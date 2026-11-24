Lebensmittel, Strom und andere notwendige Ausgaben werden teurer, doch die Regelsätze der Grundsicherung sollen vorerst nicht steigen. Für Betroffene bedeutet das, dass sie mit dem gleichen Geld immer weniger kaufen können.

Nach den Plänen des Haushaltsausschusses sollen die Regelsätze bis Ende Juni 2028 unverändert bleiben. Die nächste Anpassung wäre damit erst zum 1. Juli 2028 vorgesehen. Die geplante Nullrunde würde somit deutlich länger dauern als bisher erwartet.

Sollte es so umgesetzt werden, müssten Millionen Leistungsberechtigte trotz steigender Lebenshaltungskosten noch länger mit unveränderten Regelsätzen auskommen.

563 Euro bleiben 563 Euro – aber nicht gleich viel wert

Alleinstehende erhalten seit Januar 2024 einen monatlichen Regelbedarf von 563 Euro; 2025 und 2026 blieb dieser Betrag unverändert. Davon müssen sie unter anderem Lebensmittel, Kleidung, Körperpflege, Haushaltsstrom und die Teilnahme am sozialen Leben bezahlen.

Die Rechnung beginnt unterhalb des ausgezahlten Betrags

Wer eine jährliche Anpassung erwartet, denkt logisch an den bisherigen Regelsatz plus Preissteigerung. Tatsächlich setzt die gesetzliche Fortschreibung bei einem rechnerischen Basiswert an, der vom ausgezahlten Betrag abweichen kann.

Nach dem bisherigen § 28a SGB XII besteht die Berechnung aus zwei Schritten: Zuerst werden die Entwicklung der regelbedarfsrelevanten Preise mit 70 Prozent und die Entwicklung der Nettolöhne mit 30 Prozent gewichtet. Anschließend berücksichtigt eine ergänzende Fortschreibung die Preisentwicklung im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal.

Für das folgende Jahr wird jedoch erneut der ungerundete Wert aus der Basisfortschreibung verwendet, nicht der ausgezahlte Regelsatz einschließlich des ergänzenden Aufschlags. Das erklärt, warum positive Veränderungsraten nicht zwangsläufig zu mehr Geld auf dem Konto führen.

So entstand die Nullrunde 2026

Das Bundesarbeitsministerium erläutert die Berechnung für 2026 anhand eines Ausgangswerts von 535,50 Euro aus der Basisfortschreibung für 2025. Ein Anstieg um 2,25 Prozent ergab zunächst 547,55 Euro, die ergänzende Fortschreibung um 1,8 Prozent anschließend gerundet 557 Euro.

Dieser Rechenwert lag unter den bereits gezahlten 563 Euro. Weil die bisherige gesetzliche Schutzregel eine Absenkung verhinderte, blieb der Zahlbetrag unverändert.

📚 Lesen Sie auch: Rente: Höhere Kassenbeiträge sehen Rentner erst im März 2027

Berechnung für Alleinstehende Betrag beziehungsweise Wirkung Ausgangspunkt für die Fortschreibung 2026 535,50 Euro aus der Basisfortschreibung 2025 Basisfortschreibung um 2,25 Prozent 547,55 Euro Ergänzende Fortschreibung um 1,8 Prozent Gerundet 557 Euro Weitergeltender Regelbedarf durch Besitzschutz 563 Euro

Weniger Inflation bedeutet nicht niedrigere Preise

Eine sinkende Inflationsrate sagt zunächst nur, dass die Preise langsamer steigen. Kostet ein Einkauf nach einer starken Teuerungsphase mehr als früher, wird er durch eine niedrigere positive Inflationsrate nicht wieder billiger.

Die Berechnung kann deshalb eine Nullrunde ergeben, obwohl Betroffene weitere Aufschläge bezahlen müssen.

Jetzt soll der zusätzliche Preisausgleich entfallen

Die Bundesregierung will die ergänzende Fortschreibung streichen und wieder allein den Mischindex verwenden. Über diese geplante Änderung der Regelsatzberechnung hat gegen-hartz.de bereits berichtet.

Hinzu kommt inzwischen der Plan, die regelmäßige Anpassung vom Jahresanfang auf den 1. Juli zu verlegen und die nächste Fortschreibung erst zum 1. Juli 2028 vorzunehmen.

