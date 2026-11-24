Die schwerbehinderte Frau Schneider lebt allein in ihrer Wohnung und hat Pflegegrad 1. Weil sie aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen den Haushalt nicht mehr vollständig allein bewältigen kann, finanziert sie über den monatlichen Entlastungsbetrag von 131 Euro eine Haushaltshilfe.

Ab Januar 2027 könnte diese Unterstützung wegfallen, wenn die Bundesregierung ihre geplante Pflegereform unverändert umsetzt. Für Frau Schneider würde das einen Verlust von bis zu 1.572 Euro im Jahr bedeuten.

Der Bundesrat hat sich am 20. November 2026 gegen Teile der geplanten Leistungskürzungen ausgesprochen und fordert Nachbesserungen. Für Menschen mit Behinderungen und einem vergleichsweise niedrigen Pflegegrad geht es dabei um den Erhalt ihrer Selbstständigkeit.

Bundesregierung will Entlastungsbetrag abschaffen

Mit dem geplanten Pflegeneuordnungsgesetz will die Bundesregierung die Leistungen der Pflegeversicherung grundlegend umgestalten. Der bisherige Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI in Höhe von monatlich 131 Euro soll zum 1. Januar 2027 in seiner bisherigen Form abgeschafft werden.

Während Menschen mit den Pflegegraden 2 bis 5 künftig ein sogenanntes Sozialraumbudget erhalten sollen, ist für Menschen mit Pflegegrad 1 kein entsprechender finanzieller Ersatz vorgesehen.

Damit droht ausgerechnet denjenigen eine Leistungskürzung, die mit vergleichsweise wenig Unterstützung noch selbstständig in ihrer eigenen Wohnung leben können.

Bundesrat kritisiert drohende Versorgungslücken

In seiner Stellungnahme vom 20. November 2026 warnt der Bundesrat davor, dass die geplante Reform bestehende Unterstützungsangebote im Alltag erheblich schwächen könnte.

Die Bundesregierung verfolgt zwar das Ziel, die häusliche Pflege zu stärken. Der Wegfall des Entlastungsbetrags für Menschen mit Pflegegrad 1 könnte jedoch genau das Gegenteil bewirken.

Der Bundesrat fordert deshalb Änderungen am Gesetzentwurf, um bisherige Leistungsansprüche zu schützen. Die endgültige Entscheidung steht allerdings noch aus.

Bundesrat fordert Bestandsschutz – Stichtag 31. Dezember 2026

Besonders wichtig für Menschen mit Schwerbehinderung ist der vom Bundesrat geforderte Bestandsschutz. Wer am 31. Dezember 2026 bereits Anspruch auf den Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 hat, soll diesen nach dem Willen der Bundesländer auch weiterhin nutzen können.

Damit könnten bisherige Leistungsberechtigte vor einem finanziellen Verlust geschützt werden. Menschen, die erst 2027 den Pflegegrad 1 erhalten, würden von diesem Bestandsschutz jedoch grundsätzlich nicht profitieren.

Die entsprechende Forderung findet sich unter Punkt 35 der Bundesratsdrucksache 587/26.

Bis zu 1.572 Euro weniger im Jahr

Die finanziellen Folgen der geplanten Reform unterscheiden sich je nach Pflegegrad erheblich. Während Menschen mit höheren Pflegegraden ein neues Budget erhalten sollen, droht Menschen mit Pflegegrad 1 der vollständige Verlust des bisherigen Entlastungsbetrags.

Pflegegrad Entlastungsbetrag 2026 Geplantes Sozialraumbudget 2027 Monatliche Veränderung Pflegegrad 1 131 Euro 0 Euro -131 Euro Pflegegrad 2 131 Euro 175 Euro +44 Euro Pflegegrad 3 131 Euro 175 Euro +44 Euro Pflegegrad 4 131 Euro 175 Euro +44 Euro Pflegegrad 5 131 Euro 175 Euro +44 Euro

Die Tabelle zeigt die geplanten Änderungen nach dem Regierungsentwurf ohne den vom Bundesrat geforderten Bestandsschutz. Die Reform ist noch nicht abschließend beschlossen.

