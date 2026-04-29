Kontoauszüge können das Wohngeld komplett stoppen

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Wer Wohngeld beantragt, muss seine finanziellen Verhältnisse offenlegen. Das zeigt eine aktuelle Entscheidung sehr deutlich: Das Verwaltungsgericht Bayreuth stellte klar, dass unvollständige Kontoansichten oder einzelne Umsatzdetails nicht ausreichen, wenn die Behörde vollständige Kontoauszüge zur Einkommensprüfung verlangt. Im Verfahren um vorläufiges Wohngeld (B 8 E 24.604) scheiterte eine Antragstellerin genau daran.

Die Entscheidung ist für viele Betroffene wichtig, weil sie zeigt, wie streng die Mitwirkungspflichten im Wohngeldverfahren gehandhabt werden. Vor allem bei unklaren Einnahmen, Barzahlungen der Miete oder Unterstützungsleistungen durch Familienangehörige kann die Wohngeldstelle umfassende Nachweise verlangen.

Wohngeld nur mit vollständigen Unterlagen: Darum ging es im Fall

Die Antragstellerin wollte vorläufig Wohngeld in Form eines Mietzuschusses ab Oktober 2023 erhalten. Sie wohnte als Hauptmieterin in einer rund 97 Quadratmeter großen Wohnung mit einer Warmmiete von 600 Euro. In der Wohnung lebten außerdem ihre beiden minderjährigen Kinder und ihr Lebensgefährte, der arbeitslos gemeldet war.

Die Frau war selbst nicht erwerbstätig. Damit musste die Wohngeldbehörde besonders genau prüfen, aus welchen Mitteln der Haushalt lebte und ob tatsächlich ein Anspruch auf Wohngeld bestand.

Wohngeldantrag gestellt – dann fordert die Behörde weitere Nachweise an

Der Wohngeldantrag wurde im Oktober 2023 gestellt. Nach Prüfung der Unterlagen verlangte die Behörde im Januar 2024 weitere Nachweise, unter anderem eine Mietbescheinigung des Vermieters, Bescheide über Arbeitslosengeld, Kinderzuschlag und Kindergeld sowie Informationen zu einer möglichen Beschäftigung.

Später verlangte die Behörde noch mehr. Sie forderte die Antragstellerin ausdrücklich auf, vollständige Kontoauszüge aller Konten und aller Haushaltsmitglieder für die Monate Oktober bis Dezember 2023 vorzulegen. Außerdem wollte sie wissen, ob der Lebensgefährte früher schon einmal Arbeitslosengeld bezogen hatte.

Warum die Wohngeldstelle die Unterlagen nicht akzeptierte

Die Antragstellerin reichte zwar Unterlagen ein, aber aus Sicht der Behörde nicht in ausreichender Form. Vorgelegt wurden nur einzelne Umsatzdetails eines Sparkassenkontos, Bescheide über Arbeitslosengeld und Kinderzuschlag sowie Quittungen über Barzahlungen der Kaltmiete.

Gerade diese Mietquittungen machten die Sache aus Sicht der Behörde noch problematischer. Sie waren sämtlich nachträglich am selben Tag ausgestellt worden, nämlich am 15. März 2024, obwohl sie verschiedene Monate betreffen sollten. Deshalb hielt die Behörde sie nicht für ausreichend, um die tatsächlichen monatlichen Mietzahlungen sicher nachzuweisen.

Kontoauszüge statt Umsatzanzeige: Gericht stellt klare Regeln auf

Das Gericht machte deutlich, dass die Wohngeldbehörde für die Einkommensprüfung vollständige Kontoauszüge verlangen darf. Einzelne Ausdrucke mit Umsatzdetails oder bloße Online-Umsatzanzeigen reichen dafür nicht aus, wenn damit kein vollständiger Überblick über Einnahmen und Ausgaben möglich ist.

Gerade im Wohngeldrecht kommt es auf die vollständige Ermittlung des Jahreseinkommens und der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse an. Deshalb durfte die Behörde hier auf vollständigen Kontoauszügen bestehen und musste sich nicht mit Teilausdrucken zufriedengeben.