Selbst höhere neue Bedarfe sollen zunächst nichts ändern

Besonders weit reicht die vorgeschlagene Vorschrift zur Neuermittlung anhand der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2023. Nach dem Entwurf sollen ab April 2027 die bisherigen Beträge bis Ende Juni 2028 weitergelten, auch wenn die Neuermittlung höhere Werte ergibt.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Damit würde eine Erhöhung durch eine gesetzliche Übergangsregel aufgehalten. Zudem soll der bisherige Besitzschutz bei der Fortschreibung entfallen; vorgesehen ist stattdessen ein zeitlich begrenzter Schutz.

Das Existenzminimum ist keine frei verfügbare Sparposition

Der Gesetzgeber darf die Berechnung verändern, muss die Leistungshöhe aber begründen und das menschenwürdige Existenzminimum sichern. Politische Wünsche ersetzen keinen Nachweis ausreichender Leistungen.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss vom 23. Juli 2014 betont, dass erhebliche Zweifel an der Deckung existenzieller Bedarfe aufgefangen werden müssen.

Bei außergewöhnlichen Preissteigerungen wichtiger Ausgaben kann sogar eine Korrektur vor der regulären Fortschreibung erforderlich sein.

Entscheidend bleibt, ob die Leistungen insgesamt ausreichen und die Berechnung den verfassungsrechtlichen Anforderungen entspricht.

Verbände warnen vor weiteren Entbehrungen

Der Paritätische Gesamtverband warnt vor einer weiteren Nullrunde bei der Grundsicherung und sinkender Kaufkraft. Nach einer von ihm ausgewerteten Sonderauswertung können sich rund 30 Prozent der SGB-II-Leistungsberechtigten nicht einmal jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit leisten.

FAQ: Sechs Fragen zu den Nullrunden bei der Grundsicherung

Ist das Einfrieren bis Sommer 2028 bereits geltendes Recht?

Nach dem hier ausgewerteten Stand vom 20. November 2026 handelt es sich um einen vom Haushaltsausschuss geänderten Gesetzentwurf. Ein Ausschussbeschluss allein setzt die neuen Regeln noch nicht in Kraft.

Warum führen steigende Preise nicht zwingend zu höheren Regelsätzen?

Die bisherige Fortschreibung beginnt beim rechnerischen Basiswert des Vorjahres. Bleibt das neue Ergebnis unter dem geschützten Zahlbetrag, kommt trotz positiver Veränderungsraten keine Erhöhung an.

Wer ist außer Erwerbslosen betroffen?

Die Regelbedarfe betreffen auch Menschen, die Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten. Es geht deshalb ebenso um Rentner und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen mit zu geringem Einkommen.

Müssen von 563 Euro auch Miete und Heizung bezahlt werden?

Anerkannte Unterkunfts- und Heizkosten werden gesondert berücksichtigt. Haushaltsstrom gehört dagegen im Regelfall zum Regelbedarf.

Beweist eine niedrigere Inflation, dass der Regelsatz ausreicht?

Nein, eine niedrigere positive Inflationsrate bedeutet weiterhin steigende Preise. Ob die Leistung genügt, hängt von den notwendigen Ausgaben und der gesamten Bedarfsdeckung ab.

Hat das Bundesverfassungsgericht den aktuellen Entwurf beanstandet?

Der hier angeführte Beschluss von 2014 bewertet nicht das jetzige Vorhaben. Er beschreibt verfassungsrechtliche Anforderungen, an denen sich auch neue Regelungen messen lassen müssen.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Methodik der Regelbedarfsermittlung – Fragen und Antworten; Leistungen und Bedarfe in der Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Bundesverfassungsgericht: Beschluss vom 23. Juli 2014, 1 BvL 10/12, 1 BvL 12/12 und 1 BvR 1691/13.

Deutscher Bundestag: Änderungen am Haushaltsbegleitgesetz 2027 beschlossen, 16. November 2026; Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 21/9241, insbesondere Änderungen zu §§ 28a und 134 SGB XII.

Der Paritätische Gesamtverband: Regelbedarfe in der Grundsicherung: erneute Nullrunde droht, 7. Oktober 2026.