Für Pflegebedürftige unter 25 Jahren mit Pflegegrad 2 bis 5 ist ein Sozialraumbudget von bis zu 300 Euro monatlich vorgesehen. Allerdings sollen sich auch die Möglichkeiten verändern, für welche Dienstleistungen die Beträge eingesetzt werden dürfen.

Die höheren Beträge bedeuten deshalb nicht zwangsläufig eine Verbesserung für sämtliche Pflegebedürftige.

Warum Menschen mit Schwerbehinderung besonders betroffen sind

Viele Menschen mit Schwerbehinderung benötigen keine umfassende tägliche Pflege, sind aber aufgrund ihrer gesundheitlichen Einschränkungen regelmäßig auf Unterstützung im Haushalt angewiesen.

Das betrifft beispielsweise Menschen mit Multipler Sklerose, rheumatischen Erkrankungen, schweren Bewegungseinschränkungen oder neurologischen Erkrankungen.

Eine Haushaltshilfe kann verhindern, dass sich die gesundheitliche Situation durch körperliche Überlastung verschlechtert. Auch die Unterstützung beim Einkaufen oder bei alltäglichen Erledigungen kann dazu beitragen, einen späteren höheren Pflegebedarf hinauszuzögern.

Fällt diese Unterstützung weg, könnten Betroffene gezwungen sein, notwendige Dienstleistungen selbst zu bezahlen oder ganz darauf zu verzichten.

Schwerbehindertenausweis allein reicht nicht aus

Allerdings begründet ein Schwerbehindertenausweis allein keinen Anspruch auf den Entlastungsbetrag. Voraussetzung ist ein anerkannter Pflegegrad und eine Versorgung im häuslichen Umfeld.

Der Grad der Behinderung (GdB) und der Pflegegrad werden nach unterschiedlichen gesetzlichen Kriterien festgestellt. Auch Menschen mit einem GdB von 100 haben deshalb nicht automatisch Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung.

Umgekehrt können Menschen ohne Schwerbehindertenausweis einen Pflegegrad erhalten.

Pflegeberatung statt finanzieller Unterstützung

Die Bundesregierung möchte bei Menschen mit Pflegegrad 1 künftig stärker auf Prävention und eine neue Pflegebegleitung setzen. Diese soll Betroffene dabei unterstützen, ihre Selbstständigkeit möglichst lange zu erhalten und eine Verschlechterung ihrer gesundheitlichen Situation zu vermeiden.

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Doch eine Beratung ersetzt keine Haushaltshilfe, die regelmäßig die Wohnung reinigt oder beim Einkaufen unterstützt.

Gerade Menschen mit einer kleinen Erwerbsminderungsrente oder Altersrente dürften Schwierigkeiten haben, die zusätzlichen Kosten aus eigener Tasche zu finanzieren.

Weitere Hintergründe finden Betroffene in unserem Beitrag Pflegegrad 1: Entlastungsbetrag soll ab 1. Januar 2027 wegfallen.

Auch Menschen mit höheren Pflegegraden könnten Nachteile haben

Das geplante Sozialraumbudget von 175 Euro erscheint zunächst als finanzielle Verbesserung gegenüber dem bisherigen Entlastungsbetrag. Allerdings soll die Verwendung des Geldes stärker eingeschränkt werden.

Bestimmte Leistungen ambulanter Pflegedienste sowie Aufwendungen für die Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege sollen nicht mehr über dieses Budget finanziert werden können.

Der Bundesrat fordert deshalb unter anderem eine Übergangsregelung bis zum 30. Juni 2027 für bestimmte Leistungen ambulanter Pflegedienste. Damit sollen abrupte Versorgungslücken verhindert werden.

Lesen Sie auch: Pflegegeld: Bundesrat will weitreichende Kürzungen noch verhindern.

