

Noch vor wenigen Wochen schien die Abschaffung der abschlagsfreien Altersrente nach 45 Versicherungsjahren wahrscheinlich. Nun zeichnet sich eine Annäherung zwischen den Koalitionspartnern ab.

CSU-Chef Markus Söder sprach sich am 22. November 2026 dafür aus, die bisherige Regelung einzuschränken, statt auf ihrer vollständigen Abschaffung zu bestehen. Denkbar seien Übergangsfristen und Ausnahmen für Menschen, die körperlich schwere Arbeit leisten.

Auch die SPD signalisiert inzwischen Kompromissbereitschaft. Einen endgültigen Kompromiss gibt es jedoch bislang nicht.

Rentenabschläge könnten um ein Drittel steigen

Besonders weitreichend ist der Vorschlag, die Abschläge beim vorzeitigen Renteneintritt von derzeit 0,3 auf künftig 0,4 Prozent pro Monat anzuheben. Am 23. November bekräftigte die Union diese Forderung trotz des Widerspruchs aus der SPD.

Was zunächst nach einer geringfügigen Veränderung klingt, entspricht einer Erhöhung des Abschlagssatzes um ein Drittel. Wer vier Jahre früher in Rente geht, müsste unter diesen Voraussetzungen auf 19,2 statt bislang 14,4 Prozent seiner Rente verzichten.

Bei einer monatlichen Bruttorente von 1.500 Euro vor Abschlägen wären das zusätzlich 72 Euro weniger im Monat.

Tabelle: So viel Rente könnten Versicherte zusätzlich verlieren

Vorzeitiger Rentenbeginn Bisheriger Abschlag Diskutierter Abschlag Zusätzliches Minus monatlich 1 Jahr 3,6 % 4,8 % 18 Euro 2 Jahre 7,2 % 9,6 % 36 Euro 3 Jahre 10,8 % 14,4 % 54 Euro 4 Jahre 14,4 % 19,2 % 72 Euro

Berechnungsgrundlage: 1.500 Euro monatliche Bruttorente vor Abschlägen bei unveränderter Dauer des möglichen vorzeitigen Rentenbezugs.

Besonders problematisch ist, dass Rentenabschläge grundsätzlich lebenslang bestehen bleiben. Auch spätere Rentenerhöhungen erfolgen auf Grundlage der entsprechend geminderten Rente.

Mehr dazu: Höhere Abschläge bei der Rente: Tabelle zeigt deutlichen Sprung.

Rente nach 45 Versicherungsjahren könnte schwerer erreichbar werden

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Voraussetzungen für die abschlagsfreie Altersrente zu verschärfen. Diskutiert wird eine Verlängerung der erforderlichen Versicherungszeit von bisher 45 auf 46 oder sogar 47 Jahre.

Wie einschneidend eine solche Änderung wäre, zeigt eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) vom 6. November 2026. Bei einer Anhebung auf 47 Jahre würden mehr als vier von zehn der bislang Begünstigten die Voraussetzungen nicht mehr erfüllen.

Auch eine Einschränkung der Anrechnung bestimmter Versicherungszeiten steht zur Diskussion. Besonders nachteilig wäre es, wenn bisher berücksichtigte Zeiten der Arbeitslosigkeit oder der Angehörigenpflege künftig ausgeschlossen würden.

Ob es tatsächlich zu solchen Streichungen kommt, ist bislang jedoch nicht geklärt.

Arbeitslosigkeit und Angehörigenpflege könnten zum Rentenproblem werden

Bislang werden neben Pflichtbeiträgen aus einer Beschäftigung unter bestimmten Voraussetzungen auch Zeiten der Kindererziehung, der Angehörigenpflege und des Arbeitslosengeldbezugs auf die 45-jährige Wartezeit angerechnet.

Eine Ausnahme besteht bereits heute beim Bezug von Arbeitslosengeld I innerhalb der letzten zwei Jahre vor dem Rentenbeginn. Diese Zeiten werden grundsätzlich nicht berücksichtigt, sofern die Arbeitslosigkeit nicht durch eine Insolvenz oder vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers verursacht wurde.

Sollten die Anrechnungsregeln weiter verschärft werden, könnten selbst Menschen mit jahrzehntelanger Berufstätigkeit ihren Anspruch auf eine abschlagsfreie Frührente verlieren.