Fehlende Mitwirkung beim Wohngeld: Was das rechtlich bedeutet

Im Sozialrecht gilt der Grundsatz, dass Antragsteller bei der Aufklärung des Sachverhalts mitwirken müssen. Wer Sozialleistungen beantragt, muss alle erheblichen Tatsachen angeben und die geforderten Belege vorlegen, soweit das zumutbar ist.

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Genau daran knüpft § 66 SGB I an. Wenn erforderliche Mitwirkung unterbleibt und die Behörde deshalb nicht prüfen kann, ob ein Anspruch besteht, darf sie die Leistung ganz oder teilweise versagen. Im Wohngeldverfahren kann das also bedeuten, dass der Antrag komplett scheitert, obwohl vielleicht grundsätzlich Hilfebedürftigkeit vorliegt.

Bar gezahlte Miete reicht nicht automatisch als Nachweis aus

Besonders heikel war im Verfahren der Nachweis der Miete. Die Antragstellerin verwies darauf, dass sie ein langjähriges Vertrauensverhältnis zu ihrem Vermieter habe und ihn nicht jeden Monat mit Quittungen behellige. Das Gericht folgte dieser Sichtweise jedoch nicht ohne Weiteres.

Denn wenn Miete bar gezahlt wird, braucht die Wohngeldstelle nachvollziehbare und glaubhafte Belege. Nachträglich am selben Tag ausgestellte Quittungen für viele verschiedene Monate genügen dafür nicht automatisch. Hinzu kam, dass ohne vollständige Kontoauszüge nicht geprüft werden konnte, ob die Mietzahlungen aus den vorhandenen Mitteln überhaupt plausibel waren.

Unterstützung vom Vater musste ebenfalls offengelegt werden

Im Lauf des Verfahrens erklärte die Antragstellerin außerdem, dass sie von ihrem Vater monatlich 120 bis 130 Euro Unterstützung erhalte. Auch solche regelmäßigen Zahlungen sind im Wohngeldrecht relevant, weil sie als Einkommen berücksichtigt werden können.

Damit zeigte sich noch deutlicher, warum die Behörde auf vollständigen Kontoauszügen bestand. Denn nur so lässt sich verlässlich prüfen, welche Einnahmen tatsächlich vorhanden sind und in welcher Höhe sie den Wohngeldanspruch beeinflussen.

Keine vorläufige Wohngeldzahlung im Eilverfahren

Die Antragstellerin wollte das Wohngeld vorläufig im Eilverfahren durchsetzen. Dafür hätte sie nicht nur einen möglichen Anspruch glaubhaft machen müssen, sondern auch einen dringenden Grund, also eine akute Notlage.

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Genau daran fehlte es nach Auffassung des Gerichts. Die Frau hatte nicht glaubhaft gemacht, dass ihr Wohnungsverlust unmittelbar drohte oder dass bereits Mietrückstände in kündigungsrelevanter Höhe bestanden. Auch der Hinweis auf den auslaufenden Kinderzuschlag genügte dem Gericht nicht.

Warum das Gericht keinen Anordnungsgrund gesehen hat

Das Gericht betonte, dass vorläufige Geldleistungen im Eilverfahren nur ausnahmsweise zugesprochen werden. Das gilt besonders dann, wenn die Entscheidung die Hauptsache faktisch vorwegnehmen würde.

Eine solche besondere Eilbedürftigkeit sah das Gericht hier nicht. Es war weder eine Kündigung der Wohnung konkret dargelegt noch eine gegenwärtige wirtschaftliche Notlage ausreichend glaubhaft gemacht worden. Deshalb fehlte es bereits an einem Anordnungsgrund.

Auch der Wohngeldanspruch selbst war nicht ausreichend glaubhaft gemacht

Zusätzlich verneinte das Gericht auch einen Anordnungsanspruch. Denn solange die vollständigen Kontoauszüge aller Haushaltsmitglieder fehlten, konnte die Wohngeldstelle die wirtschaftlichen Verhältnisse nicht abschließend prüfen.