Was Schwerbehinderte noch vor dem 31. Dezember tun sollten

Menschen mit Behinderungen, die bereits regelmäßig Hilfe im Alltag benötigen, aber noch keinen Pflegegrad haben, sollten eine Antragstellung bei ihrer Pflegekasse prüfen.

Ein anerkannter Leistungsanspruch zum Jahresende könnte sich als finanziell vorteilhaft erweisen, sofern der vom Bundesrat geforderte Bestandsschutz tatsächlich Gesetz wird.

Eine Garantie dafür gibt es allerdings nicht. Auch die bloße Antragstellung vor dem Jahreswechsel sichert nicht automatisch einen möglichen Bestandsschutz.

Was passiert mit angesparten Entlastungsbeträgen?

Nach geltendem Recht können nicht verbrauchte Entlastungsbeträge aus dem Jahr 2026 noch bis zum 30. Juni 2027 verwendet werden.

Wer beispielsweise zwischen Juli und Dezember 2026 keine entsprechenden Leistungen in Anspruch genommen hat, kann einen Restanspruch von 786 Euro aufgebaut haben.

Wie diese Guthaben nach Inkrafttreten der Pflegereform behandelt werden, muss abschließend gesetzlich geklärt werden. Betroffene sollten sich deshalb bei ihrer Pflegekasse nach der Höhe ihrer noch verfügbaren Beträge erkundigen.

Mehr dazu: 786 Euro für Haushaltshilfe nicht genutzt – So lange kann der Entlastungsbetrag genutzt werden.

Die Pflegereform könnte soziale Ungleichheit verschärfen

Wer über ausreichend Einkommen verfügt, kann eine Haushaltshilfe auch nach dem Wegfall des Entlastungsbetrags weiter beschäftigen. Menschen mit einer niedrigen Rente oder geringem Einkommen haben diese Möglichkeit oftmals nicht.

Damit besteht die Gefahr, dass die geplante Einsparung bei der Pflegeversicherung langfristig zusätzliche Pflegebedürftigkeit begünstigt.

Ob der Gesetzgeber diese Folgen durch einen Bestandsschutz oder weitere Änderungen verhindert, wird sich in den kommenden parlamentarischen Beratungen entscheiden.

Fazit: Schwerbehinderten mit Pflegegrad 1 drohen erhebliche finanzielle Nachteile

Der geplante Wegfall des Entlastungsbetrags könnte für schwerbehinderte Menschen mit Pflegegrad 1 erhebliche finanzielle und soziale Folgen haben. Bis zu 1.572 Euro jährlich stehen auf dem Spiel.

Der Bundesrat hat das Problem erkannt und fordert einen Bestandsschutz. Ob die Bundesregierung und der Bundestag diesem Vorschlag folgen, bleibt jedoch offen.

FAQ: Vier Fragen und Antworten zum Entlastungsbetrag 2027

Wird der Entlastungsbetrag von 131 Euro ab 2027 abgeschafft?

Nach dem Regierungsentwurf soll der bisherige Entlastungsbetrag zum 1. Januar 2027 abgeschafft werden. Für Menschen mit Pflegegrad 2 bis 5 ist ein neues Sozialraumbudget vorgesehen.

Bekommen Schwerbehinderte automatisch einen Entlastungsbetrag?

Nein, ein Schwerbehindertenausweis allein begründet keinen Anspruch. Dafür ist nach geltendem Recht mindestens Pflegegrad 1 und eine häusliche Versorgung erforderlich.

Kann ich meinen Entlastungsbetrag durch einen Antrag noch 2026 retten?

Der Bundesrat fordert einen Bestandsschutz für Menschen, die am 31. Dezember 2026 bereits einen entsprechenden Leistungsanspruch haben. Ob diese Forderung umgesetzt wird, steht noch nicht fest.

Sollte ich meine Haushaltshilfe vorsorglich kündigen?

Nein, die bisherigen Ansprüche gelten weiterhin. Betroffene sollten die endgültige Gesetzgebung abwarten und sich über mögliche Übergangsregelungen bei ihrer Pflegekasse informieren.