Lesen Sie auch: Abschlagsfreie Rente trotz Jobverlust: So retten Sie 45 Jahre.

Jahrgänge 1960 und 1961: Vergleichsweise geringes Risiko

Die Geburtsjahrgänge 1960 und 1961 befinden sich in einer vergleichsweise günstigen Ausgangslage. Sie haben die erforderliche Altersgrenze für die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Versicherungsjahren bereits erreicht oder erreichen diese in Kürze.

Für den Jahrgang 1960 liegt diese bei 64 Jahren und vier Monaten, für den Jahrgang 1961 bei 64 Jahren und sechs Monaten. Wer die erforderlichen Versicherungszeiten und das entsprechende Lebensalter erreicht hat, kann bereits nach geltendem Recht abschlagsfrei in Rente gehen.

Menschen, die bereits eine Altersrente beziehen, sind nach der bisherigen Ausrichtung der diskutierten Änderungen nicht von einer nachträglichen Erhöhung der Rentenabschläge betroffen.

Jahrgänge 1962 und 1963: Jetzt kommt es auf den Vertrauensschutz an

Deutlich schwieriger ist die Situation für die Geburtsjahrgänge 1962 und 1963. Viele dieser Versicherten stehen unmittelbar vor dem geplanten Ruhestand und haben ihre beruflichen sowie finanziellen Entscheidungen bereits getroffen.

Der Jahrgang 1962 erreicht die Altersgrenze für die abschlagsfreie Rente mit 64 Jahren und acht Monaten, der Jahrgang 1963 mit 64 Jahren und zehn Monaten.

Ob diese Versicherten vollständig von den geplanten Verschärfungen verschont bleiben, hängt von den künftigen Übergangsregelungen ab.

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Die ehemalige Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas hatte im September 2026 einen Vertrauensschutz angekündigt. Eine verbindliche Schutzfrist, die sämtliche Betroffenen vor den geplanten Änderungen bewahrt, ist bislang jedoch nicht gesetzlich festgelegt.

Jahrgänge 1964 bis 1969: Hier drohen die größten Veränderungen

Besonders aufmerksam sollten Versicherte der Geburtsjahrgänge 1964 bis 1969 die weitere Rentendebatte verfolgen. Sie erreichen die Altersgrenze für die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren erst zwischen 2029 und 2034.

Bis dahin könnten die neuen gesetzlichen Regelungen längst in Kraft getreten sein.

Sollte die abschlagsfreie Frührente eingeschränkt und gleichzeitig der Rentenabschlag erhöht werden, wären diese Jahrgänge möglicherweise doppelt betroffen. Sie müssten länger arbeiten oder höhere lebenslange Rentenkürzungen akzeptieren.

Allerdings können auch Teile dieser Jahrgänge noch unter mögliche Übergangsregelungen fallen.

Tabelle: Welche Rentenjahrgänge besonders betroffen sein könnten

Geburtsjahrgang Abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren heute Regelaltersgrenze Mögliches Reformrisiko 1960 64 Jahre, 4 Monate 66 Jahre, 4 Monate Gering 1961 64 Jahre, 6 Monate 66 Jahre, 6 Monate Gering 1962 64 Jahre, 8 Monate 66 Jahre, 8 Monate Abhängig vom Vertrauensschutz 1963 64 Jahre, 10 Monate 66 Jahre, 10 Monate Abhängig vom Vertrauensschutz 1964 65 Jahre 67 Jahre Erhöht 1965 65 Jahre 67 Jahre Erhöht 1966 65 Jahre 67 Jahre Erhöht 1967 65 Jahre 67 Jahre Erhöht 1968 65 Jahre 67 Jahre Erhöht 1969 65 Jahre 67 Jahre Erhöht

Die Altersgrenzen entsprechen dem geltenden Rentenrecht. Die Einschätzung des Reformrisikos ist eine redaktionelle Bewertung, da die konkreten Übergangsbestimmungen noch nicht feststehen.

Auch die Rente nach 35 Versicherungsjahren könnte sich verändern

Neben den höheren Rentenabschlägen steht eine weitere Verschärfung im Raum. Die Alterssicherungskommission empfiehlt, das frühestmögliche Eintrittsalter bei der Altersrente für langjährig Versicherte von 63 auf zunächst 64 Jahre anzuheben.