Die spätere Erklärung, dass der Lebensgefährte erstmals Arbeitslosengeld bezogen habe, half der Antragstellerin nur teilweise weiter. Auch die Angabe über die Unterstützung durch den Vater ersetzte die fehlenden Kontounterlagen nicht. Damit blieb die Sachlage aus Sicht des Gerichts zu unklar, um vorläufig Wohngeld zuzusprechen.

Vollständige Kontoauszüge sind beim Wohngeld oft unverzichtbar

Die Entscheidung zeigt sehr deutlich, dass Wohngeldanträge an fehlenden Unterlagen scheitern können. Wer Einkommen nur teilweise offenlegt oder lediglich Auszüge mit einzelnen Buchungen vorlegt, riskiert eine vollständige Versagung.

Das gilt besonders bei Haushalten mit mehreren Personen, unregelmäßigen Einnahmen, Barzahlungen oder familiärer Unterstützung. Dann will die Behörde regelmäßig lückenlos nachvollziehen können, wovon der Haushalt lebt und wie die Miete tatsächlich gezahlt wird.

Was Wohngeld-Antragsteller aus dem Urteil lernen sollten

Betroffene sollten möglichst früh alle geforderten Unterlagen vollständig einreichen. Dazu gehören vor allem vollständige Kontoauszüge, Bewilligungsbescheide anderer Leistungen, nachvollziehbare Mietnachweise und Angaben zu Unterstützungszahlungen durch Dritte.

Wer nur Teilansichten oder unvollständige Belege vorlegt, sollte nicht darauf vertrauen, dass dies schon ausreichen wird. Das Urteil macht klar, dass Gerichte die Mitwirkungspflichten im Wohngeldrecht ernst nehmen und eine fehlende Mitwirkung schnell zum Knockout für den Antrag werden kann.

FAQ zum Wohngeld bei fehlender Mitwirkung

Darf die Wohngeldstelle vollständige Kontoauszüge verlangen?

Ja. Wenn die Einkommensverhältnisse für die Prüfung des Wohngeldanspruchs relevant sind, darf die Behörde vollständige Kontoauszüge anfordern. Einzelne Umsatzanzeigen oder Teilausdrucke reichen dann nicht aus.

Reichen nachträglich ausgestellte Mietquittungen als Nachweis?

Nicht unbedingt. Wenn Quittungen erst später gesammelt ausgestellt werden und nicht klar ist, wann die Miete wirklich gezahlt wurde, darf die Behörde Zweifel haben und weitere Nachweise verlangen.

Kann Wohngeld wegen fehlender Mitwirkung komplett versagt werden?

Ja. Wenn notwendige Unterlagen trotz Aufforderung nicht vorgelegt werden und die Behörde den Anspruch deshalb nicht prüfen kann, ist eine vollständige Versagung nach § 66 SGB I möglich.

Bekomme ich im Eilverfahren vorläufig Wohngeld, wenn mein Antrag noch nicht entschieden ist?

Nur ausnahmsweise. Dafür müssen sowohl ein wahrscheinlicher Anspruch als auch eine besondere Eilbedürftigkeit glaubhaft gemacht werden, etwa eine akute Gefahr des Wohnungsverlusts.

Müssen Unterstützungsleistungen von Angehörigen angegeben werden?

Ja. Regelmäßige Zahlungen von Eltern, Verwandten oder Freunden können beim Wohngeld als Einkommen berücksichtigt werden und müssen deshalb offengelegt werden.

Fazit: Ohne vollständige Mitwirkung gibt es kein vorläufiges Wohngeld

Das Urteil zeigt eine klare Linie: Wer Wohngeld beantragt, muss seine wirtschaftlichen Verhältnisse vollständig offenlegen. Kontoauszüge sind dabei kein bloßes Formalproblem, sondern oft der zentrale Nachweis dafür, wie ein Haushalt tatsächlich lebt und ob ein Anspruch besteht.

Für Betroffene heißt das: Lieber frühzeitig vollständige Unterlagen einreichen, statt später über Monate mit der Wohngeldstelle und vor Gericht zu streiten. Denn ohne ausreichende Mitwirkung kann selbst ein möglicher Wohngeldanspruch an fehlenden Nachweisen scheitern.