Damit würde sich für viele Beschäftigte nicht nur die Höhe der möglichen Abschläge verändern. Auch die Möglichkeit, überhaupt schon mit 63 Jahren in Rente zu gehen, könnte entfallen.

Statt 540 könnten künftig 564 Versicherungsmonate erforderlich sein

Die bisherige Wartezeit von 45 Jahren entspricht exakt 540 anrechenbaren Kalendermonaten. Bei einer Verlängerung auf 47 Jahre wären hingegen 564 Monate erforderlich.

Wer beispielsweise mit 17 Jahren seine Berufsausbildung begonnen hat, könnte die Voraussetzungen bei einem weitgehend lückenlosen Versicherungsverlauf weiterhin erfüllen. Menschen mit längeren schulischen Ausbildungszeiten, Erwerbsunterbrechungen oder Arbeitslosigkeit hätten es dagegen erheblich schwerer.

Für viele Versicherte könnte damit eine bislang fest eingeplante Rentenmöglichkeit wegbrechen.

Lesen Sie auch: 45 Jahre gearbeitet – Können jüngere Jahrgänge noch früher abschlagsfrei in Rente?

Warum ein schneller Rentenantrag allein nicht schützt

Wer sich angesichts der politischen Debatte durch einen möglichst frühen Rentenantrag das bisherige Recht sichern möchte, könnte eine böse Überraschung erleben.

Grundsätzlich sind die gesetzlichen Regelungen zum Zeitpunkt des Rentenbeginns entscheidend. Eine frühzeitige Antragstellung allein schützt deshalb nicht automatisch vor einer zwischenzeitlichen Gesetzesänderung.

Versicherte sollten dennoch möglichst frühzeitig eine ausführliche Rentenauskunft anfordern und ihren Versicherungsverlauf auf fehlende Zeiten überprüfen lassen.

Auch Aufhebungsverträge oder Altersteilzeitvereinbarungen sollten nicht ohne vorherige Rentenberatung abgeschlossen werden, wenn die finanzielle Planung von einer abschlagsfreien Altersrente abhängt.

Rentenreform soll noch vor Weihnachten auf den Weg gebracht werden

Die Bundesregierung strebt einen Kabinettsbeschluss noch vor Weihnachten 2026 an. Im ersten Quartal 2027 soll die Reform nach dem bisherigen politischen Zeitplan im Bundestag beschlossen werden.

Ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann, hängt allerdings von der Einigung zwischen Union und SPD ab.

Bis zum Inkrafttreten einer gesetzlichen Neuregelung gelten weiterhin die bisherigen Voraussetzungen für die abschlagsfreie Rente und der bisherige Abschlagssatz von 0,3 Prozent.

Praxisbeispiel: Rentnerin könnte mehr als 11.000 Euro zusätzlich verlieren

Die 1965 geborene Martina hat ihren Ruhestand bislang für das Jahr 2030 geplant. Sie rechnet mit einer monatlichen Bruttorente von 1.913 Euro und möchte nach 45 Versicherungsjahren mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen.

Sollte sie infolge der Reform ihren Anspruch auf diese Rentenart verlieren, könnte sie bei erfüllten Voraussetzungen alternativ die Altersrente für langjährig Versicherte mit Abschlägen beanspruchen.

Nach dem heutigen Abschlagssatz würde ein um zwei Jahre vorgezogener Rentenbeginn ihre monatliche Rente um rund 138 Euro reduzieren. Bei dem diskutierten höheren Abschlag wären es hingegen rund 184 Euro.

Bis zu ihrem 85. Geburtstag würde sich allein durch die Erhöhung des Abschlagssatzes ein zusätzlicher Rentenverlust von rund 11.019 Euro ergeben – ohne Berücksichtigung künftiger Rentenerhöhungen.

Gegenüber der ursprünglich geplanten abschlagsfreien Rente würde sie bei einem Abschlag von 9,6 Prozent innerhalb von 20 Jahren sogar rund 44.075 Euro verlieren.

Das fiktive Beispiel zeigt, wie gravierend sich beide Reformvorhaben in Kombination auf die finanzielle Absicherung im Alter auswirken könnten.